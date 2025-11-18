四大飲食平台網購優惠碼大放送！
2026世界盃 德國與荷蘭輕鬆殺進會內賽
（法新社巴黎17日電） 德國與荷蘭今天雙雙殺進2026世界盃足球賽，兩隊均展現強大進攻火力，在歐洲區資格賽的最後一戰完全擊潰對手。A組部分的德國在萊比錫（Leipzig）以6比0大勝斯洛伐克；G組的荷蘭則是在阿姆斯特丹（Amsterdam）以4比0擊敗立陶宛。
2026世界盃足球賽歐洲區資格賽，德國與荷蘭最後一場都僅需平手即可直接晉級。
德國總教練納格斯曼（Julian Nagelsmann）在接受德國第二電視台（ZDF）採訪時表示，「今天每名球員都發揮出色，拼盡全力。」
斯洛伐克最後在A組排名第2，波蘭在馬爾他以3比2險勝對手，也是以分組第2作收，僅次於荷蘭。各小組的第2名將獲得明年3月舉行的附加賽參賽資格。
A組的北愛爾蘭在主場以1比0擊敗盧森堡，最終是以分組第3作收，不過全隊憑著在歐洲國家聯賽（Nations League）出色表現，也拿下附加賽資格。
另一方面，由柯曼（Ronald Koeman）領軍的荷蘭，不斷將對手立陶宛壓制在對方半場，以快節奏進攻讓5萬名主場觀眾大飽眼福。
賴金德斯（Tijani Reijnders）幫助荷蘭在第15分鐘取得領先，哈克波（Cody Gakpo）的罰球將比數擴大為2比0，荷蘭在接下來4分鐘又連進2球，柯曼在4比0的優勢下，換上5名替補球員迎接勝利。
同樣是G組的波蘭在馬爾他遭遇頑強抵抗，波蘭雖然由萊萬多夫斯基（Robert Lewandowski）先馳得點，但2度被對手追平。最終在第85分鐘才由傑林斯基（Piotr Zielinski）攻進致勝的第3分。
英女足世盃外鬥狂牛 安排溫布萊上演
【Now Sports】英格蘭與西班牙女足近年在世界球壇可謂短兵相接，兩隊又會在2027年世界盃外圍賽小組碰頭，而明年4月英女足主場對狂牛之戰，決定安排在溫布萊球場上演。西班牙女足於2023年的世界盃決賽，擊敗英格蘭捧盃，但後者今年的歐洲國家盃冠軍戰，報卻一敗之辱，贏得歐洲女足頂峰之位。無獨有偶，雙方又會在2027世盃外圍賽相遇，同處A3組，而英格蘭主場一戰，將會在溫布萊上演，足見英足總對這場重頭戲的重視程度。英格蘭領隊域雯希望，對西班牙一役於溫布萊主場進行，到時球迷能給予國家隊力量，以全力進軍巴西。2027年世盃歐洲區外圍賽，A3組除了有英格蘭及西班牙外，還有冰島及烏克蘭，而決賽周將會由巴西主辦。now.com 體育 ・ 17 小時前
賴達斯感觸：上屆我坐在梳化睇波
【Now Sports】荷蘭晉身世界盃決賽周，在周一對立陶宛取得入球的曼城中場賴達斯，賽後顯得感觸。荷蘭周一在世界盃G組外圍賽大勝立陶宛4:0，4名入球者都來自英超，其中為橙軍先開紀錄者為曼城中場賴達斯（Tijjani Reijnders），於上半場16分鐘入楔禁區為球隊先開紀錄，他賽後為可望參戰明年決賽周深感興奮。27歲的賴達斯，首次代表荷蘭出賽是上屆決賽周後的事。「我當時在家，穿上橙衣坐在梳化觀戰。」「這次對我而言，感覺自然非常不同。我還需要等待一會，但實在期待首次參與其中。」荷蘭是以6勝2和不敗的強勢得到小組首名，昂然晉身明年決賽周，亦是該支曾3次殺入世界盃決賽的名牌球隊，第12次角逐這個大賽。G組排名 球隊 賽 勝 和 負 得失球差 積分1 荷蘭 8 6 2 0 +23 20*2 波蘭 8 5 2 1 +7 17#3 荷蘭 8 3 1 4 -6 104 馬爾他 8 1 2 5 -15 55 立陶宛 8 0 3 5 -9 3*晉身決賽周#轉戰附加賽now.com 體育 ・ 6 小時前
