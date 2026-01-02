羅子溢爭視帝 提起太太楊茜堯即眼濕濕
2026年剛開始就有新遊戲？Konami 神祕 Switch 2 新作通過分類評級
轉眼間，新的 2026 年已經到來了，而在新年一開始，日本遊戲廠商 Konami 就有動作，日前一款尚未公開，叫做《Enchanted Wonderland》（暫譯《魔法奇緣》）的 Switch 平台新遊戲已經通過北美娛樂軟體分級委員會（ESRB）的評級，並且玩家們似乎將前往一個樂園中遊玩各種遊戲設施與小遊戲，進行一場奇幻魔法冒險。
來自美國娛樂軟體分級委員會 ESRB 官網的最新消息，日本遊戲廠商 Konami 在 2026 年一開始似乎就給了全球玩家一個值得期待的新消息。他們的 Switch 平台神祕新作《Enchanted Wonderland》（暫譯《魔法奇緣》）已經被評為 E 級（Everyone），讓所有玩家在未來遊戲上市時都能入手遊玩，完全沒有限制。
而根據 ESRB 網站的遊戲介紹，《魔法奇緣》這款神祕新作終將是一款冒險遊戲，玩家將進入一個魔法世界探索，透過收集「歡樂」來讓樂園復甦。並且玩家還能與 NPC 學習魔法，玩各種魔法樂園中的小遊戲，其中也有著輕幻想暴力情節。
不過，目前 Konami 仍對這款新作保密到家，也尚未確認除了 Switch 平台外《Enchanted Wonderland》會不會登上其他平台，因此玩家們也能期待，在接下來的 Nintendo Direct 發表會中能不能看到這款新作的更多消息。
其他人也在看
宣傳易播放29年迎來「大結局」 消失於TVB節目表疑似停播 「佢都係我同鄉喎」「有Jacqueline冇暗瘡」成經典
TVB其中一個最為觀眾記得嘅長壽廣告時段《宣傳易》，啟播近30年來有唔少低成本廣告異軍突起，甚至比大品牌廣告更深入民心。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
Rocky鄭健樂父女戀緋聞反面收場 崔碧珈轟有人扮單純：請遠離我們吧
58歲前港男「大隻Rocky」鄭健樂，早前與37歲的崔碧珈驚爆相差21年的父女戀緋聞，可惜兩人未開始已結束，近排還戲劇性決裂，花生指數持續高企。上月12日，Rocky在Facebook上改了status自稱「和Anita Chui在戀愛中」，並附上與崔碧珈的合照，不過女方事後卻否認戀情，既強調自己單身又暗嘲對方是一廂情am730 ・ 13 小時前
Bill Gates 支持的風能初創公司 Airloom 將於 CES 展示新型風力渦輪設計應對 AI 數據中心電力需求
人工智能的迅速擴展正將電力需求推向新高，而這種壓力遠不止於伺服器架。隨著超級規模數據中心的增多，公用事業公司警告社區可能面臨電網緊張和更高的電費。在這樣的背景下，一家由比爾·蓋茨支持的美國風能初創公司 Airloom 正在推進一種替代的渦輪機設計，該設計相信能夠以更快和更低的成本提供可靠的電力。該公司計劃在 2026 年的 CES 展示其進展，這項技術吸引了人們的注意，可能成為應對 AI 驅動的數...TechRitual ・ 1 天前
BAPE 以「Golden Era」SS26 系列重啟千禧年潮流熱浪
BAPE 將於 2026 年 1 月 3 日推出 2026 春夏系列「Golden Era」，並同步公開以東京多個地標為背景拍攝的宣傳企劃，向 2000 年代初期的街頭裝束致敬。HYPEBEAST ・ 1 天前
