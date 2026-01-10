龍鼓灘填海環評料海豚回歸 環團批評離地：兩年豚蹤無起色
【2026東京河口湖交通】5大方法點揀好？JR/巴士/自駕/包車懶人包 (附搶飛攻略)
去東京，點可以唔去探下富士山？而要睇富士山靚景，河口湖絕對係No.1嘅打卡聖地！不過由東京市區出發，交通方法五花八門，有平有貴，有快有慢，究竟點揀好？
唔使驚！Trip.com 已經幫你準備好呢份超詳盡嘅 2026東京到河口湖交通全攻略。無論你係慳錢至上嘅小資族、時間就是金錢嘅效率派，定係鍾意自由自在嘅深度遊玩家，呢篇懶人包都可以幫你搵到最啱你嘅方法，唔使再自己Plan到頭都大，即刻出發你嘅富士山夢幻之旅啦！
富士山登頂體驗 🏔️ 免費入場｜靜岡人氣第1名！
富士山全景纜車🚠｜163 HKD起，4.5星人氣景點！
探索日本，自由行包車遊 HKD1949起 🚗✨
日本東京富士山一日遊【可選9人精品團/酒店上門接送|中文服務|新倉山淺間公園/河口湖大石公園/日川時計店/忍野八海】，低至HK$390(32878人已購)
日本東京富士山一日遊【可選9人小團接送丨雙湖六景網紅打卡】，低至HK$385(3028人已購)
日本 4G/5G eSIM 1-30天 高速流量 日用包/流量包 天數可選 （自然日） QR code，低至HK$4(25960人已購)
東京去河口湖 5大方法一眼睇晒！
唔想睇長文？呢個快速對比幫到你！
高速巴士 🚌
優點：最平、唔使轉車、上車點多（新宿/東京站/澀谷）
缺點：有機會塞車，假日時間難預
啱咩人：小資族、帶住好多行李、唔想煩轉車嘅人
時間/價錢：約1小時45分｜HK$100起
JR直達特快「富士回遊」🚄
優點：最快最舒服、唔怕塞車、準時到埗
缺點：價錢最貴、車飛極度難搶！
啱咩人：追求效率、唔想浪費時間、有買JR東京廣域周遊券嘅人
時間/價錢：約1小時53分｜HK$200起
JR轉乘 🚞
優點：班次多夠彈性，買唔到「富士回遊」嘅Plan B
缺點：要喺「大月站」轉車，有啲麻煩
啱咩人：鐵道迷、行程時間比較彈性嘅人
時間/價錢：約2.5-3小時｜HK$130起
自駕遊 🚗
優點：自由度最高，想去邊就去邊，隨時停低影相
缺點：成本最高（租車+油費+路費），要適應右軚，冬天有雪地駕駛風險
啱咩人：一家大細、成班朋友、想深度遊周邊景點嘅人
時間/成本：約2小時｜每日HK$500起 (未計雜費)
一日遊/包車 🚐
優點：懶人福音！完全唔使煩交通行程，上車瞓覺落車玩
缺點：行程固定無彈性
啱咩人：第一次去、唔想plan嘢、帶住長輩細路嘅家庭
時間/價錢：全日｜HK$350起
1.【最平最直接】高速巴士
想慳錢又唔想煩轉車？揀高速巴士就最啱！由東京市區一程車直達河口湖站，CP值最高！
主要上車點：新宿高速巴士總站 (Busta Shinjuku) 班次最密，另外東京站、澀谷都有車。
車程：順燈順路嘅話大約1個鐘45分鐘就到。不過要小心！ 撞正日本紅日、黃金周或者週末，高速公路塞起車上嚟真係天荒地老，行程時間要預鬆啲！
買飛貼士：單程 HK$100 起跳，真係好抵玩。正因為咁，呢條線勁搶手，尤其櫻花季、紅葉季，啲飛真係秒殺！強烈建議你出發前最少一個月，就上網訂定飛，唔係分分鐘望門興嘆！
日本新宿至河口湖富士山站富士急樂園單程/往返車票 電子票 無需兌換，低至HK$0(23人已購)
日本巴士車票 新宿至河口湖山中湖富士急樂園御殿場 機場線巴士車票 掃碼上車免兌換，低至HK$178(3645人已購)
日本巴士票 東京至富士山站河口湖富士急來回巴士票，低至HK$215(690人已購)
2.【最快最穩陣】JR直達特快「富士回遊」
時間就是金錢！「富士回遊」係唯一由新宿出發、唔使轉車就直達河口湖嘅JR特快列車。快靚正，唔使怕塞車，準時到埗，絕對係追求效率同舒適體驗嘅首選！
图片来源：Wikipedia
車程：最快只需1小時53分鐘，瞓一覺就到！
搶飛攻略：呢架車係全車指定席（劃位），單程HK$200起。因為太方便，啲飛出名「一位難求」！車飛會喺搭車日前一個月嘅日本時間朝早10點開賣。記得校定鬧鐘，準時上「JR東日本官網 (Ekinet)」搶飛！
車程時間&時刻表
選擇「富士回遊」，您將體驗到從新宿直達河口湖的極致速度，最快僅需1小時53分鐘便可抵達目的地。這使得它成為所有東京到河口湖交通方式中，最節省時間、效率最高的選擇，讓您能更快投入富士山的懷抱。
圖片來源：fujikyu-railway