9球攞「威」痴人說夢 意大利反負1：4落世盃附
【Now Sports】在一場意大利要贏挪威9球、才能反壓對方取得首名出線資格的世界盃外圍賽，最終不但不可能的任務無法實現，更頂不住賀蘭梅開二度，在主場大敗1:4，只能接受打附加賽的命運。意大利一度有個好開始，開賽11分鐘由皮奧艾斯普薛圖在禁區內轉身建功，也以這個入球領先上半場，但換邊後想不到竟遭挪威「肆虐」。從63分鐘開始，路沙殺入禁區左腳勁射扳平後，賀蘭（Erling Haaland）隨後兩度射破其曼城隊友當拿隆馬的十指關，加上後備入替他的狼隊前鋒史特拿臣，也在補時3分鐘「埋齋」，最終挪威大勝4:1，成功奪下I組首名，成為第5支確定晉級決賽周的歐洲球隊。連同6月作客奧斯陸時也大敗0:3，意大利遭挪威「雙殺」，共失7球，最終只能以小組次名獲得轉戰附加賽的資格，亦令人擔憂他們會否繼2018、22年後，連續3屆缺席世盃決賽周。I組排名 球隊 賽 勝 和 負 得失球差 積分1 挪威 8 8 0 0 +32 24*2 意大利 8 6 0 2 +9 18#3 以色列 8 4 0 4 -1 124 愛沙尼亞 8 1 1 6 -13 45 摩爾多瓦 8 0 1 7 -27 1*晉身決賽周#轉戰附加now.com 體育 ・ 1 天前
禾特馬迪面對另一戰場......
【Now Sports】近期腳風大順的禾特馬迪，直言希望在世界盃決賽周落場，考慮到德國始終人才鼎盛，他所言的大概是由衷之言，並非單純客套話。德國在今屆外圍賽首仗不敵斯洛伐克後，其後發奮圖強5連勝，近仗最搶眼戰將非前鋒禾特馬迪（Nick Woltemade）莫屬，連帶今仗先開紀錄的一球，他近3場替德國上陣入4球。這名23歲紐卡素射手賽後說：「我們感到釋懷，這是美好的時刻。我踢出水準，取得入球，希望可在世界盃出場。我們在這夜展現了所具備的質素，這是一大樂事。」「很難解釋，代表德國出賽從來棒極，我代表過所有年青梯隊，如今身處國家一隊。」他續說。事實上，當哈伐斯、穆斯亞拿及富卻古傷癒，禾特馬迪需要參與一場爭位戰。教練拿高士文則讚大夥兒的表現：「每一位球員今天都表現出色，拼了命。我們展示出球隊的無比士氣，打從比賽開始就在場內自我推動。」A組排名 球隊 賽 勝 和 負 得失球差 積分1 德國 6 5 0 1 +13 15*2 斯洛伐克 6 4 0 2 -2 12#3 北愛爾蘭 6 3 0 3 +1 94 盧森堡 6 0 0 6 -12 0*晉身決賽周#轉戰附加賽now.com 體育 ・ 3 小時前
英超癲到世盃外 賀蘭：壓力也是樂趣
【Now Sports】網民常言道：賀蘭係咪癲㗎！嚴格來說不是一個問題，是驚訝。他在今屆世界盃外圍賽狂轟16球，帶領挪威闊別逾四份一個世紀再闖世界盃決賽周。賀蘭（Erling Haaland）周日在世盃外I組梅開二度，協助挪威以4:1作客大炒意大利，全勝姿態晉級。論功臣首推賀蘭，在8場比賽場場有波入，合共入16球，拋離其他射手，包括英格蘭的哈利簡尼（8球）至少1倍。該曼城射手賽後說：「我開心，但更覺鬆了一口氣。壓力很大，我感覺得到。但也是樂趣。」至此，他本季在球會及國家隊20場比賽共入32球。這將是挪威歷來第4次出戰世界盃決賽，對上一次是1998年。