2026 中山春節攻略｜8 大必去景點、泉眼溫泉、孫中山故居、石岐老街年味全搜羅

中山春節

想喺 2026 年春節搵返啲失傳已久嘅「年味」？中山絕對係香港人北上嘅寶藏地點！呢度唔單止有地道嘅嶺南文化，仲可以燒炮仗（指定區域）、行傳統廟會，氣氛好到爆​。

中山旅遊必備

👉中山星光商務住宿(含停車場、行李寄存), Trip.com評分4.9/10.0, 3條推薦評價。

👉中山羅斯民宿(含停車場、行李寄存), Trip.com評分8.9/10.0, 40條推薦評價。

👉鉑金假日公寓（中山橫欄新茂商業街店）(含行李寄存、無線網路), Trip.com評分6.4/10.0, 42條推薦評價。

🧧 中山春節 8 大必去景點

中山花卉市場

地點： 中山市東區東明路 營業時間： 春節期間每日 08:00–20:00 亮點： 應節花海、桃花金桔、傳統手工藝攤位。

中山紀念公園

地點： 中山市西區翠亨新區 營業時間： 春節期間每日 06:00–22:00 亮點： 煙花秀、燈光匯演、威武舞獅、新年祈福。

孫中山故居紀念館

地點： 中山市翠亨村孫中山故居 營業時間： 08:30–17:30（春節正常開放） 亮點： 嶺南建築、國父生平歷史、新春文化民俗表演。

岐江公園

地點： 中山市石岐區岐江東路 營業時間： 春節期間每日 06:00–22:00 亮點： 工業遺址風、濱水燈光騷、DIY 燈籠手作。

中山萬達廣場美食街

地點： 中山市石岐區民生路 營業時間： 10:00–22:00 亮點： 豬腳姜、臘味煲仔飯、廟會風格活動、舞獅。

中山影視城

地點： 中山市南朗鎮影視大道 營業時間： 09:00–18:00（春節或延長至 20:00） 亮點： 穿越劇場、仿古建築打卡、大型彩燈裝置。

石岐老街

地點： 中山市石岐區東區街 營業時間： 春節期間每日 08:00–22:00 亮點： 紅燈籠街景、金牌燒鵝、老字號手信特產。

華僑城歡樂海岸主題公園

地點： 中山市東區華僑城歡樂海岸 營業時間： 09:30–21:30（春節或延長至 22:00） 亮點： 大型親子遊樂、夢幻煙火匯演、限定親子互動。



中山春節好去處 | 中山花卉市場

每逢中山春節，呢度就會搖身一變成為超震撼嘅繽紛花海！由寓意「大展鴻圖」嘅桃花、象徵「金玉滿堂」嘅金桔，到高潔嘅梅花應有盡有。行花市除咗睇花，仲可以逛傳統手工藝攤位、食地道小食，成個場都係民俗表演，節日氣氛濃到化唔開，係必去嘅打卡點！

廣告 廣告

中山春節, 中山花卉市場

圖片來源：DH2022@TripMoment

中山春節好去處 | 中山紀念公園

中山紀念公園呢度嘅春節慶祝活動每年都有新驚喜。璀璨煙花騷、流光溢彩嘅燈光匯演，加埋威武嘅舞獅同新年祈福活動，將節日歡樂推向高峰。當呢啲熱鬧情景配埋公園古色古香嘅園林建築，真係好似穿越時空咁，絕對係感受中山年味嘅最佳選擇。

中山春節, 中山紀念公園

中山春節好去處 | 孫中山故居紀念館

孫中山故居紀念館作為中山最代表性嘅地標，故居喺春節期間會策劃一系列文化活動。除咗深入了解國父孫中山先生嘅生平，仲可以細味嶺南建築嘅特色（好似蚝殼牆、滿洲窗）。現場仲有龍田非遺區同文青咖啡店，係一個寓教於樂、適合親子家庭嘅深度旅遊景點。

中山春節, 孫中山故居紀念館

中山春節好去處 | 岐江公園

由舊船廠改建嘅岐江公園，春節期間河岸兩旁會掛滿彩燈，倒影喺水面上真係靚到好似畫咁。公園仲會增設整燈籠等手作活動，非常適合一家大細食完晚飯嚟散步，影返張溫馨嘅新春合照。

