2026 中山春節攻略｜8 大必去景點、泉眼溫泉、孫中山故居、石岐老街年味全搜羅

想喺 2026 年春節搵返啲失傳已久嘅「年味」？中山絕對係香港人北上嘅寶藏地點！呢度唔單止有地道嘅嶺南文化，仲可以燒炮仗（指定區域）、行傳統廟會，氣氛好到爆​。

🧧 中山春節 8 大必去景點

  • 中山花卉市場

    • 地點： 中山市東區東明路

    • 營業時間： 春節期間每日 08:00–20:00

    • 亮點： 應節花海、桃花金桔、傳統手工藝攤位。

  • 中山紀念公園

    • 地點： 中山市西區翠亨新區

    • 營業時間： 春節期間每日 06:00–22:00

    • 亮點： 煙花秀、燈光匯演、威武舞獅、新年祈福。

  • 孫中山故居紀念館

    • 地點： 中山市翠亨村孫中山故居

    • 營業時間： 08:30–17:30（春節正常開放）

    • 亮點： 嶺南建築、國父生平歷史、新春文化民俗表演。

  • 岐江公園

    • 地點： 中山市石岐區岐江東路

    • 營業時間： 春節期間每日 06:00–22:00

    • 亮點： 工業遺址風、濱水燈光騷、DIY 燈籠手作。

  • 中山萬達廣場美食街

    • 地點： 中山市石岐區民生路

    • 營業時間： 10:00–22:00

    • 亮點： 豬腳姜、臘味煲仔飯、廟會風格活動、舞獅。

  • 中山影視城

    • 地點： 中山市南朗鎮影視大道

    • 營業時間： 09:00–18:00（春節或延長至 20:00）

    • 亮點： 穿越劇場、仿古建築打卡、大型彩燈裝置。

  • 石岐老街

    • 地點： 中山市石岐區東區街

    • 營業時間： 春節期間每日 08:00–22:00

    • 亮點： 紅燈籠街景、金牌燒鵝、老字號手信特產。

  • 華僑城歡樂海岸主題公園

    • 地點： 中山市東區華僑城歡樂海岸

    • 營業時間： 09:30–21:30（春節或延長至 22:00）

    • 亮點： 大型親子遊樂、夢幻煙火匯演、限定親子互動。

中山春節好去處 | 中山花卉市場

每逢中山春節，呢度就會搖身一變成為超震撼嘅繽紛花海！由寓意「大展鴻圖」嘅桃花、象徵「金玉滿堂」嘅金桔，到高潔嘅梅花應有盡有。行花市除咗睇花，仲可以逛傳統手工藝攤位、食地道小食，成個場都係民俗表演，節日氣氛濃到化唔開，係必去嘅打卡點！

中山春節, 中山花卉市場
中山春節, 中山花卉市場

圖片來源：DH2022@TripMoment

中山春節好去處 | 中山紀念公園

中山紀念公園呢度嘅春節慶祝活動每年都有新驚喜。璀璨煙花騷、流光溢彩嘅燈光匯演，加埋威武嘅舞獅同新年祈福活動，將節日歡樂推向高峰。當呢啲熱鬧情景配埋公園古色古香嘅園林建築，真係好似穿越時空咁，絕對係感受中山年味嘅最佳選擇。

中山春節, 中山紀念公園
中山春節, 中山紀念公園

中山春節好去處 | 孫中山故居紀念館

孫中山故居紀念館作為中山最代表性嘅地標，故居喺春節期間會策劃一系列文化活動。除咗深入了解國父孫中山先生嘅生平，仲可以細味嶺南建築嘅特色（好似蚝殼牆、滿洲窗）。現場仲有龍田非遺區同文青咖啡店，係一個寓教於樂、適合親子家庭嘅深度旅遊景點。

中山春節, 孫中山故居紀念館
中山春節, 孫中山故居紀念館

中山春節好去處 | 岐江公園

由舊船廠改建嘅岐江公園，春節期間河岸兩旁會掛滿彩燈，倒影喺水面上真係靚到好似畫咁。公園仲會增設整燈籠等手作活動，非常適合一家大細食完晚飯嚟散步，影返張溫馨嘅新春合照。

