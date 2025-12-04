災民痛失迪士尼公仔 獲多名善心市民捐贈收藏
2026世界盃抽籤儀式在即 川普將成全場焦點
（法新社華盛頓4日電） 全球首屆48隊世界盃足球賽明天將正式進入倒數階段，2026年世界盃會內賽抽籤儀式將在華府登場，美國總統川普預料將成為全場焦點，可望在典禮中獲頒國際足總和平獎。
這場史上後勤規模最複雜的世界盃，將於2026年6月11日到7月19日在北美洲舉行，比2022年卡達世界盃增加了16支球隊，參賽隊伍由32隊增至48隊。
明天在波多馬克河畔（Potomac River）甘迺迪中心（Kennedy Center）舉行的抽籤儀式將眾星雲集，但川普將成為焦點人物。
國際足球總會（FIFA）主席英凡提諾（Gianni Infantino）與川普私交甚篤，曾多次造訪白宮。現在，外界普遍預期川普將成為國際足總和平獎（FIFA Peace Prize）首位得主，這個獎項將在抽籤儀式上頒發。英凡提諾表示，設立此獎是為了「表揚那些團結人群、為後代帶來希望的人所付出的巨大努力」。
抽籤場地的選擇也在向川普致敬。今年早些時候，川普任命自己擔任甘迺迪中心主席。在這個於1970年啟用的表演藝術中心舉行抽籤儀式，也讓原未選為比賽場地的華府，得以在世界盃盛事中扮演積極的角色。
抽籤儀式將由超級名模海蒂克隆（Heidi Klum）與美國喜劇演員凱文哈特（Kevin Hart）共同主持，並將安排「鄉巴佬樂團」（Village People）、義大利跨界男高音安德烈．波伽利（Andrea Bocelli）與英國歌手羅比威廉斯（Robbie Williams）的表演。
職業美式足球聯盟NFL傳奇布雷迪（Tom Brady）、冰球巨星葛瑞斯基（Wayne Gretzky）與前NBA超級巨星歐尼爾（Shaquille O'Neal）也將共同參加抽籤儀式。
川普將世界盃視為其第2個總統任期及明年美國獨立250週年慶典的核心活動。但他不時將國內政治議題導入籌備過程，揚言若認定民主黨執政城市「條件不安全」，將撤換比賽舉辦地點。
川普最近表示：「我會打電話給FIFA主席英凡提諾，他非常傑出，我會說，讓我們換個地點，他也會答應。」
加拿大總理卡尼（Mark Carney）與墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）也將出席抽籤典禮。16座世界盃比賽場館中，有11座在美國，墨西哥及加拿大則分別有3座與2座。
