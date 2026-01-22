專訪車婉婉｜母親離世傷心成低潮：希望我冇讓曾志偉丟架
2026唐綺陽上半年星座財運排行榜！魔羯恐入不敷出，「第1名」會有超多賺錢機運
唐綺陽老師的2026上半年星座財運排行榜來了！來看看在新的一年有上榜的人，會分別面臨什麼樣的財務問題，以及有機會迎來什麼賺錢的機會！記得同時看太陽與上升星座。
2026上半年唐綺陽星座財運最差排行榜TOP 3.牡羊座
牡羊座2026上半年很多時候不是自己的問題，而是被外界的牽制給連累，導致正財有可能會有損失，或者賺錢很不順利的感覺，而這樣的情況有機會在三、四月解套。
2026上半年唐綺陽星座財運最差排行榜TOP 2.魔羯座
魔羯座上半年事業很不錯，但問題是花錢更多導致入不敷出，可能是一些必要的花費，或者處理許多內部問題，但都是為了升級而去做這些必要的花費和投資，所以勢必會花上不少錢來做建設，期待將來的成果。
2026上半年唐綺陽星座財運最差排行榜TOP 1.雙魚座
雙魚座將面臨人生重大的課題，而且也會因為夢想或者計畫而讓財務的壓力變大，也或許是投資而讓錢財卡住之類的問題，而會讓你們覺得自己財運似乎變得比較不好。唐老師建議，可以適當地將耗力又沒有賺錢的東西放手，會讓自己更壓力減輕一些。
2026上半年唐綺陽星座財運最旺排行榜TOP 3.射手座
射手座2026財運要好，首先必須要討人喜歡，如果人際關係差或者曾經有什麼黑歷史，那財運就會大相逕庭。但如果你們是討人喜歡的射手，就會有接不完的案子，客戶都會想找你、會想投資你，另外偏財運也相當地旺，唐老師鼓勵可以好好研究投資理財，開放你們的理財方式，也許會有很棒的收穫。
2026上半年唐綺陽星座財運最旺排行榜TOP 2.雙子座
雙子座上半年財帛宮開始動起來，財運也會跟著旺起來，但相對地也有可能會有業障發生，比如賺了錢卻賠了健康，或者雖然拿到錢，但卻是人家之前欠你們的等等，不過整體來說好的財運，還是可以為你們默默帶來意外的進帳。
2026上半年唐綺陽星座財運最旺排行榜TOP 1.天蠍座
天蠍座上半年可以多方發展，有很多斜槓的機會，如果能因此開發第二專長，或者大膽一點跨出去，將會得到非常多賺錢的機運！
圖片來源：微博@电视剧两个人的小森林
更多女人我最大報導
福氣是底氣！天選「好命人格」的4生肖+生辰！辰時龍總被命運善待，「這位」一輩子不缺貴人疼～
名字裡有「這8個字」天生和錢最有緣！「辰」自帶吸金體質不怕窮，「這位」含金量高財運自然找上門
虧妻者百財不入！這4生肖男「聽老婆話」才會有錢，猴男越寵妻福運更旺，「這位」婚姻同心才能聚財～
本文由女人我最大授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章
其他人也在看
婚後男人會偏幫老婆？從碧咸大仔延伸出來的「原生家庭」、「婆媳關係」議題：她不是你養大的，無義務先為你們著想｜周靈山《只在你心頭》