中山春節, 岐江公園
中山春節, 岐江公園

中山春節好去處 | 中山萬達廣場美食街

想食好嘢？嚟呢度就啱喇！由暖胃嘅豬腳姜、香噴噴嘅臘味煲仔飯，到細路最鍾意嘅糖葫蘆應有盡有。商場仲會搞廟會活動，等你可以一邊睇舞獅表演，一邊「掃街」食盡中山年味。

中山春節, 萬達廣場
中山春節, 萬達廣場

中山春節好去處 | 中山影視城

春節期間影視城會推出「穿越劇場」同卡通巡遊，園內充滿各國特色嘅仿古建築同大型彩燈。如果你鍾意影古裝相或者帶小朋友嚟玩親子互動遊戲，呢度絕對可以畀到你一個與眾不同嘅沉浸式新年體驗。

中山春節, 中山影視城
中山春節, 中山影視城

中山春節好去處 | 石岐老街

老街掛滿一串串火紅燈籠，節日氣息超強。呢度係食金牌燒鵝同叉燒包嘅天堂，仲可以買到各式各樣嘅傳統手工糖果做手信。喺老街慢行，你可以感受到中山最樸實、最地道嘅新年風情。

中山春節, 石岐老街
中山春節, 石岐老街

圖片來源：mybambam@TripMoment

中山春節好去處 | 華僑城歡樂海岸主題公園

中山大型親子地標！新年期間華僑城歡樂海岸主題公園會有煙火匯演同夢幻光影裝置。驚險嘅遊樂設施配埋琳瑯滿目嘅小吃攤位，無論係小朋友定大人都可以喺呢度重拾童心，係深受歡迎嘅新春狂歡地。

中山春節, 華僑城歡樂海岸主題公園
中山春節, 華僑城歡樂海岸主題公園

中山春節好去處 | Staycation

中山春節好去處 | Staycation：中山温泉賓館

中山温泉賓館若想在中山春節期間尋求一處身心放鬆的港灣，這家座落於中山知名溫泉區的酒店，將是您的理想之選。它完美融合了溫泉養生、休閒娛樂與度假住宿等多重元素，為您提供一個遠離塵囂的世外桃源。酒店內設有多種風格各異的溫泉池和特色泡湯設施，讓您在寒冷的冬日裡，盡情享受溫暖療癒的泡湯體驗，洗去一年的疲憊，以最佳狀態迎接新春。

中山春節, 中山温泉賓館
中山春節, 中山温泉賓館

中山温泉賓館（中心園店）(Zhongshan Hot Spring Hotel (Central Park))

中山温泉賓館（中心園店）(Zhongshan Hot Spring Hotel (Central Park))
中山温泉賓館（中心園店）(Zhongshan Hot Spring Hotel (Central Park))
中山温泉賓館（中心園店）(Zhongshan Hot Spring Hotel (Central Park))
中山温泉賓館（中心園店）(Zhongshan Hot Spring Hotel (Central Park))

評分：9.3/10.0

地址：三鄉鎮雍陌村中山温泉旅遊區中山温泉遊客中心西北100米, 中山

中山春節好去處 | Staycation：中山利和希爾頓酒店

中山利和希爾頓酒店這家酒店不僅提供高品質的舒適客房、完善的休閒設施及專業的 Spa 服務，更擁有絕佳的地理位置。它距離中山多個熱門景點、繁華美食街和核心商圈都近在咫尺，讓您在中山春節期間，可以輕鬆步行前往參與熱鬧的除夕夜活動、欣賞璀璨的燈會，或是悠閒地逛花市。選擇這裡，讓您的中山春節之旅既舒適又便捷。

中山春節, 中山利和希爾頓酒店
中山春節, 中山利和希爾頓酒店

中山利和希爾頓酒店(Hilton Zhongshan Downtown)

中山利和希爾頓酒店(Hilton Zhongshan Downtown)
中山利和希爾頓酒店(Hilton Zhongshan Downtown)
中山利和希爾頓酒店(Hilton Zhongshan Downtown)
中山利和希爾頓酒店(Hilton Zhongshan Downtown)

評分：9.4/10.0

地址：東區中山三路16號, 中山, 528400

中山春節Staycation推薦：探索中山利和希爾頓花園酒店的舒適與便利

中山利和希爾頓花園酒店這家位於中山古鎮區的酒店，以其幽靜的環境和濃郁的地方特色，成為中山春節輕鬆度假的理想選擇。作為國際知名酒店品牌旗下的產業，它提供寬敞舒適的客房和一流的服務品質，確保您的住宿體驗無懈可擊。更重要的是，酒店的便利位置，讓您可以輕鬆探索古鎮老街的歷史韻味，品嚐地道美食，為您的中山春節之旅增添更多文化與味蕾的享受。

