2025 Tory Burch手袋推薦｜編輯推介你12款 $7000內的中價手袋，當中更有李洙赫同款！
Tory Burch有着親民奢華的理念，它們的手袋更是小資女之選！集on trend 的設計、質感、功能於一身，而且屬中價價位，不論是20+、30+、40+的女士們都總會找到心頭好！ELLE從Tory Burch中為你精選了11款$7000內的手袋款式，一起來看看今季有甚麼手袋值得入手吧！
Tory Burch
Tory Burch
近日李洙赫來到香港IFC Tory Burch新店開幕禮，全場人士都為他尖叫！當天他手上拿的是這個Romy手袋的大尺寸版本，對男生來說，這個尺寸女袋男用完全無問題！
Tory Burch
Tory Burch
Romy麂皮手袋 (HK$4,650)
現在官網只有小尺寸的Romy手袋，小尺寸則較小巧精緻，適合身型較嬌小的女生攜帶；加上啡色麂皮從去年成為大熱的手袋配色，來到秋冬季節更加不容錯過！如果大尺寸在香港公售的話，是可以跟伴侶共用的中性手袋！
按此購買
Tory Burch
Tory Burch
Monogram水桶袋 (HK$5350)
Tory Burch的T字Monogram印花經典又百搭，深藍色的帆布材質更是耐用；而且這個水桶袋容量偌大，品牌貼心地附上可拆卸的拉鏈袋，可以井然有序地擺放小物。抽繩以金屬標誌綴飾繩扣，具備功能性又不失美感。
按此購買
Tory Burch
Tory Burch
衍縫迷你背囊 (HK$5,500)
偶爾想轉換心情、或者要去郊遊的話，一個迷你背囊是所有女生的必須具備的袋子！除了可以解放雙手之外，配搭上也跟普通手袋有少許分別，背囊予人隨意、平易近人的感覺，而這個充滿少女心的粉紅色手袋在隨性中帶優雅可愛的感覺，想突出這方面的人設與心上人約會的話，這個背囊可入手！
按此購買
Tory Burch
Tory Burch
Charlie肩袋 (HK$6,400)
百搭又永不過時的黑色手袋永遠不會嫌多！這個名為Charlie的手袋採用的皮革較柔軟，帶來慵懶的感覺，非常契合今季流行柔軟手袋的潮流。特別的是手袋的肩帶是可調節的，可以隨心情、造型調節成肩袋、斜孭袋或側孭袋。
按此購買
Tory Burch
Tory Burch
荔枝皮肩袋 (HK$3,150)
這可說是必備的日常手袋，首先容量不大不小，能應付日常所需物品如：水樽、雨傘、小外套之外，又不失精緻感。最重要是它只售$3,150，卻有着易襯又特別的深綠色，以及具豐富質感的荔枝皮紋理，耐用又優雅，CP值超高！
按此購買
Tory Burch
Tory Burch
T Monogram皮革半月手袋 (HK$4,500)
採用了標誌性的T Monogram作皮革壓紋紋理，低調卻彰顯了品牌的經典風格。而且半月包是近年非常流行的袋型，呈氣球形狀的它更是方便，可容納不少日常用品之餘，還可以直接掉進袋內不用花心神排整齊。
按此購買
Tory Burch
Tory Burch
T Monogram帆布半月袋
同樣是半月袋，這個在帆布上綴上T Monogram的提花編織圖案的半月袋更為精緻，Navy Blue的pattern和皮革綴飾配搭焦糖啡色的皮革肩袋，帶來驚喜又和諧的視覺效果。這個手袋同樣地附有可調節的肩帶，夾在腋下或斜背都可以，一袋兩用。
按此購買
Tory Burch
Tory Burch
荔枝皮大肩袋 ($5,500)
不少上班族都希望擁有一個既能裝載電腦，又能配搭上班衣服卻不失時尚感的通勤手袋。這個名命為「野生菇」的顏色非常百搭且帶高級的優雅魅力，其利落的線條、沒有花巧的綴飾，加上堅挺闊偌的底部，承載電腦絕對不是問題。
按此購買
Tory Burch
Tory Burch
麂皮流蘇鏈帶手袋 (HK$6,500)
潮流興復古，大概是永恆不變的定律。這個駝色的流蘇手袋讓我想起90年代的西部牛仔風，配搭Cowboy長靴，帶着這個手袋去音樂節的話，輕鬆成為全場焦點！
按此購買
Tory Burch
Tory Burch
Eleanor肩袋 ($4,950)
如果你正在物色一個優雅、斯文、適合出席約會、正式場合的精緻手袋，這個Eleanor肩袋應該啱你心意！採用光滑皮革製成，加上奶油白色的配色，扁薄的袋型塑造出淑女的高雅魅力，袋上的T字金屬配件更與你身上的首飾相映成趣，突顯別緻的造型。
按此購買
Tory Burch
Tory Burch
奶油黃色鍊帶手袋 (HK$4,950)
Butter Yellow成為秋冬中除大地色外的大熱配色，這個手袋充滿反差感，是編輯一見鐘情之選！有着柔和的奶油黃配色，卻配搭粗獷型格的鏈條肩袋，加上稜角分明的袋型，更具個人風格。
按此購買
