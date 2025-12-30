《尋秦記》專訪｜古天樂被林峯視為真師傅
2026動畫必看推薦！光1月就《芙莉蓮》《咒術迴戰》《我推的孩子》連番登場，這11部作品別錯過
2026 年動畫繼續追！光是一月就有超多作品連番上陣，包含《葬送的芙莉蓮》第 2 季、《咒術迴戰》死滅迴游前篇、《我推的孩子》第 3 季、《金牌得主》第 2 季等超多作品可以追。後續還包含《JOJO的奇妙冒險 飆馬野郎》、《BEASTARS》、《Dr.STONE 新石紀》、《Re：從零開始的異世界生活》等作品輪流登場，以下 11 部 2026 年必看的作品先記在清單中，等上線就準時開追吧 ！
《葬送的芙莉蓮》第2季
第二季終於要回歸！預計台灣時間 2026 年 1 月 16 日開播。劇情會接在第一季魔法使考試之後，芙莉蓮、費倫、修塔爾克繼續往北方前進，旅途的日常與「時間差」帶來的情緒後座力也會越來越重。
《咒術迴戰》第3季
《咒術迴戰 死滅迴游 前篇》預計台灣時間 1 月 9 日凌晨 1 點先連播兩集，之後自 1 月 15 日起每週四凌晨 0 點 30 分更新。這一季的重點就是從涉谷事變後的混亂一路推進到死滅迴游的開局鋪陳，角色被迫「選邊站」的壓力會更直接；想先複習的話，Netflix 台灣目前也能看到《咒術迴戰》與《咒術迴戰0 劇場版》
《我推的孩子》第3季
《我推的孩子》第三季將於台灣時間 2026 年 1 月 14 日起開播，故事會從「POP IN 2」發行半年後展開，靠著 MEM CYO 的推波助瀾讓 B 小町人氣急升，阿奎亞與佳奈等人的動向也會被更大的舞台與更尖銳的真相拉著走。
《金牌得主》第2季
台灣確定是 2026 年 1 月 25 日在 Disney+ 獨家上線，劇情會接續第 1 季之後，結束祈在明浦路司的帶領下，從打穩基本功一路往更高層級的賽事與更強的對手邁進，重點就是把「想贏」拆成每一次落冰都要付出的代價與選擇。
《JOJO的奇妙冒險 飆馬野郎》第1季
已確認台灣時間 2026 年 3 月 19 日於 Netflix 獨佔上線，這次直接進入第七部的平行世界線，舞台搬到 1890 年代北美，故事從橫跨大陸的賽馬大賽開跑，喬尼與傑洛從「為了贏」很快就會變成「為了活下去」的節奏，。
《Dr.STONE 新石紀》第4季
官方已宣布 2026 年 4 月起播出第 4 季的第 3 部，也就是最終章的最後一段，劇情會把「邁向月面」真正推到主舞台，千空一行人為了與 Whyman 的終局對決，從科學王國內戰變成全人類規模的收束戰。
《BEASTARS》最終季 Part 2
官方已公開最終季 Part 2 會在 2026 年 3 月於 Netflix 推出，等於第 3 季下半正式進入收尾。劇情走向會把雷格西與哈魯的關係、肉食與草食共存的社會矛盾，還有雷格西與梅隆牽動的危機一次推到結局線。
《Re：從零開始的異世界生活》第4季
官方網站已明確寫出 2026 年 4 月「放送・配信開始」，劇情會接在前面篇章之後，昴一行人將踏上前往「賢者」之塔的旅程，核心依舊是資訊戰加心理戰的雙重折磨。
《魔法騎士雷阿斯》第1季
經典作品《魔法騎士雷阿斯》官方已確認新電視動畫會在 2026 年播出，但目前只公布前導視覺圖，故事會怎麼改編、會不會走重製或新編路線都還沒給出明確說法。
《無職轉生～到了異世界就拿出真本事～》第3季
官方已宣布第 3 季確定在 2026 年播出，但具體開播月份與台灣跟播平台目前都還沒正式公布；不過前兩季在台灣由木棉花授權，上架平台非常多，包含 Netflix、巴哈姆特動畫瘋、Hami Video 等都能看到。日媒整理的官方資訊指出第 3 季預計會從原作小說第 13 卷起跑，魯迪烏斯的人生階段會再往前推一大步，家庭與冒險同時加速，整體情緒張力會比前面更重。
BLEACH 死神 千年血戰篇 禍進譚
最終章「禍進譚」將於台灣時間 2026 年 7 月起播出，劇情就是千年血戰篇的最後收束段，一護與友哈巴哈的終局對決正式進入不可回頭的倒數，雨龍的立場與真相也會被推到必須攤牌的階段。
