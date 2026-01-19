2026法律年｜林定國：國安案有被告獲裁無罪 足證司法機構行使獨立司法權

林定國：國安案判決遭受毫無根據指控

林定國提及，法庭去年及近期就多宗國安案件頒下判決，「令人失望懊惱、但非完全詫異的是」，司法機構因其判決而遭受「毫無根據」的指控，「更甚者，部分指控遭歪曲為事實，並被用作藉口，鼓吹對審理該等案件的法官施加非法制裁，及向終審法院的外籍非常任法官施加不當壓力，試圖迫使他們辭任。」



林定國指自己作為律政司司長，「不得不藉此機會駁斥上述的無理指控」，以免削弱市民對司法制度及法治的信心。



他先提到，國際關係的基本原則，是每個國家均有權捍衞主權及領土完整，不受他國干涉，又舉例指近日世界各地發生的事，有外國政客就別國領土完整發表言論，「敲響了警號，令我們醒覺假定他國必然會遵從這些原則，未免過於天真。對國家安全的擔憂絕非空想，亦必須嚴肅看待」。

林：法院行事獨立自主

林續指，就國安案件如同其他案件，法院的職責是公平作出裁決，一切行事獨立自主，提到各項司法程序均公開進行，反問：「法官曾否在沒有任何良好和充分法律理由的情況下，阻止被告人提出證據或作出陳述，或阻止他們盤問控方證人？是否有任何法官發表不當言論，顯示他們對被告人存在偏見或成見？是否發生了其他情況而意味被告人沒有得到公平待遇？」



他認為，只要曾出席這些司法程序，「都會對這些問題予以否定」。



林又著公眾閱讀國安案的判決書，指可從中了解法官裁決原因，如何詮釋法律，曾考慮哪些證據和陳詞以及相關理由等。他認為，判決書可「顯示法院不曾考慮任何無關或不合適的因素，讓公眾安心」，又反問在國安案判決書中，「可有任何地方顯示法官曾考慮無關因素，或法官的獨立性受損？我再次非常有信心地說，答案絕對是否定的。」

林：國安案有被告無罪 足證司法機構行使獨立司法權

林特別提及，政府在國安案中並非必然勝訴，指其中一案有兩名被告獲裁定無罪，控方決定不就其中一人提上訴。此外，終審法院亦撤銷一宗涉及《國安法實施細則》的定罪。林定國認為，此兩案可清楚證明司法機構有能力在國安案中行使獨立司法權。



林續指，政府對於敗訴自然感到失望，如有合理上訴理由，會提請上訴。如判決是最終決定，政府會檢討結果是否因法例不足所致，「如是的話，政府會設法修訂法例」。



翻查資料，「47人案」中有 16 名被告不認罪，其中劉偉聰、李予信獲裁無罪，律政司最終只就劉偉聰的無罪裁決提出上訴。至於首宗《國安法》實施細則案件、支聯會拒交資料案，鄒幸彤、鄧岳君、徐漢光在 2025 年 3 月 6 日獲裁終極勝訴。