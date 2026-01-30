獨立書店推薦賞︱吳靄儀《雨中的香港》獲獎
2026 台北親子遊竟然可以咁好玩？13 大放電景點、5 間神級酒店、連交通路線都執埋畀你！
台北，一直係香港人家庭旅行嘅「後花園」。航程短（兩個鐘就到）、語言通、嘢食啱胃口，最緊要係台北嘅親子設施做得非常細緻。無論係公園嘅共融遊樂場，定係商場入面嘅育嬰室，都令帶住細路嘅家長覺得好安心。
踏入 2026 年，台北又多咗好多新玩法。Trip.com 呢篇深度攻略，將會由景點、酒店、美食到交通，一字不漏咁幫你排好晒，等你可以直接「袋住走」！
🎡 台北親子景點深度玩：由自然探索到科學冒險
台北市立動物園（木柵動物園）：全台最強森林教室 🐼
木柵動物園係全台灣面積最大嘅動物園。呢度唔係淨係睇動物，佢嘅設計係將動物融入自然環境入面。
深度玩法： 必睇一定係大熊貓（圓寶）、樹熊、長頸鹿同埋大象。推薦大家一定要搭貓空纜車，由高空俯視成個動物園，風景一流。2026 年園區新增咗好多互動感應裝置，等細路可以透過螢幕了解動物嘅習性。
隱藏攻略： 好多家長一入園就由門口行上去，其實咁樣好攰。正確做法係：一入園就去搭「遊客列車」直接上到山頂嘅鳥園站，然後一路行返落山。咁樣細路唔會行到腳軟，大人亦輕鬆好多。
交通： 捷運文湖線「動物園站」一出即到。
門票慳錢秘笈： 建議買「北北基好玩卡」，一張卡包晒動物園門票同貓空纜車飛，比分開買平得多。
台北市立兒童新樂園：性價比最高嘅夢幻樂園 🎠
呢度係專為細路設計嘅遊樂園，機動遊戲逐項收費（通常係 NT$20-30），平到你唔信！
深度玩法： 由水果摩天輪、幸福碰碰車到刺激嘅雲霄飛車都有。最正係佢有室內嘅「球池遊戲場」，如果夏天太熱或者突然落雨，入去避暑就最啱。
小貼士： 假日人潮極多，強烈建議下載「兒童新樂園 App」預約熱門設施。樂園入面嘅美食街選擇豐富，價錢亦好公道。
地址： 台北市士林區承德路五段 55 號
台北市立天文科學教育館：太空迷嘅秘密基地 🚀
位於兒童新樂園隔離。館內設施係國際級水準，非常適合小學階段嘅細路。
深度玩法： 必玩「宇宙探險」，坐住探險車經歷宇宙大爆發、黑洞，仲有模擬外星人。另外，東南亞最大嘅宇宙劇場可以睇球幕電影，視覺效果超震撼。
隱藏貼士： 2026 年天文館新增咗 VR 星空體驗，記得一入門口就先去預約。
地址： 台北市士林區基河路 363 號
國立臺灣科學教育館（科教館）：網紅級空中橋樑 🧬
呢度唔單止係學科學，仲係超正嘅打卡位。
深度玩法： 必行 9 樓嘅半透明空中走道，橫跨整個大廳，挑戰細路膽量。仲有「空中腳踏車」，喺高空踩單車，係好特別嘅科學體驗。
年齡建議： 適合 6 歲以上嘅細路，入面嘅「動感 3D 劇院」非常有臨場感。
地址： 台北市士林區士商路 189 號
國立海洋科技博物館（海科館）：基隆嘅海洋大發現 🌊
雖然喺基隆，但係由台北搭車去只需 30-40 分鐘。
深度玩法： 佢唔係一般水族館，而係講海洋科學。必去「潮境智能海洋館」，入面有好多虛擬互動。玩完可以去隔籬嘅潮境公園影相，睇住個海放紙鷂，好舒服。
交通細節： 喺捷運圓山站搭「1579 快捷公車」直達，係最方便嘅方法。
袖珍博物館：縮細版嘅世界經典 🏰
呢度係亞洲第一座專門收藏袖珍藝術嘅博物館，細路見到「小人國」一定好驚奇。
