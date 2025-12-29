2026韓國跨年：首爾煙火倒數/釜山無人機Show/濟州島睇日出！終極懶人包一篇睇晒

韓國跨年終極攻略

2025話咁快就到尾聲，準備好點樣迎接2026未？每年倒數都係留喺香港同人逼？不如今年玩大啲，飛去附近嘅韓國過返個白色跨年！

無論你係想喺首爾市中心感受万人空巷嘅倒數氣氛，睇璀璨嘅2026首爾跨年煙火；定係以K-Pop粉絲身份，親身去年末頒獎禮同Oppa、Unnie一齊迎接新年；抑或係想去風景靚到似畫嘅濟州島，喺世界自然遺產前迎接2026年第一道曙光，韓國絕對可以滿足你所有願望！

Trip.com已經幫你準備好呢份超詳盡嘅韓國跨年2026攻略，由首爾、釜山到濟州島，最Hit嘅活動、交通貼士同精選酒店一次過晒你冷！快啲跟住我哋，一齊感受韓國最Warm嘅冬日節慶，倒數迎接2026！

韓國跨年之旅 | 出發前必睇懶人包

出發之前，袋穩呢幾個貼士，保證你嘅韓國跨年之旅玩得更順暢、更盡興！

1. 機票酒店，愈早Book愈着數！

年底係韓國旅遊大旺季，跨年期間機票酒店需求實係「手快有手慢冇」！強烈建議你最少提早2-3個月預訂。香港而家有好多直航機飛首爾仁川 (ICN)、釜山金海 (PUS) 同濟州 (CJU)，非常方便。

2. 唱錢同畀錢，點樣最方便？

貨幣： 韓國用嘅係韓元 (KRW)。建議喺香港唱定少量現金旁身，用嚟買魚糕、炒年糕呢啲街邊小食。

支付方式： 韓國電子支付超普及，但好多路邊攤只收現金。強烈推薦申請返張WOWPASS！佢集預付卡、交通卡 (T-Money) 於一身，仲可以直接用港幣增值，慳返唱錢嘅麻煩同時間，絕對係遊韓神器！

3. 上網要Keep住，打卡零時差！

跨年倒數緊係要即刻Po相上IG Story啦！想隨時隨地保持網絡暢通，記得預備定上網卡。

韓國eSIM： 唔使換實體卡，QR Code一掃即用，落機即刻上到網，慳返排隊拎WiFi蛋嘅時間。

4. 韓國天氣凍冰冰，點着衫好？

韓國冬天真係唔講得笑！跨年夜首爾氣溫隨時跌到 -10°C 至 0°C，加埋寒風，體感仲凍！

穿搭指南： 一定要用「洋蔥式穿搭法」！

內層： 發熱底衫 中層： 羊毛衫 / Fleece衛衣 外層： 厚身長羽絨 / 防風保暖大褸

保暖三寶： 頸巾、冷帽、手套 (買可以篤電話mon嘅款最方便！)、厚襪同暖包都唔少得。如果諗住長時間喺戶外等倒數，記得帶埋腳用暖貼，包你由頭暖到落腳！

首爾跨年：傳統與潮流嘅完美結合

首爾作為跨年嘅核心地帶，由莊嚴嘅傳統儀式到超現代嘅光影Show，應有盡有！

1. 普信閣敲鐘儀式 (보신각 타종행사) — 最地道嘅傳統跨年體驗

呢個絕對係首爾最具歷史意義嘅跨年活動！每年12月31號午夜，普信閣會敲響33下鐘聲，寓意辭舊迎新。成千上萬市民同遊客會逼爆鐘路，氣氛莊嚴又熱鬧，想體驗最Local嘅韓國文化就一定要嚟！

韓國跨年 | 普信閣敲鐘

亮點： 除咗敲鐘，周邊仲有K-Pop同傳統音樂表演。

日期時間： 2025年12月31日 (約 23:00 - 01:30，敲鐘儀式 00:00 準時開始)

交通： 地鐵1號線「鐘閣站」4號出口。(注意：當晚會有人流管制，部分出口或會封閉，建議提早喺乙支路入口站或光化門站落車行過去。)

