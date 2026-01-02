2026年剛開始就有新遊戲？Konami 神祕 Switch 2 新作通過分類評級

轉眼間，新的 2026 年已經到來了，而在新年一開始，日本遊戲廠商 Konami 就有動作，日前一款尚未公開，叫做《Enchanted Wonderland》（暫譯《魔法奇緣》）的 Switch 平台新遊戲已經通過北美娛樂軟體分級委員會（ESRB）的評級，並且玩家們似乎將前往一個樂園中遊玩各種遊戲設施與小遊戲，進行一場奇幻魔法冒險。

示意圖 (Photo by RICCARDO MILANI/Hans Lucas/AFP via Getty Images)

來自美國娛樂軟體分級委員會 ESRB 官網的最新消息，日本遊戲廠商 Konami 在 2026 年一開始似乎就給了全球玩家一個值得期待的新消息。他們的 Switch 平台神祕新作《Enchanted Wonderland》（暫譯《魔法奇緣》）已經被評為 E 級（Everyone），讓所有玩家在未來遊戲上市時都能入手遊玩，完全沒有限制。

而根據 ESRB 網站的遊戲介紹，《魔法奇緣》這款神祕新作終將是一款冒險遊戲，玩家將進入一個魔法世界探索，透過收集「歡樂」來讓樂園復甦。並且玩家還能與 NPC 學習魔法，玩各種魔法樂園中的小遊戲，其中也有著輕幻想暴力情節。

Konami神祕新作通過遊戲評級(Credit:ESRB)

不過，目前 Konami 仍對這款新作保密到家，也尚未確認除了 Switch 平台外《Enchanted Wonderland》會不會登上其他平台，因此玩家們也能期待，在接下來的 Nintendo Direct 發表會中能不能看到這款新作的更多消息。