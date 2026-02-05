2026 中山春節攻略｜8 大必去景點、泉眼溫泉、孫中山故居、石岐老街年味全搜羅

Marf邱彥筒專訪 定位主流但思想非主流
想喺 2026 年春節搵返啲失傳已久嘅「年味」？中山絕對係香港人北上嘅寶藏地點！呢度唔單止有地道嘅嶺南文化，仲可以燒炮仗（指定區域）、行傳統廟會，氣氛好到爆。
🧧 中山春節 8 大必去景點
中山花卉市場
地點： 中山市東區東明路
營業時間： 春節期間每日 08:00–20:00
亮點： 應節花海、桃花金桔、傳統手工藝攤位。
中山紀念公園
地點： 中山市西區翠亨新區
營業時間： 春節期間每日 06:00–22:00
亮點： 煙花秀、燈光匯演、威武舞獅、新年祈福。
孫中山故居紀念館
地點： 中山市翠亨村孫中山故居
營業時間： 08:30–17:30（春節正常開放）
亮點： 嶺南建築、國父生平歷史、新春文化民俗表演。
岐江公園
地點： 中山市石岐區岐江東路
營業時間： 春節期間每日 06:00–22:00
亮點： 工業遺址風、濱水燈光騷、DIY 燈籠手作。
中山萬達廣場美食街
地點： 中山市石岐區民生路
營業時間： 10:00–22:00
亮點： 豬腳姜、臘味煲仔飯、廟會風格活動、舞獅。
中山影視城
地點： 中山市南朗鎮影視大道
營業時間： 09:00–18:00（春節或延長至 20:00）
亮點： 穿越劇場、仿古建築打卡、大型彩燈裝置。
石岐老街
地點： 中山市石岐區東區街
營業時間： 春節期間每日 08:00–22:00
亮點： 紅燈籠街景、金牌燒鵝、老字號手信特產。
華僑城歡樂海岸主題公園
地點： 中山市東區華僑城歡樂海岸
營業時間： 09:30–21:30（春節或延長至 22:00）
亮點： 大型親子遊樂、夢幻煙火匯演、限定親子互動。
中山春節好去處 | 中山花卉市場
每逢中山春節，呢度就會搖身一變成為超震撼嘅繽紛花海！由寓意「大展鴻圖」嘅桃花、象徵「金玉滿堂」嘅金桔，到高潔嘅梅花應有盡有。行花市除咗睇花，仲可以逛傳統手工藝攤位、食地道小食，成個場都係民俗表演，節日氣氛濃到化唔開，係必去嘅打卡點！
圖片來源：DH2022@TripMoment
中山春節好去處 | 中山紀念公園
中山紀念公園呢度嘅春節慶祝活動每年都有新驚喜。璀璨煙花騷、流光溢彩嘅燈光匯演，加埋威武嘅舞獅同新年祈福活動，將節日歡樂推向高峰。當呢啲熱鬧情景配埋公園古色古香嘅園林建築，真係好似穿越時空咁，絕對係感受中山年味嘅最佳選擇。
中山春節好去處 | 孫中山故居紀念館
孫中山故居紀念館作為中山最代表性嘅地標，故居喺春節期間會策劃一系列文化活動。除咗深入了解國父孫中山先生嘅生平，仲可以細味嶺南建築嘅特色（好似蚝殼牆、滿洲窗）。現場仲有龍田非遺區同文青咖啡店，係一個寓教於樂、適合親子家庭嘅深度旅遊景點。
中山春節好去處 | 岐江公園
由舊船廠改建嘅岐江公園，春節期間河岸兩旁會掛滿彩燈，倒影喺水面上真係靚到好似畫咁。公園仲會增設整燈籠等手作活動，非常適合一家大細食完晚飯嚟散步，影返張溫馨嘅新春合照。
中山春節好去處 | 中山萬達廣場美食街
想食好嘢？嚟呢度就啱喇！由暖胃嘅豬腳姜、香噴噴嘅臘味煲仔飯，到細路最鍾意嘅糖葫蘆應有盡有。商場仲會搞廟會活動，等你可以一邊睇舞獅表演，一邊「掃街」食盡中山年味。
