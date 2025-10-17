葉念琛出PO欲尋20年前「翻版阿嬌」
2025 Victoria’s Secret Fashion Show 名場面大盤點
從 Angel Reese、Quen Blackwell 首登維密大秀，到 Karol G、Missy Elliot 及 TWICE 帶來勁爆演出，最精彩瞬間一次看齊。
每年一度的 Victoria’s Secret Fashion Show 去年強勢回歸後，於 10 月 15 日重返紐約，聲勢更勝以往。這次更邀得運動員 Angel Reese 與網絡紅人 Quen Blackwell 加入其原本已非常強大的模特兒陣容，這場騷亦迎回多位殿堂級面孔。
除了 Reese 與 Blackwell 外，2025 年度亦迎回深受粉絲喜愛的 Adriana Lima、Candice Swanepoel，以及 Gigi 與 Bella Hadid 重踏 VS 天橋；同場還有新世代「it-girls」，包括 Alex Consani、Barbara Palvin 與 Neelam Gill。
演出陣容方面，去年的名單已難以超越，包含 BLACKPINK 的 Lisa、Tyla 及 Cher，但今年亦毫不遜色。大會再邀得 KAROL G、Madison Beer、Missy Elliott 與 K-pop 女團 TWICE，上演震撼演出，滿載我們期盼的華麗與光彩。
繼續往下看，細數 Victoria’s Secret Fashion Show 2025 的重點時刻。
Jasmine Tookes 懷胎九月領銜開場
Angel Reese 以天橋首秀寫下歷史
Karol G、Madison Beer、Missy Elliott 與 TWICE 的現場演出
Bella Hadid 回歸大秀
其他人也在看
吳日言英國重操故業開餐廳 餐廳小紅書帳戶遭舉報下架
現年41歲嘅前歌手吳日言（Yan），上年與老公Barry及三名子女移居英國生活。吳日言除咗忙於照顧家庭之外，仲重操故業開餐廳，而餐廳亦已經喺8月試開業，吸引唔少居英港人幫襯。Yahoo 娛樂圈 ・ 15 小時前
21歲「顱面動靜脈畸形症」網紅登上巴黎時裝週！怪奇也是一種美，讓世界學會直視不完美
在今年巴黎時裝週上，品牌 Matières Fécales 邀請了一位患有罕見的「顱面動靜脈畸形症」的網紅 Nikki Lilly 擔任模特兒，引起時尚界熱議。Yahoo Style HK ・ 1 小時前
郭富城喜獲三胎！熊黛林「高EQ婉拒祝福」獲讚 前任的體面是劃清界限
10月15日，45歲的熊黛林出席公開活動時，被港媒追問是否恭喜舊愛郭富城即將迎來第三胎，她微笑回應：「很難不注意到新聞，所以我知道。已經很多人恭喜他了，所以就不用了。」語氣平和從容，隨即將話題轉向45歲生日與雙胞胎女兒的生活日常，巧妙結束提問。這段應對方式引發討論，不少網友稱讚她展現出成熟與界限感。姊妹淘 ・ 17 小時前
楊冪晒天使翼網友暴動 露少少國際地位又升級
【on.cc東網專訊】內地頂流女星楊冪身為美國高級內衣品牌擔任亞洲區品牌代言人，今年佢就現身紐約舉行內衣騷行T台。呢個騷一向都係外國傳媒焦點，今次楊冪騷上翅膀造型以東西方美學融合與強大表現力引發熱議，造型終於亮點。東方日報 OrientalDaily ・ 21 小時前
61歲奇洛李維斯與交往6年女友，以「接吻照」回應婚訊傳聞？曾是「世上最孤獨男人」，單身18年後終覓真愛
