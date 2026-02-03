2026新年盆菜｜傳統圍村盆菜/6頭鮑魚/初一照開送貨上門

新年想有團年氣氛食盆菜真係最啱！一煲上枱，海味、燒味同蔬菜樣樣齊，寓意闔家團圓、豐衣足食。今次搵咗多間唔同嘅盆菜畀大家，由傳統港式到升級豪華款都有，慢慢揀啱自己心水～

鮑羅萬有聚寶盆菜 歷山酒店

呢款盆菜走矜貴澎湃路線，有原隻6頭鮑魚、蠔豉、大蝦、花膠、鵝掌同瑤柱，再加手打鯪魚球、南乳豬手、燒腩仔同貴妃雞等。底層用枝竹、白蘿蔔同娃娃菜等吸晒南乳鮑汁精華，味道濃郁又夠傳統新年feel，就咁加熱就食得超方便！

售價： $1,388 (4位用) / $1,888 (6位用) / $2,888 (12位用)

至尊五頭鮑魚．富貴冬至團圓盆菜 茶皇殿

呢款盆菜主打豪華足料路線，一煲集齊16款食材，有至尊五頭鮑魚做焦點，再配走地雞、燒鵝、大蝦、瑤柱脯、蠔豉同蠔皇花菇等，堅足料～材料標榜每日新鮮現製，不鏽鋼盆可以明火或電磁爐加熱，食到尾都保持熱辣辣。

售價：$988 (6位用) / $1,688 (10位用)

新鮮即日製造 萬里緣盆菜專門店

呢間做盆菜到會做咗好多年，一向主打即日新鮮製造。可以送貨上門之餘，連初一都照開！想慳時間準備嘅話幾方便。餸料有原隻鮑魚同鮑螺片做主角，再配發財金蠔、游水海蝦、秘製豬肉等，記得拎盆菜後2至3個鐘內食用，同埋徹底加熱先食呀～

售價： $1,430 (4位用) / $1,530 (6位用) / $1,750元 (12位用)

傳統圍村家鄉盆菜 大歡喜家鄉盆菜

圖：Buckeye_Stone、chung59

鍾意經典口味嘅話，呢間傳統圍村家鄉風味就啱晒喇！內容都係傳統盆菜會見到嘅鮑魚、髮菜、蠔豉、乳鴿、油雞、螺片等，配菜仲有芋頭、竹魚同蘿蔔呢啲吸汁食物。呢種地道風味好似無咩驚喜，但真係最夠「年」味呀！

售價：$1,288 (細盆) / $1,588 (大盆)

