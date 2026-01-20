2026法律年｜張舉能：法官人手足夠 有海外法官受壓仍赴港審案

終院首席法官張舉能在法律年度開啟典禮後會見傳媒。（攝：Nasha Chan）

張：香港司法制度一視同仁

張舉能於法律年開啟典禮致辭時提到，對於有聲音要求基於被告職業、背景、政府原因等，中止某法律程序或提早釋放某被告，此類要求不但規避既定法律程序，且直接衝擊法治的核心，強調法治其中一個基本信念，是沒有人能凌駕法律之上。（見另稿）

他在見記者時進一步解釋，香港屬法治社會，法律面前人人平等，如有人成為案件被告，但基於其身分、職業或政治取向，而獲「有權有勢嘅人幫佢出聲」，要求及早釋放該名被告，「而法庭就放咗佢，案件不了了之嘅話，你可以想像係幾咁唔公道」。

張續指，「將呢個被告同一個無名小卒（比較）」，該人「冇頭冇面、唔識得人，香港裡面好平凡、700 幾萬其中一個，再平凡不過，冇人認得佢，冇人識得佢個名，冇人幫佢出聲，冇有權有勢嘅人幫佢出頭，提議交易、交換、威脅法官時，佢就要繼續審訊，可能有罪、可能冇罪，呢個社會係幾唔公道嘅社會」。

張舉能重申，若對「尊貴的人」及「普通人」使用不同法律，並不公道，這制度亦不會令人引以為榮，「好開心我哋香港唔係一個咁嘅社會，我哋係一視同仁嘅社會」。

張：法庭只考慮法律 行政、立法機關有其他考慮

針對「岑子杰同志替代框架」一案，終審法院 2023 年裁定，港府須在 2 年內設立替代框架，承認同性伴侶關係。政府及後提出《同性伴侶關係登記條例草案》，惟法案於去年 9 月被立法會否決。有記者關注，政府現時是否仍有積極義務履行責任。

張舉能指，將來有關或相類案件或仍會訴諸法庭，故不會回應案件，但重申立法、行政及司法機關各司其職、互相尊重，例如司法機關獨立行使審判權，行政機關於能力範圍內履行職務，「有啲嘢需要立法，亦都唔係行政機關單方面做到，立法會亦有佢嘅功能」。

張指，法庭判決時只會考慮法律，並無憲制責任及能力考慮其他事項，但立法會立法時，由於會影響整個社會，則需考慮很多法庭不用考慮的事項，包括「幾時立法、立唔立法、立咩法、立法內容係點」，均為「legislative discretion（立法酌情權）」。

攝：Nasha Chan

張舉能：對司法人手感樂觀

司法人手方面，張舉能指在 2023 年至 2025 年期間，各級法院共委任 24 名法官，其中高院原訟庭、上訴庭佔 7 人。他指，除了內部晉升、招聘「外面有志之士」，亦有法官延任、法官再委任，加上 2019 年修例延展退休年齡、檢討法官薪酬等措施，對人手編制感樂觀。

被問及現時維持 6 名海外法官，張舉能表示「人手絕對足夠」、「終院運作保證冇問題」，指他與 3 名常任法官、4 名本地非常任法官足以處理案件，又指以往人手較多時，有些海外法官3 年任期內僅來港一次審案，「有時都唔係幾好意思」，現時他們相隔約一年半來一次。

有記者追問，會否考慮招聘新加坡、印度等地法官？張舉能指，會持續按需要招聘合適海外法官，如去年前新西蘭最高法院法官楊偉廉加入，「個考慮點唔係佢由邊個國家嚟、邊個司法管轄區嚟，而係考慮佢喺司法領域裡面嘅聲望、履歷、經驗、專長，司法制度同我哋香港係咪接近啦」。

張舉能：有海外法官受壓仍赴港審案

張舉能續指，從來都有招聘挑戰，特別涉及地緣政治，法官受當地壓力影響，「有啲我哋私人識得佢，佢根本好鍾意我哋香港，甚至乎好想嚟，覺得我哋香港制度好好，啲法律好 sophisticated（成熟）⋯礙於佢哋地緣政治或者睇法同埋傳媒意見，有啲朋友覺得要諗真啲、要避一避」。

他強調，海外法官的商業市場需求很高，他們仍願赴港審案，「絕對唔係因為香港報酬或者待遇⋯佢犯不着將佢嘅聲望嚟俾人話，點解要走嚟香港？除咗一個原因，呢啲人係頂尖嘅法官，佢知道邊個地方能夠秉行公義，發揮佢做法官主持公義嘅職責。」

他續指，海外法官「頂住外國本土、家鄉佢哋成日睇嗰份報紙有時鬧佢哋，佢哋都照嚟香港。所以調返轉嚟講，我哋香港法治、司法獨立實際幾咁健全、幾咁好，外地呢啲法官幾咁尊重我哋，我哋本地人更加應該對我哋自己嘅制度好有自信、好有信心先啱。」

另外，現年 77 歲的終院常任法官李義獲「再度任命」，張舉能形容他是「我哋不可多得嘅法律人才」，「你返去 Google、外國司法機構網頁嘅判案書，打個 Ribeiro PJ 個字落去，睇下佢哋啲判案書，幾多引用 Ribeiro 法官嘅判詞，你就知道佢喺成個普通法界，幾有威望、聲望⋯你應該當佢係寶」。

