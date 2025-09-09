鍾嘉欣專訪（上）認從前與林峯關係疏離
「2026年度優質建築大獎」 現正接受提名 放寬大灣區及國際項目參賽資格要求 促進跨區域交流
香港 - Media OutReach Newswire - 2025年9月9日 -「2026年度優質建築大獎」現已接受提名。兩年一度的「優質建築大獎」被譽爲「建築界奧斯卡」。該大獎由香港十個具代表性的建築及建造界相關專業學會及機構共同籌辦，至今已有二十餘年歷史。大獎旨在表彰香港、內地和海外的優質建築項目及在項目中充分發揮團隊精神的優秀隊伍。
2026年度優質建築大獎由香港房屋經理學會（HKIH）擔任輪任主席，並以「智啟未來 | 綠築永續 | 協作共融」為大獎主題。目的在於表彰採用智慧化、可持續及包容性解決方案的優秀項目，以推動產業創新與綠色發展，促進社會協作進步，共建繁榮、永續的未來。今屆大獎進一步豐富獎項類別，以鼓勵本地以外，更多大灣區及海外項目參與。
放寬國際及大灣區獎項類別要求 促進跨區域建築協作
香港一直擁有「背靠祖國、聯通世界」的獨特優勢，建造業作為緊密與內地及國外跨地域協作的行業，更需要進一步拓展對外聯繫與技術交流。為此，今屆「優質建築大獎」特別放寬兩大獎項類別要求，包括「大灣區境外建築項目（包括國際）」及「大灣區建築項目（不包括香港）」，歡迎內地及世界各地的優質建築項目參與，項目團隊無須包括香港註冊的公司，只需提供竣工證明。不論是住宅或非住宅、新建或翻新項目，只要符合參賽要求，均可報名參賽。此舉旨在推動香港、大灣區與國際間的建築專業互動，鼓勵更多跨地域團隊藉此平台展示優秀作品，促進經驗與技術共享，進一步強化香港作為國際樞紐的角色。
2026年度優質建築大獎籌委會主席鄭玉琴表示：「我們希望透過大獎推動業界不再只追求建築規模與高度，而是更重視項目能否結合創新科技與可持續理念，並真正回應使用者和社區所需。尤其在香港及大灣區發展融合的背景下，跨專業、跨地域協作已成必然趨勢。今屆放寬參賽資格，正是為了鼓勵更多大灣區與國際團隊參與，共同提升區域建築標準。」
評審團主席兼香港特別行政區政府屋宇署署長何鎮雄先生，JP指出：「建築不僅是科技與藝術的結合，更是推動社會進步的重要力量。我們鼓勵參賽項目充分體現『以人為本』的精神，展示可持續及共融建築設計，實踐創新及智慧科技於設計、建造、樓宇管理及保養等範疇，為締造香港成為更宜居城市注入新動力。」
提名詳情及重要日期
「2026年度優質建築大獎」現已開放提名，截止時間為2025年11月28日(星期五)香港時間中午12時正。歡迎來自香港、大灣區及國際的建築、發展、工程及相關專業團隊提交作品，競逐多個類別獎項，包括但不限於住宅、商業、文化、公共設施及城市重建項目。
活動日程表
日期
重要事項
2025年9月9日
開始接受提名
2025年11月28日中午12時正 (HKT)
截止提名
評審階段
2025年12月3至12日
首輪評審
2026年1至2月
實地考察/影片評審
2026年2月至3月
決賽入圍名單公佈
2026年3月20至21日
決賽入圍項目團隊向評審團進行匯報
2026年6月
2026 年度優質建築大獎典禮暨晚宴
參賽類別及提名資格
類別
提名資格
#粵港澳大灣區包括澳門特別行政區、香港特別行政區，以及廣州、深圳、珠海、佛山、惠州、東莞、中山、江門和肇慶等城市。
獎項級別
獎項級別
簡介
優質卓越大獎
優質卓越大獎將會頒發予一個本港境內項目，該項目為眾多優質建築大獎獲獎者中被評為具備最佳整體質素。
優質建築大獎*
每個類別設有一個優質建築大獎，而該獎項已為類別水平中最高的表彰。
優異獎*
每個類別設有一個或多個優異獎。
決賽入圍項目*
獲提名項目只須成功通過第一階段審閱、實地考察及向評審團匯報，便可成為決賽入圍項目。
特別獎項
簡介
可持續發展大獎
獎項嘉許對環保及可持續發展方面有優秀表現的入圍項目。