迪勤懷斯鬥般茅復出成疑
【Now Sports】阿仙奴領隊阿迪達指，迪勤懷斯膝蓋腫脹刻下還未消退，周六能否上陣對般尼茅夫，還要視乎周五的最新情況。阿迪達談及因膝蓋問題缺席了周中4:1大勝阿士東維拉一役的迪勤懷斯（Declan Rice）時說：「懷斯膝蓋腫脹尚未消退，己隊今天會有另一課操練，看看他今天的訓練情況和感覺如何，但對他來說，對維拉一役是來得太早。」阿仙奴周六將會作客近10戰不勝的般尼茅夫，除了迪勤懷斯存在隱憂未知能否上陣外，阿迪達同時證實後防雙「兵」卡拉費奧利和莫斯基拉均肯定不能披甲。被問到會否在1月轉會窗引入一或兩位球員，阿迪達補充：「我們對所有選項都持開放態度，很明顯，如我們能找到一個短期、中期或長期的解決方案，那總是更好，因為這會帶來穩定性，我們不用不斷地起用新球員，視乎未來數星期情況吧，希望能作出正確決定。」now.com 體育 ・ 1 天前
中國於聯合國會議上對商業衛星的安全風險表達擔憂
中國在聯合國對於商業互聯網衛星在低地球軌道的快速增長提出了新的擔憂，警告該趨勢對安全、保安及法律風險構成嚴重威脅。這些評論是在俄羅斯召開的非正式聯合國安全理事會會議上發表的，吸引了全球對衛星擁堵問題的重視，正值中國太空官員與一位高級 Starlink 執行官之間的公開交流之後不久。 在會議上，中國代表指出，商業衛星網絡的快速擴張，特別是由單一國家運營的衛星網絡，超越了國際規範。根據北京聯合國任務...TechRitual ・ 1 天前
Nike 推出全新圖案 T-Shirt 系列，向 LeBron James 41 歲生日致敬
Nike 推出全新圖案 T-shirt 系列，向 LeBron James 41 歲生日致敬HYPEBEAST ・ 1 天前
RTX 5090要漲到 5,000 美元？爆料兩大廠顯卡新一波漲價，玩家傻眼：買不起了...
RTX 5090 顯卡要大漲了？受記憶體等關鍵零組件成本持續上升影響，全球 GPU 兩大廠 NVIDIA 與 AMD 傳出將自 2026 年起啟動新一波顯示卡漲價策略。外媒點名 AMD 可能在 2026 年 1 月率先調整價格，NVIDIA 則預計於 2 月跟進，調整範圍不僅涵蓋消費級顯卡，也可能擴及 AI 資料中心與伺服器用 GPU。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
Bob林盛斌17歲大女低胸裙晒事業線去party 親回報導「唔係好deep」
「娛圈多仔公」林盛斌（Bob)同太太育有三女一子，大女林霏兒(Faye）已經步入17歲之齡，同唔少少女一樣開始識打扮Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
女網紅爆與鹿晗床照「睡完了」 工作室急撇清將搜證提告
【on.cc東網專訊】35歲前韓團EXO成員鹿晗2017年公開認戀關曉彤，去年兩人互動減少傳出情變，雙方都未正面回應。昨日（2日）深夜，一名女網友在社交網爆出疑似鹿晗的床照，影射兩人關係匪淺，還稱「所有頂流都睡完了」，人生沒有遺憾，對此，鹿晗工作室今日（3日）凌東方日報 OrientalDaily ・ 18 小時前
古巨基元旦宣布再做老竇 57歲老婆Lorraine上月被捕獲竟零孕味？
歌手古巨基於元旦日毫無預警下在社交網報喜，宣布太太Lorraine誕下第二胎B仔，大仔Kuson榮升哥哥！新年伊始基仔分享這份喜悅，震驚全城。因為Lorraine今年已屆57歲產婦高齡，相隨5年再謹男嬰，這份勇氣與毅力令人佩服。東方日報 OrientalDaily ・ 12 小時前
《尋秦記》電影版有彩蛋？準備回憶殺！無劇透入場前必讀懶人包