深度玩法： 收藏咗超過 200 件精緻作品，由歐式古堡到娃娃屋，細節到位到連燈、窗簾都識郁。
隱藏攻略： 門口可以買本集章冊，帶住細路逐個展區蓋印章，增加趣味性。
台灣昆蟲館：免費親親小生命 🐞
位於市中心嘅免費展示館，昆蟲迷必去。
深度玩法： 可以近距離觀察甲蟲、獨角仙、變色龍同埋蛇。呢度強調尊重生命，係好正嘅自然教育課。
隱藏攻略： 佢哋不定期會舉辦體驗課，可以親手摸吓啲昆蟲，記得上官網睇吓有無得預約。
新生公園地球旅行遊戲場：飛機迷必到 ✈️
因為位於松山機場航道下，玩滑梯嗰陣可以睇到飛機喺頭頂劃過。
深度玩法： 以「地球旅行」為主題，有塔台滑梯、攀爬網。設施非常新，適合 5-12 歲細路放電。
地址： 台北市中山區新生北路三段 105 號
新北大都會公園（熊猴森樂園）：全台最強放電公園 🐒
佔地 4 公頃，係全台最大嘅堤坡滑梯樂園。
深度玩法： 有 31 座特色溜滑梯，全部以台灣原生動物設計。夏天仲有「海世界水樂園」，可以同章魚、水母一齊玩水。
交通貼士： 捷運三重站 1 號出口直達，推嬰兒車去都完全無問題。
文山森林公園：50 公尺超長溜滑梯 🌲
喺都市入面呼吸森林氣息，仲可以挑戰刺激感。
深度玩法： 擁有全台北最長嘅滑梯，依山而建。建議幫細路著長褲，避免摩擦受傷。
地址： 台北市文山區福興路 95 巷 17 號
猴硐貓村：CNN 推薦賞貓聖地 🐱
位於猴硐車站旁，曾經係礦坑，而家變成貓咪樂園。
深度玩法： 貓咪乾淨又唔怕人，細路可以近距離觀察。仲可以坐「採礦小火車」體驗以前礦工嘅生活。
貼士： 記得教細路唔好大聲嗌，以免驚親貓貓。
野柳海洋世界：海豚表演與海底隧道 🐬
去完野柳睇女王頭，順便嚟呢度睇海豚海獅表演。
深度玩法： 設有 100 公尺海底隧道，展示近 200 種稀有魚類。
門票慳錢秘笈： 喺 Klook 買「野柳地質公園＋海洋世界」聯票會平好多。
鹿羽松牧場：海景牧場親親動物 🦌
位於金山區，可以一邊餵動物一邊睇海景。
深度玩法： 養咗草泥馬、梅花鹿、跳跳羊。仲可以搭鐵牛車去高處看海。
地址： 新北市金山區兩湖里倒照湖 28-6 號
🏨 台北親子酒店推介：住得舒服，細路先有氣力玩！
帶細路去旅行，酒店嘅地點同設施直接決定你個行程辛唔辛苦。
台北喜來登大飯店（中正區）： 🏆
必住理由： 位於捷運善導寺站旁，去邊都方便。親子主題房配埋手繪本同遊戲室，係好多香港家長嘅心水。
台北晶華酒店（中山區）： ✨
必住理由： 五星級服務嘅保證，早餐選擇多到數唔晒。仲有「小小職人」活動，等細路體驗做房務員或者主廚。
台北大倉久和大飯店（中山區）： 💎
必住理由： 日式貼心服務，房內空間闊落，頂樓泳池風景靚，帶細路住好舒服。
新北板橋凱撒大飯店（板橋區）： 🏊
必住理由： CP 值極高，有無邊際泳池。價錢比台北市中心親民，而且近車站。
北投亞太飯店（溫泉區）： ♨️
必住理由： 想浸溫泉首選！房內就有大浴池，仲有大型 AR/VR 遊戲區。
藴泉莊（淡水區）： 🛀
必住理由： 頂級度假風。房內空間超級大，仲有專屬細路嘅室內遊樂場，啱晒想豪玩嘅家庭。
🍱 親子友善餐廳與美食：食得招積，唔怕細路嘈 🍴
親子餐廳首選：「農人餐桌」 🥗
位於中正區，食材多數產地直送，賣相精緻。最正係佢有個木製遊戲廚房，大人可以安靜咁食餐飯。
夜市攻略：寧夏夜市 🥟
動線簡單，唔驚行散。必食地瓜球、鹽酥雞同埋豬肝湯。
國民早餐：真芳碳烤吐司 🥪
