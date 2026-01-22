專訪車婉婉｜母親離世傷心成低潮：希望我冇讓曾志偉丟架
2026年Steam特賣行事曆全曝光！12個月都有活動，四個大折扣時間點快記起來
對於全球玩家們來說，電腦上最大的遊戲平台 Steam 動向無疑是每年大家最關注的事情之一。大家都期待每年 Steam 又會推出哪些特賣活動，讓玩家們能夠「補貨」，盡情購入想玩的遊戲，
繼續堆起遊戲山。而雖然 2026 年才剛開始，但今（16）天 Steam 已經公布了 2026 下半年的特賣活動時間表，加上之前公布的上半年活動表，今年一整年的 Steam 特賣活動安排已經完全出爐，每個月都有特賣行程，讓玩家們可以看好時間，規劃如何購入心儀的遊戲。
根據 Steam 今（16）天宣布的下半年特賣活動規畫之後，其實 2026 年 Steam 的特賣活動完整時間表已經出爐：
1 月 12 日至 19 日：推理節
1 月 26 日至 2 月 2 日：棋盤遊戲節
2 月 5 日至 9 日：打字節
2 月 9 日至 2 月 16 日：玩家對戰節
2 月 19 日至 23 日：馬匹節
2 月 23 日至 3 月 2 日：Steam 新品節
3 月 9 日至 16 日：塔防節
3 月 19 日至 26 日：Steam 春季特賣
3 月 30 日至 4 月 6 日：房屋與家園節
4 月 9 日至 13 日：隱藏物件節
4 月 20 日至 27 日：中世紀節
5 月 4 日至 11 日：牌組製作節
5 月 18 日至 25 日：海洋節
6 月 8 日至 15 日：彈幕節
6 月 15 日至 22 日：Steam 新品節
6 月 25 日至 7 月 9 日：Steam 夏季特賣
7 月 13 日至 16 日：社交推理節
7 月 20 日至 27 日：火車節
8 月 3 日至 10 日：電馭叛客節
8 月 17 日至 20 日：彈珠與椿釘節
8 月 31 日至 9 月 7 日玩家合作生存工藝節
9 月 10 日至 14 日：程式設計節
9 月 14 日至 21 日：團隊制角色扮演節
10 月 1 日至 10 月 8 日：Steam 秋季特賣
10 月 12 日至 19 日：烹飪節
10 月 19 日至 26 日：Steam 新品節
10 月 26 日至 11 月 2 日：Steam 尖叫節 V
11 月 16 日至 23 日：自動對戰角色扮演節
11 月特別優惠中心
12 月 17 日至 2027 年 1 月 4 日：Steam 冬季特賣
而依循往例，除了 Steam 每年的新品節與官方的季節特賣活動之外，其他小活動往往都會替相關類型的遊戲打折，讓喜好這些類型遊戲的玩家們能以更划算的價格入手遊戲。而從 2026 年的 Steam 行事曆中也可以看出來，從 6 月中開始一直持續到 7 月 9 日，接連登場的新品節與夏季特賣肯定能更吸引玩家，而到了今年年底，還有為期兩週多的冬季特賣等著玩家們，讓大家可以好好準備犒賞辛勞一年的自己，把更多遊戲帶回家。
