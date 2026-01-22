「2026東京電競節」圖片報導！將舉辦與電競相關的研討會和粉絲見面會

於2026年1月9日(五)至1月11日(日)在東京國際展覽中心舉行了電競盛事「2026東京電競節」。

今次，我們將報導2026年1月9日(五)商務日舉行的研討會和體驗活動。

「2026東京電競節」開幕！

於2026年1月9日(五)至1月11日(日)在東京國際展覽中心舉行了「2026東京電競節」

我們先來介紹一下本次活動中展出的各個展位。

南舞台舉辦了多場與電競相關的研討會！

電競×長者福祉的現況～遊戲玩家一代步入老年後的未來～

JESU小組討論

在南舞台上，JESU小組討論「電競×長者福祉的現況～遊戲玩家一代步入老年後的未來～」的參與者包括SEGA株式會社全球電競推廣部 正廣 康伸和神奈川工業大學資訊媒體系教授 鈴木 浩等！

電競×長者福祉的現況

討論的重點是電競對長者福祉的潛在貢獻。

mark25選手也亮相！

出席活動的還有來自日本第一支高級職業遊戲戰隊「MATAGI SNIPERS」的 70歲老將mark25選手。

舉辦多場與電競相關的研討會

其他研討會包括「電競與地域振興」和「電競的教育和社會價值」等，許多業內專業人士和公眾參與了熱烈的討論和資訊交流。

本次研討會可於東京電競節官方YouTube觀看。

北舞台和社區舞台舉辦了交流會和粉絲見面會！

與資深玩家交流活動～向著名電競選手發起挑戰～

OooDa於「與資深玩家交流活動」亮相

北舞台舉辦了「殘疾人士體育交流會」和「資深玩家交流活動」等豐富多彩的活動！

於「資深玩家交流活動」中，OooDa(@OooDa)作為MC亮相，活躍了現場氣氛。

Goniha示範！

此外，Goniha(@goniha528)示範了太鼓達人演奏。

可於東京電競節官方YouTube收看活動情況。

GamerGamer脫口秀＆TFT

「GamerGamer脫口秀＆TFT」

於社區舞台上舉行了「GamerGamer脫口秀＆TFT」粉絲見面會！

Raizin(@Eclair08)、Syaruru(@syaruruuu)、Tanuki忍者(@tanukininja_jp)也有出席。

觀眾席上有很多粉絲！

即使是工作天，粉絲們還是蜂擁而至，觀看「GamerGamer脫口秀＆TFT」！

觀眾席上有很多女粉絲，守護著粉絲見面會。

問答環節和幕後花絮！

此外，由於「GamerGamer脫口秀＆TFT」沒有進行直播，所以出現了只能在這裡聽到的問答環節，並透露了一些幕後故事。





在Tanuki忍者的解說下，當地粉絲還與Raijin和Sharuru進行了一場自訂的TFT比賽，進一步活躍了粉絲見面會的氣氛。

美食車





在社區舞台附近，還有美食車售賣烤牛舌和沖繩料理！

逛完會場後，如果餓了，可以很方便去吃點東西。

其他活動包括「遊戲PC組裝體驗」和「新年抽獎」等！

遊戲PC組裝體驗

「遊戲PC組裝體驗」

還舉辦了「遊戲PC組裝體驗」工作坊，可以學習電腦配件知識和組裝技巧！

活動於2026年1月9日(五)舉行，對象為中階電腦組裝愛好者。

許多穿著西裝的人也參與其中！

工作坊吸引了許多穿著筆挺西裝的新面孔！

不只職場人士參加，還有高中生和大學生。





同時，同時也進行了新員工培訓。

新年抽獎

「新年抽獎」

亦舉辦了「新年幸運抽獎活動」，參加「2026東京電競節」場地集章活動，即有機會贏取豪華獎品。

獎品種類繁多，從鍵盤到官方大使Sutanmi(@sutanmiJPN)親筆簽名色紙應有盡有！

獎品奢華豐富。

除了社區舞京電台之外，「東競節 」的所有舞台都可以在東京電競節官方YouTube觀看，請務必收看。