JR Pass點樣用？
如果你有買「JR東京廣域周遊券」，恭喜你！你可以用呢張Pass免費劃位搭「富士回遊」，來回車費即刻慳返晒！
注意！ 其他JR Pass（例如全國版、東北地區版）只包到「大月站」，之後嘅富士急行線要另外補錢㗎！
3.【彈性Plan B】JR電車轉乘
搶唔到「富士回遊」點算？唔使灰心！JR轉乘就係你嘅最佳後備方案，雖然要轉一次車，但勝在班次夠密，行程夠彈性。
路線教學：
由「新宿站」搭JR中央線特急（例如「AZUSA號」）去到「大月站」。
圖片來源：gototravel
喺「大月站」轉乘充滿特色嘅「富士急行線」，搭大約50分鐘就到河口湖站。
(圖片：特快列車「富士回遊」停靠站示意圖，來源：fujikyu-railway)
特色列車：富士急行線仲有好多好靚嘅觀光列車，好似「富士山特急」同小朋友最愛嘅「湯瑪士小火車」，為你嘅旅程加添樂趣！記得上官網check下班次時間。
時間同價錢：全程大約2.5至3個鐘，總車費約HK$130起。
富士山特急 圖片來源：AllAbout-Japan
湯瑪士小火車 圖片來源：AllAbout-Japan
請注意，雖然這些常用的JR Pass（如全國版JR Pass、JR東日本鐵路周遊券-東北地區/長野新潟地區）涵蓋了從新宿到大月站的JR路線，但從大月站至河口湖站的「富士急行線」路段則不包含在內，您需要另外購票或支付額外費用才能完成東京到河口湖的旅程。需要另外補票 (特急券+運費，約1,620円)。
唯一全包、東京到河口湖交通首選Pass - JR東京廣域周遊券 (JR TOKYO Wide Pass) 這是唯一可以免費劃位並搭乘「富士回遊」全程，若您計劃在東京及周邊地區進行多日深度遊，那麼「JR東京廣域周遊券」絕對是您東京到河口湖交通的最佳選擇！
4.【懶人福音】參加一日遊 / 私人包車
如果你係一個唔想plan嘢、唔想煩交通嘅「伸手黨」，參加Day Tour或者包車就最爽！
一日遊 (Day Tour)：通常包晒交通、行程，仲有導遊講解。一程車帶你玩晒幾個必去景點，例如大石公園、忍野八海等，慳水慳力慳時間，啱晒第一次去嘅朋友。Trip.com有超多選擇，HK$350起就有交易！
更多一日遊熱門產品推介
日本東京富士山一日遊【可選9人小團接送丨雙湖六景網紅打卡】，低至HK$385(3028人已購)
日本東京富士山一日遊【可選9人精品團/酒店上門接送|中文服務|新倉山淺間公園/河口湖大石公園/日川時計店/忍野八海】，低至HK$390(32878人已購)
東京+富士山一日遊：富士雙湖賞景&奧特萊斯暢購【9人小團】，低至HK$346(1514人已購)
私人包車：可以點對點接送，行程完全客製化，私隱度高又舒服。特別適合有長輩或小朋友同行嘅家庭。
日本全境定制包車遊 大阪/京都/奈良/神戶/東京/富士山/鐮倉包車一日遊【含華人司機 上門接送 可私人訂制行程 多地出發】，低至HK$222(847人已購)
日本東京/周邊包車【鎌倉/橫濱/伊豆/箱根/輕井澤/日光】，低至HK$371(317人已購)
日本包車遊 東京/富士山/箱根/鐮倉/横濱/伊豆包車遊【華人司機 上門接送 可私人訂制行程 打卡網紅景點 假期】，低至HK$268(2987人已購)
5.【自由度MAX】租車自駕
想行程完全自己話事？一於租車自駕啦！特別啱一家大細、成班朋友，或者想深度玩盡河口湖周邊景點（例如忍野八海、新倉山淺間公園）嘅你。
優點：超高彈性，想停就停，唔使追巴士火車，行李再多都唔怕！
成本：每日租車費約HK$500起，再加埋高速公路路費 (約HK$150-200)、油錢同停車費，係最貴嘅選擇。
自駕注意事項：
搞掂國際牌：出發前一定要申請定「國際駕駛許可證 (IDP)」！
右軚要適應：日本係右軚，同香港掉轉，開頭要慢慢揸，安全至上！
冬天要小心：12月到3月有機會路面結冰或積雪，租車時記得揀有「雪胎」嘅車，或者準備定雪鏈。
【河口湖2026】今年河口湖怎麼玩？交通、景點、美食、手信，睇這篇就夠！
河口湖溫泉旅館2026：精選10間逆富士、私人風呂住宿&日歸溫泉
東京到河口湖 | 常見問題
河口湖一日遊會唔會好趕？
會比較緊湊。如果想hea啲、深度玩下，建議留宿一晚，仲可以浸下溫泉睇逆富士！
富士急行線可唔可以用西瓜卡 (Suica)？
得！完全無問題！Suica、Pasmo、Icoca呢啲全國通用嘅IC卡都用到，嘟一嘟就入閘，超方便！
東京去河口湖大概幾錢？
豐儉由人！最平搭巴士約HK$100，搭JR直達就約HK$200。自駕或包車成本就最高。記得以上價錢只係參考，旺季或會加價，最好提早預訂！
