宏福苑五級火．專訪︱遺體修復師郭琸成重塑逝者面容
迎接2026好運！跨年夜準備好「2026元現金、童軍繩」 讓你旺財旺福一整年
2026年即將到來，你準備好迎接了嗎？星座命理專家小孟老師分享「跨年開運法」，只要在12月31日當天準備好開運物，並按照以下方法實行，就有望讓2026年更加順遂！
開財運大法：
在跨年當天準備2026元的錢，代表2026年，在跨年倒數時抓著2026元冥想鈔票掉滿地，就能在2026年大發八方財。
愛情桃花轉運法：
在跨年前準備一張咖啡色色紙，在色紙裡畫一個圓，咖啡色為馬年開運色。原因為馬為咖啡色，圓代表正緣，只要在跨年倒數時，握著圓圈色紙，再冥想一大堆玫瑰花，就能在2026找到正緣。
健康轉運法：
想要求健康的人，可以在跨年前準備一罐礦泉水，在礦泉水外綁一條白線代表純白潔淨之水，倒數時握著礦泉水，冥想天使前來，就能得到大天使拉斐爾的加持，之後再喝下就能好運連連，身體得到紓緩。
最簡易的方法：
2026為馬年，馬很粗壯又有韁繩，因此可以準備一條童軍繩象徵韁繩。在跨年倒數時搖晃一下手上的童軍繩，讓金馬上身，全身上下充滿財氣，完成後童軍繩子可以放在家裡任何地方。
小孟老師提醒，若比較貪心3個都要，請3個方法同時做，但建議做1個效果比較強。
