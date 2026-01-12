2026金球獎Lisa性感美絕紅地毯！首位K-Pop偶像擔任頒獎嘉賓，黑色透視「紅毯戰衣」來自Jacquemus

2026金球獎｜第83屆金球獎於美國比佛利山莊登場，一眾明星在紅地毯的造型都非常亮眼，當中有BLACKPINK成員Lisa以一身Jacquemus的黑色透視晚裝亮相，性感又高貴的造型，美絕金球獎紅地毯！

（ Getty Images ）

（Getty Images）

Lisa更是首位K-Pop偶像、泰國藝人擔任金球獎頒獎嘉賓，她所參演的《白蓮花大飯店The White Lotus》也得到今次金球獎的最佳劇情劇集、電視劇最佳女配角、電視劇最佳男配角提名。

（Getty Images）

（Getty Images）

（Getty Images）

Lisa在金球獎紅地毯上穿起來自法國設計師品牌Jacquemus春夏2026晚裝，純黑薄紗垂墜加上透視的設計，若隱若現地呈現Lisa的美好身段；配搭金色的粗鏈choker首飾珠寶，以及簡單俐落的好氣息妝容，並以招牌瀏海及深啡色微捲長髮示人，大方得來又成為紅地毯焦點。

（Getty Images）

（Getty Images）

（Getty Images）

Lisa在頒獎台上換了另一套銀色閃令令晚裝登場，並與Priyanka Chopra Jonas一起頒發電視劇最佳男主角獎。大家喜歡Lisa這次在金球獎2026的造型嗎？

（Getty Images）

（Getty Images）

BLACKPINK Lisa首擔Netflix電影女主角！進軍韓國電影圈，夥拍馬東錫、李陣郁齊演《TYGO》

