宏福苑大火一個月 我城的眼淚與道別
2026元旦日出丨香港8大元旦日出最佳景點！附交通路線＋新手露營注意事項
Yahoo著數為你整合全港8個露營睇日出好去處，即睇內文：
元旦日出不僅象徵新開始，更是許多人必做的年度儀式。若想與親朋好友相約一起迎接新年的第一道曙光，香港有不少好去處值得探索。根據《香港天文台年曆2026》資料，2026年1月1日的日出時間為早上7時03分，冬季太陽升起的方向在東南面，記得提早到場以免錯過。無論是大帽山的壯麗雲海、鳳凰山的震撼景致，還是石澳、龍脊的浪漫海景，都能讓你感受新一年開始的美好。本文精選香港8大元旦日出最佳景點，並附上交通方法與特色介紹，助你輕鬆規劃行程，迎接新年第一道光芒！
按此下載全新Yahoo APP，緊貼全城著數優惠、至抵慳錢攻略、精明消費貼士，仲有新人禮等你拎，立即下載！
香港8大元旦日出最佳景點
元旦日出好去處 1.清水灣大坳門
清水灣大坳門是擁有開揚的海景，能遠眺果洲群島及橫瀾島，日出時海天一色，景致壯麗。這裡同時是觀星、放風箏的好地方，元旦清晨坐在草坪上迎接曙光，特別有氛圍。
交通：可乘港鐵至彩虹站，轉乘91號巴士至清水灣，步行約10分鐘即可到達。
元旦日出好去處 2.飛鵝山
飛鵝山觀景點是九龍最高峰，視野廣闊，可俯瞰維港及九龍半島。日出時，城市與海面被金光照亮，極具震撼力。這裡更設有涼亭和座椅，適合拍照打卡。
交通：可乘港鐵至彩虹站，轉乘的士直達飛鵝山道觀景點，或自駕沿飛鵝山道上山。
元旦日出好去處 3. 太平山盧吉道觀景台
位於太平山頂的盧吉道觀景台，能俯瞰維港兩岸。元旦日出時，太陽從鯉魚門升起，映照摩天大樓，景色壯麗。步道平坦，適合一家大小同行。
交通：可乘港鐵至中環或金鐘站，轉乘新巴15號或專線小巴至山頂總站，再步行至盧吉道。
元旦日出好去處 4.大帽山
大帽山是香港最高峰，達海拔957米，日出時可見雲海與金色曙光，氣氛夢幻。冬季更可能遇上結霜景象，別具特色。
交通：可乘港鐵至荃灣站，轉乘51號巴士至荃錦坳，再沿大帽山道步行約2小時；或自駕沿荃錦公路直達山頂停車場。
元旦日出好去處 5.鳳凰山
鳳凰山被譽為香港最美日出地點之一。山頂可俯瞰大嶼山及南中國海，元旦清晨常見「天梯」山徑人潮，是人氣的觀賞日出景點。而鳳凰山的名字更有寓意「浴火重生」，就如元旦的象徵意義，讓人感受到新一年充滿力量與希望。
交通：港鐵東涌站轉乘大嶼山巴士23號至昂坪，再沿山徑步行約2小時登頂
元旦日出好去處 6.大東山
大東山除了以芒草聞名，冬季更是欣賞日出的熱門地點！每逢除夕，不少遊客會選擇在山上守候，等待新年第一道曙光的到來。若你不怕寒冷，不妨在12月31日與伴侶或好友相約登上大東山，一同迎接新年的開始！
交通：港鐵東涌站，轉乘 大嶼山巴士11號或23號，在 伯公坳站 下車。下車後即可見涼亭，沿鳳凰徑第二段登山。
元旦日出好去處 7.龍脊
龍脊是香港最受歡迎的行山徑之一，難度不高，沿途可遠眺石澳、大浪灣。日出時海天一色，景致壯麗。龍脊亦是香港最受歡迎的行山徑之一，適合新手挑戰。日出後可繼續行程至大浪灣，可慢慢享受海邊悠閒。
交通：港鐵筲箕灣站轉乘9號巴士至土地灣下車，沿龍脊步道登山約1小時
元旦日出好去處 8.石澳
石澳後灘是觀賞海上日出的好地方。海浪拍岸，晨曦映照海面，景色壯麗。這裡亦是熱門的沙灘活動地點，日出後可享受晨泳或散步。元旦清晨，海邊氛圍寧靜，適合喜歡悠閒氛圍的人。石澳村落亦有特色小店，能延續一天的行程。
交通：港鐵筲箕灣站轉乘9號巴士或專線小巴直達石澳
觀賞日出注意事項！