小貼士： 人潮極多！建議提早2-3個鐘去霸個靚位。

2. 光化門廣場 & 世宗路 — Seoul Winta 媒體藝術盛宴

近年光化門廣場已經成為首爾冬季慶典「Seoul Winta」嘅主舞台。跨年夜會有一場超大型嘅媒體立面表演，一個直徑12米嘅巨型「午夜太陽」裝置會慢慢升起，配合光影同音樂，視覺效果超震撼！

韓國跨年 | 光化門廣場

亮點： 結合光影、投影同音樂嘅超大型戶外Show。

日期時間： 2025年12月31日 (倒數活動約 23:30 開始)

交通： 地鐵5號線「光化門站」2號或9號出口。

3. 東大門設計廣場 (DDP) — Seoul Light DDP 潮流之選

如果你鍾意設計同潮流，DDP就係你嘅不二之選！充滿未來感嘅銀色建築外牆會變成巨型畫布，上演「Seoul Light DDP」沉浸式燈光Show。呢度聚集勁多韓國後生仔，氣氛超High！

韓國跨年 | 東大門設計廣場（DDP）

圖片來源：首尔市官方网站

亮點： 建築投影Show、精緻倒數煙火、聖誕市集。

日期時間： 2025年12月31日 (跨年特別場約 23:55 開始)

交通： 地鐵2/4/5號線「東大門歷史文化公園站」1號出口。

4. 樂天世界塔 (Lotte World Tower) — 首爾跨年煙火焦點

講到首爾跨年煙火，點可以唔提地標樂天世界塔？作為全韓國最高建築，跨年煙火Show結合塔身嘅LED燈光，喺石村湖上空綻放，場面極之壯觀！

韓國跨年 | 樂天世界塔（Lotte World Tower）煙火與倒數

圖片來源：Kinnso

亮點： 555米高空雷射燈光Show、盛大煙火、石村湖浪漫氣氛。

日期時間： 2025年12月31日 (約 23:00 開始)

交通： 地鐵2/8號線「蠶室站」2號出口。

小貼士： 想睇得更震撼？可以買飛上Seoul Sky觀景台，喺高空感受跨年盛況！

5. 電視台年末頒獎典禮 — K-Pop迷朝聖必去

各位韓迷注意！跨年夜正正係各大電視台舉行歌謠大祭典、演技大賞嘅大日子！想一次過見晒你最愛嘅Idol同演員？咁就要留意官方抽飛或搶購外國人專屬嘅旅行套票啦！

韓國跨年 | 電視台年末頒獎典禮

圖片來源：LUVKPOP

亮點： 頂級K-Pop偶像華麗舞台、演員紅地氈盛況。

日期： 2025年12月31日 (留意MBC/KBS/SBS官方公佈)

費用： 需提前撲飛或購買旅遊套票。

釜山跨年：海港城市嘅浪漫倒數

想吹住海風過一個浪漫跨年？釜山絕對係你杯茶！

1. 廣安里海水浴場 — 全韓最大無人機燈光Show

廣安里嘅無人機Show已經成為釜山跨年嘅招牌活動！跨年夜當晚，數千架無人機將會喺廣安大橋夜景嘅映襯下，排列出「2026」、新年祝福等圖案，科技感十足，超級IG-able！

韓國跨年 | 廣安里M無人機燈光秀

韓國當今潮流的中心！廣安里M無人機燈光秀

亮點： 數千架無人機上演嘅大型倒數表演。

日期時間： 2025年12月31日 (特別倒數場約 23:55 開始)

交通： 釜山地鐵2號線「廣安站」3號或5號出口，步行約10分鐘。

2. 海雲台海水浴場 — 倒數狂歡與迎接日出

海雲台唔單止係夏天嘅度假勝地，冬天跨年一樣咁精彩！除夕夜有音樂會同倒數活動，到1月1號朝早，呢度就變成迎接新年第一道陽光嘅最佳地點！

韓國跨年 | 海雲台海灘

亮點： 海邊音樂會、放氣球許願、壯觀海上日出。

日期： 2025年12月31日 - 2026年1月1日

交通： 釜山地鐵2號線「海雲臺站」3號或5號出口，步行約5分鐘。

濟州島跨年：喺世界遺產迎接第一道光

想遠離煩囂，喺大自然嘅懷抱中迎接新年？咁就一定要去濟州島！

1. 城山日出峰 — 城山日出節 (성산일출축제)

