2026年2月17日是丙午馬年的大年初一。食環署公布2026年農曆年宵市場攤位將於本月27日起分批公開競投，港島、九龍及離島地區共設6個年宵市場，提供823個攤位供競投，較去年的812個略多，當中維園年宵較去年多5個濕貨攤位。攤位競投底價與去年相若。

2026年農曆年宵市場將於2月11日至17日舉行。攤位競投底價與去年相若，濕貨攤位介乎380至6,530元；乾貨普通型攤位底價為450至8,540元，大型攤位則為680至12,810元；快餐攤位底價由2,290至12萬470元不等。攤位競投設於荔枝角政府合署舉行，其中維園年宵市場合共400個攤位，將於10月27、28日及30日分3日進行競投，首日競投快餐及濕貨攤位。其他地點的競投則安排於10月31日至11月6日進行。

至於新界區設有8個年宵市場，合共765個濕貨、乾貨和快餐攤位，將於11月7至18日分批進行競投。

食環署提醒有意競投人士，應按所屬攤位類別於指定日期準時到場參與競投，並留意場地座位有限，建議提早到達；並提醒攤位獲許可人只可在其攤位售賣及推廣准售商品，不得使用准用範圍作任何其他活動。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/2026年宵攤位10.27起競投-競投底價與去年相若/608271?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral