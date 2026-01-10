【2026東京河口湖交通】5大方法點揀好？JR/巴士/自駕/包車懶人包 (附搶飛攻略)

東京到河口湖交通方式

去東京，點可以唔去探下富士山？而要睇富士山靚景，河口湖絕對係No.1嘅打卡聖地！不過由東京市區出發，交通方法五花八門，有平有貴，有快有慢，究竟點揀好？

唔使驚！Trip.com 已經幫你準備好呢份超詳盡嘅 2026東京到河口湖交通全攻略。無論你係慳錢至上嘅小資族、時間就是金錢嘅效率派，定係鍾意自由自在嘅深度遊玩家，呢篇懶人包都可以幫你搵到最啱你嘅方法，唔使再自己Plan到頭都大，即刻出發你嘅富士山夢幻之旅啦！

東京去河口湖 5大方法一眼睇晒！

唔想睇長文？呢個快速對比幫到你！

高速巴士 🚌

優點 ：最平、唔使轉車、上車點多（新宿/東京站/澀谷） 缺點 ：有機會塞車，假日時間難預 啱咩人 ：小資族、帶住好多行李、唔想煩轉車嘅人 時間/價錢 ：約1小時45分｜HK$100起

JR直達特快「富士回遊」🚄

優點 ：最快最舒服、唔怕塞車、準時到埗 缺點 ：價錢最貴、車飛極度難搶！ 啱咩人 ：追求效率、唔想浪費時間、有買JR東京廣域周遊券嘅人 時間/價錢 ：約1小時53分｜HK$200起

JR轉乘 🚞

優點 ：班次多夠彈性，買唔到「富士回遊」嘅Plan B 缺點 ：要喺「大月站」轉車，有啲麻煩 啱咩人 ：鐵道迷、行程時間比較彈性嘅人 時間/價錢 ：約2.5-3小時｜HK$130起

自駕遊 🚗

優點 ：自由度最高，想去邊就去邊，隨時停低影相 缺點 ：成本最高（租車+油費+路費），要適應右軚，冬天有雪地駕駛風險 啱咩人 ：一家大細、成班朋友、想深度遊周邊景點嘅人 時間/成本 ：約2小時｜每日HK$500起 (未計雜費)

一日遊/包車 🚐

優點 ：懶人福音！完全唔使煩交通行程，上車瞓覺落車玩 缺點 ：行程固定無彈性 啱咩人 ：第一次去、唔想plan嘢、帶住長輩細路嘅家庭 時間/價錢 ：全日｜HK$350起



1.【最平最直接】高速巴士

想慳錢又唔想煩轉車？揀高速巴士就最啱！由東京市區一程車直達河口湖站，CP值最高！

東京到河口湖 | 1. 高速巴士

主要上車點 ：新宿高速巴士總站 (Busta Shinjuku) 班次最密，另外東京站、澀谷都有車。

車程 ：順燈順路嘅話大約1個鐘45分鐘就到。 不過要小心！ 撞正日本紅日、黃金周或者週末，高速公路塞起車上嚟真係天荒地老，行程時間要預鬆啲！

買飛貼士：單程 HK$100 起跳，真係好抵玩。正因為咁，呢條線勁搶手，尤其櫻花季、紅葉季，啲飛真係秒殺！強烈建議你出發前最少一個月，就上網訂定飛，唔係分分鐘望門興嘆！





2.【最快最穩陣】JR直達特快「富士回遊」

時間就是金錢！「富士回遊」係唯一由新宿出發、唔使轉車就直達河口湖嘅JR特快列車。快靚正，唔使怕塞車，準時到埗，絕對係追求效率同舒適體驗嘅首選！

東京到河口湖 | 2. JR直達特急「富士回遊」號

图片来源：Wikipedia

車程 ：最快只需1小時53分鐘，瞓一覺就到！

搶飛攻略：呢架車係全車指定席（劃位），單程HK$200起。因為太方便，啲飛出名「一位難求」！車飛會喺搭車日前一個月嘅日本時間朝早10點開賣。記得校定鬧鐘，準時上「JR東日本官網 (Ekinet)」搶飛！





車程時間&時刻表

選擇「富士回遊」，您將體驗到從新宿直達河口湖的極致速度，最快僅需1小時53分鐘便可抵達目的地。這使得它成為所有東京到河口湖交通方式中，最節省時間、效率最高的選擇，讓您能更快投入富士山的懷抱。

