《尋秦記》專訪｜古天樂被林峯視為真師傅
2026深圳跨年攻略：北上倒數14大熱點：煙花/Livehouse/燈光秀全整合 (附交通酒店優惠)
隨著「北上消費」成為香港人的週末日常，你又有無諗過今年 New Year’s Eve 轉個場，去深圳過？
2026年的深圳跨年盛典規模全面 Level Up！由福田 CBD 那充滿 Cyberpunk 感的燈光秀，到東門老街久違的「煙火氣」，深圳已經準備好一系列精彩活動迎接 2026。如果你不想在維港海旁同人逼，又想體驗不一樣的倒數氣氛，北上絕對是今年元旦假期的 Smart Choice！
本文是 Trip.com 的獨家深遊攻略，我們為大家搜羅了全網最新資訊，精選出 14個 官方或主辦方確認的 2026 深圳跨年倒數熱點。除了活動時間、導航地址同交通教學，更貼心附上周邊酒店推介，幫你避開人潮「伏位」，輕鬆規劃一個 Perfect 的跨年之旅！
🚆 香港出發！深圳跨年交通與支付全攻略
跨年夜人山人海，選錯口岸隨時排隊排到懷疑人生！即睇 Trip.com 醒你嘅交通貼士：
1. 去程口岸點樣揀？(按目的地分流)
📍 目的地：福田區 (市民中心、音樂廳)
首選： 🚄 高鐵 (香港西九龍 ⇋ 福田)
優勢： 最快 14 分鐘直達，出站就是福田 CBD，完美避開關口排長龍。
注意： 跨年票源極緊張，記得提早透過 Trip.com 搶票！
📍 目的地：南山區 (世界之窗、歡樂海岸、海上世界)
首選： 🚌 深圳灣口岸 (直通巴士/B2P)
優勢： 一橋之隔就係南山各大商圈，過關後搭的士極快。
📍 目的地：羅湖區 (東門老街、大劇院)
首選： 🚇 東鐵綫 (羅湖站)
優勢： 經典路線，出關即接駁深圳地鐵 1 號線，直通東門。
2. 市內交通：一部手機搞掂
地鐵/巴士 (免買票)： 打開 Trip.com App，點擊「交通」或「乘車碼」，切換城市至「深圳」，即可直接掃碼入閘！亦可用 AlipayHK / WeChat Pay HK 乘車碼。
網約車 (DiDi)： 跨年夜路邊截的士難過登天！建議使用 Alipay / WeChat 內置的「滴滴出行」 小程式，直接用港幣結算，免除換匯找續煩惱，方便快捷。
3. 消費支付
電子支付： 深圳 99% 商戶支援港版支付寶/微信支付。
現金備用： 雖然電子支付好方便，但跨年夜人多網絡可能擠塞，建議隨身帶 ¥200-500 現金 以備不時之需。
✨ 視覺盛宴：地標燈光與煙花秀
這類活動絕對是 IG/Story 呃 Like 必備！強烈建議提早預訂周邊酒店，早點去霸靚位！
1. 市民中心：「灣區逐夢 2026」燈光秀 🌆
深圳最標誌性的跨年節目！福田 CBD 摩天大樓群變身巨大光影畫卷，加上壓軸的 特別版無人機表演，數千架無人機在夜空砌出「2026」、「新年快樂」圖案，科技感爆燈！
時間： 2025年12月31日 19:00 - 2026年1月1日 00:10
地點： 市民中心廣場 (福田區)
交通： 地鐵 2/4 號線市民中心站 C 出口
費用： 免費 (⚠️需提前在「i深圳」App 預約)
2. 世界之窗：「跨年煙花盛典」 🎆
想感受法式浪漫？以埃菲爾鐵塔為背景的煙花騷絕對震撼！當零點鐘聲響起，長達 15 分鐘的超豪華煙花綻放，配合國際風情大巡遊，浪漫指數爆表！
時間： 12月31日 17:00 - 1月1日 00:30
地點： 深圳世界之窗 (南山區)
