2026星座運勢｜12星座運勢總覽！3次水逆時間表、最強桃花、財運、事業、貴人運星座

專為散戶及專業投資者而設的亞洲投資平台 StashAway 公布於香港市場創下破紀錄成績,資產管理規模(AUM)較去年增長一倍,新客戶數量更達4倍升幅。StashAway 最新分析顯示,延遲入市的投資者在5年內錯失了最少14萬港元的潛在回報。如果投資者從2021年起每月向一個 StashAway 管理的平衡型投資組合投入1萬港元,即使經歷了2022年的別具挑戰的市況,至今仍可獲得累計回報約17萬港元。然而,假設將同等金額存入年利率2%的傳統銀行賬戶,則僅能產生3.02萬港元的收益,兩者相差高達13.98萬港元*。回顧2025年,「拖延投資」的成本已顯而易見,持觀望態度的投資者錯失了顯著的增長機遇。以平台旗下的旗艦「風險自選投資組合」為例,在經歷了「解放日」(Liberation Day)及人工智能(AI)泡沫憂慮等連串市場波動,仍成功駕馭市況,實現了以美元計平均17.5%的回報率。年內,StashAway 客戶於其所有受管理投資組合中獲得的總回報合計超過2.75億美元。StashAway 集團投資總監梁穎瑩表示:「香港投資者面臨的最大財務風險並非市場波動,而是投資上的『按兵不動』。這項

infocast ・ 1 天前