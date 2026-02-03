八號花園業主大會直擊︱九成票通過叫停大維修、踢走工程顧問
2026新年盆菜｜傳統圍村盆菜/6頭鮑魚/初一照開送貨上門
新年想有團年氣氛食盆菜真係最啱！一煲上枱，海味、燒味同蔬菜樣樣齊，寓意闔家團圓、豐衣足食。今次搵咗多間唔同嘅盆菜畀大家，由傳統港式到升級豪華款都有，慢慢揀啱自己心水～
鮑羅萬有聚寶盆菜 歷山酒店
呢款盆菜走矜貴澎湃路線，有原隻6頭鮑魚、蠔豉、大蝦、花膠、鵝掌同瑤柱，再加手打鯪魚球、南乳豬手、燒腩仔同貴妃雞等。底層用枝竹、白蘿蔔同娃娃菜等吸晒南乳鮑汁精華，味道濃郁又夠傳統新年feel，就咁加熱就食得超方便！
售價： $1,388 (4位用) / $1,888 (6位用) / $2,888 (12位用)
至尊五頭鮑魚．富貴冬至團圓盆菜 茶皇殿
呢款盆菜主打豪華足料路線，一煲集齊16款食材，有至尊五頭鮑魚做焦點，再配走地雞、燒鵝、大蝦、瑤柱脯、蠔豉同蠔皇花菇等，堅足料～材料標榜每日新鮮現製，不鏽鋼盆可以明火或電磁爐加熱，食到尾都保持熱辣辣。
售價：$988 (6位用) / $1,688 (10位用)
新鮮即日製造 萬里緣盆菜專門店
呢間做盆菜到會做咗好多年，一向主打即日新鮮製造。可以送貨上門之餘，連初一都照開！想慳時間準備嘅話幾方便。餸料有原隻鮑魚同鮑螺片做主角，再配發財金蠔、游水海蝦、秘製豬肉等，記得拎盆菜後2至3個鐘內食用，同埋徹底加熱先食呀～
售價： $1,430 (4位用) / $1,530 (6位用) / $1,750元 (12位用)
傳統圍村家鄉盆菜 大歡喜家鄉盆菜
鍾意經典口味嘅話，呢間傳統圍村家鄉風味就啱晒喇！內容都係傳統盆菜會見到嘅鮑魚、髮菜、蠔豉、乳鴿、油雞、螺片等，配菜仲有芋頭、竹魚同蘿蔔呢啲吸汁食物。呢種地道風味好似無咩驚喜，但真係最夠「年」味呀！
售價：$1,288 (細盆) / $1,588 (大盆)
文：Yanica
編：Kate
2026馬年陳定幫生肖運程：鼠、牛、虎篇｜屬鼠沖太歲易有意外風險、屬牛女性貴人多、屬虎小心被篤背脊
陳定幫2026馬年生肖運程｜踏入2026年，屬鼠的沖太歲、屬牛的害太歲以及屬虎的三合太歲，並非單純的好壞之分，只要提早理解運勢的走向，很多看似突如其來的轉折，都能化成主動佈局的好時機。因此深入了解026馬年生肖運程相當重要，以下即拆解屬鼠、屬牛與屬虎的人於馬年的財運、事業、桃花與健康等運勢！
新年禮盒2026｜見長輩、家長、親家送禮必選20+款賀年禮盒推介！低至五折入手台灣紅茶／海苔肉鬆蛋捲禮盒／美味烏魚子
2026拜年倒數！去另一半家中見長輩、跟親戚拜年好緊張？千萬別兩手空空！買新年禮盒最怕「包裝靚但唔好食」或者「太老土」。Yahoo購物專員幫大家做功課，搜羅超過20款連親家都會讚的「神級禮盒」！不論是甜點零食禮盒、茶葉禮盒、新派款式禮盒，全部包裝喜慶、水準極高。想在親戚面前大方得體不失禮，還要買得超值？快點進來看這份新年送禮全攻略！