創新項目大獎
獎項嘉許在設計及施工技術方面展現重大創新的入圍項目。
*如2026年度優質建築大獎籌委會認為參選項目沒有達到獲獎的資格，籌委會將保留不頒發獎項的權力，而評審委員會的決定為最終決定。
**如項目團隊無法出席評審團匯報及大獎研討會，籌委會將保留剝奪其入圍資格的權力。
榮譽贊助人及評審團
榮譽贊助人
甯漢豪女士, JP
香港特別行政區政府發展局局長
評審團主席
何鎮雄先生, JP
香港特別行政區政府屋宇署署長
評審團副主席
鄭玉琴女士
2026年度優質建築大獎籌委會主席
評審團成員（按姓氏筆劃 排序）
朱海山教授
香港珠海學院理工學院院長及建築系教授
李翹彥先生, JP
香港特別行政區政府建築署署長
吳碧橋先生
廣東省建築業協會副會長
何烱光先生
建造業議會總監-行業發展
林健榮測量師, MH
香港品質保證局副主席
周健德工程師
香港工程師學會會長
陳日飆先生
廣東省工程勘察設計行業協會副會長
梁志添測量師
香港測量師學會會長
湯毓褀營造師
香港營造師學會會長
游錦輝先生
香港房屋經理學會會長
廖聖鵬工程師
香港建造商會會長
劉文君建築師, FHKIA, JP
香港建築師學會會長
潘國英先生, JP
香港特別行政區政府機電工程署署長
謝浩程先生
國際設施管理協會香港分會會長
蘇鴻輝測量師
建築環保評估協會主席
有關更多優質建築大獎及2026年度優質建築大獎的詳情，包括提名程序及過往得獎者
請登入官方網頁 www.qba.com.hk，或追蹤優質建築大獎社交媒體如下：
Facebook: QBAHK
LinkedIn: Quality Building Award
微博：优质建筑大奖
微信ID: 优质建筑大奖
請於此下載相片
相片一：「2026年度優質建築大獎」現正接受報名。本屆優質建築大獎籌委會主席鄭玉琴（中）、評審團主席兼香港特別行政區政府屋宇署署長何鎮雄先生, JP（右）、評審小組委員會主席謝偉正工程師（左）作爲主講嘉賓出席獎項簡介會，為有興趣參賽隊伍介紹今次大獎。
相片二：本屆優質建築大獎籌委會主席鄭玉琴歡迎各地團隊踴躍參與，共同見證更多優質建築的誕生。
相片三：評審團主席兼香港特別行政區政府屋宇署署長何鎮雄先生, JP勉勵準參賽隊伍。
相片四：評審小組委員會主席謝偉正工程師冀望透過大獎提升行業的可持續性，成就優質建築。
Hashtag: #2026年度優質建築大獎
https://www.linkedin.com/company/qbahk/
https://www.facebook.com/share/1BH2d1BWu7/
Wechat: 优质建筑大奖
https://weibo.com/u/7876441170
發佈者對本公告的內容承擔全部責任
優質建築大獎 2026
兩年一度的「優質建築大獎」是建築界內專業人士和社會各界關注的盛事。該獎項的旨在表揚在設計和建造優質建築方面展現出色團隊精神的項目隊伍。優秀的建築作品是現代社會繁榮和提升生活質量的基石，而優質建築大獎則致力於促進建築行業的合作發展，以確保行業保持著最高的專業水準和競爭力。
優質建築大獎 2026主題為「智啟未來 | 綠築永續 | 協作共融」，目的在於表彰採用智慧化、可持續及包容性解決方案的優秀項目，以推動產業創新與綠色發展，促進社會協作進步，共建繁榮、永續的未來。優質建築大獎將繼續鼓勵業界追求更高標準的專業實踐，並致力於推動建築業的持續發展。
新聞稿由客戶提供
其他人也在看
翁靜晶劉家良長女劉萬儀出嫁 羅馬電影場地行禮 情深對望熱吻：與靈魂伴侶結婚
已故洪拳宗師著名功夫片巨星、武術指導兼導演劉家良，於2013年因血癌逝世，終年76歲。劉家良生前與年輕30載的太太翁靜晶育有2名女兒Yahoo 娛樂圈 ・ 5 小時前
Do姐鄭裕玲迎來68歲生日，愈活愈自在的單身貴族愛情觀：我不相信婚姻，也許我比較理性
今個月鄭裕玲（Do姐）迎來68歲生日，幽默、緊貼潮流又充滿智慧，這樣過著單身貴族的生活，讓很多單身女子覺得，就算一個人生活，也可以優雅老去。經歷了數段感情，在好好學習後，自然會得出一份有營養的愛情觀。無論是單身、戀愛中或是已婚的女性，都值得參考。Yahoo Style HK ・ 16 小時前
