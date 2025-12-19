2026馬年犯太歲如何化解？雲文子化解犯太歲飾物及增運顏色貼士：屬馬本命年可配戴這3款生肖飾物

2026馬年要來了！12生肖運程相信大家都已經看過不少，而最多人關注的正是誰會在馬年犯太歲！2026馬年哪個生肖犯太歲呢？犯太歲的話又如何化解？要攝太歲嗎？這裡由雲文子師傅為各位一一分析4個犯太歲生肖的運勢以及化解犯太歲可配戴什麼生肖飾物，助你增運，馬年順風順水！

>>一個專頁睇晒！新年購物攻略/賀年糕點/賀年食譜/新年好去處<<

雲文子師傅馬年運程大全

屬馬按此｜屬羊按此｜屬猴按此｜屬雞按此

廣告 廣告

屬狗按此｜屬豬按此｜屬鼠按此｜屬牛按此

屬虎按此｜屬兔按此｜屬龍按此｜屬蛇按此

2026馬年犯太歲生肖

2026馬年有4個生肖犯太歲，包括：「馬、鼠、牛、兔」

馬「值太歲」及「刑太歲」：整體運程將徘徊於疲弱狀態。不論環境或人際關係，也諸多阻滯，並會將時間、精力，錯配，而錯失良機。

鼠「沖犯太歲」：運勢荊棘滿途，一些難以估計的衝擊，將對肖鼠之人帶來沉重壓力，容易影響分析能力，不要作出任何重大改變，以免出現差錯。

牛「害太歲」：運勢暗湧頻生，小人當道。意味運程好比一個睡火山，危機一觸即發。

兔「破太歲」：運勢一蹶不振。「破」暗藏著「好事多磨」、「遭破壞」意味，亦預示有缺失、不足、損耗，不少事情也諸多掣肘。

2026馬年化解犯太歲飾物及增運顏色錦囊

雖然這4個犯太歲生肖在這一年會比較舉步維艱，但可以透過攝太歲、配戴化解犯太歲飾物來幫忙化解危機兼增運！快來筆記以下化解犯太歲飾物錦囊！

屬「馬」化解犯太歲飾物及增運顏色：

增運顏色：黑色、紅色

增運飾物：星星形圖案或飾物

化解值/刑太歲：羊、虎、狗飾物

2026馬年生肖運程雲文子｜屬馬本命年阻滯多小心遇小人與爛桃花，朋友能給予精神價值（附增運飾物及顏色）

屬「鼠」化解犯太歲飾物及增運顏色：

增運顏色：紅色、啡黃色

增運飾物：心形圖案或飾物

化解沖太歲：猴、龍飾物

2026馬年生肖運程雲文子｜屬鼠「沖犯太歲」充滿考驗之年，得「值符」庇佑令你逢凶化吉愈戰愈勇（附增運飾物及顏色）

屬「牛」化解犯太歲飾物及增運顏色：

增運顏色：紅色、綠色

增運飾物：鎖鏈形圖案或飾物

化解害太歲：蛇、雞飾物

2026馬年生肖運程雲文子｜屬牛「害太歲」運勢暗湧頻生，長輩緣不錯能從旁協助拆解問題（附增運飾物及顏色）

屬「兔」化解犯太歲飾物及增運顏色：

增運顏色：白色、啡黃色

增運飾物：三角形圖案或飾物

化解破太歲：狗、豬、羊飾物

2026馬年生肖運程雲文子｜屬兔「破太歲」諸多掣肘欠缺自信，宜多與風水氣場好的大自然連結提升氣場（附增運飾物及顏色）

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

玄學天后雲文子師傅MasterCloud，奇門遁甲風水大師，榮獲「2009國際十大易學風水名師」、「2008十大易學風水策劃風雲人物」、「2020香港最傑出企業服務大獎」等獎項，曾任北京聯合大學風水客座教授。國際品牌及金融機構御用風水行政策劃顧問（包括: JIMMY CHOO、Vivienne Westwood、Michael Kors、BOUCHUERON、BALLY、BVLGARI、FRED、Blackstone（黑石集團）、UBS瑞銀集團等）、大豐銀行。出版「奇門遁甲」十多本著作。

IG: master_cloud_

Facebook: 雲文子

玄學天后雲文子師傅MasterCloud

>>一個專頁睇晒！新年購物攻略/賀年糕點/賀年食譜/新年好去處<<

緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～

🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/

🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/

🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping