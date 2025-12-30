2026年將至 秘魯巫師2026預言曝

▲來自秘魯利馬的巫師，29日聚集在當地一處海邊，身著傳統服飾、頭飾，對2026年做出預測。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 2026年即將到來，不少所謂靈媒、占星師、塔羅師、算命師等等，也開始陸續給出個人對於2026年的預測。秘魯首都利馬（Lima）一群巫師也不例外，在當地時間29日進行了一年一度的預測儀式，包含委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）倒台、俄烏戰爭持續延燒等等。

根據《美聯社》報導，這群巫師29日聚集在米拉弗洛雷斯區（Miraflores）海邊，身著傳統服飾、頭飾祈福，預言馬杜洛將會因為美國總統川普（Donald Trump）的介入而下台，而俄烏戰爭這類的全球衝突將會持續下去。

報導提到，在進行儀式前，巫師們會先飲用由死藤水、聖佩德羅仙人掌等植物調製的湯劑，因為他們相信，這能賦予他們預知未來的神祕力量。

不過，報導也提醒，從過去經驗看來，巫師們的預測準確率一半一半，比如去年他們曾聲稱，以色列和加薩將會爆發核戰，但目前當地已處於停火狀態；不過2023年12月時，巫師們預測的秘魯前總統藤森謙也（Alberto Fujimori）將在12個月內離世一事，則於2024年9月得到應驗。

※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。



