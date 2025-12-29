2026元旦日出丨香港8大元旦日出最佳景點！附交通路線＋新手露營注意事項

元旦日出不僅象徵新開始，更是許多人必做的年度儀式。若想與親朋好友相約一起迎接新年的第一道曙光，香港有不少好去處值得探索。根據《香港天文台年曆2026》資料，2026年1月1日的日出時間為早上7時03分，冬季太陽升起的方向在東南面，記得提早到場以免錯過。無論是大帽山的壯麗雲海、鳳凰山的震撼景致，還是石澳、龍脊的浪漫海景，都能讓你感受新一年開始的美好。本文精選香港8大元旦日出最佳景點，並附上交通方法與特色介紹，助你輕鬆規劃行程，迎接新年第一道光芒！

香港8大元旦日出最佳景點

元旦日出好去處 1.清水灣大坳門

清水灣大坳門是擁有開揚的海景，能遠眺果洲群島及橫瀾島，日出時海天一色，景致壯麗。這裡同時是觀星、放風箏的好地方，元旦清晨坐在草坪上迎接曙光，特別有氛圍。

交通：可乘港鐵至彩虹站，轉乘91號巴士至清水灣，步行約10分鐘即可到達。

清水灣大坳門

元旦日出好去處 2.飛鵝山

飛鵝山觀景點是九龍最高峰，視野廣闊，可俯瞰維港及九龍半島。日出時，城市與海面被金光照亮，極具震撼力。這裡更設有涼亭和座椅，適合拍照打卡。

交通：可乘港鐵至彩虹站，轉乘的士直達飛鵝山道觀景點，或自駕沿飛鵝山道上山。

飛鵝山

元旦日出好去處 3. 太平山盧吉道觀景台

位於太平山頂的盧吉道觀景台，能俯瞰維港兩岸。元旦日出時，太陽從鯉魚門升起，映照摩天大樓，景色壯麗。步道平坦，適合一家大小同行。

交通：可乘港鐵至中環或金鐘站，轉乘新巴15號或專線小巴至山頂總站，再步行至盧吉道。

山頂盧吉道

元旦日出好去處 4.大帽山

大帽山是香港最高峰，達海拔957米，日出時可見雲海與金色曙光，氣氛夢幻。冬季更可能遇上結霜景象，別具特色。

交通：可乘港鐵至荃灣站，轉乘51號巴士至荃錦坳，再沿大帽山道步行約2小時；或自駕沿荃錦公路直達山頂停車場。

大帽山

元旦日出好去處 5.鳳凰山

鳳凰山被譽為香港最美日出地點之一。山頂可俯瞰大嶼山及南中國海，元旦清晨常見「天梯」山徑人潮，是人氣的觀賞日出景點。而鳳凰山的名字更有寓意「浴火重生」，就如元旦的象徵意義，讓人感受到新一年充滿力量與希望。

交通：港鐵東涌站轉乘大嶼山巴士23號至昂坪，再沿山徑步行約2小時登頂

鳳凰山

元旦日出好去處 6.大東山

大東山除了以芒草聞名，冬季更是欣賞日出的熱門地點！每逢除夕，不少遊客會選擇在山上守候，等待新年第一道曙光的到來。若你不怕寒冷，不妨在12月31日與伴侶或好友相約登上大東山，一同迎接新年的開始！

交通：港鐵東涌站，轉乘 大嶼山巴士11號或23號，在 伯公坳站 下車。下車後即可見涼亭，沿鳳凰徑第二段登山。

大東山

元旦日出好去處 7.龍脊

龍脊是香港最受歡迎的行山徑之一，難度不高，沿途可遠眺石澳、大浪灣。日出時海天一色，景致壯麗。龍脊亦是香港最受歡迎的行山徑之一，適合新手挑戰。日出後可繼續行程至大浪灣，可慢慢享受海邊悠閒。

交通：港鐵筲箕灣站轉乘9號巴士至土地灣下車，沿龍脊步道登山約1小時

龍脊

元旦日出好去處 8.石澳

石澳後灘是觀賞海上日出的好地方。海浪拍岸，晨曦映照海面，景色壯麗。這裡亦是熱門的沙灘活動地點，日出後可享受晨泳或散步。元旦清晨，海邊氛圍寧靜，適合喜歡悠閒氛圍的人。石澳村落亦有特色小店，能延續一天的行程。

交通：港鐵筲箕灣站轉乘9號巴士或專線小巴直達石澳

石澳後灘

觀賞日出注意事項！

提早出發：香港元旦日出約早上7時，建議至少提前1小時到達，避免人潮擁擠，也可避免趕不及而錯過日出。

保暖防寒：山頂或海邊清晨氣溫低，需穿保暖衣物、帽子及手套。

照明設備：凌晨出發必備頭燈或手電筒，避免只靠手機燈光。

安全裝備：上山更舒適可選擇穿着防滑行山鞋，攜帶飲水及簡單急救用品。

拍攝準備：帶三腳架及相機，方便捕捉最佳光線。

新手元旦露營注意事項

露營裝備

防風防水帳篷



睡袋：依季節選擇，冬季建議零度或以下舒適溫度。



頭燈 / 手電筒



急救包：止血貼、消毒藥水、繃帶。

地圖 / 指南針：避免迷路。

保暖服裝

保暖外套：羽絨或防風外套。

長袖長褲（防寒、防蚊蟲）

帽子與手套

行山鞋 / 運動鞋

煮食用品

露營爐具：小型瓦斯爐或酒精爐。

燃料：瓦斯罐或酒精。

餐具：輕便碗、杯、筷子或湯匙。

食材：即食麵、麵包、罐頭、熱飲粉。

飲用水：足夠份量，山區未必有水源。

保溫壺：清晨喝熱茶或咖啡，提升舒適感。

其他必備

垃圾袋

濕紙巾 / 衛生紙

小型折疊椅 / 野餐墊

急救包

