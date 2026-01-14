2026水逆時間記下來！一年裡有三次，受影響星座有誰？

渣馬正日懶人包｜早餐宜「長短火」忌太飽 即睇首班車時間
2026水逆時間表公開！今年有三次水星逆行（水逆），分別發生在雙魚/牡羊座、巨蟹/獅子座及天蠍座。水星掌管溝通、思維、交通、交易和電子設備，因此在水星逆行期常引發溝通誤會、電子故障、計劃延誤、負面情緒等問題。
水逆是什麼？
水星逆行（水逆）是天文視覺現象，水星公轉快於地球，每約3個月追上地球時，看似從西向東逆向移動，每次持續約3週。占星視角下，水逆影響水星領域：溝通混亂、旅行延誤、科技故障及決策模糊，建議反思舊事而非新啟動。
2026水逆日期與時間
2026水星逆行共有3次，持續約3-4週，前後陰影期各1-2週需留意。
2026年3次水逆，包括：
第一次水逆：2026年2月25/26日至3月20日（雙魚座至牡羊座）
第二次水逆：2026年6月29/30日至7月23/24日（巨蟹座至獅子座）
第三次水逆：2026年10月24日至11月13日（天蠍座）
2026水逆期間行星移動與常見影響
2026年三次水逆各有主題，聚焦情緒、關係與內省，影響溝通與決策。
2026第一次水逆（2/25-3/20）
落在雙魚至牡羊座，考驗情緒與直覺邊界，易現感覺過載、行動衝動及幻覺誤判。
最受影響星座：
雙魚與牡羊；水星守護雙子與處女，風象星座如雙子也易感溝通混亂。
雙魚座情緒易幻覺混亂，牡羊座行動衝動失準，雙子需防訊息誤傳與決策模糊。
溫提：備份資料、確認旅行計劃，並避開大合約以減輕效應。
2026第二次水逆（6/29-7/23）
落在巨蟹至獅子座，放大關係熱度與自我表達衝突，家庭戀愛易誤會，高漲情緒需溫柔化解。
最受影響星座：
巨蟹與獅子； 雙子等風象星座也需注意關係與溝通波動。
巨蟹座家庭與情感易誤會，獅子座自我表達衝突頻發，夏季高溫放大情緒爭執。
溫提：溫和溝通、多確認細節，並延後重大決定以避開人際緊繃。
2026第三次水逆（10/24-11/13）
天蠍座，深層能量揭露秘密與舊帳，促內在誠實排毒與重啟。
最受影響星座：
天蠍；雙子等水星相關星座也易遇深層情緒與秘密揭露衝擊。
天蠍座舊帳翻出、隱藏情緒浮現，帶來內在排毒與轉變壓力，全年最強烈一波。
溫提：主動誠實面對、避免隱瞞，並用反思取代防衛以順應能量。
2026水逆12星座留意事項
白羊/獅子/射手（火象星座）：避衝動簽約，多確認旅行計劃。
金牛/處女/摩羯（土象星座）：核對財務細節，靈活調整工作。
雙子/天秤/水瓶（風象星座）：加強文字溝通，防注意力分散。
巨蟹/天蠍/雙魚（水象星座）：控制情緒，維護人際和睦。
