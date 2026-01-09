蘇民峰2026馬年生肖運程總覽：犯太歲化解增運建議、寒熱平命人運勢、吉凶星分析

2026年馬年運勢，12生肖運勢又是如何呢？由蘇民峰師傅為大家一一分析，犯太歲生肖、有吉星、凶星該如何應對，讓各位準備好迎接馬年，一切心想事成，行個靚運！

蘇民峰2026馬年生肖運程詳盡分析

2026年12生肖犯太歲生肖

「馬、鼠、牛、兔」，都是2026年馬年犯太歲生肖。雖然犯太歲，但當中都有好運勢，按入詳細運勢內文，看蘇師傳贈你化解方法。

馬：本命年犯太歲，最直接影響身體健康與情緒方面的潛在風險，筋骨手腳容易遭受損傷（詳細運勢按此）

鼠：沖太歲代表強烈的動盪與變化，伴隨著居住地遷移、職位變動或頻繁外出的跡象（詳細運勢按此）

牛：太歲相穿以及太歲相害，這兩種太歲關係在命理上屬於影響相對溫和的類型，代表生活中偶然有小波折，或是人際關係的輕微磨擦，基本上可以自然化解，甚至容易被忽略（詳細運勢按此）

兔：凶星有「卷舌」和「披麻」，「卷舌」象徵著口舌之爭，預示著容易發生面對面的爭吵衝突（詳細運勢按此）

圖片來源：天地圖書

