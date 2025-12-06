宏福苑火災︱一文整合所有捐款渠道
2026世界盃抽籤分組出爐 強隊籤運佳川普搶戲
（法新社華盛頓5日電） 由美、加、墨共同主辦的2026年世界盃足球賽今天在華府甘迺迪中心（Kennedy Center）完成預賽分組抽籤。衛冕軍阿根廷和奪冠熱門西班牙都被分配到相對有利的小組。
本次盛大的抽籤儀式上，美國總統川普獲頒國際足總（FIFA）新設立的FIFA和平獎。
梅西（Lionel Messi）率領的衛冕軍阿根廷將在J組，對戰阿爾及利亞、奧地利及首次晉級會內賽的約旦。
奪冠熱門的2024年歐國盃冠軍西班牙分在H組，首戰對新面孔非洲小國維德角（Cape Verde），之後迎戰烏拉圭和沙烏地阿拉伯。
地主之一的墨西哥分在A組，將於明年6月11日開幕戰對南非；世足勁旅巴西及上屆踢進4強的黑馬摩洛哥同在C組，組內對手還包括蘇格蘭與海地。
德國與象牙海岸、厄瓜多及加勒比海的古拉索（Curacao Island）同在E組；羅納度（Cristiano Ronaldo）的葡萄牙在K組將碰上烏茲別克、哥倫比亞與一支洲際附加賽晉級隊伍。
地主之一的美國分在D組，對手包括巴拉圭、澳洲及一支歐洲區附加賽勝隊；另一地主加拿大在B組，對手有卡達、瑞士及一支歐洲區附加賽勝隊。
預賽共分12組，各組前兩名直接晉級32強淘汰賽，另選8支戰績最好的分組第三名晉級。