西餐2026｜18間高質西餐推介 亞太區最佳Pizza50強/古蹟用餐/米芝蓮名廚午餐$168起
西餐選澤多，有扒房、意大利菜、法式Bistro等，不論是聚會或者拍拖都十分適合。香港向來出名是美食天堂，高質西餐自然多，無論你是想吃米芝蓮級Fine Dining，還是親民聚會首選早午餐Brunch都有多種不同選擇，這次就集齊18間價位風格不一的西餐廳，讓你不再為聚會食乜好而左思右想！
韓國菜推介2026｜19間香港韓國菜餐廳推介 任食醬油蟹/首爾排隊店/韓式自助餐
韓國菜推介｜韓國菜可說是香港人近年最愛的菜系之一，尤其受人氣韓劇「暴君的廚師」，以及以及韓國廚藝對決實境節目《黑白大廚：料理階級大戰》第2季的影響，煲劇時看到劇中各式各樣的韓國料理，實在讓人食指大動！又是時候重溫韓國菜的好滋味，其實香港都有不少由韓國人主理的餐廳，除了炸雞跟燒肉，亦有新派亦有傳統美食，替大家止止韓國癮，Yahoo Food替大家整合了19間香港韓國菜餐廳推介，即睇內文：
點心放題2026〡點心放題回本推介20間！低至$66位/不限時任食/酒店點心享75折優惠
點心放題成為流行指標，皆因不少港人喜歡飲茶，但平時食一籠點心動輒就數十元起跳，一不小心就輕易超出預算！不少五星級酒店及米芝蓮食府不約而同推出任點任食的點心放題，想食得更划算，Yahoo Food精選多間不同主打任食點心的特色食府，優惠包括：最平只需$66位起食盡多款點心、75折任食酒店點心，保證令你火速回本。人來！我要食10籠蝦餃！
《單身即地獄5》崔美娜秀背景超厲害！韓國首位地球小姐冠軍、名媛感穿搭解構
《單身即地獄5》被稱「女版官熙」的風雲人物登場！韓國首位地球小姐冠軍、操流利英文的崔美娜秀一登場她就以強大的自信氣場成為全場焦點，並在短時間內俘虜多位男嘉賓，「海后」當之無愧。來自澳洲的她走偏歐美系的穿搭風格，搭配自然不造作的個性，輕鬆成為話題人物！一起來看看她的魅力穿搭吧！Instagram @minadori222《單身即地獄5》海后登場？Netflix戀綜《單身即地獄5》播放後，第二集就有新人加入，就是在節目中被網民稱為「海后」或「女版官熙」的崔美娜秀！登場後，她短時間內先後與4位男嘉賓展現好感和互動，出眾外型配搭爽朗性格讓她瞬間成為話題人物。Instagram @minadori222多文化背景出身！在澳洲悉尼出生的崔美娜秀，自小便在多元文化中成長，曾居住於澳洲、韓國、加拿大、美國和中國；現年26歲的她曾就讀於美國名校伊利諾大學厄巴納－香檳分校，因此在節她具備流利的語言能力和自然的社交手腕。Instagram @minadori222韓國首位「地球小姐」崔美娜秀甫登場時穿着了一條淡黃色的性感連身裙，成為全場男嘉賓目光的焦點！她曾於2021年獲得「韓國小姐」亞軍，隨後在 2022
CORTIS Martin分享「最受用的5句人生哲學」，助你解決「猶豫不決」時刻：考慮要不要吃的時候，別吃！
人生經常都在做選擇，小到午餐吃什麼，大到是否該轉換職涯賽道。當你陷入糾結、不知所措時，不妨聽聽紅遍全球的韓國男團 CORTIS 成員 Martin 分享的這段話。這段名言出自首爾大學崔宗勳教授，簡單卻充滿力量，意外引起無數網友共鳴。
