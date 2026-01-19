曾比特回歸香港大展拳腳出廣東歌 彌補過去幾年遺憾
2026尿袋上飛機要識睇：mAh / Wh 點計數？行動電源被禁，飛機上如何充電？Belkin、小米、Anker 電源推薦（更新內地民航處最新規定）
選擇合符規格的行動電源最重要。
去年一月尾韓國釜山航空一架準備飛往香港的飛機，在準備起飛時疑似因行動電源導致行李艙起火，事件中無人受傷但飛機就嚴重損需要報廢。之後內地尿袋風暴爆發，兩次事件引發了航空安全規定加強，導致禁止將行動電源放置於飛機行李架內，亦嚴禁於飛機內使用或為其充電。其實攜帶上機的行動電源容量亦有規定，那如何知道手中的行動電源是否可以攜帶上飛機？還有沒有其他規定要遵守？本文會逐一講給大家知。
👉「尿袋」登機新規例！一文睇清韓國、台灣航空公司行動電源禁令 為何「尿袋」不能託運？
2026 年 1 月 19 日更新：
內地民航局宣佈從 2025 年 6 月 28 日開始，旅客將不得攜帶無 CCC 標識、CCC 標識不清晰或是被召回型號 / 批次的行動電源乘坐中國境內航班。2026 年 3 月 1 日起，新獲 CCC 認證的產品，在 CCC 標誌旁應印有追溯 QR 碼。
👉溫馨提示：內地民航局已規定 6 月 28 日起無 3C 標識、標識不清的行動電源不得上機
👉內地將試行 CCC「掃碼追溯」，3 月起「尿袋」須加印 QR 碼先可賣
6 月 23 日更新：
隨著羅馬仕、Anker 先後宣布數款行動電源的召回決定，內地多家機場旋即加強了安檢力度，嚴防有起火隱患的型號上機。目前深圳寶安國際機場、上海虹橋國際機場、成都天府國際機場、長沙黃花國際機場等已明確要求重點核查 Anker、羅馬仕行動電源若旅客所持的產品在召回名單內，則必須主動棄置或郵寄處理。
👉溫馨提示：內地多家機場嚴查 Anker、羅馬仕行動電源，北上前務必自查型號是否合規
4 月 7 日更新：
香港民航處針對乘客在航班上禁止使用外置充電器的新規定，今天正式生效，無論是出發或是離港航班上都會受到規管。
3 月 24 日更新香港民航處新規定：
民航處更新了乘客攜帶鋰電池外置充電器上機規定。根據最新要求，本地航空公司除須符合國際民用航空組織就飛機乘客攜帶上機物品的相關規定外，由四月七日起，乘客不得在航班上使用外置充電器為其他便攜式電子裝置充電，和／或為外置充電器充電；以及不得把外置充電器放置於行李架上。市民如有疑問，在乘搭航班前可向相關航空公司確定有關的最新規定。
行動電源可否寄艙？
這裡不厭其煩再同大家講一次：不能。航空公司將行動電源列入了備用鋰電池的範疇，因此不能寄艙，只可放於手提行李內。順帶一提，智能手機、手提電腦或平板等不能移除電池的電子產品，必需關閉電源後才可放入行李中作寄艙。
可以帶多少個行動電源上飛機？
每家航空公司的規則都不同，但大多數都有一個共同點，就是不能超過某個瓦時（Watt hour、Wh）。舉個例如國泰航空，他們訂明乘客不可攜帶 160 瓦時以上的大型鋰電池，而低於 100 瓦時的亦會有件數限制。要留意手機、平板、電腦、智能手錶等電子產品會當成「一件」。如身上有一部手機、一部電腦、一隻智能手錶、一個外置充電器，視為四件。由於最主要是看可以帶多少個行動電源上機，基本上帶一至兩件行動電源上機是符合規定的，但當然最好是出發前先到各大航空公司網站查詢攜帶鋰電池的規定，尤其是乘坐韓國的航空公司，規則更加嚴格。
部份航空公司攜帶鋰電池規定：
如何知道手上的行動電源是否可以帶上機？
前面講到帶上飛機的行動電源，其容量要符合訂下的瓦時規範，而很多人又有一個錯覺，就是很大容量的外置電池（如 20,000mAh）是不能帶上飛機。其實只要知道手上行動電源的瓦時數就可知道能否上機。
計算公式：mAh / 1000*V（電壓）= Wh