提早出發：香港元旦日出約早上7時，建議至少提前1小時到達，避免人潮擁擠，也可避免趕不及而錯過日出。
保暖防寒：山頂或海邊清晨氣溫低，需穿保暖衣物、帽子及手套。
照明設備：凌晨出發必備頭燈或手電筒，避免只靠手機燈光。
安全裝備：上山更舒適可選擇穿着防滑行山鞋，攜帶飲水及簡單急救用品。
拍攝準備：帶三腳架及相機，方便捕捉最佳光線。
新手元旦露營注意事項
露營裝備
防風防水帳篷
睡袋：依季節選擇，冬季建議零度或以下舒適溫度。
頭燈 / 手電筒
急救包：止血貼、消毒藥水、繃帶。
地圖 / 指南針：避免迷路。
保暖服裝
保暖外套：羽絨或防風外套。
長袖長褲（防寒、防蚊蟲）
帽子與手套
行山鞋 / 運動鞋
煮食用品
露營爐具：小型瓦斯爐或酒精爐。
燃料：瓦斯罐或酒精。
餐具：輕便碗、杯、筷子或湯匙。
食材：即食麵、麵包、罐頭、熱飲粉。
飲用水：足夠份量，山區未必有水源。
保溫壺：清晨喝熱茶或咖啡，提升舒適感。
其他必備
垃圾袋
濕紙巾 / 衛生紙
小型折疊椅 / 野餐墊
急救包
更多著數文章：
其他人也在看
60歲谷德昭近月急瘦 撐拐杖看張學友演唱會 真實狀態曝光被指似80歲
現年60歲的谷德昭昔日綽號「肥谷」，顧名思義是全身長肉，在幕前演出時胖嘟嘟的形象為觀眾帶來不少歡樂，但早年因健康問題刻意減肥近50磅，體型消瘦但仍健步如飛，亮相主持節目時反應敏捷兼精神不俗，看來一切正常。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
將軍澳茶記入貨預製蛋炒飯 紙箱列明 -18°C 保存竟放地上「解凍」？ 街坊：買三餸飯好過
近年不時有餐廳被揭發使用「預製菜」，引起食客關注其食品安全。近日再有網民在社交平台揭發將軍澳一間茶餐廳懷疑使用「預製蛋炒飯」，更被拍到將標明需於 -18°C 保存 的冷凍食品紙箱，直接放在餐廳門外地上，事件迅速引起街坊熱議，不少人擔心食材在運輸或儲存過程中已經變質，影響食品安全。Yahoo Food ・ 59 分鐘前
消委會牛奶｜日本品牌牛奶被測出最低鈣及蛋白質！特選3.6原來係咁解？
消委會537期測試了市面上40款牛奶，發現逾3成樣本達到「高鈣」水平，更有9成半屬「蛋白質來源」食物，僅一款樣本的測試結果與標籤上的差距未達要求！調查結果更顯出，市面上普遍標榜「較低脂」的牛奶總脂肪中，比「低脂」牛奶高出約1倍，消費者購買前要留意！而整個測試中，9成樣本的總評分為5星，整體表現理想。Yahoo Food ・ 58 分鐘前
青馬大橋男子危坐壆邊突躍下 救援船隻救起送院不治
【on.cc東網專訊】青馬大橋有人跳橋亡。今晨(27日)11時51分，青馬大橋往機場方向，一名姓洪(53歲)男子突然跨越大橋近中段位置的圍欄，危坐橋邊壆位。救援人員接報趕至，嘗試勸喻事主返回安全位置，惟他一直聽而不聞，其後突然一躍而下。事主由救援船隻救起，旋即被on.cc 東網 ・ 1 天前
泰國再現罕見平頭貓 30 年來首次發現
在一項令人振奮的發現中，當局在泰國首次發現了瀕臨絕種的扁頭貓，這是過去 30 年以來的首次。值得注意的是，這次的觀察不僅僅涉及單一個體。根據記錄，最後一次在泰國-馬來西亞邊界附近觀察到這種以魚類為食、體型如家貓的貓科動物是在 1995 年。到了 2014 年，泰國官員擔心這種稀有物種在其境內已經絕種。由於缺乏證據，當局認為再也無法找到這一物種。然而，根據 Mongabay 的報導，國際自然保護聯盟...TechRitual ・ 1 天前
網上熱話｜聖誕派對公司抽獎 大獎由iPhone變4日年假「全場靜咗3秒」
