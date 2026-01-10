2026韓劇陣容也太強！IU、宋慧喬、孫藝珍、孔劉也要回來了

▲ ELLE.com.hk

2026年似乎又是要拼命追劇的一年，今年不少韓劇蓄勢待發，有金宣虎＋高允貞《愛情怎麼翻譯？》、池晟《法官李漢英》、IU＋邊佑錫《21世紀大君夫人》、全智賢＋池昌旭、《人類X九尾狐》、宋慧喬＋孔劉《慢慢地，强烈地》，哪一套已經在你的必追榜單之中？

《慢慢地，强烈地》

宋慧喬、孔劉、李荷妮、金雪炫、車勝元， 絕對是值得期待的陣容，《慢慢地，強烈地》中，宋慧喬飾演的角色內斂而堅韌，長年將情感收進生活縫隙中；孔劉則飾演帶著傷痕與溫度的男子，對世界保持距離，卻仍渴望被理解。兩人之間沒有轟烈開場，而是在陪伴、對話與一次次無聲靠近中，慢慢累積出無法忽視的張力。