阿仙奴的奧迪哥特也是另一重大功臣，在今屆外圍賽作出7次助攻，亦是比任何其他球員還要多。換言之，挪威集外圍賽入球王與助攻王於一身，焉有不晉級之理？賀蘭今屆外圍賽入球16/11 客勝意大利4:1 213/11 主勝愛沙尼亞4:1 211/10 主勝以色列5:0 309/09 主勝摩爾多瓦11:1 509/06 客勝愛沙尼亞1:0 106/06 主勝意大利3:0 125/03 客勝以色列4:2 122/03 客勝摩爾多瓦5:0 1合計：8場入16now.com 體育 ・ 1 天前
蘇格蘭決戰丹麥 奇勒：球員已是傳奇
【Now Sports】蘇格蘭代表隊領隊奇勒認為，無論周二能否在世界盃外圍賽壓倒丹麥，球員已是傳奇。「我們一直認為，如果能把終極戰拖到在咸普頓進行，已是一大成就，因為這代表我們超越抽籤時的種子排名。」奇勒領軍在主場大戰丹麥前說。「我們做到了。己隊抽籤時是第3檔次球隊，現在排第2位。我們希望再進一步，成為小組首名。」蘇格蘭在C組5戰10分排第2，落後領先的丹麥1分，只要今仗主場打敗對手就可首名出線，鎖定自1998年以來首張世界盃決賽周入場券。奇勒續說：「假如你看我們在過去6年半達成的事，很多球員已經是，借用你的話是『傳奇』。」蘇格蘭今仗最不利，是效力拿玻里的中場基摩，因為在上仗對希臘時觸傷鼠蹊，今仗無法上陣。C組排名 球隊 賽 勝 和 負 得失球差 積分1 丹麥 5 3 2 0 11 112 蘇格蘭 5 3 1 1 4 103 希臘 5 2 0 3 -2 64 白羅斯 5 0 1 4 -13 1餘下賽序18/11 白羅斯 VS 希臘18/11 蘇格蘭 VS 丹麥now.com 體育 ・ 2 小時前
簡尼談外圍賽紀錄：有史以來最強三獅
【Now Sports】英格蘭在世界盃外圍賽完美締造8連勝兼零失球，哈利簡尼甚至豪言這支三獅軍團是有史以來最強的。英格蘭在周日對阿爾巴尼亞的最後一場世界盃外圍賽，靠哈利簡尼（Harry Kane）梅開二度以2:0勝出，賽後在此組8戰全勝，而且8場比賽都沒有失球，創造新紀錄。簡尼賽後受訪，認為今年起接掌英軍的杜曹打造了最強陣容，也不避諱他們是明年世界盃的奪冠熱門之一：「我認為這支球隊是國家有史以來最強的，看看我們的正選陣容，再看看後備席上的球員，也不能不承認，我們將會以奪冠熱門的身份，出戰今屆世界盃。然而，過去幾屆大賽，我們也一直都被這麼認為，但必須努力來達到標準，和新帥一起度過非常出色的一年，也一直看到球隊在進步。」杜曹也同意簡尼的說法：「我為他們而自豪。你可以看到，我們擁有一批實力強勁的後備球員，他們能夠扭轉戰局，影響比賽走向，所以為何不會是熱門呢？我喜歡領導他們，喜歡和他們一起競爭，我簡直不敢相信，要直到明年3月，才能再次見到他們，這對我來說有點難受。」now.com 體育 ・ 1 天前
解讀 | 尼日利亞被施巫術緣盡世界盃？
尼日利亞於世界盃非洲區外圍賽附加賽決賽，最終於互射十二碼的情況下以3比4落敗，無緣晉身來屆世界盃決賽周。賽後主教練艾歷卓利指控對方球員於互射十二碼期間，向尼日利亞球員施放巫術 (Voodoo)，導致十二碼宴客，Yahoo 體育 ・ 16 小時前
全運會｜黃澤林勇闖網球男單四強 至少鎖定銅牌 明早爭入決賽
第15屆全運會周二賽事，港將黃澤林(Coleman)早上出戰男子網球單打8強賽事，直落兩盤7:5、6:0擊敗北京球手崔杰，率先拿到4強席位。由於男單賽事不設季軍戰，因此無論Coleman下仗贏波與否，都可以最少為港隊摘走一面銅牌。Yahoo 體育 ・ 3 小時前
傳意大利年初集結備戰世盃附