一張浪漫的接吻照讓奇洛李維斯（Keanu Reeves）與交往 6 年的藝術家女友 Alexandra Grant 登上熱搜。畫面中，兩人站在一片夢幻光影的裝置藝術前深情擁吻，氛圍滿滿，被外界誤以為是「婚照」。Yahoo Style HK ・ 2 小時前
翁靜晶爆劉家良執導電影突變雙導演內幕 直指成龍「攞彩」 揚言將爆曾志偉料
成龍日前被藝名「火星」嘅武術指導蔣榮法大爆當年成為成龍「成家班」一份子，卻得到無情對待，自揭當年拍攝電影《城市獵人》人工唔公道，又公開指控成龍，表示自己拍攝《醉拳II》期間從高處跌下受傷遭成龍冷嘲熱諷嘲「似隻龜冇反應」，於是忍痛重拍咗21個Take先收貨，翌日須立即開刀，最終休養3年。近日，已故武術宗師劉家良嘅太太翁靜晶於YouTube直播節目再爆內幕，透露當年《醉拳II》原本由劉家良一人擔任導演，但最後導演卻多咗成龍個名，令電影變成雙導演。Yahoo 娛樂圈 ・ 18 小時前
葉念琛出PO欲尋睇《獨家試愛》試片「翻版阿嬌」：冇佢唔會有之後嘅「阿寶」
導演葉念琛曾創作出唔少經典作品，例如《十分愛》、《獨家試愛》及《 紀念日》，係唔少80及90後嘅集體回憶。今年係葉導執導第20年，噚日佢喺社交網站出PO尋找一位20年前喺《獨家試愛》試片現場落淚嘅女學生，呢位似阿嬌嘅女學生長頭髮嬌小，仲話如果冇佢，可能「葉念琛式愛情電影」唔會存在。Yahoo 娛樂圈 ・ 15 小時前
賈伯斯小女兒 Eve Jobs 也太美！一張「米蘭看秀照」吸萬人朝聖 網讚：根本真人版芭比！
當天她身穿黑色高領上衣搭配西裝外套，下身選擇寬版灰色長褲，簡約俐落又不失高級感，金色長髮吹出柔和的大波浪捲，搭配乾淨自然的妝容，散發出典型歐美名媛的高級氣質，與坐在身旁的時尚女王Anna Wintour同框，畫面瞬間成為秀場最矚目焦點。Eve自己也在IG上寫下：「Milan wi...styletc ・ 18 小時前
向太爆「亞洲影后」嫁豪門被冷落輕生！揭上流悲劇：10個嫁富二代9個沒好下場
香港影視大亨向華強的太太陳嵐（向太）近年積極經營社群平台，時常拍片聊起演藝圈往事與舊時秘聞。近日她在影片中談到「女星嫁入豪門」的話題，語出驚人地表示：「10個女星嫁富二代，9個沒好下場。」引發熱烈討論。姊妹淘 ・ 19 小時前
宣萱力讚大S個性「能禮貌說不」！揭2003年合作秘辛：在娛樂圈這樣真的不容易
近日，香港演員宣萱過往對大S（徐熙媛）的評價再度引起討論。2003年兩人曾合作電視劇《倩女幽魂》，讓宣萱留下非常深刻的印象，她坦言欣賞大S「有性格、不輕易妥協」的處事風格，認為在複雜的演藝圈中，這樣的特質格外難得。姊妹淘 ・ 1 天前
黎明深圳開騷妻女激罕撐場 7歲囡囡長髮現身似足媽咪 網民：難怪他心情那麼好
現年58歲、身為「四大天王」之一的黎明（Leon）日前在深圳舉行演唱會，有歌迷發現「天王嫂」阿Wing(陳泳儀)帶着7歲囡囡「明福女」現身支持，偷偷拍片放上網留言問：「鐵粉們證實一下，這兩個人是不是黎明的女兒和老婆？」Yahoo 娛樂圈 ・ 23 小時前
王菲《巨塔》出場26秒搶盡Fo 成「御用青年版女主角」
【on.cc東網專訊】前港姐王菲憑「樣靚身材正」，成為許多人心目中的女神，而近日她在熱播劇《巨塔之后》中飾演宣萱年輕版，雖然出場畫面只有26秒，但學生妹造型的牛仔短褲look已吸獲一眾網友注意，大讚：「好有少女感」、「這身造型朝氣十足」，更獲網民封為「御用青年版東方日報 OrientalDaily ・ 22 小時前
Yahoo娛樂圈｜專訪楊思琦 不想舊情再成話題 無奈常惹負評：我覺得自己真係唔係咁差
楊思琦，是史上奪得最多獎項的港姐冠軍，同時間都一直備受關注。由入行、工作，到拍拖、生小朋友，再去到近年轉攻內地直播界，對她的討論仍有增無減Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
