【2026東京電競節】殘障運動交流會、Mouse Computer、針灸診所「Lapis Three」展位報道！

專訪｜母女於宏福苑大火罹難　遺體修復重建容貌　親屬：起碼見返個樣

2026年東京電競節」於2026年1月9日(五)至11日(日)在東京國際展覽中心舉行。
在本次活動中，多間公司和組織展出了與殘障運動相關的產品！
這次我們將報導殘障運動交流會「Connecting！殘障運動TOKYO」、Mouse Computer品牌「NEXTGEAR」「G TUNE」，以及針灸診所「Lapis Three」的展位報道！

讓身心障礙者和非身心障礙者共同參與的電競交流會「Connecting！殘障運動TOKYO」

首先報道由東京都體育振興總部舉辦的殘障運動交流會「つながる！殘障運動TOKYO」！
近年來，東京致力於發展殘障運動，那麼電競目前的狀況如何呢？

未來永遠郎染井吉出來迎接參加者。
很可愛。

殘障運動採用 任何人都能輕鬆自行操作 的「UDe-Sports(Universal Design, Electronic Sports)」設計。

不僅能讓重度殘疾人士輕鬆參與，還能讓用戶在線上與其他用戶互動， 輕鬆擴大用戶群 。

使用包括易於按壓的大型控制器和對輕微壓力即可做出反應等的各種控制器。

參加了可以根據殘疾人士的特徵進行遊戲的虛擬體育遊戲「Smile殘障運動」的體驗會・・・。
許多人在玩「迪士尼美妙健身」和「Fit Boxing 3」時都揮汗如雨。

此外，透過將應用程式與健身單車或划船機連接，即可享受更適合自己的鍛鍊方式！

筑波大學的松井崇教授在隔壁的「全民電競廣場」舉辦了講座。

松井教授作為電競科學領域的領先專家，繼續以運動科學知識為基礎進行研究。

關於Mouse Computer 品牌「NEXTGEAR」和「G TUNE」！

接下來，我們將報道 Mouse Computer 旗下品牌「NEXTGEAR」及「G TUNE」的展覽！
展出了遊戲電腦、耳機和其他電腦週邊。

在 NEXTGEAR 長位試玩了「Sonic Racing Cross Worlds」

「Sonic Racing Cross Worlds」鮮豔的色彩在白色機櫃的襯托下顯得格外醒目。

「G TUNE」展位可試玩「街頭霸王 6」。

黑紅配色帶來的普世性的酷炫感。

DETONATION FOCUSME的合作款也同時展出。
影像中的藍色散發出靜謐的光芒。

如購入合作，即可獲得 限量版亞克力鑰匙圈和貼紙 。

DETONATION FOCUSME的制服鑰匙圈和合作款專屬貼紙想據為己有。

關於針灸診所「Lapis Three」展位！

最後前往的是位於町田的針灸診所「Lapis Three」展位！
本次展覽是與位於町田市的電競咖啡店和電競設施「電競站NOABOX町田」共同舉辦。

據說可以緩解肩部僵硬、腰痛、眼部疲勞以及其他困擾電競選手的常見問題，並最大限度地提高競技水平。
聽起來很棒…。

在展位親身體驗針灸治療，簡單的針頭被插入手背。

與印像中針灸會很痛的形象相反，針灸一點也不痛，甚至感覺不到針插進去。
身為１個每天都帶給身心巨大壓力的電競愛好者，我對此非常感興趣！

」是一間兼備運動設施的電競咖啡店，並配備了高階電腦和最新設備。

看起來大部分用戶都是學生，但現場始終有工作人員，所以即使是孩子也能安全使用。
突然購買高階電腦可能會讓人感到不知所措，所以能夠在這樣的地方試用真是太好了。

