專訪車婉婉｜母親離世傷心成低潮：希望我冇讓曾志偉丟架
2026馬年旺財銀包顏色選購指南！火旺之年必選「這3大色」最招財、切記避開鮮紅色等5種破財顏色
銀包用對顏色財運旺足一整年！即看2026馬年銀包顏色風水攻略：
2026丙午馬年屬火氣偏旺的年份，這一年將特別容易衝動消費。因此，026年的理財重點不在於賺得多，而在於能否穩住。想要穩守財富，銀包絕對是關鍵之一。銀包實際上是風水中極具象徵性的「行動財庫」，更反映一個人如何對待金錢、管理資源與控制慾望。若你正打算在新一年換新銀包，錢包顏色的搭配就可以成為你穩住錢財的第一步！
2026馬年旺財銀包顏色Top 1：土色系錢包
在五行生剋之中，火生土，而土又能生金，因此在火氣鼎盛的丙午年，土色系被視為最穩健的選擇。沉實的大地色能吸納過旺的火能量，讓財運由躁動回歸穩定，特別適合希望存錢的人。咖啡色、卡其色或奶茶色這類低飽和色調，既不張揚，又能營造安全感，特別適合經常使用電子支付或是金錢流動速度快的人。
Saint Laurent Cassandre matelassé wallet
價錢：$4,633
FENDI FF-print wallet
價錢：$8,346
2026馬年旺財銀包顏色Top 2：金色系
不少人一聽到火年便直覺避開金色，其實只要色調選得內斂，金色在2026年反而有其作用。透過火生土、土生金的轉化路徑，香檳金或霧面金屬色象徵的是歷經淬煉後的價值，有助吸引偏財，亦能提升專業形象。
Jimmy Choo Marinda leather wallet
價錢：$4,290
Ferragamo gancini buckle continental wallet
價錢：$4,140
2026馬年旺財銀包顏色Top 3：藍色系
若你很容易衝動消費，那麼藍色系會是最理想的選擇。水能制火，深藍或藏青色有助拉回理性，讓金錢流動變得有秩序。這類顏色特別適合收入不穩定或正打算好好理財的人。
Valentino Garavani grained leather logo wallet
75折優惠價：$3,167｜
原價：$4,500
Diesel logo-plaque wallet
72折優惠價：$1,595｜
原價：$2,230
2026馬年旺財銀包顏色攻略：材質決定成敗
除了顏色外，銀包的材質同樣重要。真皮被視為具備吸納與轉化能量的材質，擁有更強大的聚財效果。而霧面質感則象徵財不外露，有助把錢財留下來。
Polo Ralph Lauren envelope-leather wallet
價錢：$3,110
2026馬年旺財銀包顏色攻略：5大顏色陷阱
在火氣本已高漲的2026年，過於鮮豔的紅色與橘紅色，容易形成能量過盛的狀態，短期或有進帳，長遠卻加速開支。桃紅與螢光色則偏向浮動與人際牽扯，容易因情感或社交而破財。至於純黑色，雖有守財之意，但在強火流年中反而形成對沖，讓財運停滯。
此外，定期整理銀包也十分重要，應避免過多不必要的卡片與收據，只留常用的信用卡、提款卡與必要證件有助維持財運流動順暢。即使以電子支付為主，仍建議在錢包內保留一張全新鈔票，當作一個不輕易動用的備用金象徵，為財氣提供一個持續停留的理由。
常見問題：
問：今年邊個生肖犯太歲？
答：馬、鼠、牛……詳情按此
問：有無2026生肖運程？
答：雲文子奇門遁甲12生肖馬年運程總覽……詳情按此
