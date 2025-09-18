2025 The Fact Music Awards｜獨家網上直播同步見證獎項誕生 惡劣天氣安排公告

《2025 The Fact Music Awards 》

由The Fact 舉辦、Fan N Star及The Square ENM擔任韓國主辦、索恩娛樂擔任澳門主辦，全球矚目的韓國音樂盛典《2025 The Fact Music Awards》將於 2025年 9 月 20 日（星期六） 假澳門最大面積戶外大型演出場地 澳門戶外表演區 舉行。大會同日將於頒獎禮前於澳門舉行《TMA韓國音樂頒獎典禮——紅地氈盛典》，屆時一眾演出及頒獎嘉賓將一一現身，與現場400名粉絲作近距離互動，為2025 TMA打響頭炮。

為了讓更多粉絲見證偶像奪獎一刻，大會特別安排獨家網上直播，粉絲可以安坐家中，欣賞一眾歌手藝人盛裝現身《TMA韓國音樂頒獎典禮——紅地氈盛典》接受訪問外，隨後更可參與《2025 The Fact Music Awards》，與現場同呼同吸，見證2025 TMA各大獎項誕生。有關網上直播詳情如下：

《2025 The Fact Music Awards》Online Pass

日期：2025年9月20日（六）

時間：（香港時間 GMT+8）

4PM - TMA 韓國音樂頒獎典禮——紅地氈盛典、

7PM - 2025 The Fact Music Awards

近日各演出單位都釋出更多合作細節，其中CLOSE YOUR EYES及AHOF將首度合唱，眾成員更在社交媒體上露兩手，展現了合作上的默契，而早前已透露將會首度合作的LEESEO@IVE及KYUJIN@NMIXX，二人都分享了演出前的心情，其中KYUJIN道：「TMA舉行在即，此刻的我是非常緊張。」LEESEO也表示：「我也在努力練習中，今次我們作出新嘗試，相信粉絲們看到我們為大家帶來意想不到的演出，都會感到非常驚喜。」KYUJIN都認同表示：「沒錯！雖然緊張，但我都很期待讓粉絲看到煥然一新的我倆！」而15組單位：Stray Kids, IVE, aespa, NEXZ, BOYNEXTDOOR, NMIXX, NCTWISH, KiiiKiii, Hearts2Hearts, ENHYPEN, TWS, MEOVV, ZEROBASEONE, AHOF及 CLOSEYOUREYES今日起已陸續抵達澳門，為2025 TMA作最後準備。

另外，由於澳門廣泛地區現正受不穩定天氣影響，主辦單位將持續關注天氣狀況並作最適當安排，現階段惡劣天氣安排如下：

雷暴警告信號

· 如地球物理氣象局在活動當天下午5時正式發出雷暴警告信號，倘若雷暴警告信號有效時間橫跨演出時間，演出將會延遲或取消。

熱帶氣旋信號

· 如地球物理氣象局在活動當天下午5時已發出／仍維持三號或以下風球信號， 演出將如常舉行。

· 如地球物理氣象局在活動當天下午5時正或之前正式發出八號或以上風球信號，演出將會取消。

主辦單位將持續密切注意天氣狀況與天文台公告，全力做出最適當、最安全的調整安排，並會透過不同渠道發放相關資訊，敬請留意。