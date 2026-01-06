跑步︱配速是什麼？如何找出適合的配速？
2026年1月PS Plus 免費遊戲將有「Need for Speed Unbound」「Core Keeper」等！1月6日起
PlayStation Plus(下稱PS Plus)會員的「免費遊戲」將有「Need for Speed Unbound」「傳奇米奇：Rebrushed」「Core Keeper」！
是次遊戲將於2026年1月6日(二)至2月2日(一) 上線。
2026年1月將推出一系列全新遊戲供玩家免費試玩！
PS Plus會員的「免費遊戲」將加入「Need for Speed Unbound」「傳奇米奇：Rebrushed」「Core Keeper」3款！
是次遊戲將於2026年1月6日(二)～2月2日(一)上線。
Need for Speed Unbound
賽車遊戲「Need for Speed Unbound」是「Need for Speed」系列的最新作品！
與時間競賽，智勝警察，參加每週的資格賽，最終晉級湖濱地區「終極」街頭賽車挑戰賽。
於本作中，玩家還可以自訂賽車的外觀和性能！！
按照個人喜好進行定制，然後在街頭馳騁吧！
傳奇米奇：Rebrushed
3D平台遊戲「傳奇米奇：Rebrushed」將迪士尼的魔法帶到現實生活中。
帶米奇老鼠穿越到一個被遺忘的迪士尼角色所居住的世界「Westland」。
在重製版中，米奇踏上了一段奇幻世界的冒險之旅。
用顏料和橡皮擦恢復美麗與和諧，改變周圍環境，並揭開隱藏的秘密。
Core Keeper
「Core Keeper」是一款支援1-8名玩家的沙盒冒險遊戲，玩家的選擇將塑造史詩冒險
收集遺物和資源、製作道具、建造基地，踏上不斷演變的冒險之旅！
在逐一擊殺傳說中的野獸的過程中磨練技能，從而激發它們的核心力量。
上線期間直至2月2日！盡情享受是次免費遊戲吧
2026年1月PS Plus免費遊戲的上線期間為 2026年1月6日(二)至2月2日(一) ！
還未加入PS Plus的玩家，請把握機會加入並免費暢玩是次遊戲。
2026年1月免費遊戲詳情，請瀏覽PlayStation.Blog。
© 2025 Electronic Arts Inc.
© 2010-2024 Disney. © 2024 THQ Nordic AB, Sweden. Published by THQ Nordic GmbH, Austria. Developed by Purple Lamp GmbH, Austria. THQ and THQ Nordic are trademarks of THQ Nordic AB, Sweden. Unreal Engine, Copyright 1998 – 2024, Epic Games, Inc. Unreal, Unreal Technology and the Powered by Unreal Technology logo are trademarks or registered trademarks of Epic Games, Inc. in the United States and elsewhere. All other trademarks, logos and copyrights are property of their respective owners. All rights reserved.
© 2024 Pugstorm. All rights reserved. Developed by Pugstorm. Published by Sold Out Sales and Marketing Limited trading as ‘Fireshine Games’. All other copyrights or trademarks are the property of their respective owners and are being used under license. Licensed to and published by Game Source Entertainment in Japan and Asia.