中山春節, 岐江公園

中山春節好去處 | 中山萬達廣場美食街

想食好嘢？嚟呢度就啱喇！由暖胃嘅豬腳姜、香噴噴嘅臘味煲仔飯，到細路最鍾意嘅糖葫蘆應有盡有。商場仲會搞廟會活動，等你可以一邊睇舞獅表演，一邊「掃街」食盡中山年味。

中山春節, 萬達廣場

中山春節好去處 | 中山影視城

春節期間影視城會推出「穿越劇場」同卡通巡遊，園內充滿各國特色嘅仿古建築同大型彩燈。如果你鍾意影古裝相或者帶小朋友嚟玩親子互動遊戲，呢度絕對可以畀到你一個與眾不同嘅沉浸式新年體驗。

中山春節, 中山影視城

中山春節好去處 | 石岐老街

老街掛滿一串串火紅燈籠，節日氣息超強。呢度係食金牌燒鵝同叉燒包嘅天堂，仲可以買到各式各樣嘅傳統手工糖果做手信。喺老街慢行，你可以感受到中山最樸實、最地道嘅新年風情。

中山春節, 石岐老街

圖片來源：mybambam@TripMoment

中山春節好去處 | 華僑城歡樂海岸主題公園

中山大型親子地標！新年期間華僑城歡樂海岸主題公園會有煙火匯演同夢幻光影裝置。驚險嘅遊樂設施配埋琳瑯滿目嘅小吃攤位，無論係小朋友定大人都可以喺呢度重拾童心，係深受歡迎嘅新春狂歡地。

中山春節, 華僑城歡樂海岸主題公園

中山春節好去處 | Staycation

👉酒店 10% 折扣: 下載 Trip.com App，新用戶首次預訂酒店享至多 10% 優惠

👉新用戶優惠代碼（首張訂單）: 立即註冊，首單即減至多 10%

👉新用戶優惠代碼（第2張訂單）: 新用戶第二次預訂酒店可享至多 5% 優惠

👉精選民宿優惠: 預訂指定民宿，享高達 HK$200 優惠

別錯過這趟精彩的中山春節之旅！即日起至優惠售罄為止，只要您透過 Trip.com 應用程式輕鬆註冊成為會員，即可尊享高達 10% 的獨家折扣。立即點擊，規劃您的中山春節行程，享受超值優惠！此處查看更多！

中山春節好去處 | Staycation：中山温泉賓館

中山温泉賓館若想在中山春節期間尋求一處身心放鬆的港灣，這家座落於中山知名溫泉區的酒店，將是您的理想之選。它完美融合了溫泉養生、休閒娛樂與度假住宿等多重元素，為您提供一個遠離塵囂的世外桃源。酒店內設有多種風格各異的溫泉池和特色泡湯設施，讓您在寒冷的冬日裡，盡情享受溫暖療癒的泡湯體驗，洗去一年的疲憊，以最佳狀態迎接新春。

中山春節, 中山温泉賓館

中山温泉賓館（中心園店）(Zhongshan Hot Spring Hotel (Central Park))

中山温泉賓館（中心園店）(Zhongshan Hot Spring Hotel (Central Park))

中山温泉賓館（中心園店）(Zhongshan Hot Spring Hotel (Central Park))

評分：9.3/10.0

地址：三鄉鎮雍陌村中山温泉旅遊區中山温泉遊客中心西北100米, 中山

選擇房型

中山春節好去處 | Staycation：中山利和希爾頓酒店

中山利和希爾頓酒店這家酒店不僅提供高品質的舒適客房、完善的休閒設施及專業的 Spa 服務，更擁有絕佳的地理位置。它距離中山多個熱門景點、繁華美食街和核心商圈都近在咫尺，讓您在中山春節期間，可以輕鬆步行前往參與熱鬧的除夕夜活動、欣賞璀璨的燈會，或是悠閒地逛花市。選擇這裡，讓您的中山春節之旅既舒適又便捷。

中山春節, 中山利和希爾頓酒店

中山利和希爾頓酒店(Hilton Zhongshan Downtown)

中山利和希爾頓酒店(Hilton Zhongshan Downtown)

中山利和希爾頓酒店(Hilton Zhongshan Downtown)

評分：9.4/10.0

地址：東區中山三路16號, 中山, 528400

選擇房型

中山春節Staycation推薦：探索中山利和希爾頓花園酒店的舒適與便利

中山利和希爾頓花園酒店這家位於中山古鎮區的酒店，以其幽靜的環境和濃郁的地方特色，成為中山春節輕鬆度假的理想選擇。作為國際知名酒店品牌旗下的產業，它提供寬敞舒適的客房和一流的服務品質，確保您的住宿體驗無懈可擊。更重要的是，酒店的便利位置，讓您可以輕鬆探索古鎮老街的歷史韻味，品嚐地道美食，為您的中山春節之旅增添更多文化與味蕾的享受。

