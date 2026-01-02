宏福苑五級火．專訪︱遺體修復師郭琸成重塑逝者面容
2026年初台北快閃店一覽！CHIIKAWA/Kuromi/Snoopy/哈利波特/底褲兔｜海量打卡位+周邊商品
踏入2026年初，台北正式進入IP角色快閃店爆發期，從華山1914文創園區、松山文創園區，到中山地下街，各大人氣角色如CHIIKAWA、Kuromi、Snoopy、哈利波特、底褲兔相繼登場，沉浸式打卡場景、巨型充氣公仔與話題周邊商品一網打盡，無論你是療癒系、暗黑系，還是經典電影派，一樣有打卡好去處。
台北IP角色快閃店1. CHIIKAWA Baby POP UP SHOP+CHIIKAWA x Sanrio Characters
除了「CHIIKAWA SHOP in TAIPEI」常設店，今年年初台北將有「CHIIKAWA Baby POP UP SHOP」以及「CHIIKAWA x Sanrio Characters」兩間快閃店，均於華山1914文創園區舉行。「CHIIKAWA Baby POP UP SHOP」由2025年12月27日至2026年3月1日舉行，為CHIIKAWA Baby系列首次海外亮相，內內外外都有療癒感滿滿的打卡點，一眾BB既穿上包屁衣，又坐在小鴨馬桶上，能買到話題度爆表的「椰菜兔兔」、BB造型公仔掛件、包被造型公仔等，同系列還有襟章、立牌、貼紙等。「CHIIKAWA x Sanrio Characters」則於2月6日至4月6日期間舉行，以「超級市場」為概念，提供約25種周邊商品，必搶聯乘公仔掛件、「Kiramekko」系列以及超市系列商品等，CHIIKAWA搶到整理券的話，隨時一次過逛齊3間CHIIKAWA商店。
「CHIIKAWA Baby POP UP SHOP」華山快閃店
日期：2025年12月27日至2026年3月1日
時間：11am-7pm
地址：台北市中正區八德路一段1號華山1914文創園區中4A館（地圖按此）
交通：捷運板南線/中和新蘆線「忠孝新生站」步行約5分鐘
「CHIIKAWA x Sanrio Characters」華山快閃店
日期：2026年2月6日至4月6日
地址：台北市中正區八德路一段1號華山1914文創園區西4館（地圖按此）
交通：捷運板南線/中和新蘆線「忠孝新生站」步行約5分鐘
台北IP角色快閃店2. Kuromi 20週年快閃店台北站
Kuromi今年迎來20周年，於即日起在台北松山文創園區的藝巷空間打造期間限定快閃店，免費入場。場內設有多個沉浸式打卡牆，結合漫畫風場景與炫彩牆面，加上20周年元素，尤如進入Kuromi的俏皮宇宙，必影巨型吹氣爬爬Kuromi；快閃店首度於台北開賣20週年限定系列商品，包括公仔掛飾、絨毛側背包、秋冬親子裝、包屁衣、兒童圍兜等，均以限定配色與週年版Kuromi設計呈現，強調一旦售完將不再補貨。另完成指定任務即可免費獲得3款限定打卡貼紙。
Kuromi20週年快閃店台北站
日期：即日起至2026年3月15日
時間：11am-7pm
地點：台北松山文創園區藝巷空間（地圖按此）
交通：捷運板南線「國父紀念館站」5號出口步行約7分鐘
台北IP角色快閃店3. 史努比花生茶飲快閃店
Snoopy以港式飲茶及馬年作主題，於華山1914文化創意產業園區舉行快閃店，入場先看到馬年Snoopy充氣公仔，以一身喜氣洋洋的造型迎接大家；場內找到Snoopy菠蘿油充氣公仔，以及LOAF菠蘿油充氣公仔，充滿港式經典元素；現場還有多款花生漫畫結合港式風情的限定週邊商品，首推花生飲茶公仔吊飾、花生漫畫磁吸小燈牌盲盒、花生漫畫財神爺、元寶公仔吊飾等，最後別忘了品嘗首度推出的「Snoopy造型雞蛋仔」，雞蛋仔以花生漫畫的療癒造型示人，味蕾與視覺雙重享受。
史努比花生茶飲快閃店
日期：由即日起至2026年4月6日
時間：10:30am-7pm
地點：華山1914文化創意產業園區中2館（地圖按此）
交通：捷運板南線/中和新蘆線「忠孝新生站」步行約5分鐘
台北IP角色快閃店4. 哈利波特快閃店
哈利波特快閃店於即日起至3月1日在中山地下街台北誠品R79展開，重現霍格華茲魔法學院的6大經典場景，包括以霍格華茲城堡夜景為背景的「主視覺」、城堡搭配金探子的「霍格華茲場景」、擺放著逼真紅黑蒸汽火車的「特快列車月台區」、能轉出哈利波特Ｑ版公仔的「轉蛋區」、天花掛著大量信件雨的「入學通知區」，以及以霍格華茲大禮堂為背景的「學生餐廳區」，每一區都充滿了電影場景中的經典元素。店內更推出近60款最新周邊商品，涵蓋文具用品、服飾配件、居家擺設等，必買8款夜光流沙杯墊、4大學院的校徽手機殼、奶油啤酒圖樣飲料提袋等，充滿哈利波特的獨特魅力！
哈利波特快閃店
日期：即日起至2026年3月1日
地點：台北市大同區南京西路16號B1中山地下街台北誠品R79（地圖按此）
營業時間：11am-9:30pm
交通：捷運「中山站」即達
台北IP角色快閃店5. 底褲兔快閃店
日本網紅「底褲兔」是一隻戴藍色蝴蝶結、穿著白色底褲的楚楚可憐兔兔，憑住呆萌外表與「倒楣卻努力」故事，深受粉絲喜愛。其首間快閃店登陸華山1914文化創意產業園區，以底褲兔的日常世界為核心，打造多個沉浸式打卡場景，包括「澡堂區」大型底褲兔吹氣公仔、紙箱貓咪牆、網美街拍哈哈鏡區、委屈窩在沙發上的模樣、在露台曬小內褲的情境，重現漫畫中的日常片段。快閃店也推出多款精選周邊商品，包括絨毛抱枕、公仔、帽子、T恤、襪子、立牌、盲抽刺繡胸章、扭蛋印章等，帶來滿滿的可愛商品。
底褲兔快閃店
日期：即日起至2026年2月23日
時間：10am-6pm（餐飲營業皆至5:30pm）
地點：華山1914文化創意產業園區 中7A館
