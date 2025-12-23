2026賀歲最強《夜王》！黃子華 X 鄭秀文 X 《毒舌大狀》導演吳煒倫 偕東日夜總會小姐列陣驚艷亮相

《夜王》

首發海報、預告，幕前陣容曝光，帶領觀眾喜迎馬年！今個新年一對歡喜冤家黃子華、鄭秀文情義兩心知，與一班笑面迎人的美艷公關王丹妮、廖子妤、楊偲泳、譚旻萱、李芯駖、林熙彤、鄧麗英等各出奇招，閃艷舞場，鬥靚鬥笑鬥好戲！謝君豪、楊偉倫、盧鎮業、何啟華夜店獵艷，春光無限好，陪大家開心迎新歲！

一眾東日夜總會台柱、VIP人物角色首度亮相，讓大家眼前閃亮。

角色人物介紹

歡哥（黃子華飾）東日夜總會大經理

歡哥（黃子華飾）東日夜總會大經理

一夫當關 叱咤夜場

廣告 廣告

V姐（鄭秀文飾）東日夜總會CEO

V姐（鄭秀文飾）東日夜總會CEO

霸氣一姐 屢創佳績

Coco（王丹妮飾）東日夜總會媽媽生

Coco（王丹妮飾）東日夜總會媽媽生

女中豪傑 千杯不醉

Mimi（廖子妤飾）東日夜總會媽媽生

Mimi（廖子妤飾）東日夜總會媽媽生

柔情似水 御客有術

土地（楊偉倫飾）東日夜總會客戶經理

土地（楊偉倫飾）東日夜總會客戶經理

使命必達 夜場人精

煲煲（楊偲泳飾）東日夜總會小姐

煲煲（楊偲泳飾）東日夜總會小姐

玲瓏浮凸 性感女神

ChiLing （譚旻萱飾）東日夜總會小姐

ChiLing （譚旻萱飾）東日夜總會小姐

猜枚勝手 高嶺之花

水晶（李芯駖飾）東日夜總會小姐

水晶（李芯駖飾）東日夜總會小姐

櫻桃小咀 口技高超

BB（林熙彤飾）東日夜總會小姐

BB（林熙彤飾）東日夜總會小姐

青春可人 熟男必殺

Mickey（黃潔琪飾）東日夜總會小姐

Mickey（黃潔琪飾）東日夜總會小姐

小鳥依人 神顏外援

結衣（鄧麗英飾）東日夜總會侍應

結衣（鄧麗英飾）東日夜總會侍應

狂操㗎文 蒙混客人

姚先生（謝君豪飾）富豪恩客

姚先生（謝君豪飾）富豪恩客

曾經滄海 歡場尋愛

太子峰（盧鎮業飾）東日夜總會太子爺

太子峰（盧鎮業飾）東日夜總會太子爺

夜場腦細 陰險無限

Ace（何啟華飾）股票經紀

Ace（何啟華飾）股票經紀

新晉財子 食女無數

《夜王》海報

法庭變夜總會

由第一部作品《毒舌大狀》以法庭為故事背景，搖身一變，來個大反差，最新作品《夜王》故事背景變了夜總會，到底導演吳煒倫新作《夜王》的故事由來怎樣？

「事情發生在《毒舌大狀》的慰勞宴上，當時一班演員飲得興高彩烈之際，Renci（楊偲泳）突然問我會否拍《毒舌大狀2》？我立即回答說不好了，不想再拍那麼嚴肅的題材。跟著我看到席上如此齊人，那麼多美女，便腦海忽然一閃，衝口而出話要拍便拍夜總會吧！一講『夜總會』三個字，大家即刻起哄，舉手贊成。」

「今次選擇開拍以夜總會為題材的電影的另一個原因是，我喜歡去。八九十年代的尖東燈紅酒綠浮華璀璨，至千禧年後，中國城結業，2012年大富豪與新花都也相繼結業，曾經有幾風光輝煌都已成過去。面對尖東的殞落，當年一班在尖東夜場打拼的人，前路茫茫，卻又回不了頭，該如何反應？這就是開拍《夜王》的第二個原因。當年尖東的故事，與現在的香港有一種奇妙的共鳴。」

《夜王》

故事大綱

香港首部破億票房港產神作，金像獎最佳電影《毒舌大狀》班底2026再領風騷 ！

2012年，昔日風光一時的東日夜總會被收購，在尖東打滾數十年的大經理歡哥（黃子華 飾）面臨時代轉變的挑戰。

公司新任CEO竟是歡哥狠辣的前妻V姐（鄭秀文 飾），強迫歡哥及眾女公關轉型，業績漸有起色。怎料背後原來是大財團的操控遊戲，東日隨時關燈不保。為了保住東日，歡哥及V姐聯手，誓要與眾女公關作最後反撲，企硬尖東！