比起阜杭豆漿更啱細路口味，碳烤吐司配埋熱熔起司，細路實乖乖坐低。
🗺️ 台北親子遊 5 天 4 夜建議行程
Day 1: 香港 ➔ 台北 ➔ 酒店 Check-in ➔ 西門町行街 ➔ 寧夏夜市 🌙
Day 2: 木柵動物園 ➔ 貓空纜車（睇日落）➔ 信義區百貨公司食飯 🌃
Day 3: 士林科教館 ➔ 兒童新樂園放電 ➔ 士林夜市搵嘢食 🍭
Day 4: 新北大都會公園（熊猴森樂園）➔ 大稻埕碼頭單車遊 ➔ 迪化街 🚲
Day 5: 最後衝刺買手信（鳳梨酥、蛋捲）➔ 桃園機場返港 ✈️
💸 慳錢與實用小貼士 💡
門票優惠： 出發前喺 Klook 或 KKday 買飛，通常比現場買平 10-20%。
交通神器： 買張「悠遊卡」或者「北北基好玩卡」。台北捷運好推車友善，好多站都有大閘口。
租借推車： 唔使自己拎！百貨公司（如新光三越）同動物園都有得平價借推車。
天氣預備： 台北春天同秋天最舒服。夏天好熱，記得排多啲室內景點（如袖珍博物館）避暑。
台北美食推介
【台北餐廳推介】吃正宗日式料理唔洗去日本，去台北都可以嘆地道日本菜
【台北早餐店】發掘8間人氣台北早餐店、必吃三杯雞蛋餅、豆腐吐司
台北景點推介
【台北新景點】2023台北旅遊必去8大新景點推介！士林巨球/藍寶石泉
【台北按摩SPA】9間必去台北按摩店 低中高價位台北SPA按摩
台北自由行 ${currentYear} | 5 天 4 夜行程、美食住宿、10 大必去景點攻略
【台北好去處】 ${currentYear} 台北商場盤點！吃喝玩樂一應俱全
【台北新景點】${currentYear} 台北旅遊必去8大新景點推介！士林巨球/藍寶石泉
【台北景點地圖】${currentYear} 台北景點地圖！台北自由行必備，開放時間、交通資訊大全！
台北手信推介
台北交通攻略
【松山機場實用攻略】往返松山機場7大交通方法，由台北市中心出發最快15分鐘、最平NT$15即達！
桃園機場交通 2026 | 桃園機場交通方式，桃園機場去台北車站、台北各大商圈
Yahoo 編輯團隊致力為你精選優質產品資訊及商戶網站連結，部分文章內商品或平台可能與 Yahoo 存在商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 或會因此獲取報酬。Yahoo 並非買賣一方或其代表或代理，所有交易均由用戶與商戶雙方自行成立及承擔責任，所有資料應以連結頁面內商戶直接提供為準，商戶或會隨時更新相關資訊，恕不另行通知。
其他人也在看
黃日華千人前激罕回應與關寶慧真實關係 曾承諾已故太太「終身不娶」
黃日華自2014年與港視（HKTV）約滿，已甚少參與幕前演出；日前，黃日華出席活動時宣布自己現時已冇晒戲癮，基本上係退出娛樂圈，唔會再接任何影視嘅演出，又指自己知自己唔會去返以前顛峰狀態，寧願留啲美好印象畀觀眾，以及畀時間自己去做自己喜歡嘅事情。黃日華希望遠離鎂光燈，卻因好友任達華喺TVB節目《一周星星》上嘅一句玩笑，令黃日華與59歲女星關寶慧嘅緋聞再次成為焦點。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
東記私房菜慘遇「60人霸王餐」騙局！老闆報警揭悲慘內情 $180急售鮑魚龍躉獲網民力撐：一晚即爆滿
