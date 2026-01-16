Yahoo 編輯精選產品資訊為商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 會獲取報酬。Yahoo並非買賣一方或其代理，交易責任由用戶與商戶自行承擔，所有資訊以商戶頁面為準。

2026馬年12生肖銀包新年旺財顏色：屬龍金色最旺、屬蛇黑色防破財？

2026 丙午火馬年即將來臨，又到換銀包迎新歲的時候。不少港人都會趁農曆年前入手新銀包，希望為來年財運加持。傳統上，銀包被視為財富的象徵，在風水玄學上，銀包顏色與生肖配對得宜，確實有助提升財運、吸引貴人。

今年火馬當道，十二生肖各有不同運勢起伏。究竟你的生肖配甚麼顏色銀包最旺財？邊種色調可以幫你避開破財危機？以下為大家逐一拆解 2026 馬年十二生肖銀包幸運色，讓大家在新一年財運亨通，銀包常滿！

【立即睇】Yahoo Style 專頁，跟貼最新潮流及優惠情報！

廣告 廣告

（Getty Images）

（Getty Images）

火馬年財運大勢 哪個生肖最旺財？

2026 年是丙午火馬年，天干地支都屬火，能量特別熾熱，代表變動快速、機會眾多，但同時競爭也會更加激烈。今年屬羊的朋友因為與太歲「六合」，財運特別順暢，貴人運強勁。屬龍今年有吉星照耀，正財偏財都有進帳。屬雞得到三大吉星加持，事業財運雙豐收。

相反，屬馬因為值太歲，財運波動較大，投資需要格外謹慎。屬鼠面對節奏太快的環境，容易因為衝動而破財。屬猴受凶星影響，支出可能多於收入。不過無需過分擔心，選對銀包顏色就有機會趨吉避凶，將不利因素減至最低。看看究竟十二生肖應該揀選甚麼顏色的銀包吧！

玄學命理只是參考，財富累積始終要靠個人努力。不過為自己揀選一個「開運色」銀包，為新一年增添好意頭與正能量，絕對是值得一試的小投資！

（Getty Images）

生肖屬鼠｜開運顏色：藍色、黑色

屬鼠的朋友今年面對外部環境節奏過快，容易心浮氣躁。藍色與黑色正好可以幫助冷靜下來，保持理性。藍色帶來清晰思維，讓你做財務決定時更加準確。黑色就像一個保護罩，幫助擋走外界干擾，專注理財。選擇藍黑色的銀包，可以避免衝動消費，守住錢財之餘，還可以慢慢累積財富。

LOEWE Leather wallet

價錢：$5,850

SHOP NOW

LOEWE Leather wallet

Bottega Veneta Intrecciato Bi-Fold Wallet

價錢：$5,000

SHOP NOW

Bottega Veneta Intrecciato Bi-Fold Wallet

生肖屬牛｜開運顏色：啡色、米色

屬牛向來踏實穩重，今年財運也算平穩。黃色與米色正好配合這種特質，強化正財收入。啡色代表土地豐收，可以吸引更多工作機會與穩定收入。米色，有助於合作時更加順利，貴人自然增多。這兩種顏色還可以平衡馬年的急躁氛圍，讓決策時更加穩健，財運自然步步高升。

Loewe Anagram leather wallet

價錢：$5,850

SHOP NOW

Loewe Anagram leather wallet

GUCCI GG Emblem Mini printed coated-canvas and leather wallet

價錢：$4,000

SHOP NOW

GUCCI GG Emblem Mini printed coated-canvas and leather wallet

生肖屬龍｜幸開運顏色：白色、金色

屬龍今年氣場特別旺盛，財運機會處處。白色代表全新開始，幫助把握轉變帶來的機遇。金色最配合龍的貴氣，象徵財富與成功，可以放大正財運勢。今年屬龍的朋友要有信心，大膽爭取屬於自己的財富。

GUCCI GG Marmont quilted canvas-jacquard and leather wallet

價錢：$4,300

SHOP NOW

GUCCI GG Marmont quilted canvas-jacquard and leather wallet

BOTTEGA VENETA Metallic intrecciato leather wallet

價錢：$6,500

SHOP NOW

BOTTEGA VENETA Metallic intrecciato leather wallet

生肖屬蛇｜開運顏色：黑色、灰色

屬蛇今年偏財運不錯，但要小心避免過度貪心。黑色與灰色可以保持冷靜，做投資決定時更加理性。黑色有收斂的作用，防止因為一時衝動而做錯決定。灰色中性穩重，幫助分析投資機會的真偽。選擇這兩種顏色的銀包，可以讓偏財運更加穩定，避開投資陷阱。

