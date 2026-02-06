2026 冬季奧運最型隊服精選推薦

Goyol Cashmere

歷屆奧運隊服一向自帶吸睛氣場，無論是在冰上還是場外，都同樣搶眼出眾。隨著全球迎接即將到來的 Milano Cortina 2026 Games，高端時裝與專業機能的交匯從未如此鮮明。Ralph Lauren、Lululemon、adidas、UNIQLO 等國際品牌已正式發表本屆隊服，從高強度賽事裝備到關乎形象的儀式造型，一應俱全。

各國隊服都是「平衡美學」教科書，在嚴苛的冰雪機能需求與鮮明國家識別之間拿捏得恰到好處。這些設計將在開賽前，率先演繹各國運動員踏上世界舞台的姿態。冬季奧運定於 2 月 6 日揭幕，我們精選出最能代表 2026 年賽事風格、創新與精神的隊服。

廣告 廣告





Canada – Lululemon

Lululemon

Lululemon

Lululemon

Lululemon 再度站上全球舞台，帶來專為 Milan 與 Cortina 多變氣溫而設的模組化隊服。視覺重點放在「智慧式疊穿」，採用透氣、四向彈性布料，確保最大活動自由度。設計以同色系「楓葉」圖騰點綴深紅與純白，將高機能科技與當代街頭剪裁巧妙融合。這套隊服同時為領獎台與選手村而生，格外講究運動員從激烈比賽走向頒獎情緒高點之間的長時間舒適度。

France – Le Coq Sportif

Le Coq Sportif

Le Coq Sportif

Le Coq Sportif

Team France 的官方冬季賽事系列，是「French Elegance」與高海拔機能完美交會的代表作。為了抵禦 Milano Cortina 嚴峻山嶽氣候，Le Coq Sportif 採用先進保暖與透氣紡織技術，將體溫調節置於設計核心。系列以人體工學剪裁與精準線條打造，讓選手在雪道與跳台上都能毫無拘束地發揮。披上經典三色旗美學，整套裝備充分凝聚法國奧運精神，將高性能科技與巴黎設計的精緻真味融為一體。

Great Britain – adidas

Adidas

Adidas

Adidas

adidas 為 Team GB 打造的 2026 年隊服，將永續理念與鮮明品牌語彙拿捏得恰到好處。系列採用「Primeblue」再生物料，大膽運用放大的「Great Britain」字樣與解構式 Union Jack 圖像。焦點單品是搭載 COLD.RDY 科技的厚實羽絨大衣，專為應對義大利阿爾卑斯山的嚴寒高海拔而設。整體視覺鮮明年輕，既呼應英國新生代冬季選手的活力，同時滿足高山項目與雪車等頂級賽事對機能規格的嚴苛標準。





Iceland – 66°North

66°north

66°north

66°north

66°North 憑藉得天獨厚的環境與專業背景，為 Iceland 打造一套真正孕育自北大西洋風土的隊服。設計風格冷冽實用，結合 GORE-TEX Pro 與環保保溫材質，以應對極端高山環境。配色靈感源自冰島火山地貌——木炭灰、板岩色與亮冰川藍。「Gorpcore」在此回歸最純粹的本質：輪廓粗獷卻不失流線，印證最有效的奧運裝備，往往來自日常就接受極端自然考驗的後花園。





Mongolia – GOYAL CASHMERE

Goyal Cashmere

Goyal Cashmere

Goyal Cashmere

Mongolia 再次憑藉作為全球頂級羊絨產地的傳承，穩坐「最佳著裝」討論焦點。GOYAL 系列以精細手縫傳統紋樣（Ulzii），並在輪廓上呼應蒙古民族服飾 Deel 的線條。隊服以超細、可持續來源的羊絨與羊毛製作，具備天然體溫調節功能，同時呈現無可比擬的奢華觸感。這是文化敘事的精彩範本，也證明當你掌握數百年遊牧工藝，高效機能並不一定要倚賴化纖材質。

New Zealand – Kathmandu

Kathmandu

Kathmandu

Kathmandu

Kathmandu 為 Team New Zealand 帶來一套以循環設計為核心的「Earth-first」隊服。裝備採用回收海洋塑料與可生物降解保溫材質，呼應當地與自然環境的深厚連結。視覺低調內斂，以經典 Silver Fern 搭配全黑單色造型。機能才是重點，配備「Adapt」技術，讓運動員可按需要調節外套保暖度。這套隊服外表謙遜，內裡卻極致高規格，正好映照出 Kiwi 精神中堅韌且重視環境的特質。

Sweden – UNIQLO

Uniqlo

Uniqlo

Uniqlo

Sweden 與 UNIQLO 延續合作關係，本屆隊服以 LifeWear「simple made better」理念為核心。整體是對極簡美學的一次細緻演繹，將瑞典藍與黃色調柔化成霧面質感。簡潔外觀下蘊藏強大技術力：超輕羽絨、HEATTECH 內層與由 UNIQLO 研發實驗室打造的防風膜一應俱全。俐落專業的輪廓刻意減少干擾，將焦點回歸運動員的「心理專注」。這套裝備堪稱機能極簡主義的高峰，從冰壺場到越野滑雪賽道都能游刃有餘。





USA – Ralph Lauren

Ralph Lauren

Ralph Lauren

Ralph Lauren

Ralph Lauren 再度演繹典型美式風格，為 2026 年 Opening Ceremony 打造亮相造型。今年品牌主打帶有高級時裝氣息的「Vintage Americana」，以白色羊毛大衣、織入美國國旗圖案的愛國主題毛衣，以及全白工裝長褲構成完整造型。系列全數於 USA 製造，選用可持續羊毛與再生聚酯纖維。整體呈現如電影畫面般的「American dream」，將西部邊境的粗獷氣息與東岸學院、海岸奢華混合，延續 Ralph Lauren 近 20 年來對奧運形象的經典詮釋。





Volunteers – Salomon

Salomon

Salomon

Salomon

當運動員在場上追逐金牌之際，2026 年的志願者則由 Salomon 提供專為幕後高強度工作打造的隊服。整套裝備以「Quest」系列為核心，配備高階防水技術與高抓地力鞋履，足以支撐每日在積雪上站立 12 小時的需求。配色選用高可視度的「Milano Blue」，再加上霓虹色細節，確保工作人員一眼可辨。這可說是本屆最「實務取向」的一套隊服，將耐用度、足部健康與全面防護置於首位，為成千上萬推動奧運運作的人提供堅實支援。