香港飲食業經營艱難，最怕遇到「西客」走數！位於觀塘的私房菜「東記私房菜」，其老闆兼前資深廣告人姚冠東，日前在社交平台發文求助，指遭遇一名舊客預訂60人宴席後竟無力付款，變相食「霸王餐」。事件最終驚動警方，亦揭開了該名食客背後疑似墮入桃色陷阱的悲慘故事。為了不浪費大量珍貴食材，老闆以$180成本價呼籲街坊「幫手食」，結果引發大量網民熱烈響應！Yahoo Food ・ 1 天前
年近60香港銀髮超模Christina Chung驚豔Chanel高訂天橋！既是七女之母更是高訂名模，勇敢追夢永遠不會遲
年近 60 歲的香港模特兒 Christina Chung 登上 Chanel 2026 春夏高訂系列天橋，優雅自信的氣質，成為全場焦點！由 Matthieu Blazy 掌舵的 Chanel 高級訂製服大騷，請來了多位「銀髮超模」展示 Grandma Chic 理念，其中一位更是來自香港的 Christina Chung，一起來了解她由七孩之母走上高訂天橋的追夢故事吧～Yahoo Style HK ・ 5 小時前
麥明詩再着3年前吊帶晚裝 驚人修身成果贈機師老公
【on.cc東網專訊】「十優港姐」麥明詩（Louisa）前年與任職機師的盛勁為（Keith）結婚，去年3月於社交平台宣布BB出世，一家三口樂也融融。半息影狀態嘅麥明詩，早前晒出同盛勁為出席好友婚禮嘅晚裝相，見佢已回復生B前嘅Fit爆身材，上圍明顯升級更見豐滿。曾東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
戚美珍罕見開金口扭腰唱《冰山大火》 舞台上燈光出晒事惹網民熱議
《盧海鵬鳴金收咪演唱會》前日（1月27日）於尖沙咀文化中心圓滿舉行，當晚不少嘉賓上台為鵬哥撐場，周潤發（發哥）更於騷前特地到場探班，足見鵬哥在圈內地位超然。完騷後不少片段於網上流傳，其中戚美珍Yahoo 娛樂圈 ・ 23 小時前
六旬中國婦因踩單車衝燈 被揭日本非法居留近30年
日本兵庫縣警察，周三（28日）因為一名62歲中國籍女子周瑞玲踏單車無視交通燈號而進行調查，卻揭發女子非法入境日本，並逗留了近30年。兵庫縣警察透露，在周三的傍晚，警察在神戶市的中央區一處路口，目擊一名踏着單車的女子因為無視路上的紅燈而繼續前行，被警察即時截停。在調查期間，女子無法提供身份證明，並且在返回警署調查後，發現女子根本沒有有效的居留資格。經過調查，證實女子名叫周瑞玲，她稱自己是在1997年與多人乘船在「東京附近」偷渡抵達日本，沒有正當入境，而且在日本非法居留了29年。因此以違返日本入境法例將她拘捕。警察相信女子可能是匿藏在日本公民的住所內同居多年，並調查這位女子在非法入境後，在日本輾轉去過的地方。am730 ・ 18 小時前
這樣吃定食超不禮貌 去日本一定要記住正確吃法！
日本的定食很常見到這種小碗裝的料理，對於這種料理要怎麼吃其實也是有一定的規矩的唷，下面就來簡單教會大家，下次到日本遊玩的時候記得做個有禮貌的觀光客！Japhub日本集合 ・ 14 小時前
朱麗蒨為躲劉德華粉絲「躲車底蓋毛毯」！向太曝昔日辛酸：那時候她最可憐
向太陳嵐近日在影片中提到一段90年代往事，當時劉德華妻子朱麗蒨為了躲避瘋狂粉絲，外出時只能蜷縮在車座底下，還得整個人蓋上毛毯掩飾，讓外界看見天王光環背後家人所承受的壓力。姊妹淘 ・ 18 小時前
【惠康】買4支高露潔牙膏 送Tempo卷紙、購物車等總值$407禮品