目前很多行動電源內裡的電芯其電壓為 3.7V，而小編手上有一枚 20,000mAh 電池，以此公式計算的話就會得出 74 Wh ，低於 100Wh 的規定，可以帶上飛機。不過現在極大部份外置電池已在外殼寫明 Wh 數值，毋須擔心要自己計數，一看就知是否可以帶上飛機。唯也要留意，有些航空公司會因為行動電源上沒有標示「Wh」而不能帶上飛機，最後只能棄掉，所以入手行動電源時，最好留意本體上面是否有標示 Wh 數字。
外置電池被禁用，長途飛機點捱好？
隨著飛機機型更新，航空公司也會在座位內加入電源插座以供乘客使用，部分甚至會有 USB-A 和 USB-C 插口。因此在行動電源被禁止在機艙內使用的航班，大家記得把充電器以及充電線放到手提行李之中，以便在航程中為電子產品充電。
大家也可以多選用大螢幕裝置，如 iPad、平板電腦這類續航力較手機更長的電子裝置來作航程中的消閑娛樂工具，手機的電量就留在抵埗後再使用。
另外也可以考慮一下看電子書吧！Kindle 等電子閱讀器有特長續航力，而且非常輕巧，把幾套經典鉅著下載後慢慢細閱，長途飛行也在一瞬間捱過了。
👉電子書閱讀器 2024｜五個必知選購要點，Amazon Kindle、Rakuten Kobo 等入手款式推薦
行動電源推薦
說到底，帶一款既安全又有足夠容量供手上電子產品充電的行動電源，才是上策。就此我們為大家選出四款行動電源，讓大家安心選購帶上飛機，在外地時使用。
BELKIN BoostCharge 20,000mAh
這款內置 20,000mAh 電池容量的 BELKIN BoostCharge 行動電源，官方稱可以為 iPhone 或 Galaxy 裝置額外提供 78 小時的延長電池壽命。BELKIN BoostCharge 20,000mAh 機身共備有一個 USB-C 插口及兩個 USB-A 插口，可同時為三部裝置充電，而且隨附 USB-A 至 USB-C 充電線，可箱後可立刻使用。
BELKIN BoostCharge
豐澤售價 HK$299
小米自帶線行動電源 10000 165W
這顆有 10,000mAh 電池容量的行動電源，修長設計放在斜揹袋或背包裡都好好帶，而且自帶電線，毋須擔心「有電冇線充」，亦備有彩色螢幕會顯示實時供電速度（或充電百份比）。這顆行動電源自帶線最高輸出可達 120W，還另備一個 USB-C 輸出，可做到雙口同時輸出，此情況的話就可達到 120W + 45W（也就是產品名稱上 165W 的由來），輕鬆為 MacBook 及 iPhone 同時充電。
小米自帶線行動電源 10000 165W
豐澤售價 HK$249
👉社畜好啱用！165W 小米自帶線行動電源 10000 同時快充 MBA、iPad Pro
Anker 733 10,000mAh 65W 2-in-1 行動電源
外遊出差要帶電子產品在身，除了要準備外置電池之外，充電器也要帶， 或許有人覺得帶多一個配件很麻煩，最好將外置電池與充電器二合一，在旅途中可以用來補充電力，回到酒店就為多個裝置同時充電。而 Anker 733 10,000mAh 65W 2-in-1 行動電源就正是這樣的產品。使用 GaN 技術的它內置了 10,000mAh 電池容量，具備兩個 USB-C 及一個 USB-A 插口。當使用牆插充電器模式時最高輸出為 65W，而外置電池模式下最大輸出為 30W。
但要注意的是部分航空公司禁止在飛機上為行動電源充電，這種二合一充電裝置可能會引起誤會，所以還是建議在飛機上用單純的充電器吧。
Anker 733 10,000mAh 65W 2-in-1
豐澤售價 HK$799
小米磁吸行動電源 6,000mAh
如果你使用的手機已支援 Qi2 標準（如iPhone 13 或以上），出遊時最多只有一兩件裝置要充電的話，小米磁吸行動電源 6,000mAh 會是一個不錯的選擇。小米磁吸行動電源 6,000mAh 擁有最大 15W 無線磁力充電，機身纖薄並內置 USB-C 插口，有線輸出最大為 18W。小米磁吸行動電源 6,000mAh 更內置支架，可變身成桌面用磁吸充電座。
小米磁吸行動電源 6,000mAh
豐澤售價 HK$259
