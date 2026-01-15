跑前不要再拉筋了！動態暖身更有效
2026星座運勢｜12星座運勢總覽！3次水逆時間表、最強桃花、財運、事業、貴人運星座
2026年從星相學視角是丙午火馬年，標誌轉型與行動之年，土星與海王星雙雙進入牡羊座0度合相，啟動新60年循環，強調責任、創新與結構重建。想知自己的星座運勢，為你整合2026年12星座運勢懶人包，祝各位2026年事事順利，心想事成！
2026年每月星座運勢
1月星座運勢：
2026年12星座運勢詳盡分析
開創星座：白羊座｜巨蟹座｜天秤座｜山羊座
固定星座：金牛座｜獅子座｜天蠍座｜水瓶座
變動星座：雙子座｜處女座｜人馬座｜雙魚座
12星座日期及12星座英文對照
白羊座 Aries：3.21-4.19
金牛座 Taurus：4.20-5.20
雙子座 Gemini：5.21-6.20
巨蟹座 Cancer：6.21-7.22
獅子座 Leo：7.23-8.22
處女座 Virgo：8.23-9.22
天秤座 Libra：9.23-10.23
天蠍座 Scorpio：10.24-11.21
人馬座 Sagittarius：11.22-12.20
山羊座 Capricorn：12.21-1.20
水瓶座 Aquarius：1.21-2.19
雙魚座 Pisces：2.20-3.20
2026水逆時間
共有3次水逆，包括：
第一次水逆：2026年2月26日至3月20日（雙魚座至牡羊座）
第二次水逆：2026年6月30日至7月24日（巨蟹座至獅子座）
星座宮位特質101
太陽星座｜月亮星座
天王星座｜海王星座｜冥王星座
上升星座｜天頂星座
