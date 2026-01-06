2026年1月PS Plus 免費遊戲將有「Need for Speed Unbound」「Core Keeper」等！1月6日起

2026年1月將推出一系列全新遊戲供玩家免費試玩！

PS Plus會員的「免費遊戲」將加入「Need for Speed Unbound」「傳奇米奇：Rebrushed」「Core Keeper」3款！

是次遊戲將於2026年1月6日(二)～2月2日(一)上線。

Need for Speed Unbound

賽車遊戲「Need for Speed Unbound」是「Need for Speed」系列的最新作品！

與時間競賽，智勝警察，參加每週的資格賽，最終晉級湖濱地區「終極」街頭賽車挑戰賽。

於本作中，玩家還可以自訂賽車的外觀和性能！！

按照個人喜好進行定制，然後在街頭馳騁吧！

傳奇米奇：Rebrushed

3D平台遊戲「傳奇米奇：Rebrushed」將迪士尼的魔法帶到現實生活中。

帶米奇老鼠穿越到一個被遺忘的迪士尼角色所居住的世界「Westland」。

在重製版中，米奇踏上了一段奇幻世界的冒險之旅。

用顏料和橡皮擦恢復美麗與和諧，改變周圍環境，並揭開隱藏的秘密。

Core Keeper

「Core Keeper」是一款支援1-8名玩家的沙盒冒險遊戲，玩家的選擇將塑造史詩冒險

收集遺物和資源、製作道具、建造基地，踏上不斷演變的冒險之旅！

在逐一擊殺傳說中的野獸的過程中磨練技能，從而激發它們的核心力量。

上線期間直至2月2日！盡情享受是次免費遊戲吧

2026年1月PS Plus免費遊戲的上線期間為 2026年1月6日(二)至2月2日(一) ！

還未加入PS Plus的玩家，請把握機會加入並免費暢玩是次遊戲。

2026年1月免費遊戲詳情，請瀏覽PlayStation.Blog。