公司舉辦聖誕派對兼玩大抽獎，令員工可以開心過聖誕，又增加士氣。不過，有網民在平安夜發文，指公司今年聖誕派對抽獎，大獎竟然由iPhone變成4日年假，令他大感不滿。am730 ・ 1 天前
UNIQLO超迷你羽絨背心爆紅！限量＋只送不賣引全城熱討，幫公仔著外套超可愛
最近各大社交平台瘋傳的「UNIQLO迷你羽絨背心」超萌登場！這件掌心大小的袖珍版，正是PUFFTECH系列的縮小版，圓潤可愛如玩具，可當掛包吊飾、套水杯、給公仔當小外套穿都超療癒！Yahoo Style HK ・ 2 小時前
爆一爆｜年尾頻撲水 周大福企業露底（Louise）
經過中環海濱，看見四叔生前以$500億投下的中環旗艦地標，正式命名為「Central Yards」不禁要說聲「世上只有爸爸好」。這個摸頂之作，曾一道令銀行界擔憂恒基（0012.HK）的債務水平並與新世界（0017.HK）齊名。不過，四叔仙遊前私人借咗$600億俾恒基（0012.HK），彰顯四叔對公司的承諾令股東及銀行都鬆一口氣，亦睇到四叔家族嘅私人錢包幾咁「叠」。Yahoo財經專欄 ・ 1 天前
麥明詩為陪老公過聖誕挑戰獨自湊仔搭飛機 囝囝側面照曝光勁可愛
「十優港姐」麥明詩（Louisa）與盛勁為（Keith）婚後育有一名兒子，他們一家齊齊外出慶祝聖誕節，十分快樂！為了陪伴聖誕節需要上班的盛勁為，麥明詩特意帶同愛子乘搭飛機，讓老公不用過一個Lonely Christmas！Yahoo 娛樂圈 ・ 54 分鐘前
小花阮嘉敏Boxing Day派寫真福利 高難度甫士好腰力
【on.cc東網專訊】無綫小花阮嘉敏（Mandy）昨日（26日）在社交平台分享一輯新相，大晒苗條身材！她身穿着黑色的連身衣，腳踩高跟鞋之餘還展露出自己的修長美腿，她的前同事利穎怡也留言：「點解可以咁瘦，羨慕！」鄧伊婷也說：「條纖腰咁有力」，關嘉敏還說：「呢啲動作東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
葵涌邨住戶「打橫」晾衫 房屋署表示非常關注已警告住戶
葵涌邨有住戶在單位外牆，「打橫」伸出晾衣架，晾曬大批衣服。房屋署表示非常關注事件，已嚴正警告有關住戶，應正確使用單位內設置的標準晾衣架，切勿在外牆位置掛放任何物品。 鎖定涉事單位及進行家訪 有網民在社交平台Threads上載片段，看到一個位於葵涌邨的單位外有「打橫」的晾衣長桿，「表示好神奇」。房屋署回覆傳媒am730 ・ 1 天前
結束12年愛情長跑 46歲堂本光一結婚對象疑係佢！
日本前組合KinKi Kids改名DOMOTO後，46歲成員堂本光一今日(28日)透過STARTO ENTERTAINMENT官網宣布結婚，繼去年1月成家立室的隊友堂本剛後，組合兩人都成為人夫。雖然光一沒有交代老婆身分，但據知對方正是與他拍拖逾12年、今年9月引退的前女星佐藤惠。Yahoo 娛樂圈 ・ 18 小時前
「前夫」Edan早知小儀婚事 讚「情敵」：玉樹臨風！
人氣男團MIRROR成員呂爵安（Edan）昨晚（26日）到中環出席活動，談到頭號雀屎（粉絲暱稱）阮小儀（小儀）宣布婚訊，Edan直言小儀早已告知他婚事，惟沒有説明日子，很替對方高慶，他笑謂：「我變成前夫，好替佢開心，作為前夫，佢事前都有通知我，問准咗我，哈哈！佢完成婚禮都即時通知我。」東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
兩名港人烏克蘭戰死 入境處確認接獲家屬求助