中山春節, 中山利和希爾頓花園酒店

中山利和希爾頓花園酒店(Hilton Garden Inn Zhongshan Guzhen)

中山利和希爾頓花園酒店(Hilton Garden Inn Zhongshan Guzhen)

中山利和希爾頓花園酒店(Hilton Garden Inn Zhongshan Guzhen)

評分：9.4/10.0

地址：古鎮鎮同興路103號, 中山

選擇房型

更多中山酒店推介

用戶評分: 9.4/10.0

價錢：HK$635起

這次新年入住真的太驚喜了！一進酒店大門，滿眼的新年裝飾就讓人瞬間感受到濃濃的年味，精緻的窗花，氛圍感直接拉滿。 我訂的房間更是沒話説，乾淨整潔到無可挑剔，床單被褥柔軟親膚，採光特別好，拉開窗簾就能看到漂亮的街景。房間裏的設施一應俱全，晚上睡得特別舒服，完全沒有旅途的疲憊感。 最想表揚的是員工Jackson！辦理入住時他熱情又高效，還貼心地給我們介紹了酒店附近的新年活動和美食攻略。全程笑容滿面，服務態度真的太讚了！

預訂酒店

用戶評分: 9.2/10.0

價錢：HK$271起

一如以往好，已經多次入住大信酒店。 今次反而發覺，晚上洗澡熱水不夠熱，全開熱水沖涼，感覺小小暖水一點，凍水也沒加，只可說不夠熱。。希望酒店加以注意。今次到大信酒店多咗，晚上宵夜18.8住客還有折頭，非常便宜抵食自助宵夜有粥粉麵飯及一些小點心。晚上9點半開始至到11點。非常推介。還裝修了自助洗衣房非常體貼。

預訂酒店

用戶評分: 9.2/10.0

價錢：HK$579起

酒店大門bell boy係客人接觸酒店既第一點，呢間酒店係我第一次見企係個booth到，車都泊到面前，仲係玩手機無表示，要我問佢泊邊？仲問我有冇野幫到你？？😱🧐我係萬豪gold elite member,住過萬豪好多旗下酒店,呢間真係劣到無下次,我知，大把旅行團唔差散客。 前台Tina服務態度好好，送小禮物俾我小朋，友老5星酒店舊少少係預期，早餐正常，有免費泊車位（不過冇任何服務),自已搬埋雪糕筒👍🏻🥸 反正除非無得揀，唔係就唔好住中山喜來登,你會好失望。 住對面果間連鎖仲好。

預訂酒店

用戶評分: 8.8/10.0

價錢：HK$199起

酒店的位置特別好，離步行街很近，是1985年開業的老酒店，非常的復古，挺好看。連電梯都是40年前的三菱電梯依舊在運行，服務沒有問題都挺熱心的，所有的前台和大堂工作人員都會講廣東話，有非常多的香港人入住。 洗手間不是清潔特別徹底，比如在洗手間發現了洗面奶，地上還有美瞳，房間衞生沒有問題，兩年前翻新了。酒店的中餐廳的早茶很不錯，沒有預製，非常多本地人吃，鮮奶饅頭糯米雞超級好吃，住酒店還可以免10%的服務費。 特別表揚男的大堂經理李經理，很熱心，總的來説位置特別好，服務也不錯，大堂的錦鯉也很可愛，吃了我家很多麪包，值得再來。

預訂酒店

春節出遊貼士

提早訂票： 中山熱門景點（如影視城、故居）春節人流極多，建議提早喺 Trip.com 預訂，廢事現場排隊排到天荒地老。

公共交通優先： 春節期間中山市區同景點周邊容易塞車，建議多利用公共巴士或者叫車，避免搵位泊車嘅煩惱。

預約餐廳酒店： 熱門溫泉酒店同老字號餐廳（如石岐乳鴿店）一定要提前預約，確保行程順暢。

錯峰出行： 建議早上 8:30 就出發去熱門景點，或者揀假期的後半段（如初五後）前往，遊玩體驗會舒適好多。





中山旅遊攻略

中山地圖全攻略：最新景點、交通、美食地圖一次掌握