買袋的盡頭就是Longchamp！Longchamp限時低至37折 人氣迷你Le Pliage袋只是$840、經典實用Tote Bag都有平
Threads不少人分享「買袋的盡頭就是Longchamp」，皆因Longchamp手袋好睇又實用，而Le Pliage手袋為例，手袋採用防水耐用皮革，又有拉鍊設計，用來歐遊做防盜袋都得，重點價錢不貴，CP值非常高！Yahoo購物專員留意到Zalora有Longchamp手袋優惠，人氣迷你Le Pliage袋只是$840，學生、OL都愛的經典Tote Bag都有平，即睇精選抵買推介！Yahoo Style HK ・ 14 小時前
翁虹梁思浩35年前拍劇入住猛鬼酒店 身後驚見巨人靈體 肥姐沈殿霞被扯走被鋪
梁思浩主持嘅《直播靈接觸》尋晚開始播出第三季，首集嘉賓係同梁思浩相識多年嘅翁虹。二人於1990年曾經於亞視劇集《富貴冤家》演情侶Yahoo 娛樂圈 ・ 8 小時前
Swatch限量錶再掀炒風 銀髮族通宵瞓紙皮搶購 網上炒貴兩倍近萬蚊｜有片
香港再現搶購Swatch限量手錶熱潮！昨日(8日)傍晚，中環及尖沙咀多區出現大批長者通宵排隊，為的是搶購Swatch與Omega聯乘推出的最新限量錶款「Mission to Earthphase - Moonshine Gold」。據網上影片所見，數十名長者自備摺凳、紙皮及被子在商場外露宿輪候，場面引人注目，相關照片及am730 ・ 5 小時前
龍亭Omakase極品蟹粉帝王蟹盛宴買一送一！人均$499起歎阿拉斯加帝王蟹/花膠燉湯+生日送魚子醬一罐
日本師傅坐鎮的龍亭鐵板燒（佐敦、中環、尖沙咀、大埔）聯乘KKday推出一系列的優惠，買一送一後人均$499起食大啖阿拉斯加帝王蟹配蟹粉、花膠燉湯、白松露海膽溫泉蛋等「極品蟹粉帝王蟹盛宴」8道菜，生日更可享用魚子醬一罐！另外為慶賀新店開業，海膽和牛龍蝦鐵板燒買一送一還可另加$1任飲清酒2小時，人均只需$682，連假日都同價，絕對不能錯過！Yahoo Food ・ 12 小時前
向太陳嵐談張國榮隱情 稱最後電話要澄清無患抑鬱症 疑涉靈異斥唐鶴德阻驅邪
一代巨星張國榮（哥哥）於2003年4月1日愚人節傍晚在中環文華酒店墮樓身亡，終年46歲。哥哥離世逾22年，至今仍令人念念不忘。而向華強太陳嵐昨日（9月7日）在社交平台發布影片，以題為《哥哥張國榮離世的隱情，讓我內疚了整整22年》，講述張國榮跳樓前的最後一通電話是打給她，內容涉要開記招去澄清自己沒有患抑鬱症。向太更認為哥哥墮樓的悲劇可能涉及靈異因素，她曾想安排驅邪，卻斥責唐鶴德（唐唐）因信教而拒絕。Yahoo 娛樂圈 ・ 12 小時前
炭灰版Kuromi、Hello Kitty要來搶風頭！曬燶版Sanrio公仔暫時讓位，10位經典角色換上灰燼色造型
早前才見到一系列Sanrio公仔「迎夏」變做「曬燶」版本，現在一眾經典角色換上灰燼色造型亮相！Sanrio推出全新灰色Monochrome系列，Hello Kitty、Kuromi、Cinnamoroll等10位經典角色全數換上灰、炭黑等冷色調，顛覆以往粉嫩可愛風，注入前衛酷感！Yahoo Style HK ・ 1 天前
彭博古爾曼：iPhone 17 Air是焦點 但多數人不該買
彭博社知名蘋果記者馬克 · 古爾曼 (Mark Gurman) 在其專欄最新發文指出，蘋果 (AAPL) 週二 (9 日) 發布會上的焦點無疑將是 iPhone 17 Air，這是該公司多年來的首款重大改款機型。但是，就像蘋果 20 年前推出的首款「Air」筆記型電腦一樣，大多數人可能都不應該購買它。鉅亨網 ・ 1 天前
梁朝偉是「人間Armani」？重大場合都穿Armani西裝、西裝背後的破格｜Giorgio Armani離世
