2026年必玩3A遊戲強檔總整理：《GTA6》《惡靈古堡9》《仁王3》等重磅大作別錯過

2026 年，無數玩家期待已久的 3A 級遊戲大作即將震撼登場，尤其是《GTA6》的出現，更是讓整個業界話題持續沸騰。隨著新一代硬體性能進一步發揮效能，各家遊戲大廠齊聚一堂，端出最具野心與創新的作品，企圖再次顛覆玩家的遊戲體驗。不論你是動作冒險、角色扮演還是開放世界遊戲的忠實粉絲，2026 都有很多值得鎖定的重磅新作。接下來，讓我們一起看看有哪些即將上市的 3A 大作，究竟有哪些作品會在未來一年裡佔據你的螢幕吧！

已經宣布日期的 3A 遊戲

※發售日部分有些廠商日期為歐美地區為主，需要多加 1 日，也可能會出現突發延期情況。

2026 年 2 月 27 日－《Resident Evil Requiem》（惡靈古堡9：安魂曲）

2026 年 5 月 26 日－《GTA6》（俠盜獵車手6）

尚未確定日期、公開畫面的 3A 遊戲

2026 年內－《Forza》（極限競速）新作

2026 年內－《MARVEL Tōkon: Fighting Souls 》（漫威鬥魂：格鬥之魂）

2026 年內－《The CUBE》

2026 年內－《Persona 4 Revival 》（女神異聞錄4 Revival）

2026 年內－《CODE VEIN 2》（噬血代碼2）

2026 年內－《Atomic Heart 2》（原子之心2）

2026 年內－《Pragmata》（虛實萬象）

2026 年內－《Tomodachi Life: Living the Dream》（朋友收集 夢想生活）

2026 年內－《The Duskbloods》

2026 年內－《Star Wars：Zero Company》（星際大戰：零號連隊）

2026 年內－《Bloodstained: The Scarlet Engagement》

2026 年內－《Gears of War: E-Day》（戰爭機器：事變日）

2026 年內－《Fable》（神鬼寓言）

2026 年內－《007 First Light》

2026 年內－《NIOH 3》（仁王3）

2026 年內－《Saros》

2026 年內－《リズム天国 ミラクルスターズ》（節奏天國 奇蹟之星）

2026 年內－《Prince of Persia: The Sands of Time》（波斯王子：時之砂）重製版

2026 年內－《Marvel 1943: Rise of Hydra》（漫威1943：九頭蛇崛起）

2026 年內－《Onimusha: Way of the Sword》（鬼武者 Way of the Sword）

2026 年4月之前－《Battlefield》（戰地風雲）新作

