Yahoo 編輯精選產品資訊為商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 會獲取報酬。Yahoo並非買賣一方或其代理，交易責任由用戶與商戶自行承擔，所有資訊以商戶頁面為準。

2026馬年旺財銀包顏色選購指南！火旺之年必選「這3大色」最招財、切記避開鮮紅色等5種破財顏色

2026丙午馬年屬火氣偏旺的年份，這一年將特別容易衝動消費。因此，026年的理財重點不在於賺得多，而在於能否穩住。想要穩守財富，銀包絕對是關鍵之一。銀包實際上是風水中極具象徵性的「行動財庫」，更反映一個人如何對待金錢、管理資源與控制慾望。若你正打算在新一年換新銀包，錢包顏色的搭配就可以成為你穩住錢財的第一步！

【立即睇】全新 Yahoo Shopping 專頁正式上線，跟貼最新優惠情報

2026馬年旺財銀包顏色Top 1：土色系錢包

在五行生剋之中，火生土，而土又能生金，因此在火氣鼎盛的丙午年，土色系被視為最穩健的選擇。沉實的大地色能吸納過旺的火能量，讓財運由躁動回歸穩定，特別適合希望存錢的人。咖啡色、卡其色或奶茶色這類低飽和色調，既不張揚，又能營造安全感，特別適合經常使用電子支付或是金錢流動速度快的人。

Saint Laurent Cassandre matelassé wallet

價錢：$4,633

SHOP NOW

廣告 廣告

Saint Laurent Cassandre matelassé wallet

FENDI FF-print wallet

價錢：$8,346

SHOP NOW

FENDI FF-print wallet

2026馬年旺財銀包顏色Top 2：金色系

不少人一聽到火年便直覺避開金色，其實只要色調選得內斂，金色在2026年反而有其作用。透過火生土、土生金的轉化路徑，香檳金或霧面金屬色象徵的是歷經淬煉後的價值，有助吸引偏財，亦能提升專業形象。

Jimmy Choo Marinda leather wallet

價錢：$4,290

SHOP NOW

Jimmy Choo Marinda leather wallet

Ferragamo gancini buckle continental wallet

價錢：$4,140

SHOP NOW

Ferragamo gancini buckle continental wallet

2026馬年旺財銀包顏色Top 3：藍色系

若你很容易衝動消費，那麼藍色系會是最理想的選擇。水能制火，深藍或藏青色有助拉回理性，讓金錢流動變得有秩序。這類顏色特別適合收入不穩定或正打算好好理財的人。

Valentino Garavani grained leather logo wallet

75折優惠價：$3,167｜ 原價：$4,500

SHOP NOW

Valentino Garavani grained leather logo wallet

Diesel logo-plaque wallet

72折優惠價：$1,595｜ 原價：$2,230

SHOP NOW

Diesel logo-plaque wallet

2026馬年旺財銀包顏色攻略：材質決定成敗

除了顏色外，銀包的材質同樣重要。真皮被視為具備吸納與轉化能量的材質，擁有更強大的聚財效果。而霧面質感則象徵財不外露，有助把錢財留下來。

Polo Ralph Lauren envelope-leather wallet

價錢：$3,110

SHOP NOW

Polo Ralph Lauren envelope-leather wallet

2026馬年旺財銀包顏色攻略：5大顏色陷阱

在火氣本已高漲的2026年，過於鮮豔的紅色與橘紅色，容易形成能量過盛的狀態，短期或有進帳，長遠卻加速開支。桃紅與螢光色則偏向浮動與人際牽扯，容易因情感或社交而破財。至於純黑色，雖有守財之意，但在強火流年中反而形成對沖，讓財運停滯。

圖片來源：getty images

圖片來源：getty images

此外，定期整理銀包也十分重要，應避免過多不必要的卡片與收據，只留常用的信用卡、提款卡與必要證件有助維持財運流動順暢。即使以電子支付為主，仍建議在錢包內保留一張全新鈔票，當作一個不輕易動用的備用金象徵，為財氣提供一個持續停留的理由。

圖片來源：getty images

常見問題：

問：今年邊個生肖犯太歲？

答：馬、鼠、牛……詳情按此

問：有無2026生肖運程？

答：雲文子奇門遁甲​​12生肖馬年運程總覽……詳情按此

緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～

🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/

🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/

🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping

潮流熱話：

Hermès愛馬仕本命馬年來了！新款馬首馬蹄頸鏈耳環首飾亮相

Chanel新廣告兩大神顏香奈兒同框太好看！Jennie與Gracie Abrams演繹最新Coco Crush首飾

PUMA新年「黑色雙皮扣鞋」很搶手！3款馬年新鞋詢問度超高，深紫色仿馬毛Speedcat上架