【Now新聞台】俄烏戰爭持續，有指為烏軍作戰的兩名港人在當地執行任務期間遇襲身亡，本港入境處確認接獲求助，正了解事件。 據了解，兩名港人分別23及30歲，上月抵達烏克蘭。入境處回覆查詢表示，接獲相關求助後已即時透過外交部駐港特派員公署及中國駐烏克蘭大使館了解情況，包括有關人士身份，並按當事人家屬意願提供適切意見及可行的協助。處方稱，會繼續與公署大使館及當事人家屬保持聯繫，積極跟進事件。#要聞now.com 新聞 ・ 1 天前
巴菲特：巴郡是我買過「最愚蠢」的股票
在即將卸下波克夏執行長職務之際，股神巴菲特回顧自己最具爭議的一筆投資——收購波克夏本身。一場因「八分之一美元」引發的情緒性決策，讓他背負紡織業包袱長達 20 年，卻也促成「買好公司、不買便宜貨」的投資哲學，最終打造市值逾鉅亨網 ・ 11 小時前
台灣7級地震知名綜藝節目中斷錄影 11藝人尖叫護頭逃生
【on.cc東網專訊】台灣東北部的宜蘭外海，昨晚（27日）11時05分，發生7級地震，幾乎全台感受震盪。當時綜藝節目《週末最強大》正在錄影，綜藝大哥胡瓜、陳亞蘭、歐漢聲、楊繡惠、白雲等11名藝人與工作人員察覺不對勁，即伸手護住頭部，一邊大嗌「遠離燈架」一邊離開攝東方日報 OrientalDaily ・ 21 小時前
史上最年輕白宮發言人 宣布懷第二胎
（法新社華盛頓26日電） 白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）今天宣布，她即將迎來第二個孩子，成為首位在這個備受矚目職位任內懷孕者。現年28歲的李威特與地產開發商夫婿里奇歐（Nicholas Riccio）結婚，她今年一月川普回鍋後被任命為史上最年輕白宮發言人。法新社 ・ 1 天前
新城勁爆︱鍾柔美洩「蜜」後首露面 親揭與劉展霆關係
《新城勁爆頒獎禮2025》今日舉行，其中薛家燕率領一眾歌手合唱張學友的《祝福》，獻給宏福苑災民，當中「聲夢小花」鍾柔美（Yumi)更是疑錯手Post...東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
【McDonald's】指定超值早晨套餐減$5、指定超值套餐減$8
麥當勞App一連三日帶來終極2025壓軸優惠，12月29日至12月31日期間，指定超值早晨套餐減$5、指定超值套餐減$8！YAHOO著數 ・ 13 小時前
巴塞迷想邊兩位球星季後離隊？
【Now Sports】西媒《Mundo Deportivo》日前就圍繞巴塞隆拿大軍陣容作出一次統計，想不到中場法基迪莊竟是球迷希望他離隊的對象。西班牙傳媒《Mundo Deportivo》日前進行了一個關於巴塞隆拿的統計，對象為300名巴塞球迷，請他們選擇兩位希望季後離隊的球星。結果荷蘭中場法基迪莊（Frenkie De Jong）取得37.3%的得票，成為最多人揀選的球員；另一位則是有32.9%得票的朗奴阿拿奧荷，結果令不少人感到意外。第3名為門將達史特根，取得13.66%的得票。統計中亦包括季後是否與前鋒利雲度夫斯基續約的問題，結果有178名球迷選擇「否」，即有59.3%的得票不贊成球會與該37歲波蘭前鋒續約，只有31.6%的得票支持他季後繼續留效。此外，今夏外借至巴塞的曼聯前鋒華舒福亦是統計對象之一，問題當然是圍繞巴塞季後是否買斷這名英格蘭球星，結果有54.66%的得票支持巴塞啟動買斷條款；35.66%的得票選擇將他季後重返紅魔，另有6.3%的球迷則揀選等待至季後決定。now.com 體育 ・ 12 小時前