【Now Sports】意大利傳媒指，意大利國家隊將於明年初加插集訓，以應付3月的世界盃附加賽。意大利於周日在世界盃外圍賽以1:4不敵來訪的挪威，在I組只能得到次名，只得連續3屆賽事都淪至參戰附加賽。基於對上兩屆都附加賽飲恨，為免重蹈覆轍，意大利國內輿論普遍認為國家隊需要額外操練。據了解，意甲賽事改期，騰出時間讓球會放人的機會不大，不過據《羅馬體育報》指，意大利大軍仍可能在明年初集結，在3月附加賽前加插一兩次特別訓練。若屬實，2月初的可能性最大。至於主帥加度素當然不會閒著，TMW報道，他由現在到明年1月中期間約入場觀戰15場比賽，包括前往沙特阿拉伯觀看國際米蘭、AC米蘭、拿坡里及博洛尼亞角逐的意大利超級盃，以觀看眾國腳的狀況。now.com 體育 ・ 12 小時前
加度素公開道歉：意大利崩潰令人擔心
【Now Sports】兩循環比賽，意大利合計以1:7不敵挪威，不能直接晉身世界盃決賽周是「意」料中事。眼見球隊崩壞，教練加度素公開向支持者道歉。「向意大利球迷致歉，球隊不能畏懼。」加度素在意軍周日世盃外I組主場負挪威1:4後，接受Rai電視台訪問時說。「意大利崩潰令人擔心，如果我說不擔心，那就是說謊。若然大家團結一致，天天進步，在這樣的晚上就會容易得多。我擔心的是，大家下次見面要待三個月後。」上周四打敗摩爾多瓦後，加度素為被球迷柴台感不悅，這次當主場球迷報以噓聲，加度素承認人家的反應是合理。意大利如今以小組次名身份，轉戰本周四抽籤的附加賽，由於該隊是種子球隊，在3月26日進行的準決賽獲主場之利，據報屆時將於貝加莫上演。若意軍獲勝，就會進入3月31日的決賽。now.com 體育 ・ 1 天前
英格蘭世盃外8戰全勝零失球
【Now Sports】哈利簡尼梅開二度，助已提早出線世界盃決賽周的英格蘭，在最後一場歐洲區K組外圍賽以2:0擊敗主場的阿爾巴尼亞，亦錄得小組8戰全勝兼1球未失。賽前，阿爾巴尼亞也已獲得此組次名，因此這場比賽可說「例行公事」，而英格蘭上半場無法撕破對方防守，直至換邊後74分鐘，後備上陣的薩卡在右路開出角球，敵方球員前柱解圍變頂後，反而造就哈利簡尼（Harry Kane）門前建功。82分鐘，這名英格蘭首席射手再接應華舒福的左路傳中，頭槌頂入個人今場第2球，助英軍以2:0獲勝。藉著這場勝仗，英格蘭在這一組8戰全勝，而且8場比賽全部保持清白之身，相當驚人。同時間除了上演K組比賽，D組方面，在上周四奠定首名出線資格的法國，以3:1輕取主場的阿塞拜疆，而此組次名則是烏克蘭，同日借用鄰國波蘭的場地，以2:0擊敗冰島，轉戰附加賽爭取晉級。K組排名 球隊 賽 勝 和 負 得失球差 積分1 英格蘭 8 8 0 0 +22 24*2 阿爾巴尼亞 8 4 2 2 +2 14#3 塞爾維亞 8 4 1 3 -1 134 拉脫維亞 8 1 2 5 -10 55 安道爾 8 0 1 7 -13 1D組排名 球隊now.com 體育 ・ 1 天前
狂牛輸6球都出線 迪拉方迪：球員贏波成癮
【Now Sports】不必期待西班牙周二在主場對土耳其會踢得保守，這可不是狂牛的風格，迪拉方迪甚至認為，球員贏波已成癮。西班牙在世界盃外圍賽E組5戰全勝，入19球而不失1球，得失球+19；落後3分排第2的土耳其，得失球差為+5，換言之，只要狂牛今仗主場不輸7球足以晉級。問題是，就算贏波是沒必要，相信狂牛兵也會照做。「我們抱極大的責任感迎接這場比賽。為了榮耀，展現我們所達到的。我們希望繼續維持世界第1排位。」主帥迪拉方迪續說：「記著我的話，最精彩的還未來臨。這些球員？他們爭勝成癮。」事實上，狂牛今仗有也馬、洛迪靴蘭迪斯、柏迪、侯辛及卡華查等名將缺陣，但人腳充裕，爭位之事仍存在，眾將豈會不賣力？E組排名 球隊 賽 勝 和 負 得失球 積分1 西班牙 5 5 0 0 +19 152 土耳其 5 4 0 1 +5 123 格魯吉亞 5 1 0 4 -7 34 保加利亞 5 0 0 5 -17 0now.com 體育 ・ 5 小時前