交通： 地鐵 1/2 號線世界之窗站 H 出口
費用： 夜場票約 ¥100 起 (建議 Trip.com 提前購票)
3. 清平古墟：國潮零點煙花 🔥
不想去大景區人逼人？來這裡體驗「國潮」跨年！這裡有影視城般的古風氛圍，結合篝火晚會、人工飄雪，最後以零點煙花作結，別有一番風味。
地點： 寶安區新橋街道清平古墟
💃 狂歡派對：電音、街區與潮流市集
年輕人與情侶首選，氣氛最 High，儀式感滿分！
4. 海上世界：「鵬城星耀2026」電音派對 🎧
以明華輪巨輪為背景，吹著海風聽 Live DJ！這裡有著名的音樂噴泉配合雷射匯演，還可以手持特飲在露天廣場狂歡，外國遊客特別多，氣氛 Chill 爆！
地點： 海上世界文化藝術中心廣場 (南山區)
交通： 地鐵 2 號線海上世界站 A 出口
5. 東門老街：復古燈光盛典 🏮
充滿港人回憶的地方！今年主打「復古與煙火氣」，騎樓建築會掛滿特色燈飾。跨年夜更有傳統零點敲鐘儀式和商家派紅包，感受最地道的熱鬧氛圍。
地點： 東門老街 (羅湖區)
交通： 地鐵 1/3 號線老街站
6. 海岸城：潮流跨年夜 🛍️
南山潮人集中地！跨年夜變身巨大戶外社交場，有大型市集賣手作精品，還有街頭藝人快閃表演。商場更推出「跨年盲盒」抽獎，食玩買一條龍！
地點： 深圳海岸城 (南山區)
交通： 地鐵 2/11 號線后海站
🎡 主題樂園：一站式吃喝玩樂
適合家庭親子遊，機動遊戲玩到盡，倒數活動兩不誤。
7. 歡樂海岸：濱海燈光派對 🌊
唯美浪漫之選！在椰林沙灘欣賞水幕噴泉燈光騷，還有湖畔市集和熱紅酒。零點時分更有 萬人氣球放飛儀式，許願最靈！
地點： 南山區濱海大道
交通： 地鐵 9 號線深圳灣公園站
8. 深圳歡樂谷：「閃耀歡禧節」 🎢
年輕人最愛！全園百萬級 LED 燈飾打造童話世界，40+ 遊樂項目夜場全開。配合 NPC 巡遊互動和人工飄雪，在尖叫聲中迎接 2026！
時間： 2025年12月31日 闭园时间延长至 23:00
地點： 廣東省深圳市南山區沙河街道星河街社區僑城西街18號
交通貼士： 地鐵1號線/2號線世界之窗站步行即達。
9. 錦繡中華民俗村：非遺燈會 & 打鐵花 🔥
鍾情傳統文化必去！52 萬平方米的超大非遺燈會，還有震撼的 「非遺打鐵花」 表演，高溫鐵水潑灑如漫天星辰，比煙花更震撼！
時間： 預計活動持續至深夜
地點： 南山區深南大道9003號（華僑城站）
交通貼士： 地鐵1號線華僑城站D出口步行即達。
🎨 文藝與戶外：沉浸式跨年
避開擁擠人潮，在藝術氛圍中迎接新年。
10-12. 文藝三部曲
當代藝術館「灣區星夢」展： 全息投影倒計時，科技感滿滿。(📍福田少年宮)
深圳音樂廳跨年音樂會： 聽著交響樂優雅跨年，適合追求品味的你。(📍福田中心區)
HOU Live「愛情不停站」： 獨立樂隊接力演出，在大合唱中熱血倒數！(📍福田 KK ONE)
13. 深圳灣公園：濱海跨年跑 🏃♂️
著上螢光裝備，沿著海岸線跑 8 公里迎接新年！對岸就是香港燈火，終點還有小型音樂派對，健康又熱血。
時間：深圳灣螢光夜跑活動時間：2025年12月31日 19:00-23:00 (跑步環節) + 23:00-00:10 (終點派對)
地點： 深圳灣公園（南山區濱海大道）
交通：深圳地鐵9號線至「深圳灣公園站」D2出口。
14. 較場尾：海邊煙花民宿派對 🎇
