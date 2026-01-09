2026年必朝聖的10大全新地標建築

過去一年堪稱大型建築項目的豐收期，不少矚目新作相繼動工、試營運，或正式向公眾開放。

不過來到 2026，焦點將落在一連串「超級項目」之上——多個規模龐大、耗資驚人的前衛設計，終於要由渲染圖走進現實。陣容有如設計界名人錄：Zaha Hadid Architects、Snøhetta、BIG，以及已故 Frank Gehry 等齊集，當中不少建築從構思到落成動輒歷經多年，甚至跨越一個世紀。

由米蘭可同時作為大型太陽能發電場的「水平摩天樓」，到 MAD Architects 在 LA 設計、仿如太空船的博物館，以下 10 個地標級項目，很快就會佔據你的社交媒體版面。

La Sagrada Família，The Tower of Jesus Christ

Barcelona，西班牙

經歷 144 年興建歷程，The Tower of Jesus Christ 預計於 2026 年 6 月 10 日完工，正好紀念 Antoni Gaudí 逝世 100 周年。塔高 172.5 米，將正式令 La Sagrada Família 躍升為全球最高教堂。雖然部分裝飾工程仍會持續至 2020 年代末期，但主塔結構完成，意味著這座教堂終於走出「未完成」時代。

Lucas Museum of Narrative Art

Los Angeles，美國

Mad Architects

由 MAD Architects 設計、造價達 10 億美元的這座「線條流動、宛如太空船」博物館，預定於 2026 年 9 月 22 日開幕。建築坐落於 Exposition Park，以仿生曲線勾勒龐大體量，並配置廣闊的天台花園，總面積約 300,000 平方呎。館內將收藏 George Lucas 豐富的視覺敘事作品，從文藝復興時期繪畫到數碼電影一應俱全。

Guggenheim Abu Dhabi

Saadiyat Island，阿聯酋

Guggenheim Abu Dhabi

這座由 Frank Gehry 主導設計的博物館，落成後將成為 Guggenheim 旗下規模最大的據點，預計於 2026 年終於對外開放。建築由多組圓錐體與展廳交織而成，並融入傳統中東「風塔」降溫技術，以應對沙漠氣候，構築一座約 30,000 平方米的龐大文化樞紐。

CityWave

Milan，意大利

Big

作為 CityLife 區的一部分，BIG（Bjarke Ingels Group）設計的這座「水平摩天樓」，由兩棟辦公樓與一條長 140 米的弧形懸鏈屋頂連接而成。這個屋頂同時是全球最大型城市太陽能發電場之一，全面鋪設光伏板，為整個園區供電。

Shanghai Grand Opera House

上海，中國

Snøhetta

由 Snøhetta 設計的這座地標，以一片如同「展開摺扇」的屋頂見稱，並兼具公共樓梯功能，讓訪客可由地面一路步行至天台廣場。建築外部的螺旋幾何語彙延伸至室內，串連起三個世界級表演廳。

LACMA Expansion（David Geffen Galleries）

Los Angeles，美國

Lacma

由 Peter Zumthor 設計的 Los Angeles County Museum of Art 擴建部分，預定於 2026 年 4 月開放。這座佔地 347,000 平方呎的新館，以一整塊架空的水平量體見稱，仿佛「漂浮」在 Wilshire Boulevard 之上，由八座龐大亭樓支撐。

V&A East Museum

London，英國

V&a East

這座位於 Stratford Queen Elizabeth Olympic Park 的全新 Victoria and Albert Museum 分館，將於 2026 年 4 月 18 日開幕，由 O’Donnell + Tuomey 設計。建築外觀以銳利不規則、極具雕塑感的線條為主，靈感源自 1954 年 Balenciaga 的「Sack」裙，呼應博物館對時裝與設計的核心關注。

Danjiang Bridge

台北，台灣

Zaha Hadid Architects

Danjiang Bridge 預計於 2026 年 5 月完工，落成後將成為全球最長的單塔不對稱斜張橋。由 Zaha Hadid Architects 設計的橋塔直指 200 米高空，並經精密計算，盡量減少在淡水河中的基座面積，避免遮擋當地著名的河口夕陽景致。

Obama Presidential Center

Chicago，美國

Tod Williams Billie Tsien Architects

這座位於 Jackson Park、佔地約 19 英畝的園區，由 Tod Williams Billie Tsien Architects 設計，預計於 2026 年年中啟用。當中最矚目的，是覆以石材的博物館塔樓；外牆窗戶如同一幅屏幕般排列，組成以點字呈現的 Obama 總統語錄，象徵包容與社群精神。

Milano Santa Giulia Ice Hockey Arena

Milan，意大利

David Chipperfield Architects

由 David Chipperfield Architects 設計、可容納 16,000 名觀眾的這座場館，是 2026 年冬季奧運的重要基建之一。建築由三個彼此疊合、泛著金屬光澤的環狀量體構成，如同懸浮在空中；賽事結束後，將長期作為 Milan 的社交與音樂活動核心。