中山春節好去處 | 中山影視城
春節期間影視城會推出「穿越劇場」同卡通巡遊，園內充滿各國特色嘅仿古建築同大型彩燈。如果你鍾意影古裝相或者帶小朋友嚟玩親子互動遊戲，呢度絕對可以畀到你一個與眾不同嘅沉浸式新年體驗。
中山春節好去處 | 石岐老街
老街掛滿一串串火紅燈籠，節日氣息超強。呢度係食金牌燒鵝同叉燒包嘅天堂，仲可以買到各式各樣嘅傳統手工糖果做手信。喺老街慢行，你可以感受到中山最樸實、最地道嘅新年風情。
圖片來源：mybambam@TripMoment
中山春節好去處 | 華僑城歡樂海岸主題公園
中山大型親子地標！新年期間華僑城歡樂海岸主題公園會有煙火匯演同夢幻光影裝置。驚險嘅遊樂設施配埋琳瑯滿目嘅小吃攤位，無論係小朋友定大人都可以喺呢度重拾童心，係深受歡迎嘅新春狂歡地。
中山春節好去處 | Staycation
中山春節好去處 | Staycation：中山温泉賓館
中山温泉賓館若想在中山春節期間尋求一處身心放鬆的港灣，這家座落於中山知名溫泉區的酒店，將是您的理想之選。它完美融合了溫泉養生、休閒娛樂與度假住宿等多重元素，為您提供一個遠離塵囂的世外桃源。酒店內設有多種風格各異的溫泉池和特色泡湯設施，讓您在寒冷的冬日裡，盡情享受溫暖療癒的泡湯體驗，洗去一年的疲憊，以最佳狀態迎接新春。
中山温泉賓館（中心園店）(Zhongshan Hot Spring Hotel (Central Park))
評分：9.3/10.0
地址：三鄉鎮雍陌村中山温泉旅遊區中山温泉遊客中心西北100米, 中山
中山春節好去處 | Staycation：中山利和希爾頓酒店
中山利和希爾頓酒店這家酒店不僅提供高品質的舒適客房、完善的休閒設施及專業的 Spa 服務，更擁有絕佳的地理位置。它距離中山多個熱門景點、繁華美食街和核心商圈都近在咫尺，讓您在中山春節期間，可以輕鬆步行前往參與熱鬧的除夕夜活動、欣賞璀璨的燈會，或是悠閒地逛花市。選擇這裡，讓您的中山春節之旅既舒適又便捷。
中山利和希爾頓酒店(Hilton Zhongshan Downtown)
評分：9.4/10.0
地址：東區中山三路16號, 中山, 528400
中山春節Staycation推薦：探索中山利和希爾頓花園酒店的舒適與便利
中山利和希爾頓花園酒店這家位於中山古鎮區的酒店，以其幽靜的環境和濃郁的地方特色，成為中山春節輕鬆度假的理想選擇。作為國際知名酒店品牌旗下的產業，它提供寬敞舒適的客房和一流的服務品質，確保您的住宿體驗無懈可擊。更重要的是，酒店的便利位置，讓您可以輕鬆探索古鎮老街的歷史韻味，品嚐地道美食，為您的中山春節之旅增添更多文化與味蕾的享受。
中山利和希爾頓花園酒店(Hilton Garden Inn Zhongshan Guzhen)
評分：9.4/10.0
地址：古鎮鎮同興路103號, 中山
春節出遊貼士
提早訂票： 中山熱門景點（如影視城、故居）春節人流極多，建議提早喺 Trip.com 預訂，廢事現場排隊排到天荒地老。
公共交通優先： 春節期間中山市區同景點周邊容易塞車，建議多利用公共巴士或者叫車，避免搵位泊車嘅煩惱。
預約餐廳酒店： 熱門溫泉酒店同老字號餐廳（如石岐乳鴿店）一定要提前預約，確保行程順暢。
錯峰出行： 建議早上 8:30 就出發去熱門景點，或者揀假期的後半段（如初五後）前往，遊玩體驗會舒適好多。
中山旅遊攻略
