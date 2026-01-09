食物中毒如何向餐廳追究？一文整理黃金 72 小時應做事項
2026年開運長銀包推薦：聚財必備！Dior/Prada/Chanel各大名牌長銀包款式推介
迎接新一年，許多人會選擇換上新銀包迎接好運。根據風水學說，長銀包能讓紙幣平整舒展、不被折疊，象徵財源滾滾、聚財不散。若再搭配2026年的開運顏色——以綠色、金色及黑色為主，更能帶來穩定的財運與貴人運。如果正想換長銀包卻無從入手，千萬別錯過以下為你精選的七大2026開運長銀包推薦款式，每一款不僅實用耐看，還能提升個人氣場與品味！
2026年開運長銀包推薦：Dior Oblique Voyageur Slim Wallet HK$7,100
Dior Oblique Voyageur 超薄銀包是一款線條流暢且優雅別緻的必備配件。它採用藍色 Dior Oblique 提花面料，並搭配白色蕾絲細節，正面點綴有 Dior 刺繡標誌。這款時尚且容量充足的銀包能輕鬆收納所有日常必需品，並可與同系列的其他配件完美搭配，方便放入各種包袋中。
2026年開運長銀包推薦： Saint Laurent CASSANDRE large flap wallet in lambskin HK$8,500
這款大翻蓋錢包以 CASSANDRE 字樣和人字形絎縫線裝飾，展現出優雅氣質。金色五金配件增添奢華感，採用按扣式閉合設計，使用方便適合追求quiet luxury的你。
2026年開運長銀包推薦： Prada Large leather wallet HK$ 8,600
Prada Large Leather Wallet 款式採用按釦開合，內部設有多層隔間，具備強大的實用性，精緻的皮革長銀包飾有搪瓷金屬三角標誌，展現出高雅的美感。
2026年開運長銀包推薦： Loewe Pebble small vertical wallet in shiny calfskin HK$ 6,400
Loewe Pebble small vertical wallet 採用亮面納帕小牛皮製成，設計小巧而實用，採用按扣式閉合，便於日常使用。其標誌性的 Anagram Pebble 扣環，充分展現了品牌的精緻工藝與獨特風格。
2026年開運長銀包推薦：Louis Vuitton Zippy Wallet HK$9,550
Louis Vuitton 一向是長銀包的經典選擇，其中最具代表性的 Zippy Wallet 由柔軟的 Monogram Empreinte 皮革製成，並裝飾著品牌標誌性的 Monogram 壓紋，展現出強烈的立體感和低調的奢華感。其全拉鏈設計內部設有多個隔層、12 個卡位和零錢袋，容量極大，非常適合日常使用。黑色或深藍色的色調完美契合 2026 年的開運黑色系，既能聚財又能展現優雅氣質，同時也能作為手拿包使用，十年不過時。
2026年開運長銀包推薦：Chanel Long Flap Wallet HK$ 12,500
Chanel Long Flap Wallet 由粒面亮面小牛皮和金色金屬製成，這款錢包擁有寬鬆的輪廓，搭配絲緞圍巾，完美融入充滿航海風情的服裝，並且與閃亮的造型相得益彰，合力構成一套精緻的度假衣櫥。
2026年開運長銀包推薦：Hermès Maillon To Go Wallet HK$ 59,300
Hermès 2025 新款 Maillon To Go Wallet 以經典的 Chaine d'Ancre 豬鼻扣為亮點，信封式設計優雅而大方，附帶長肩帶，可靈活轉換為小手袋。選用 Epsom 小牛皮，既挺身又耐刮，內部空間充足，能平放紙幣，象徵著財運的連鎖，成為頂級聚財銀包的理想之選。
這款長版皮夾的設計靈感源自航海世界，經典的錨鏈圖案巧妙轉化為優雅的搭扣，宛如精緻的小包款。無論搭配肩帶與否，它都能輕鬆地手提、肩背或斜挎，同時也可作為晚宴手拿包使用。寬敞實用的主隔層可收納手機、鈔票和卡片等必需品，是您理想的隨身伴侶，適合任何場合。