東京到河口湖 | 富士回遊時刻表1

東京到河口湖 | 富士回遊時刻表2

圖片來源：fujikyu-railway

JR Pass點樣用？

如果你有買「 JR東京廣域周遊券 」，恭喜你！你可以用呢張Pass免費劃位搭「富士回遊」，來回車費即刻慳返晒！ 注意！ 其他JR Pass（例如全國版、東北地區版）只包到「大月站」，之後嘅富士急行線要另外補錢㗎！



3.【彈性Plan B】JR電車轉乘

搶唔到「富士回遊」點算？唔使灰心！JR轉乘就係你嘅最佳後備方案，雖然要轉一次車，但勝在班次夠密，行程夠彈性。

路線教學 ：

由「新宿站」搭JR中央線特急（例如「AZUSA號」）去到「 大月站 」。



東京到河口湖 | 普通JR + 富士急行線

圖片來源：gototravel

喺「大月站」轉乘充滿特色嘅「富士急行線」，搭大約50分鐘就到河口湖站。

東京到河口湖 | 特快列車“富士回遊”停靠站

(圖片：特快列車「富士回遊」停靠站示意圖，來源：fujikyu-railway)

特色列車 ：富士急行線仲有好多好靚嘅觀光列車，好似「富士山特急」同小朋友最愛嘅「湯瑪士小火車」，為你嘅旅程加添樂趣！記得上官網check下班次時間。

時間同價錢：全程大約2.5至3個鐘，總車費約HK$130起。

東京到河口湖 | 富士山特急

富士山特急 圖片來源：AllAbout-Japan

東京到河口湖 | 湯瑪士小火車

湯瑪士小火車 圖片來源：AllAbout-Japan

請注意，雖然這些常用的JR Pass（如全國版JR Pass、JR東日本鐵路周遊券-東北地區/長野新潟地區）涵蓋了從新宿到大月站的JR路線，但從大月站至河口湖站的「富士急行線」路段則不包含在內，您需要另外購票或支付額外費用才能完成東京到河口湖的旅程。 需要另外補票 (特急券+運費，約1,620円)。

唯一全包、東京到河口湖交通首選Pass - JR東京廣域周遊券 (JR TOKYO Wide Pass) 這是唯一可以免費劃位並搭乘「富士回遊」全程，若您計劃在東京及周邊地區進行多日深度遊，那麼「JR東京廣域周遊券」絕對是您東京到河口湖交通的最佳選擇！

4.【懶人福音】參加一日遊 / 私人包車

如果你係一個唔想plan嘢、唔想煩交通嘅「伸手黨」，參加Day Tour或者包車就最爽！

一日遊 (Day Tour)：通常包晒交通、行程，仲有導遊講解。一程車帶你玩晒幾個必去景點，例如大石公園、忍野八海等，慳水慳力慳時間，啱晒第一次去嘅朋友。Trip.com有超多選擇，HK$350起就有交易！

5.【自由度MAX】租車自駕

想行程完全自己話事？一於租車自駕啦！特別啱一家大細、成班朋友，或者想深度玩盡河口湖周邊景點（例如忍野八海、新倉山淺間公園）嘅你。

優點 ：超高彈性，想停就停，唔使追巴士火車，行李再多都唔怕！

成本 ：每日租車費約HK$500起，再加埋高速公路路費 (約HK$150-200)、油錢同停車費，係最貴嘅選擇。

自駕注意事項 ：

搞掂國際牌 ：出發前一定要申請定「國際駕駛許可證 (IDP)」！ 右軚要適應 ：日本係右軚，同香港掉轉，開頭要慢慢揸，安全至上！ 冬天要小心 ：12月到3月有機會路面結冰或積雪，租車時記得揀有「雪胎」嘅車，或者準備定雪鏈。







東京到河口湖 | 常見問題

河口湖一日遊會唔會好趕？

會比較緊湊。如果想hea啲、深度玩下，建議留宿一晚，仲可以浸下溫泉睇逆富士！

富士急行線可唔可以用西瓜卡 (Suica)？

得！完全無問題！Suica、Pasmo、Icoca呢啲全國通用嘅IC卡都用到，嘟一嘟就入閘，超方便！

東京去河口湖大概幾錢？

豐儉由人！最平搭巴士約HK$100，搭JR直達就約HK$200。自駕或包車成本就最高。記得以上價錢只係參考，旺季或會加價，最好提早預訂！



