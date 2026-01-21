2026男士10大髮型推介｜

踏入2026，男士髮型不再只是單純修整，而是展現個人態度的關鍵細節。從韓系層次剪到歐美復古油頭，今年的潮流重點在於「自然不造作」與「風格個性化」的平衡。無論你是職場型男還是街頭潮人，以下十款髮型都能為你帶來靈感。





1. 韓系層次剪（Layered Crop）

以輕盈層次打造出自然動感，微卷髮質最為適合。隨性蓬鬆的線條讓整體顯得年輕有活力，特別適合亞洲男生臉型。





2. 利落短寸（Clean Buzz Cut）

極簡短寸回歸主流，低維護度且展現陽剛自信。想營造軍事風或街頭硬朗感的男生不可錯過。





3. 法式瀏海（French Crop Fringe）

短劉海配合俐落後側剪裁，呈現歐系時尚感。適合搭配西裝或時裝造型，髮蠟輕推即可有型。





4. 中長微捲髮（Medium Curly Flow）

中長波浪髮在2026繼續火熱，尤其受音樂人與創意職人喜愛。自然飄逸的弧度增加層次感與隨性感。





5. 班尼油頭（Modern Pompadour）

經典不敗的高層次油頭，以復古線條打造紳士魅力。利用定型噴霧加強輪廓，有氣勢又不老氣。





6. 韓系 Curtain Bangs 中分

超人氣「男神中分」依然是熱潮，特別適合臉型輪廓分明者。可柔可剛，輕鬆駕馭不同場合。





7. 自然蓬鬆短波（Textured Wavy Crop）

帶點卷度和凌亂感的短波髮，散發輕鬆感。日常造型時只需抓一抓即可出門，極具生活氣息。





8. 漸層Fade髮型（Low-Mid Fade）

從耳際至後腦的自然漸層，凸顯乾淨俐落線條。適合搭配街頭潮服或運動風打扮。





9. 濕感中分（Wet Look Middle Part）

利用髮油製造出光澤與質感，今年不少韓星、日系模特都在演繹這個風格。夜間派對或約會造型首選。

10. 自然長髮（Natural Long Flow）

隨著自由風格興起，中長髮甚至長髮男士越來越多。只要保養得當，這風格反而突顯個性與藝術感。