《尋秦記》電影版要上映了，想要來一場回憶殺的朋友，這次的電影版會否能滿足一眾觀眾的期望呢？這裡來一個無劇透入場前必讀懶人包，準備入場看「天命最高」！Yahoo Style HK ・ 1 天前
資深武術指導袁祥仁元旦離世 《功夫》演乞丐推銷《如來神掌》秘笈最為人熟悉
曾為多套港產片演出及武術指導嘅袁祥仁，喺元旦日下午病逝，終年69歲。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
古天樂為《尋秦記》內地宣傳 傳身體不適入院
藝人古天樂(古仔)、林峯、宣萱、郭羨妮、滕麗名、白百何、苗僑偉、洪天明等人主演的電影《尋秦記》票房報捷，連日來一眾演員在內地跑宣傳，到多個地點與戲迷、粉絲見面互動。不過，今日有粉絲透過社交平台表示「突發，古天樂住院，缺席今天路演。」亦有網民表示「係，我去嘅嗰場，阿峯（林峯）一嚟就講Daddy抱恙嚟唔到宣傳。」其實，今日佛山宣傳最初他戴口罩現身，之後的場次已經不見古天樂，只得番林峯、宣萱同朱鑑然三個人。東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
《尋秦記》累計票房破2000萬 古天樂率領拍片向觀眾報喜致謝
由古天樂、林峯、宣萱、郭羡妮及滕麗名主演的電影《尋秦記》於12月31日正式上映，繼港澳首日開畫票房錄得$11,299,366，創下香港電影史上首日最高開畫票房紀錄後Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
周深唱粵語串燒歌賀元旦 感激港人支持圓啟德夢
【on.cc東網專訊】內地歌手周深於啟德主場館舉行一連兩場演唱會，昨晚（1日）迎來尾場，大批「生米」（周深粉絲統稱）到場支持偶像，全場爆滿。演唱會於7點開始，周深以一身粉紅色古裝登場，以歌曲《浮游》揭開序幕，又以廣東話與觀眾打招呼，演唱《若夢》時更把歌詞最後一句東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
專訪｜龔慈恩《新聞女王2》爭女配 自揭個性欠自信 大讚女兒林愷鈴比自己更叻：我為佢好自豪
龔慈恩活躍影視界超過42年，由可愛的「公仔」變成成熟的「龔姐」，來到今年因演《新聞女王2》、《金式森林》再獲注目Yahoo 娛樂圈 ・ 18 小時前
吳業坤入行15年 繼續打大佬
【on.cc東網專訊】歌手吳業坤入行轉眼入行15年，除了是藝人身份，醉心空手道的他除了早前以空手道運動員身份代表香港隊參賽，連歌曲《感激的直拳》亦與空手道有關。近日他以西裝空手道Look出席叱咤頒獎禮後在社交網有感而發指，出道後每隔一段時間都要打大佬，豪言今年繼東方日報 OrientalDaily ・ 19 小時前
蔡潔新一年有感而發 生日祝福健康平安
【on.cc東網專訊】藝人蔡潔昨日（2日）迎來37歲生日，向來喜歡向粉絲分享日常生活的她，在社交平台晒出了一輯在郊外拍攝的照片，為新一年及生日留下特別記錄，並寫道：「健康平安，從容無畏。」從相中可見，綁起單邊麻花辫的蔡潔，身穿民族風服裝及配飾，造型清新亮眼，並與東方日報 OrientalDaily ・ 17 小時前
叱咤︱鄧麗欣爆男友冇飛冇得入場睇 怕自己會爆喊
【on.cc東網專訊】藝人鄧麗欣（Stephy）在叱咤頒獎禮中，奪得「叱咤樂壇我最喜愛的女歌手」大獎，事隔23年後再奪得樂壇獎項，她受訪表示：「23年前係同Cookies一齊攞新人獎，所以只係九分之一，個獎依家仲放喺我屋企，事隔23年後終於有第二個獎。」東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前