想避世？去「深圳小鼓浪嶼」包棟民宿打邊爐！這裡是少數允許在特定區域放煙花的地方 (需遵守當地規定)，在海浪聲中玩仙女棒倒數，超 Chill！
地點： 廣東省深圳市龍崗區大鵬鎮鵬城村（大鵬古城）
💡 返港交通重要提點
地鐵延長服務： 跨年夜深圳地鐵各主要線路 (1/2/4/11號線) 通常會延長服務至凌晨約 01:00-01:30 (留意官方最新公佈)。
通關口岸：
皇崗口岸： 唯一 24 小時通關，深夜返港首選，但人流極多，要有心理準備。
其他口岸： 羅湖/深圳灣通常會延長至凌晨 1-2 點左右，出發前請確認當日通告。
避開叫車高峰： 倒數完核心區 (如市民中心) 截的士極難，建議先搭地鐵離開核心區，再去遠少少的地方叫車。
深圳跨年住宿推介
跨年夜深圳酒店房源緊張，建議盡早預訂。
1. 深圳富臨大酒店
地址：和平路1085號, 羅湖區, 深圳, 518010
價錢：HK$383起
用戶評分: 8.5/10.0
首先感謝攜程管家！24小時在線為攜程會員服務！ 當天17:55下單並通過攜程管家備註了“高樓層、（視房量房態）升房” 20:00到店……不見酒店門僮、保安、禮賓部的禮賓員等酒店相關工作人員……【前台】衹有一名戴黑框眼鏡的男生！辦理check in的時候詢問是否看到攜程備註……他説沒有看到但是直接給升了套（1638）在此表示感謝！
2. 深圳温德姆至尊酒店
價錢：HK$801起
地址：彩田路2009號瀚森大廈, 福田區, 深圳, 518033
用戶評分: 9.4/10.0
已經多次入住，酒店職員都很有禮貌和辦事效率高￼，特別是jossce和freya主動回訪詢問入住體驗，還稱下次可以繼續找他們安排房間升級，服務很好，值得推薦￼！ 酒店位置很好，步行5-10分鐘便能到達附近幾個大型商場，吃喝玩樂都很方便！ 房間整潔乾淨，城景房景觀還可以夠開陽，￼最大賣點就是超大浴缸，very nice ！
3. 深圳好日子皇冠假日酒店
價錢：HK$787起
地址：福華一路28號, 福田區, 深圳, 518048
用戶評分: 9.3/10.0
今次第一次入住這間酒店，前台職員非常有禮，主動提出幫我們的房間升級！房內設施整體清潔👍🏼 晚上點了**外賣，有機械人送到房間門口，非常了得！自助早餐值得一讚👍🏼 食物質素高，餐廳環境整潔，住客相對斯文安靜。整體職員殷切服務，主動提出協助拍照 📷 更加喜出望外是，餐廳經理 Shirley主動向我們介紹，有多種鮮榨果汁 🍹，還可自選不同配搭，及提供意見，怎樣配搭出一杯美味的果汁，非常貼心❣️還詢問我們，是否要打包一些食物，在回程時享用，實在太窩心了 🥰 還要多謝團隊成員 - Jane 和 Alina，為客人提供優質和貼心的服務！必定會向親友推介這間人性化的酒店🙌🏼🙌🏼
📝 跨年行程建議
🅰️ 方案 A：硬核倒數一日遊 (當晚返港)
下午高鐵抵福田 ➔ COCO Park 下午茶 ➔ 晚上市民中心睇燈光秀/無人機 ➔ 倒數後搭地鐵至皇崗口岸過關返港。
🅱️ 方案 B：休閒嘆世界 (2日1夜 • 推薦)
Day 1: 入住南山區酒店 ➔ 海岸城行街食飯 ➔ 晚上世界之窗睇煙花倒數。
Day 2: 瞓到自然醒 ➔ 深圳灣公園晨跑/散步 ➔ 嘆個椰子雞/點心午餐 ➔ 按摩 SPA 放鬆 ➔ 滿足返港。
心動不如行動！立即打開 Trip.com App，鎖定你的優惠房價同門票，同親朋好友一齊北上迎接充滿希望的 2026 年啦！🚀
