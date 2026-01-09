【2026東京水族館推介】6大必去海洋世界懶人包！親子/情侶打卡/一日遊全攻略

東京水族館攻略

東京，呢個大家去極都唔厭嘅地方，行街Shopping、食好西係基本盤，但係咪去到有啲悶，想搵啲新意？無論你係自己一個去探險、同另一半sweet sweet，定係一家大細親子遊，東京嘅水族館絕對係你行程中嘅驚喜！與其喺鬧市同人迫，不如潛入夢幻嘅海洋世界，近距離接觸得意嘅海洋生物，又可以打卡呃like，簡直係完美嘅城市綠洲。

Trip.com 今次就為大家精心炮製咗 2026年東京6大人氣水族館懶人包，由主題特色、點樣去最方便，到門票資訊都一次過話你知，等你輕鬆Plan行程，玩得盡興又難忘！

1. 陽光水族館 (Sunshine Aquarium)：漫步空中嘅企鵝同海豹！

位於池袋Sunshine City頂樓嘅陽光水族館，絕對係東京水族館界嘅Icon！佢係全日本第一個起喺高樓大廈頂層嘅水族館，最大賣點就係全球獨有嘅「空中綠洲」！你可以見到可愛嘅企鵝同海豹喺你頭頂嘅透明水槽暢泳，背景仲係東京嘅城市天際線，嗰種視覺衝擊真係前所未有，打卡一流！館內有超過750種海洋生物，夜晚仲有浪漫燈光show，無論係親子定情侶都勁啱去！

陽光水族館 サンシャイン水族館

地址 ：東京都豐島區東池袋3-1 太陽城World import Mart大樓 頂樓

點去？

電車 ：搭JR山手線/埼京線到「池袋站」東口，行8分鐘就到。或者搭東京Metro有樂町線到「東池袋站」6號出口，行3分鐘就到。 機場出發 ：成田或羽田機場都有機場巴士直達「池袋站」，超方便！

開放時間：每日 10:00 - 18:00 (最後入場 17:00) *出發前請到官網確認最新開放時間。

2. 品川麥克賽爾水族館 (Maxell Aqua Park Shinagawa)：型格光影海豚Show！

想睇啲型格又充滿科技感嘅嘢？嚟品川麥克賽爾水族館就啱晒！呢個水族館最出名就係將數碼藝術同海洋世界完美結合，利用燈光、音樂同投影技術，打造出一個超夢幻嘅沉浸式空間。最矚目嘅一定係佢哋嘅皇牌海豚表演，配合埋超靚嘅燈光效果同強勁音樂，場面震撼，大人細路都睇到嘩嘩聲！最重要係佢就喺品川王子大飯店入面，由品川站行2分鐘就到，交通方便到暈，就算時間趕都可以快閃！

品川麥克賽爾水族館 マクセル アクアパーク品川

地址 ：東京都港區高輪4-10-30 (品川王子大飯店內)

點去？

電車 ：搭JR/新幹線到「品川站」高輪口出，行2分鐘就到，勁方便！

開放時間：每日 10:00 - 20:00 (最後入場 19:00) *出發前請到官網確認最新開放時間。

3. 墨田水族館 (Sumida Aquarium)：晴空塔下同企鵝Say Hi！

去得東京地標晴空塔，點可以錯過位於5樓同6樓嘅墨田水族館？呢度設計充滿現代感同藝術氣息，將海洋生態變成一件件藝術品。你可以近距離觀察日本最大型嘅室內開放式水槽，睇住活潑嘅企鵝同海豹喺你面前游嚟游去，超治癒！館內仲有個模擬東京灣生態嘅大水槽，可以深入了解本地海洋生態。成個館採用自然光設計，氣氛舒適，好有文青Feel，絕對係晴空塔行程嘅完美點綴！

墨田水族館 すみだ水族館

地址 ：東京都墨田區押上一丁目1番2號 東京晴空塔5F、6F

點去？

電車 ：搭東武晴空塔線、東京Metro半藏門線或都營淺草線到「押上(晴空塔前)」站，行5分鐘就到。

開放時間 ：

平日：10:00 - 20:00 (最後入場 19:00) 週末及假日：09:00 - 21:00 (最後入場 20:00) *出發前請到官網確認最新開放時間。



4. 藝術水族館美術館 (Art Aquarium Museum GINZA)：打卡必到！夢幻金魚光影展！

如果你鍾意藝術同打卡，呢個位於銀座嘅藝術水族館美術館你一定要去！佢完全顛覆你對傳統水族館嘅想像，將日本傳統美學同幾千條優雅嘅金魚結合，用燈光、投影同音樂打造出一場活生生嘅藝術展。每一個展區都係一件精心設計嘅藝術品，造型獨特嘅魚缸配上變幻莫測嘅光影，充滿詩意同驚喜，包你相機影唔停手，絕對係呃like首選！

藝術水族館美術館 アートアクアリウム美術館 GINZA

地址 ：東京都中央區銀座4-6-16 三越新館9樓

點去？

電車 ：搭東京Metro銀座線/半藏門線到「三越前站」A6出口，行2分鐘就到。

開放時間：每日 10:00 - 19:00 (最後入場 18:00) *出發前請到官網確認最新開放時間。

5. 品川水族館 (Shinagawa Aquarium)：親子樂首選！必行360度海底隧道！

想搵個最啱一家大細嘅地方？品川水族館就係你嘅最佳選擇！呢度匯集咗各式各樣嘅海洋生物，由色彩繽紛嘅熱帶魚到氣勢磅礴嘅大鯊魚都有。最受歡迎嘅一定係佢條360度環迴「海底隧道」，行入去就好似潛咗入深海一樣，睇住魚群喺你頭頂同身邊游過，感覺超奇妙！館內仲有好多互動設施，啱晒小朋友邊玩邊學，絕對係親子放電嘅好去處！

品川水族館 しながわ水族館

地址 ：東京都品川區勝島3-2-1

點去？

電車 ：由JR「品川站」搭車到「大井町站」，再轉巴士或行10-15分鐘就到。

開放時間：10:00 - 17:00 (逢星期二休息) *出發前請到官網確認最新開放時間。

6. 橫濱八景島海島樂園：CP值爆燈！水族館+樂園一日遊！

雖然喺橫濱，但由東京出發去一日遊完全無難度！橫濱八景島海島樂園係一個集水族館、遊樂場同休閒設施於一身嘅大型綜合度假區，CP值超高！喺呢個靚靚海島上，你唔單止可以睇到海豚、鯊魚等海洋巨星，仲可以玩埋過山車、摩天輪等刺激機動遊戲。有得睇又有得玩，無論係家庭、情侶定係成班朋友，都可以喺度玩足一日，絕對值回票價！

横濱八景島海島樂園 横浜・八景島シーパラダイス

地址 ：神奈川縣橫濱市金澤區八景島

點去？

電車 ：由「橫濱站」搭JR根岸線到「新杉田站」，轉乘Seaside Line到「八景島站」直達樂園。

開放時間 ：

平日：09:00 - 20:30 週末：09:00 - 21:30

*園區內各設施開放時間不一，出發前請到官網確認。



