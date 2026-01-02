2026年初台北快閃店一覽！CHIIKAWA/Kuromi/Snoopy/哈利波特/底褲兔｜海量打卡位+周邊商品

踏入2026年初，台北正式進入IP角色快閃店爆發期，從華山1914文創園區、松山文創園區，到中山地下街，各大人氣角色如CHIIKAWA、Kuromi、Snoopy、哈利波特、底褲兔相繼登場，沉浸式打卡場景、巨型充氣公仔與話題周邊商品一網打盡，無論你是療癒系、暗黑系，還是經典電影派，一樣有打卡好去處。

【立即睇】全新 Yahoo Shopping 專頁正式上線，跟貼最新優惠情報！

機票優惠格價平台：

Agoda｜Expedia｜Trip.com丨Kayak

酒店住宿優惠格價平台：

Agoda｜Booking.com｜Trip.com

行程及飲食優惠平台：

KKday｜Klook

台北IP角色快閃店1. CHIIKAWA Baby POP UP SHOP+CHIIKAWA x Sanrio Characters

除了「CHIIKAWA SHOP in TAIPEI」常設店，今年年初台北將有「CHIIKAWA Baby POP UP SHOP」以及「CHIIKAWA x Sanrio Characters」兩間快閃店，均於華山1914文創園區舉行。「CHIIKAWA Baby POP UP SHOP」由2025年12月27日至2026年3月1日舉行，為CHIIKAWA Baby系列首次海外亮相，內內外外都有療癒感滿滿的打卡點，一眾BB既穿上包屁衣，又坐在小鴨馬桶上，能買到話題度爆表的「椰菜兔兔」、BB造型公仔掛件、包被造型公仔等，同系列還有襟章、立牌、貼紙等。「CHIIKAWA x Sanrio Characters」則於2月6日至4月6日期間舉行，以「超級市場」為概念，提供約25種周邊商品，必搶聯乘公仔掛件、「Kiramekko」系列以及超市系列商品等，CHIIKAWA搶到整理券的話，隨時一次過逛齊3間CHIIKAWA商店。

「CHIIKAWA Baby POP UP SHOP」華山快閃店

日期：2025年12月27日至2026年3月1日

廣告 廣告

時間：11am-7pm

地址：台北市中正區八德路一段1號華山1914文創園區中4A館（地圖按此）

交通：捷運板南線/中和新蘆線「忠孝新生站」步行約5分鐘

「CHIIKAWA x Sanrio Characters」華山快閃店

日期：2026年2月6日至4月6日

地址：台北市中正區八德路一段1號華山1914文創園區西4館（地圖按此）

交通：捷運板南線/中和新蘆線「忠孝新生站」步行約5分鐘

「CHIIKAWA Baby POP UP SHOP」由2025年12月27日至2026年3月1日舉行，為CHIIKAWA Baby系列首次海外亮相。（圖片來源：0percent.taipei@IG）

「CHIIKAWA Baby POP UP SHOP」華山快閃店內內外外都滿佈療癒感滿滿的打卡點。（圖片來源：0percent.taipei@IG）

一眾BB既穿上包屁衣，又坐在小鴨馬桶上，還有可愛到犯規的「超萌屁屁」角色牆等。（圖片來源：0percent.taipei@IG）

必買BB造型公仔掛件。（圖片來源：0percent.taipei@IG）

話題度爆表的「椰菜兔兔」。（圖片來源：0percent.taipei@IG）

「CHIIKAWA x Sanrio Characters」則於2月6日至4月6日期間舉行，以「超級市場」為概念。（圖片來源：官方照片）

台北IP角色快閃店2. Kuromi 20週年快閃店台北站

Kuromi今年迎來20周年，於即日起在台北松山文創園區的藝巷空間打造期間限定快閃店，免費入場。場內設有多個沉浸式打卡牆，結合漫畫風場景與炫彩牆面，加上20周年元素，尤如進入Kuromi的俏皮宇宙，必影巨型吹氣爬爬Kuromi；快閃店首度於台北開賣20週年限定系列商品，包括公仔掛飾、絨毛側背包、秋冬親子裝、包屁衣、兒童圍兜等，均以限定配色與週年版Kuromi設計呈現，強調一旦售完將不再補貨。另完成指定任務即可免費獲得3款限定打卡貼紙。

Kuromi20週年快閃店台北站

日期：即日起至2026年3月15日

時間：11am-7pm

地點：台北松山文創園區藝巷空間（地圖按此）

交通：捷運板南線「國父紀念館站」5號出口步行約7分鐘

Kuromi今年迎來20周年，於即日起在台北松山文創園區的藝巷空間打造期間限定快閃店，免費入場。（圖片來源：酷洛米20週年快閃店@Facebook）

設有多個沉浸式打卡牆，結合漫畫風場景與炫彩牆面，加上20周年元素，尤如進入Kuromi的俏皮宇宙。（圖片來源：酷洛米20週年快閃店@Facebook）

必影巨型吹氣爬爬Kuromi（圖片來源：酷洛米20週年快閃店@Facebook）

台北IP角色快閃店3. 史努比花生茶飲快閃店

Snoopy以港式飲茶及馬年作主題，於華山1914文化創意產業園區舉行快閃店，入場先看到馬年Snoopy充氣公仔，以一身喜氣洋洋的造型迎接大家；場內找到Snoopy菠蘿油充氣公仔，以及LOAF菠蘿油充氣公仔，充滿港式經典元素；現場還有多款花生漫畫結合港式風情的限定週邊商品，首推花生飲茶公仔吊飾、花生漫畫磁吸小燈牌盲盒、花生漫畫財神爺、元寶公仔吊飾等，最後別忘了品嘗首度推出的「Snoopy造型雞蛋仔」，雞蛋仔以花生漫畫的療癒造型示人，味蕾與視覺雙重享受。