「成家班」前成員71歲武師「火星」怒轟成龍壓榨薪酬兼苛刻 受重傷後被嘲：似隻龜冇反應
71歲的成龍近期因電影《捕風追影》票房勁收逾12億人民幣而再受注目，但近年不時有昔日跟隨他工作的龍虎武師，公開力數其種種不是，當中入行逾60年，曾效力「成家班」16年的71歲龍虎武師「火星」蔣榮法，接受傳媒專訪時直言：「我有好多，你啲舊兄弟呢，出面好紅嗰啲呢，喺你後面都講你（成龍）閒話嘅。」而火星更指成龍並非是外界所傳的「好老闆」，而他為對方賣命上陣，卻受到不公平對待，從薪酬壓榨到受傷後被冷待，例如受重傷後被嘲「似隻龜冇反應」，甚至被追討因傷無法工作期間的工資，變成倒欠公司9萬元，令他委屈又心寒。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
雙紅會·啟德｜謝拉特、里奧費迪南現身沙田見球迷 港隊主教練韋斯活周六披甲 「陳七」做紅魔後備｜Yahoo
【Yahoo新聞報道】利物浦神奇隊長謝拉特、曼聯名宿里奧費迪南、金球獎得主奧雲及多位英超名宿訪港，將於本周六在啟德體育園「雙紅會」獻技，重現經典紅軍對紅魔大戰。賽事更邀請到現任港隊主教練韋斯活披甲，以及6位港隊傳奇球員包括陳肇麒及陳偉豪等作後備，另類升級變三紅會，紅衫球迷勢坐爆啟德。謝拉特接受《Yahoo新聞》提問時笑言入陣紅軍的港隊傳奇，實力比加盟紅魔的更勝一籌。Yahoo新聞 ・ 13 小時前
從市場分析《魷魚遊戲》看試當真《墨魚遊戲2》：本地人才 海外資金
試當真《墨魚遊戲2》於10月16日晚首播，市場熱議香港YouTube界將出現史無前例的大製作，改編自韓國《魷魚遊戲》的《墨魚遊戲》，將創下香港綜藝先河。Netflix《魷魚遊戲》並非綜藝，不過參考其背後的商場操作以及市場對其影響力所出作出分析，或揭示了日後的可能方向Yahoo財經 ・ 21 小時前
《金田一》友坂理惠與第三任老公香港慶生 歎點心早晚坐天星小輪
日本女星友坂理惠16歲時於日劇《金田一少年事件簿》飾演「七瀨美雪」一角爆紅，更曾獲唱片公司安排來港舉行粉絲活動。除咗歌影視受到注意，其感情狀況亦成為話題。友坂理惠2003年與舞台劇導演兼演員河原雅彥結婚，翌年誕下一子，婚姻僅維持5年。後來與音樂人渡邊健二交往，並於2011年再度步入婚姻，但6年後再次離異。直到2022年底，友坂理惠再次結婚，成為她人生中嘅第三次婚姻。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
伍富橋為氹富貴妻扮《頭文字D》 水手服晒絕頂腹肌博一笑
【on.cc東網專訊】藝人伍富橋（Alvin）2022年與富家千金梁兆楹（Shirley）結婚後，被傳媒封為「億萬駙馬」，雖然兩夫妻婚後經常面對外界的流言蜚語，仍無阻兩人恩愛至今，適逢昨日是Shirley生日，前晚兩人在家中舉行大型生日Party，並以電影《頭文東方日報 OrientalDaily ・ 22 小時前
張學友演唱會2025丨今日公開售票！紅館8場聖誕、跨年Show《60+巡迴演唱會香港終章》即睇搶飛攻略、票價、座位表
張學友第十個個人演唱會《60+巡迴演唱會》來到最終回，選址紅館作為舉行場地，與樂迷一同度過聖誕節和除夕！《張學友 60+巡迴演唱會》將舉行一共八場，門票由10月9日起優先發售，以及於10月16日起公開發售。Yahoo 娛樂圈 ・ 21 小時前
結業潮2025｜牛池灣「彩龍皇宮大酒樓」宣佈結業 開業逾40年曾為TVB明星食堂
結業潮持續，酒樓更成為當中重災區，今年包括金鐘名都酒樓、新斗記、鴻星等都相繼結業，而最新一員是開業逾40年、位於牛池灣彩雲商場的「彩龍皇宮大酒樓」，近日亦宣佈於10月15日結業。酒樓早年曾是TVB藝員的「明星飯堂」，也有多年熟客指四大天王都曾到酒樓用膳，見證昔日電視廣播的光輝歲月。Yahoo Food ・ 1 天前