男人婚後與原生家庭疏遠，總被旁人譏笑「傻仔」，哈里王子、碧咸大仔便是例子；反之，若事事仍以原生家庭為先，又會被冠上「媽寶」之名。Yahoo Style HK ・ 20 小時前
46歲玉木宏不只是「千秋王子」更是「柔術王子」！出戰歐洲柔術錦標賽奪銅實力驚人：無論如何都要擠出時間練習
玉木宏不再是「千秋王子」，而是「柔術王子」？很多演員都有演出以外的興趣，甚至把該興趣發展得非常專業，當中包括剛過46歲生日的玉木宏。他日前在葡萄牙里斯本參加「歐洲柔術錦標賽」，並獲得銅牌，令人驚訝！Yahoo Style HK ・ 1 小時前
晨早新聞重點｜粵車南下實施一個月／普京與威特科夫及庫什納會面討論俄烏停火
【Now新聞台】1月23日now早晨新聞重點 【因病尋死】一對七十多歲夫婦在尖沙咀一間酒店內因長期病患尋死，丈夫多處刀傷死亡，他的太太被捕。【實施一個月】粵車南下實施一個月，有粵車車主認為在港駕駛很舒服，已來了兩次。【商俄烏停火】普京同威特科夫及庫什納會面，討論俄烏停火，而美俄烏代表今日於阿聯酋舉行三方會談。#要聞now.com 新聞 ・ 1 小時前
七旬夫婦昏迷尖沙咀酒店 男子送院後不治 警列謀殺案
【Now新聞台】尖沙咀一間酒店一對七十多歲夫婦昏迷送院，男子其後證實不治，警方列謀殺案處理。 案發在尖沙咀柯士甸道華美達華麗酒店。消息稱下午四時許，該對年老夫婦在酒店房間昏迷，職員打算清潔房間時發現，之後報警，兩人由救護車送到伊利沙伯醫院搶救。據了解，兩人長期租住酒店房間，房內有安眠藥樽，估計兩人服用了數十粒，而兩人有心臟病、肝病等病歷，疑因病厭世尋死，女子現於深切治療部留醫。#要聞now.com 新聞 ・ 10 小時前
李亞鵬自曝被女兒封鎖「痛苦死了」！失落後才領悟：父母愛不該有附加條件
近日，李亞鵬在直播中分享父女互動，透露有時會被19歲的女兒李嫣封鎖，坦言發現時「痛苦死了」，卻也讓他對親子關係有所領悟。姊妹淘 ・ 17 小時前
MUJI無印良品$98唇膏網民大讚「CHANEL平替」！CP值高、溫柔玫瑰色、水潤度高
最近在小紅書和Threads上，無印良品一款不到百元的唇膏討論度飆升！許多網友實測後驚喜發現，其妝效和顏色居然能媲美專櫃品牌，特別是色號#110藕荷冰粉，更被直接點名是CHANEL熱門#112色號的完美平替，讓它瞬間成為一眾精打細算彩妝迷的搶手目標！Yahoo Style HK ・ 1 天前
強積金買樓養老 至少存在兩道難關？
有立法會議員向財爺建議放寬強積金買樓，理據係年老時可以申請安老按揭套現資金養老，今次財爺陳茂波未有即時落閘，指會全面看看。不過要落實用強積金買樓養老，至少存在兩道難關。Yahoo 地產 ・ 1 天前
碧咸大仔Brooklyn與父母決裂！伴愛妻住洛杉磯8千萬豪宅
英國前球星碧咸（David Beckham）的大仔布魯克林（Brooklyn）和美國富家千金妮歌娜佩絲（Nicola Peltz）結婚4年，婚後屢次傳出與父母家人關係緊張，Brooklyn近日發長文揭開與父母不和的內幕，指父母想破壞其婚姻，並直言絕不會跟父母和解，事件引起全球關注。