城山日出峰係濟州島嘅象徵，每年嘅「城山日出節」都係島上最盛大嘅跨年慶典！就算為咗保護自然景觀而限制登山人數（通常要預約），山腳廣場一樣有篝火晚會、煙火表演同傳統祈福活動，氣氛一流！

韓國跨年 | 城山日出峰

亮點： 篝火儀式、傳統表演、壯麗海上日出。

日期： 2025年12月30日 - 2026年1月1日

交通： 建議自駕或包車。亦可由濟州市外巴士客運站搭急行巴士111/112號直達。

預約貼士： 想喺元旦登上山頂睇日出，記得提早上網預約買飛，名額好快滿！

2. 濟州島自駕遊攻略

喺濟州島，自駕絕對係最自由、最方便嘅玩法！

Trip.com 即日起租車可享 8% 優惠

【Trip.com獨家優惠】透過Trip.com預訂您的「韓國跨年」行程，點選複製優惠代碼，在付款頁面輸入即可輕鬆享有專屬優惠！💴

優惠碼：TRIPCAR8

👉 預訂 Trip.com 租車

點解要自駕？

行程彈性： 輕鬆去勻涉地可支、牛島等周邊景點。 冬日避風港： 喺寒冷天氣下，有架車點對點移動真係舒服好多！

重要提示： 香港特區護照持有人，記得出發前申請定國際駕駛執照 (IDP)。取車時要帶齊護照、香港車牌同國際車牌！

追逐2026第一道晨光！韓國日出聖地巡禮

跨年玩通頂仲有精力？咁就唔好錯過2026年嘅第一道曙光啦！

首爾：N首爾塔 (南山塔)

唔使長途跋涉，喺首爾市中心就可以俯瞰日出，寓意新年步步高陞！元旦日纜車通常會提早服務。

韓國跨年 | N首爾塔（南山塔）

江原道：正東津火車站 & 洛山寺

正東津係「離海最近的火車站」，超浪漫！而去洛山寺，喺莊嚴嘅海水觀音像前睇日出，心靈都會得到平靜。

韓國跨年 | 洛山寺

浦項：虎尾岬迎日節

韓國最早睇到日出嘅地方！地標「相生之手」托住太陽升起嘅畫面，靚到似一幅畫！現場仲有「萬人年糕湯」活動，免費派發熱辣辣嘅年糕湯，齊齊分享新年福氣。

韓國跨年住邊好？精選鄰近倒數熱點酒店

揀間位置方便嘅酒店，玩到幾夜返去都唔怕！

首爾明洞 PJ 酒店 (Hotel PJ Myeongdong)

賣點： 位於市中心黃金地段，近地鐵站，去東大門或明洞都超方便。有免費穿梭巴士，房又夠大，最啱一家大細或購物狂！

釜山威斯汀朝昕酒店

賣點： 海雲台海景第一排！部分房甚至可以喺房入面直擊跨年活動同迎接日出，唔使出去同人逼，享受奢華體驗！

城山瑪里納酒店

賣點： CP值極高之選！距離城山日出峰只係幾分鐘車程，無論去睇日出定去周邊景點都勁方便，自駕遊人士首選！

結語

睇到心郁郁？唔好等啦！無論你揀喺首爾嘅鐘聲下許願，定係喺釜山嘅海風中擁抱，抑或係喺濟州島迎接第一道陽光，韓國跨年之旅都一定會成為你最難忘嘅回憶！

立即登入 Trip.com，開始計劃你嘅韓國跨年之旅，預訂最抵機票酒店啦！ 祝你喺韓國過一個又Warm又浪漫嘅2026新年！