富安健洋冇班落 森保一：仍可戰世盃
【Now Sports】日本前國腳富安健洋因傷與英超阿仙奴提前解約，以根治傷勢，而他已經有一段時間成為自由身球員，沒有班落。不過，日本教練森保一稱，這位後衛仍然有機會爭取進入出戰世盃決賽周名單中。現年27歲的富安健洋（Takehiro Tomiyasu）過去兩年一直受到傷患影響，而他與阿仙奴解約後，沒有球會斟介，其比賽狀態一定不及以往。日本國家隊教練森保一指出，富安健洋的世盃夢仍然有機會，只要他有一定狀態。森保一說：「答案很簡單，他仍可進入大軍名單。若然他有足夠狀態，會是我們爭奪美加墨世盃的其中一員，國家隊會密切注意他的康復情況。」富安健洋曾經替日本上陣42次，包括出戰2022年的卡塔爾世界盃決賽周，但自從去年6月後，便再沒有入選。now.com 體育 ・ 20 小時前
安巴比索賠案開審 遭PSG反控違約
【Now Sports】安巴比與前東家巴黎聖日耳門的薪酬糾紛鬧上法庭，索償2.63億歐元，但對方同樣反控這名前鋒因拒絕轉會，求獲賠2.4億歐元，案件周一正式開庭審理。安巴比（Kylian Mbappe）的2.63億歐元索償中，包括5500萬歐元未付的人工，以及在合約糾紛期間，受到巴黎聖日耳門（PSG）不公平對待。至於PSG向他反索2.4億歐元，則是以他在2023年拒絕以3億歐元轉會至沙特阿拉伯球會艾希拿，作為財政損失的依據。這次糾紛始於2023年7月，安巴比因不肯續約，而受到PSG冷待，包括不讓他參加季前的亞洲行巡迴賽，以及缺席了季初比賽。這名去年夏天以自由身轉投皇家馬德里的安巴比，當時亦拒絕了轉投艾希拿的建議，但後來獲PSG解禁歸隊，球會堅稱是因為這名前鋒願意放棄包括忠誠金在內等部份合約條款，然而其代表則駁斥球會的說法，稱安巴比一直在等待球會支付剩餘的人工和獎金。周一的聽證會上，PSG表示安巴比嚴重違反了具有法律約束力的合約義務，在2022年7月至2023年6月期間，隱瞞了不打算續約的決定；此外，他們亦否認有作出任何騷擾或施壓，並稱這名前鋒在PSG的7年間享有特別待遇。這場官司將受外now.com 體育 ・ 2 小時前
全運會乒乓球男團 上海擊敗河北晉四強(郭灝然報道)
【Now新聞台】全運會乒乓球男團，許昕和樊振東壓陣的上海，淘汰河北躋身四強。 先看紅衫的許昕和周愷為上海出戰第一場男雙，面對河北的周雨和梁儼薴，先贏兩局，許昕多麼瀟灑。這邊河北隊壓著來攻，周愷一板打高但打不過網，慢鏡再看這位前世界第一精彩的一板，兜過背部後手打得中，落點都剛剛好。雖然許昕和周愷被河北追回一局，但都贏多局11比6，局數贏3比1，為上海隊領先場數。上屆為廣東贏得男單和男團冠軍，早前於男單決賽擊敗林詩棟衛冕的樊振東，為上海出戰第二場男單，面對河北的梁靖崑，頭一局先輸6比11。樊振東之後贏兩局11比9和11比6搶回領先，縱然被梁靖崑贏11比9追平，但決勝的第5局，樊振東主導形勢贏11比5，局數險勝3比2。連同第三場男單，周愷先輸一局之下，3比1反勝梁儼薴，上海場數3比0擊敗河北，會與黑龍江爭入決賽。#要聞now.com 新聞 ・ 2 小時前