更多消息：開箱碧咸父子美國巨宅 大仔Brooklyn呻：出身無得揀Taylor Swift宣布婚訊 樂壇天后擁86億身家9幢豪宅 開箱羅德島萬呎海景懸崖大宅Brooklyn與Nicola Peltz早前曬出在洛杉磯豪宅拍下的親密合照，背景是城市天際線，兩人同坐一把椅子擁吻，配文 「我的女孩」盡顯甜蜜，似乎未受家族紛爭影響。 二人早在2021年，已斥資1,050萬美元（約8,140萬港元），購入位於美國加州洛杉磯比華利山（Beverly Hills）豪宅作為愛巢。 這座豪宅於2020年落成，佔地逾7,000平方呎，樓高兩層，設有5間睡房及5個洗手間，並配有游泳池、SPA水療設施、蒸氣桑拿房、酒窖、燒烤區、按摩室及健身房等，可媲美小型高級酒店。 全屋設計風格走簡約現代路線，以白色為主調，並採用大量落地玻璃窗，將陽28Hse.com ・ 1 天前
男嬰頸留斷針全身布滿針孔 疑母親放血接診醫生報警
【on.cc東網專訊】上海一名醫生上周三（14日）在短片平台發影片稱，接診的一名10個月大的男嬰頸椎內殘留斷針，需要動手術取出。醫生發現，男嬰全身有500至600個針孔，分布於頭部、身軀、腳部，已經報警處理。on.cc 東網 ・ 1 天前
西蘭花炒蝦仁食譜！洗西蘭花不用加鹽？咁樣洗又快又乾淨
不少人都覺得西蘭花很難清洗，又加鹽又加小蘇打，又浸好久都仍然有蟲蟲，但其實要把西蘭花洗乾淨並不複雜，而且只需要清水便可。很多人以為加鹽浸洗西蘭花會更乾淨，但高濃度的鹽更可能破壞蔬菜的細胞壁，反使農藥滲入！清洗西蘭花前先把西蘭花切小朵，浸泡後再放入袋中，加水去搖晃，便可以把蟲仔和污物搖出，即睇如何製作西蘭花炒蝦仁：Yahoo Food ・ 1 天前
2026 Uniqlo必買排行榜！女裝第1名就是Threads熱議款heattech、PUFFTECH保暖外套低至$199
Uniqlo就是有種魅力，令人每次逛實體店、官網也能買到一兩件服飾回家。畢竟舒服百搭、性價比又高的item永遠不嫌多，加上Uniqlo經常聯乘不同品牌和推出超級吸引的新品，如Uniqlo最新春夏系列，有多款多巴胺服飾選擇，還有不少親民價位的服飾值得入手。人人都買Uniqlo，大家又知不知道當期有哪些人氣item呢？Uniqlo官網就有個熱賣排行榜，一口氣列出現時最受歡迎的男女裝items，今年網頁大更新，還可以睇埋童裝和嬰幼兒熱賣服飾，好讓大家online shopping時作參考！Yahoo Style HK ・ 22 小時前
胡杏兒同老公甜蜜放閃撐枱腳！熱捧尖沙咀雲南過橋米線新貴「銀米」大讚好食夠晒熱
胡杏兒近年雖然長駐大陸拍劇搵真銀，但一有假期就會回港陪老公，實行孖住老公撐枱腳夠晒Sweet！日前胡杏兒在其個人社交平台Instagram發帖文表示與老公一齊拍住拖食雲南米線，更大讚係最近食過最好食的米線，夠晒熱！想知道邊間雲南米線咁吸引胡杏兒回港捧場？就要看看Yahoo Food以下的內文介紹！Yahoo Food ・ 23 小時前
李元元同爸爸李璨琛餐廳猜枚惹網民非議 7歲Lucy原來仲識打牌玩「冚棉胎」
李璨琛同太太梁志瑩Sophia嘅大女李元元(Lucy）今年7歲，精靈可愛又活潑嘅Lucy成為唔少網民嘅「女神」，fans人數多過唔少網紅。Yahoo 娛樂圈 ・ 17 小時前
翻閹公務員收利益兼放上網 勾起市民想當年.....
