【2026東京水族館推介】6大必去海洋世界懶人包！親子/情侶打卡/一日遊全攻略

跑前不要再拉筋了！動態暖身更有效
東京，呢個大家去極都唔厭嘅地方，行街Shopping、食好西係基本盤，但係咪去到有啲悶，想搵啲新意？無論你係自己一個去探險、同另一半sweet sweet，定係一家大細親子遊，東京嘅水族館絕對係你行程中嘅驚喜！與其喺鬧市同人迫，不如潛入夢幻嘅海洋世界，近距離接觸得意嘅海洋生物，又可以打卡呃like，簡直係完美嘅城市綠洲。
Trip.com 今次就為大家精心炮製咗 2026年東京6大人氣水族館懶人包，由主題特色、點樣去最方便，到門票資訊都一次過話你知，等你輕鬆Plan行程，玩得盡興又難忘！
出發前必睇！Trip.com 慳錢大法 ⚡️
Plan行程之餘，梗係要睇下有咩著數優惠啦！
日本SoftBank eSIM即日可用！⚡️24小時計費，HK$4.47起享高速上網📱
日本eSIM即日可用📱 1-30天高速流量，HK$4.32起！
酒店：新用戶首次下單享高達🔥 8% 折扣🔥 折扣碼：TRIPBEST8
平價機票：優惠低至 😍 45 折
JR 玩轉日本鐵路周遊券
Trip.com優惠大合集 (不停更新)
*此優惠券將在領取後在帳戶中使用。
1. 陽光水族館 (Sunshine Aquarium)：漫步空中嘅企鵝同海豹！
位於池袋Sunshine City頂樓嘅陽光水族館，絕對係東京水族館界嘅Icon！佢係全日本第一個起喺高樓大廈頂層嘅水族館，最大賣點就係全球獨有嘅「空中綠洲」！你可以見到可愛嘅企鵝同海豹喺你頭頂嘅透明水槽暢泳，背景仲係東京嘅城市天際線，嗰種視覺衝擊真係前所未有，打卡一流！館內有超過750種海洋生物，夜晚仲有浪漫燈光show，無論係親子定情侶都勁啱去！
地址：東京都豐島區東池袋3-1 太陽城World import Mart大樓 頂樓
點去？
電車：搭JR山手線/埼京線到「池袋站」東口，行8分鐘就到。或者搭東京Metro有樂町線到「東池袋站」6號出口，行3分鐘就到。
機場出發：成田或羽田機場都有機場巴士直達「池袋站」，超方便！
開放時間：每日 10:00 - 18:00 (最後入場 17:00) *出發前請到官網確認最新開放時間。
2. 品川麥克賽爾水族館 (Maxell Aqua Park Shinagawa)：型格光影海豚Show！
想睇啲型格又充滿科技感嘅嘢？嚟品川麥克賽爾水族館就啱晒！呢個水族館最出名就係將數碼藝術同海洋世界完美結合，利用燈光、音樂同投影技術，打造出一個超夢幻嘅沉浸式空間。最矚目嘅一定係佢哋嘅皇牌海豚表演，配合埋超靚嘅燈光效果同強勁音樂，場面震撼，大人細路都睇到嘩嘩聲！最重要係佢就喺品川王子大飯店入面，由品川站行2分鐘就到，交通方便到暈，就算時間趕都可以快閃！
地址：東京都港區高輪4-10-30 (品川王子大飯店內)
點去？
電車：搭JR/新幹線到「品川站」高輪口出，行2分鐘就到，勁方便！
開放時間：每日 10:00 - 20:00 (最後入場 19:00) *出發前請到官網確認最新開放時間。
3. 墨田水族館 (Sumida Aquarium)：晴空塔下同企鵝Say Hi！
去得東京地標晴空塔，點可以錯過位於5樓同6樓嘅墨田水族館？呢度設計充滿現代感同藝術氣息，將海洋生態變成一件件藝術品。你可以近距離觀察日本最大型嘅室內開放式水槽，睇住活潑嘅企鵝同海豹喺你面前游嚟游去，超治癒！館內仲有個模擬東京灣生態嘅大水槽，可以深入了解本地海洋生態。成個館採用自然光設計，氣氛舒適，好有文青Feel，絕對係晴空塔行程嘅完美點綴！
地址：東京都墨田區押上一丁目1番2號 東京晴空塔5F、6F
點去？
電車：搭東武晴空塔線、東京Metro半藏門線或都營淺草線到「押上(晴空塔前)」站，行5分鐘就到。
開放時間：