殿堂級設計師Giorgio Armani離世，享年91歲。他的設計以俐落大器見稱，尤其是西裝，更是經典中的經典。自從他踏入時裝設計界開始，就在地球上獲得大量支持者的心，其中一位便是梁朝偉。過往出席不少重要場合，他均是以Armani西裝示人，甚至建立出自己的配襯方法，到底Giorgio Armani西裝成功的原因是什麼呢？Yahoo Style HK ・ 1 天前
陳奕迅親生阿哥曝光 十足雙胞胎震驚全網
歌神陳奕迅 (Eason) 一向十分疼錫家人，他與他的爸媽和哥哥的感情亦十分好。他曾以一系列「MAMA WITH ME」為題的影片，分享自己童年以及家人相處趣事。其中一集講到他當年原來十分抗拒到英國留學，原因是他怕死：「當時流行愛爾蘭共和軍成日在公眾地方施襲，我怕死，所以唔去，覺得一定被人炸死。後來係哥哥特地聖誕節喺英國返嚟，同埋媽咪一齊陪我去。」他更指因為有家人的支持以及愛，令他衝破了心理障礙，甚至愛上了英國。東方日報 OrientalDaily ・ 5 小時前
胡‧說樓市｜《施政報告》前瞻: 放寬投資移民救市？拆解千萬豪宅購買力真相！
樓市庫存高企，單靠本地需求恐難支撐，市場再度傳出聲音，希望政府在《施政報告》中放寬俗稱「投資移民」的「新資本投資入境計劃」，以引入外來資金，刺激樓市。究竟放寬建議的具體內容是甚麼？此舉又是否能成為救市良方？Yahoo 地產 ・ 13 小時前
胡定欣廣州登台造型出事 電髮加貼身歌衫被嘲似「師奶仔」
早前視后胡定欣都北上廣州開個唱，新秀出身嘅定欣唱功當然好過之前登台時歌喉被負評嘅張振朗同姚子羚。Yahoo 娛樂圈 ・ 12 小時前
高盛：內地儲蓄湧港股剛起步
港股近日成交額增至2000億至3000億元水平，高盛亞太區（除日本外）總裁施南德（Kevin Sneader）接受本報訪問時表示，新增資金有顯著部分來自內地散戶，內地居民過去多年的超高儲蓄正陸續釋放到資本市場，並且仍處於起步階段；同時外資亦重新部署中資股，相信本港成交額有提升空間。信報財經新聞 ・ 1 天前
50歲佘詩曼「笑眼」少女甜美魅力爆發！美魔女全靠「3個習慣」抗氧化，以低成本養顏保持年輕
要成為李英愛、佘詩曼一樣的「美魔女」，必須從飲食、護膚和生活習慣入手！自從Threads興起之後，不少有些年紀的女士在Threads上公開自己的容貌，並自豪地分享別人讚她不像真實年齡，反而像初出茅廬的大學生。到底是「女人你太年輕了」，還是「心中富有」自設濾鏡以為自己年年18？抗氧化是保持年輕的關鍵，能有效對抗自由基，延緩衰老。以下3個低成本抗養化方法，看看哪一個能幫大家Keep young，stay young！Yahoo Style HK ・ 14 小時前
中國今明兩年牛肉消費料將萎縮 經濟放緩及反浪費令昔日全球引擎熄火
全球第二大牛肉消費國中國的需求預計在2026年將連續第二年下降，原因是經濟放緩擠壓家庭收入。Bloomberg ・ 10 小時前
特朗普重創美國旅遊業 今年損失300億美元 旅客改去「這些地方」
2025 年，美國因政治不穩與美元走強，國際旅客減少，國際旅遊收入可能損失 300 億美元。特朗普時期政策影響持續，旅客轉向加拿大、拉丁美洲與其他國家。鉅亨網 ・ 1 天前
股市大漲引發疑慮 中國可能推遲大規模貨幣刺激舉措
中國股市大漲令政策制定者心生疑慮下，可能會推遲新一輪大規模貨幣刺激措施，隨著中國政府試圖維持經濟成長，央行可能因此進一步退居二線。Bloomberg ・ 1 天前
香港在《2025年世界人才排名》升至全球第四位 位列亞洲第一
國際管理發展學院發布《2025年世界人才排名》，香港由去年的第9位大幅躍升至第4位，是歷來最高排名，亦為亞洲之冠。當中，香港在所有三個人才競爭力因素均連續第二年上升，「吸引力」排名攀升至第20；「就緒度」及「投資及發展」的排名均上升至第3及第12。AASTOCKS ・ 12 小時前
前亞姐羅麗莎入稟 向何柱國遺囑執行人追討一千萬元欠款 曾於娛圈短暫發展之後轉行從商
多家傳媒報導指，1998年亞洲小姐冠軍羅麗莎日前入稟高等法院，向今年6月病逝嘅全國政協前常委何柱國遺孀黃敏珊要求償還1千萬元欠款。Yahoo 娛樂圈 ・ 11 小時前