糯米飯食譜｜炒臘味糯米飯
大年初二開年做了呢味人見人愛的飯，祝各位大吉大利，萬事勝意，一本萬利
旅發局美食指南｜免費下載「香港好味」全攻略！50名廚私心推介250間餐廳 18區大排檔／米芝蓮／團年飯必食名單
農曆新年、情人節接踵而來，還在頭痛團年飯去邊食？同另一半撐枱腳怕中伏？香港旅遊發展局（旅發局）聯同中華廚藝學院（CCI）今日（1月29日）正式推出「香港好味」美食指南！這份指南由超過 50 位本地名廚組成的「最強美食雷達」帶路，精選全港 18 區共 250 間心水餐廳，由地道大排檔到米芝蓮星級食府一網打盡。即睇內文推介及下載方法，啟動你的美食雷達！
情人節2026全攻略！情人節禮物/餐廳/手作/食譜/好去處推薦
情人節2026來了，情人節禮物、情人節餐廳、情人節好去處要好好準備！當然可以發揮你的廚藝，送上情人節食譜，炮製情人節燭光晚餐。還有送上星座戀愛攻略，變成戀愛小天才，渡過滿滿儀式感的情人節 ❤️
新地馮秀炎涉貪被停職 年薪2400萬「商場一姐」是怎樣煉成的？
新地執行董事馮秀炎據報涉內地商場營運貪腐遭停職，年薪 2,400 萬的「商場一姐」如何建立新地商場王國？
咪神對決︱鄧凱文同「大騎樓」比舞封胸即輸
【on.cc東網專訊】無綫新咪神鄧凱文日前在社交網Po沙灘水着照，疑因太過性感被公司下「封胸令」，上載兩日就Del Post。未知是否有派福利陰影，她已變得乖乖，不敢再過分顯示天斌本錢。她近日與另一咪神「大騎樓」郭珮文為男主持曾錦燊拍跳舞片，本應是球來球往，撼動
習近平轉向「不費一槍一彈」就瓦解台灣 分析人士：中國入侵的可能性已降低
在接連清洗解放軍高層將領後，中國國家主席習近平已將軍隊實質指揮權牢牢掌握在自己手中。隨著親信與潛在制衡力量相繼出局，未來中國將如何處理對台灣關係，將幾乎完全取決於習近平個人的判斷與意志。
港男多年儲下黃金被母私自變賣！價值約350萬 為幫細佬俾首期？
金價近期屢創新高，不少市民選擇放售套現。有港男於社交平台發文稱，自己投資黃金多年，儲下價值約350萬元的金幣及金粒，誰知卻被母親私自變賣，將款項交給弟弟作結婚置業之用，事主頓感晴天霹靂，與家人關係降至冰點。
熊黛林雙胞胎女兒長相大不同！一家四口遊新加坡 7歲姊妹一靜一動萌翻網友
熊黛林日前和丈夫郭可頌帶著7歲雙胞胎女兒到新加坡旅遊，一家四口的旅行照曝光後引起網友討論，焦點集中在雙胞胎姐妹明顯不同的外型與性格，也讓不少人感嘆基因真的很奇妙。
中國主婦的淘金夢碎：48小時從獲利60%迅速慘賠84%
黃金與白銀市場上周以來，經歷數十年來最迅速的逆轉，據《彭博》報導，這場由熱衷槓桿的中國交易員推動的紀錄性漲勢，如今已讓從避險基金到家庭主婦在內的投資者損失慘重。
陸永晒細女廣告片人見人愛 12歲已接近180cm
【on.cc東網專訊】組合農夫近期多多搞作，兩人夾份開設工作室外，成員陸永在社交網站上載一段與細女SimSim以父女檔形式拍攝的牙刷廣告片，齊齊介紹牙刷及盲盒。影片中，SimSim着紅色衞衣襯灰色棉褲，五官精緻散發青春少女味，更遺傳陸永的優良基恩，12歲的她暴風