平日：10:00 - 20:00 (最後入場 19:00)
週末及假日：09:00 - 21:00 (最後入場 20:00)*出發前請到官網確認最新開放時間。
4. 藝術水族館美術館 (Art Aquarium Museum GINZA)：打卡必到！夢幻金魚光影展！
如果你鍾意藝術同打卡，呢個位於銀座嘅藝術水族館美術館你一定要去！佢完全顛覆你對傳統水族館嘅想像，將日本傳統美學同幾千條優雅嘅金魚結合，用燈光、投影同音樂打造出一場活生生嘅藝術展。每一個展區都係一件精心設計嘅藝術品，造型獨特嘅魚缸配上變幻莫測嘅光影，充滿詩意同驚喜，包你相機影唔停手，絕對係呃like首選！
地址：東京都中央區銀座4-6-16 三越新館9樓
點去？
電車：搭東京Metro銀座線/半藏門線到「三越前站」A6出口，行2分鐘就到。
開放時間：每日 10:00 - 19:00 (最後入場 18:00) *出發前請到官網確認最新開放時間。
5. 品川水族館 (Shinagawa Aquarium)：親子樂首選！必行360度海底隧道！
想搵個最啱一家大細嘅地方？品川水族館就係你嘅最佳選擇！呢度匯集咗各式各樣嘅海洋生物，由色彩繽紛嘅熱帶魚到氣勢磅礴嘅大鯊魚都有。最受歡迎嘅一定係佢條360度環迴「海底隧道」，行入去就好似潛咗入深海一樣，睇住魚群喺你頭頂同身邊游過，感覺超奇妙！館內仲有好多互動設施，啱晒小朋友邊玩邊學，絕對係親子放電嘅好去處！
地址：東京都品川區勝島3-2-1
點去？
電車：由JR「品川站」搭車到「大井町站」，再轉巴士或行10-15分鐘就到。
開放時間：10:00 - 17:00 (逢星期二休息) *出發前請到官網確認最新開放時間。
6. 橫濱八景島海島樂園：CP值爆燈！水族館+樂園一日遊！
雖然喺橫濱，但由東京出發去一日遊完全無難度！橫濱八景島海島樂園係一個集水族館、遊樂場同休閒設施於一身嘅大型綜合度假區，CP值超高！喺呢個靚靚海島上，你唔單止可以睇到海豚、鯊魚等海洋巨星，仲可以玩埋過山車、摩天輪等刺激機動遊戲。有得睇又有得玩，無論係家庭、情侶定係成班朋友，都可以喺度玩足一日，絕對值回票價！
地址：神奈川縣橫濱市金澤區八景島
點去？
電車：由「橫濱站」搭JR根岸線到「新杉田站」，轉乘Seaside Line到「八景島站」直達樂園。
開放時間：
平日：09:00 - 20:30
週末：09:00 - 21:30
*園區內各設施開放時間不一，出發前請到官網確認。
Plan你嘅東京水族館之旅，住宿都要搞掂！
Trip.com x Yahoo 聖誕活動：專屬酒店優惠券 🎄
Yahoo專屬酒店優惠券：滿 HK$750 減 HK$50（優惠碼：GSVPUNCNXH）
Yahoo專屬酒店優惠券：滿 HK$2,000 減 HK$100（優惠碼：SYEIBNNHBK）
推廣／使用日期︰2025 年 12 月 12 日至 2026 年 02 月 28 日
推荐酒店
1. 三井花園酒店銀座普米爾
用戶評分: 9.2/10.0
價錢：HK$1,751起
2. 東京巨蛋酒店
用戶評分: 9.2/10.0
價錢：HK$859起
3. 東京皇家王子大飯店花園塔
用戶評分: 9.1/10.0
價錢：HK$2,152起
HK Express 揀位攻略 2026｜收費、座位分佈及安全規定全解析
*Yahoo 編輯團隊致力為你精選優質產品資訊及商戶網站連結，部分文章內商品或平台可能與 Yahoo 存在商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 或會因此獲取報酬。Yahoo 並非買賣一方或其代表或代理，所有交易均由用戶與商戶雙方自行成立及承擔責任，所有資料應以連結頁面內商戶直接提供為準，商戶或會隨時更新相關資訊，恕不另行通知。