駐天津聯絡處主任鄭震生曬商務艙、酒店套房及私人船艙惹爭議，政府指涉違《防止賄賂條例》即時解約，觸發市民憂慮廉潔倒退，香港清廉指數亦持續下滑。Yahoo財經 ・ 22 小時前
加斯居尼跌倒送院 斷六條肋骨：以為自己會死
根據《太陽報》報道，英格蘭足球傳奇加斯居尼接受訪問時表示，聖誕節期間在家中失足向後跌倒，導致六條肋骨骨折，更刺穿了肺部，要立即送院求醫，更一度以為自己會死去。Yahoo 體育 ・ 9 小時前
別只會早C晚A！TikTok爆紅「肌膚循環Skin Cycling」保養法 29折起入手護膚好物 4天即養出穩定肌
想要皮膚好，選對合適的護膚方法十分重要。近來在TikTok爆紅的「肌膚循環Skin Cycling」護膚法，透過週期式輪替使用酸類、A醇與修護保濕產品，讓肌膚不再因為長期高強度刺激而屏障受損，把肌膚的光澤感重新養回來。Yahoo Style HK ・ 1 天前
陳百祥曬九龍塘逾億豪宅 黃杏秀真實狀態曝光 爆張國榮離世前贈30條「風水魚」
76歲資深藝人陳百祥（阿叻）近年處半退休狀態，其人生大起大落，老來居於九龍塘複式豪宅，據說該幢樓齡約30年、佔地達4.000呎的豪宅身價逾億港元，阿叻與69歲太太黃杏秀（秀姑）在家中養狗、種花、養魚，更不時讓好友來參觀作客，生活極其悠閒。日前有內地女網紅到來探訪，非但令阿叻的豪宅裝潢盡現，更令久未一月露面的秀姑真實狀態曝光。Yahoo 娛樂圈 ・ 20 小時前
「最成功二世祖」鄧兆尊 傳承繼15億遺產 西貢地皮荒廢變靈探熱點 躺平都年收3,000萬利息
粵劇名伶新馬師曾之子鄧兆尊，近年活躍於社交平台及直播節目，不時被外界冠以「二世祖」標籤。近日有網民在小紅書上載短片，片中有人當面向鄧兆尊追問坊間流傳其「最窮只有1億元」一說，鄧兆尊即場作出回應；另有傳其與弟妹合共承繼高達15億元遺產，名下亦涉及一幅屢傳以逾4億元放售的西貢地皮，即使地皮長期荒廢，鄧兆尊亦表示毋須急於處理。閱讀更多：劍神張家朗「再亮一劍」187萬掃雲匯車位 半年前逾1,600萬買三房 半年入市逾1,788萬｜兩屆奧運奪金至少獲1,650萬獎金賭王遺產急劈！狂減43%！ 尖沙咀金巴利街地皮意向價由8,800萬劈到5,000萬短片所見，提問者問及「最窮只有1億元」的傳聞時，鄧兆尊先是「扁扁咀」並搖頭，稱「未見過」相關說法，其後又補充指「他們是說笑」，似對有關傳聞不以為然。傳四兄妹承繼15億元遺產 只作「被動收息」資料顯示，鄧兆尊近年除在社交媒體曝光外，亦不時參與不同YouTube直播節目。坊間一直有說法指，鄧兆尊在家人離世後與弟妹承繼約15億元遺產；另亦有指其家族曾處理物業資產，包括出售永祥大廈及楚留香物業等，加上持有大幅西貢地皮，令其資產規模備受關注。另有報道引述其曾提及父28Hse.com ・ 14 小時前
私人住宅裝修鑿穿浴室地台樓板 下層天花穿窿可對望 屋宇署：要求即時停工
日出康城一個單位的業主2023年裝修期間涉擅自拆除部分主力牆，震驚全港，近日再有涉及裝修鑿穿事件出現。屋宇署今日在社交平台發文及上載兩張照片表示，早前有一個私人住宅單位在裝修期間，鑿穿了浴室的地台樓板，影響下層單位，照片可見廁所天花被鑿至穿窿，鋼筋鏽跡斑斑，和樓上可對望。屋宇署即時派員視察後，發現單位地台的樓板被鑿穿，幸整體樓宇結構沒有明顯危險。am730 ・ 15 小時前
日本人對觀光客變得不友善？知情人曝光「背後原因」：這３城市最明顯
近年來日本觀光產業蓬勃發展，但隨著外國遊客人數激增，當地人對觀光客的態度似乎產生微妙變化。一位連續３年赴日過春節的網友，今年赫然發現日本人的態度變得不友善。對此現象，定居台灣的日本作家「日本人的歐吉桑食尚玩家 ・ 1 天前