Givenchy 4G small wallet

價錢：$4,908

SHOP NOW

Givenchy 4G small wallet

BOTTEGA VENETA Cassette intrecciato leather wallet

價錢：$5,900

SHOP NOW

BOTTEGA VENETA Cassette intrecciato leather wallet

生肖屬羊｜開運顏色：黃色、橙色

屬羊今年人緣特別好，財運也跟著旺盛。黃色與橙色這兩種暖色調，正好可以加強人際關係。黃色代表陽光與正能量，令人對你印象加分。橙色活潑開朗，幫助打開話題，擴闊人脈。有貴人相助，合作機會自然增多，新的收入來源也會陸續出現。

SAINT LAURENT Cassandre matelassé leather wallet

價錢：$4,900

SHOP NOW

SAINT LAURENT Cassandre matelassé leather wallet

生肖屬猴｜開運顏色：白色、藍色

屬猴頭腦靈活，但今年容易分心。白色代表清晰與純淨，幫助整理思緒，專注重要事情。藍色帶來冷靜與理性，讓財務決策時更加精準。年記得要定下明確的理財目標，不要被太多資訊影響，穩紮穩打才是上策。

Loewe Anagram Small leather wallet

價錢：$5,850

SHOP NOW

Loewe Anagram Small leather wallet

Valentino Garavani grained leather logo wallet

特價︰$3,305；價錢：$4,500

SHOP NOW

Valentino Garavani grained leather logo wallet

生肖屬雞｜開運顏色：金色、綠色

屬雞今年財運主要來自人際網絡。金色夠搶眼，讓你更容易被貴人留意。綠色代表成長與發展，象徵財源不斷。記得要主動出擊，多參加社交活動，展現自己的才華，財運自然會隨之而來。

LOEWE Textured-leather cardholder

價錢：$4,100

SHOP NOW

LOEWE Textured-leather cardholder

生肖屬狗｜開運顏色：啡色、綠色

屬狗今年需要穩紮穩打。啡色代表大地，幫助打好根基，慢慢累積財富。綠色帶來新機會與希望，讓財運有進展空間。今年無需急於求成，一步一步來，財運會慢慢改善。記住守得住才是真正的財富。

Loewe Compact leather wallet

價錢：$5,850

SHOP NOW

Loewe Compact leather wallet

生肖屬虎、馬｜開運顏色：紅色、綠色

屬虎與屬馬今年都是行動派，財運要靠主動爭取。紅色代表熱情與動力，幫助把握每個賺錢機會。綠色為木，平衡火氣，讓決策時更加周全。屬虎今年與馬年氣場相合，貴人運特別旺。屬馬雖然犯太歲有波動，但也是充滿機遇的一年。紅、綠色的銀包可以保持積極，同時又不會過分衝動。

BOTTEGA VENETA Intrecciato 15 leather wallet

價錢：$5,900

SHOP NOW

BOTTEGA VENETA Intrecciato 15 leather wallet

Tory Burch Pebble envelope small wallet

特價：$1,437；價錢：$2,396

SHOP NOW

Tory Burch Pebble envelope small wallet

生肖屬兔、豬｜開運顏色：藍色、紫色

屬兔及屬豬今年都需要保持心境平和。藍色可以平衡情緒，面對壓力時保持冷靜。紫色帶來貴人運與靈感，幫助把握機會。屬兔今年容易有情緒波動，藍、紫色可以舒緩壓力。屬豬財運平穩向上，藍、紫色可以吸引更多好運，最適合想要穩中求勝的朋友。

Tory Burch Kira clover diamond quilt zip-around wallet

特價：$1,157；價錢：$2,410

SHOP NOW

Tory Burch Kira clover diamond quilt zip-around wallet

Dior Caro Dahlia 銀包

價錢：$5,400

Dior Caro Dahlia 銀包

2026馬年蘇民峰流年風水「吉凶方位攻略」：化解大小病位兼催旺財運桃花，轉運大法助你升職防漏財

緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～

🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/

🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/

🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping

生肖運程：

蘇民峰2026馬年生肖運程總覽：犯太歲化解增運建議、寒熱平命人運勢、吉凶星分析

2026開工吉日｜雲文子馬年開工吉日吉時推介＋開運5大貼士：幸運顏色戰衣、生肖相沖宜忌

2026馬年12生肖開運手袋推薦！這4個生肖拿「雲舞白」最旺？adidas驚現Miu Miu平替款 $500有找即可入手