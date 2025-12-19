2026人口普查｜隨機抽一成住戶填長問卷 行政數據簡化內容省人手 收集人才及外勞資料(湯偉圓報道)

【Now新聞台】政府統計處明年起採用新方式進行人口普查，每五年抽選全港一成住戶填報長問卷，亦會以各部門的行政數據簡化問卷題目，有助節省大量人手，總開支約5.5億元。

明年一月起，見到這班身穿灰色背心制服、手持平板電腦的統計員，就代表你是全港約一成被抽中進行人口普查的住戶。

人口普查將以新形式進行，隨機抽出約30萬住戶填報長問卷，其餘9成住戶毋須填報任何問卷，亦會利用各部門的行政數據，包括房屋、社會福利，以至用水量等簡化問卷內容；題目亦會新增籍貫資料，以及識別經不同入境計劃來港的人才及輸入勞工。

處方表示，由於人口比十年前增加了超過一成，加上通脹，導致人口普查開支上升3%，達到約5.5億元，而新方式有助節省不少人手以及資源。

統計處助理處長(社會統計)吳品慧：「人口普查以往要聘請很大量的臨時外勤工作人員，在過往兩屆，我們聘請了超過7千人，但因為今次我們用了新模式全年進行，我們只需要聘請大約200個非公務員合約訪問員去進行人口普查。」

大埔宏福苑上月底大火，處方表示，將會剔除宏福苑居民作為人口普查的對象。

統計處處長余振強：「就著宏福苑一個這麼特別的個案，有關的樣本是不會進行資料搜集工作，大家可以放心，我們會通過其他資訊嘗試估算有關數字。事實上我們有其他行政數據，例如水務署的用水量等，這對整體人口普查的結果應該無大影響。」

本月底起，獲選的住戶會分批獲發紫色信封的通知信，住戶可以在一個月內自行填報網上問卷，或者致電熱線作電話訪問，統計員會到訪未回覆的住戶進行面談訪問。

處方提醒要提防有騙徒假借人口普查的名義行騙，強調不會要求住戶提供身份證及銀行戶口等資料。

#要聞