中山春節, 中山利和希爾頓花園酒店
中山春節, 中山利和希爾頓花園酒店

中山利和希爾頓花園酒店(Hilton Garden Inn Zhongshan Guzhen)

中山利和希爾頓花園酒店(Hilton Garden Inn Zhongshan Guzhen)
中山利和希爾頓花園酒店(Hilton Garden Inn Zhongshan Guzhen)
中山利和希爾頓花園酒店(Hilton Garden Inn Zhongshan Guzhen)
中山利和希爾頓花園酒店(Hilton Garden Inn Zhongshan Guzhen)

評分：9.4/10.0

地址：古鎮鎮同興路103號, 中山

更多中山酒店推介

中山利和希爾頓酒店

用戶評分: 9.4/10.0

價錢：HK$635起

這次新年入住真的太驚喜了！一進酒店大門，滿眼的新年裝飾就讓人瞬間感受到濃濃的年味，精緻的窗花，氛圍感直接拉滿。 我訂的房間更是沒話説，乾淨整潔到無可挑剔，床單被褥柔軟親膚，採光特別好，拉開窗簾就能看到漂亮的街景。房間裏的設施一應俱全，晚上睡得特別舒服，完全沒有旅途的疲憊感。 最想表揚的是員工Jackson！辦理入住時他熱情又高效，還貼心地給我們介紹了酒店附近的新年活動和美食攻略。全程笑容滿面，服務態度真的太讚了！

中山大信酒店（小欖店）

用戶評分: 9.2/10.0

價錢：HK$271起

一如以往好，已經多次入住大信酒店。 今次反而發覺，晚上洗澡熱水不夠熱，全開熱水沖涼，感覺小小暖水一點，凍水也沒加，只可說不夠熱。。希望酒店加以注意。今次到大信酒店多咗，晚上宵夜18.8住客還有折頭，非常便宜抵食自助宵夜有粥粉麵飯及一些小點心。晚上9點半開始至到11點。非常推介。還裝修了自助洗衣房非常體貼。

中山喜來登酒店

用戶評分: 9.2/10.0

價錢：HK$579起

酒店大門bell boy係客人接觸酒店既第一點，呢間酒店係我第一次見企係個booth到，車都泊到面前，仲係玩手機無表示，要我問佢泊邊？仲問我有冇野幫到你？？😱🧐我係萬豪gold elite member,住過萬豪好多旗下酒店,呢間真係劣到無下次,我知，大把旅行團唔差散客。 前台Tina服務態度好好，送小禮物俾我小朋，友老5星酒店舊少少係預期，早餐正常，有免費泊車位（不過冇任何服務),自已搬埋雪糕筒👍🏻🥸 反正除非無得揀，唔係就唔好住中山喜來登,你會好失望。 住對面果間連鎖仲好。

中山國際酒店

用戶評分: 8.8/10.0

價錢：HK$199起

酒店的位置特別好，離步行街很近，是1985年開業的老酒店，非常的復古，挺好看。連電梯都是40年前的三菱電梯依舊在運行，服務沒有問題都挺熱心的，所有的前台和大堂工作人員都會講廣東話，有非常多的香港人入住。 洗手間不是清潔特別徹底，比如在洗手間發現了洗面奶，地上還有美瞳，房間衞生沒有問題，兩年前翻新了。酒店的中餐廳的早茶很不錯，沒有預製，非常多本地人吃，鮮奶饅頭糯米雞超級好吃，住酒店還可以免10%的服務費。 特別表揚男的大堂經理李經理，很熱心，總的來説位置特別好，服務也不錯，大堂的錦鯉也很可愛，吃了我家很多麪包，值得再來。

春節出遊貼士

  • 提早訂票： 中山熱門景點（如影視城、故居）春節人流極多，建議提早喺 Trip.com 預訂，廢事現場排隊排到天荒地老。

  • 公共交通優先： 春節期間中山市區同景點周邊容易塞車，建議多利用公共巴士或者叫車，避免搵位泊車嘅煩惱。

  • 預約餐廳酒店： 熱門溫泉酒店同老字號餐廳（如石岐乳鴿店）一定要提前預約，確保行程順暢。

  • 錯峰出行： 建議早上 8:30 就出發去熱門景點，或者揀假期的後半段（如初五後）前往，遊玩體驗會舒適好多。


中山旅遊攻略

中山地圖全攻略：最新景點、交通、美食地圖一次掌握

