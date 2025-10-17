2025 Victoria’s Secret Fashion Show 名場面大盤點

Victoria's Secret

每年一度的 Victoria’s Secret Fashion Show 去年強勢回歸後，於 10 月 15 日重返紐約，聲勢更勝以往。這次更邀得運動員 Angel Reese 與網絡紅人 Quen Blackwell 加入其原本已非常強大的模特兒陣容，這場騷亦迎回多位殿堂級面孔。

除了 Reese 與 Blackwell 外，2025 年度亦迎回深受粉絲喜愛的 Adriana Lima、Candice Swanepoel，以及 Gigi 與 Bella Hadid 重踏 VS 天橋；同場還有新世代「it-girls」，包括 Alex Consani、Barbara Palvin 與 Neelam Gill。

演出陣容方面，去年的名單已難以超越，包含 BLACKPINK 的 Lisa、Tyla 及 Cher，但今年亦毫不遜色。大會再邀得 KAROL G、Madison Beer、Missy Elliott 與 K-pop 女團 TWICE，上演震撼演出，滿載我們期盼的華麗與光彩。

繼續往下看，細數 Victoria’s Secret Fashion Show 2025 的重點時刻。

Jasmine Tookes 懷胎九月領銜開場

Angel Reese 以天橋首秀寫下歷史

Karol G、Madison Beer、Missy Elliott 與 TWICE 的現場演出

Bella Hadid 回歸大秀