史努比花生茶飲快閃店

日期：由即日起至2026年4月6日

時間：10:30am-7pm

地點：華山1914文化創意產業園區中2館（地圖按此）

交通：捷運板南線/中和新蘆線「忠孝新生站」步行約5分鐘

Snoopy以港式飲茶及馬年作主題，於華山1914文化創意產業園區舉行快閃店。（圖片來源：華山1914文化創意產業園區@Facebook）

場內找到Snoopy菠蘿油充氣公仔，以及LOAF菠蘿油充氣公仔，充滿港式經典元素。（圖片來源：華山1914文化創意產業園區@Facebook）

首推花生飲茶公仔吊飾。（圖片來源：華山1914文化創意產業園區@Facebook）

首度推出的「Snoopy造型雞蛋仔」，雞蛋仔以花生漫畫的療癒造型示人，味蕾與視覺雙重享受。（圖片來源：華山1914文化創意產業園區@Facebook）

台北IP角色快閃店4. 哈利波特快閃店

哈利波特快閃店於即日起至3月1日在中山地下街台北誠品R79展開，重現霍格華茲魔法學院的6大經典場景，包括以霍格華茲城堡夜景為背景的「主視覺」、城堡搭配金探子的「霍格華茲場景」、擺放著逼真紅黑蒸汽火車的「特快列車月台區」、能轉出哈利波特Ｑ版公仔的「轉蛋區」、天花掛著大量信件雨的「入學通知區」，以及以霍格華茲大禮堂為背景的「學生餐廳區」，每一區都充滿了電影場景中的經典元素。店內更推出近60款最新周邊商品，涵蓋文具用品、服飾配件、居家擺設等，必買8款夜光流沙杯墊、4大學院的校徽手機殼、奶油啤酒圖樣飲料提袋等，充滿哈利波特的獨特魅力！

哈利波特快閃店

日期：即日起至2026年3月1日

地點：台北市大同區南京西路16號B1中山地下街台北誠品R79（地圖按此）

營業時間：11am-9:30pm

交通：捷運「中山站」即達

哈利波特快閃店於即日起至3月1日在中山地下街台北誠品R79展開，重現霍格華茲魔法學院的6大經典場景。（圖片來源：台灣普泰企業有限公司）

擺放著逼真紅黑蒸汽火車的「特快列車月台區」。（圖片來源：台灣普泰企業有限公司）

天花掛著大量信件雨的「入學通知區」。（圖片來源：台灣普泰企業有限公司）

台北IP角色快閃店5. 底褲兔快閃店

日本網紅「底褲兔」是一隻戴藍色蝴蝶結、穿著白色底褲的楚楚可憐兔兔，憑住呆萌外表與「倒楣卻努力」故事，深受粉絲喜愛。其首間快閃店登陸華山1914文化創意產業園區，以底褲兔的日常世界為核心，打造多個沉浸式打卡場景，包括「澡堂區」大型底褲兔吹氣公仔、紙箱貓咪牆、網美街拍哈哈鏡區、委屈窩在沙發上的模樣、在露台曬小內褲的情境，重現漫畫中的日常片段。快閃店也推出多款精選周邊商品，包括絨毛抱枕、公仔、帽子、T恤、襪子、立牌、盲抽刺繡胸章、扭蛋印章等，帶來滿滿的可愛商品。

底褲兔快閃店

日期：即日起至2026年2月23日

時間：10am-6pm（餐飲營業皆至5:30pm）

地點：華山1914文化創意產業園區 中7A館

日本網紅「底褲兔」是一隻戴藍色蝴蝶結、穿著白色底褲的楚楚可憐兔兔，憑住呆萌外表與「倒楣卻努力」故事，深受粉絲喜愛。（圖片來源：華山1914文化創意產業園區@Facebook）

快閃店推出多款精選周邊商品，帶來滿滿的可愛商品。（圖片來源：華山1914文化創意產業園區@Facebook）

可愛立牌。（圖片來源：華山1914文化創意產業園區@Facebook）

更多相關文章：

深圳好去處｜《優獸大都會2》主題活動登陸One Avenue卓悅中心！重現5大電影場景：8米高巨型Judy、禮服狐兔CP快閃店

深圳好去處｜深圳戲院特色VIP影院睇《阿凡達3》！2人情侶梳化卡座人民幣44元起 一覽戲院票價、地址、交通

深圳野生動物園門票買一送一、人均$64起！盡覽近萬隻野生動物＋動物表演｜深圳親子景點

深圳新酒店2026｜美高梅美幻酒店進駐深圳小梅沙！無邊際泳池歎絕美海景、最啱親子玩樂

深圳華發冰雪熱雪奇蹟娛雪票開售！人均每小時低至$99.6｜深圳好去處

北上過關不再出示回鄉證？智能通關 「刷臉」服務擴展 即睇適用口岸地點

超特急！回鄉證過期申請臨時通行證方法與收費懶人包

回鄉證過期｜過關先知回鄉證過期點算好？口岸即辦臨通親身實測 一覽辦理方法、注意事項

回鄉證續期｜深圳都可以補領/續期回鄉證？換證時間比香港短 即睇申辦流程/地點/收費/注意事項

回鄉證報失教學｜北上消費遺失回鄉證 報失流程/申請臨通/福田、羅湖辦理中心地址及時間