今期惠康有豐富禮品優惠，買4支高露潔精選全效專業牙膏，即送總值$407豐富禮品；買2盒8罐裝可口可樂/芬達/雪碧/玉泉汽水/梳打水，即送總值$55禮品；買1排刀嘜3支裝純正花生油3x900毫升，即送總值$47豐富禮品；買指定品牌紅/白餐酒滿$300，即送總值$142豐富禮品；買佳能/高樂氏產品滿$138(2件85折)，即送總值$146禮品；買2罐壽桃極品蠔皇/紅燒鮑魚425克，即送你總值$71禮品！YAHOO著數 ・ 2 小時前
戴祖儀澳洲熱情如火 吳若希白襯衫突襲
【on.cc東網專訊】藝人戴祖儀正與吳若希及丁子朗正身在澳洲為無綫拍攝旅遊節目，澳洲正值夏天，在陽光普照下的艷陽下，戴祖儀也突然熱情如火，在社交網大派福利。她以兩件頭水着晒弗到漏迷人身材，正面甫士晒纖腰，側身則盡展迷人曲線，加上逆光下拍攝，效男媲美寫真，令祖儀仙東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
「手袋黑名單」瞬間老10歲！日本造型師盤點3款設計，為何黑色Tote Bag是大忌？改換這3款才時尚耐看
究竟要如揀選手袋才可以保持年輕感？雖然近年 Old Money 風大行其道，復古款式又備受追捧，但一個不慎就會由優雅變老氣。這次就同大家拆解 3 款 NG 手袋，以及 3 款必入手的減齡袋款推介，等大家無論任何年齡都可以散發個人魅力！Yahoo Style HK ・ 3 小時前
為什麼中國將英國首相施紀賢來訪視為更大局面的一部分？
Reuters施紀賢是八年來首位訪問中國的英國首相。 冬天的北京並不總是一個友善的地方。 刺骨的寒風自北方吹來，將城市的湖泊與河流瞬間凍結，只有具備最強的靈魂才敢跳進冰冷的水中。 然而，在過去兩個月，世界各地的領袖卻紛紛接受邀請，前往這座中國的首都。 法國、韓國、愛爾蘭、加拿大和芬蘭的領導人接連訪華，德國總理預計下個月到訪。 現在，加入這股直奔北京潮流的西方領導人還有施紀賢（Sir Keir Starmer），他是八年來首位訪華的英國首相。 ...BBC News 中文 ・ 19 小時前
秀茂坪居屋單位違規掛物駁燈籠 法團嚴厲譴責擬申禁制令
秀茂坪居屋曉麗苑旗下法團第八屆管委會於社交平台發帖，譴責其中一單位業主，指其在公共走廊天花食水喉管懸掛個人物品，並在屋外接駁有電力裝置的燈籠，嚴重違反大廈公契，及對大廈安全構成嚴重威脅，法團已委託律師正式向該單位業主發出警告信，若不移除將入稟法院採取進一步法律行動，包括申請禁制令。am730 ・ 1 天前
荃灣鬧市「死場」大蝕讓 地皇廣場劏舖31萬沽 十年貶值8成
荃灣著名「死場」地皇廣場錄得大幅蝕讓個案，由前中國小姐趙哲妤母親李渠興持有的一間劏舖，近日以31萬元沽出，持貨十年賬面貶值約120萬元或8成。更多消息：「炒機聖地」淪為「死場」 投資者連沽3個先達劏舖 十二年跌剩1球 貶值87%劏場首都、先達驚現「蒸發式」蝕讓：黃金地段救唔返？揭劏場管理缺陷上述物業為荃灣登發大廈地皇廣場1樓單號舖，面積僅約82平方呎，現為夾公仔舖，近日假黃開基拍賣行以20萬元推拍，獲兩組客搶購，最終搶高逾5成至31萬元沽出，成交呎價約3,780元。據知，上述舖位由前中國小姐趙哲妤母親李渠興於2016年以152.73萬元購入，持貨近10年轉手，賬面蝕讓121.73萬元或80%。地皇廣場位於荃灣大河道，屬人流較旺地段，前身為登發大廈之商場。2012年，人稱「劏舖大王」的投資者尹柏權以4.1億港元，向已故「舖王」鄧成波購入該商場，其後更名為地皇廣場，並拆成二百多個劏舖出售，面積最細僅50呎。尹柏權提供首兩年5厘租金回報保證，套現約9億港元。不過由於配套不足，缺乏有效管理，地皇廣場很快淪為「死場」，地皇廣場業委會成員亦曾成立「地皇之光管理有限公司」以聯租方式自救，不過效果有限28Hse.com ・ 19 小時前
