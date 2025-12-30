2026 公眾假期攻略｜iPhone、Android 手機一鍵加入香港公眾假期，最強「請 3 放 10」連假必看！

【2026 攞假攻略】iPhone、Android 手機一鍵加入香港公眾假期，最強「請 3 放 10」連假必看！

隨著 2026 年的公眾假期名單公佈，不論你是想提早規劃長途旅遊，還是想留港消費，將假期同步到你的智能電話絕對是頭等大事。政府早前已公布 2026 年香港公眾假期排期，當中不乏多個長假期，例如農曆新年、復活節等。本文將教你如何快速將香港公眾假期加入 iOS 與 Android 裝置，並分析哪一天的連假最長。

2026 年香港請假攻略：最長連假是哪天？

在 2026 年，最令人期待的莫過於農曆新年與復活節。

最強農曆新年 ： 2026 年年初一在 2 月 17 日（星期二）。若你在年三十和年初四各請假 1 天，連同週末即可連放 9 天！

復活節 + 清明節： 4 月初的復活節與清明節非常接近，只要大膽要求接下來的 3 天都休假，即可自製長達 10 天的超級長假。

iPhone 用戶教學：訂閱官方行事曆

iOS 系統內建了訂閱功能，只需幾個步驟就能自動同步 1823 的官方假期資訊。

前往 iPhone 上的「日曆」App 。 點一下螢幕底部的 「日曆」按鈕。 點一下「加入日曆」，然後點一下「加入節日日曆」。 搜尋「香港」並確認訂閲的「香港節日」日曆即可。

Android 用戶教學：透過 Google 日曆匯入

Android 用戶可以直接在 Google 日曆中開啟公眾假期顯示。

在電腦或手機瀏覽器打開 Google 日曆網頁版。 在左側選單的「其他日曆」旁點擊「+」號。 選擇「瀏覽感興趣的日曆」。 勾選「地區假日」下的「香港公眾假期」。 回到手機上的 Google 日曆 App，進行「同步」即可完成。

1823 推出「香港公眾假期」iCal

在 iPhone 上使用「節日」日曆

2026年公眾假期