【萬寧】週五購物攻略（只限30/01）
萬寧推出周五購物攻略，個人護理產品買3件滿$99送獅球嘜純正芥花籽油600毫升；精選女性衛生護理產品、精選沐浴產品買1送1；精選頭髮護理產品、精選染髮產品買第2件半價；精選舒適達牙膏買4件送Selectpro鈦陶瓷電飯煲+金象牌頂上茉莉香米1公斤；買頭髮護理及染髮產品照價9折；精選L’ORÉAL PARiS女士護膚產品買滿$399送L‘ORÉAL活力緊緻鑽石奇蹟水；全線Olay產品買滿$488送Olay胜肽面膜；精選保健產品、精選西式保健產品、精選靈芝/蟲草產品買3送1；買健康產品滿$488送$60萬寧現金優惠券；買靈芝、蟲草產品滿$688送$100萬寧現金優惠券；精選糖果小食滿$150送$20萬寧現金優惠券；買染髮產品2件滿$99送金象牌頂上茉莉香米1公斤/3件滿$239送健康工房藥膳養生/滿$268送迪士尼鋼牙與大鼻旅行套裝！YAHOO著數 ・ 1 小時前
金舖甘了｜深圳地下黃金交易平台爆煲 客戶無法提現 深圳水貝爆警民衝突
隨著金價屢創新高，成為不少投資者考慮的避險工具。近期傳出深圳黃金交易私盤線上平台「杰我睿」出現資金鏈斷裂，引起...BossMind ・ 1 天前
拜年收到呢罐即刻反白眼？盤點Top 5「又愛又恨」賀年禮盒！網民：呢罐食到下年都未食完
新年流流，拜年是大熱指定節目，相信大家最怕的已不是被姨媽姑姐們尋根究底式地追問近況（問得太多已麻木及進入免疫階段），反而最怕的是收到老套又沉悶的傳統賀年禮盒！雖然早已包上紅色花紙，但當看到其外形時已經略知一二，分分鐘同時間收到好幾份一樣的傳統賀年禮盒，重複又重複！不知道大家認不認同？以下提及的傳統賀年禮盒，總是在農曆新年期間老是常出現，你必定收過又或者買過，雖然討厭但是又抗拒不了，但這些品牌就是能屹立不倒幾十年，霸雄農曆新年賀年禮盒的排行榜佔上一席位！Yahoo Food ・ 4 小時前
大興邨一家3口被斬｜女住戶已駁手筋憂康復能力 房署正安排調遷
屯門大興邨上周五（23日）發生斬人案，一名60歲男子疑因冷氣「倒汗水」問題深心不忿，趁樓下姓謝父女外出時，持菜將父親斬傷，母親見狀上前奮力阻止，她右手前臂被割傷，經手術後已出院，但擔心日後活動能力受影響；而且一家人飽受威嚇，至今未敢回家，需要到處投宿。她直言無論是「倒汗水」問題，還是鑿穿天花都已經解決，至今也不明白對方動機。而根據法庭資料，60歲的譚姓被告正留院，案件押後至明天（29日）或他最早出院日期再訊，期間被告交由警方看管。am730 ・ 1 天前
中國女生民宿廚房垃圾堆！ Airbnb投訴增15%藏陰謀！
這租房故事也太誇張了吧？日本一位民宿從業員在Threads上吐苦水，說接待兩位中國可愛女生，結果退房時房間像垃圾場一樣，滿地杯麵、飲料瓶和紙巾，廁所還貼滿馬桶蓋膜，髒亂程度讓人看傻眼。他要收清潔費，對方拒絕，搞得小爭執，最後只好網上公審。照片一出，網民炸鍋，有人笑說「狗拆家都不至於」，也有人提醒別以偏概全。Japhub日本集合 ・ 1 天前
歐聯話題 ｜鮮為人知規例 車路士或失16強主場次回合優勢
車路士因為同屬倫敦市有3支球隊直接打入8強，令一條歐洲足協鮮為人知的規例浮現，賽程安排出現前所未見的難題，很大機會失去16強主場次回合的優勢。Yahoo 體育 ・ 12 小時前