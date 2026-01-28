2026 大阪親子酒店最強攻略：10大必去住宿、USJ主題房、12歲以下免費全集

大阪親子酒店

大阪可以話係日本最正嘅旅遊城市之一，除咗歷史文化同美食多到食唔晒，最緊要係佢對親子遊非常友善。無論你係想去環球影城（USJ）玩、去海遊館睇魚，定係喺市區行街，揀間正嘅親子酒店絕對會令你個 Trip 開心好多。Trip.com 幫你精選咗呢 10 間大阪親子酒店，間間都有特色設施，包你同細路都住得舒服、玩得盡興！

親子遊優惠

新用戶可享大阪親子酒店優惠

👉酒店 10% 折扣: 下載 Trip.com App，新用戶首次預訂酒店享至多 10% 優惠

廣告 廣告

👉新用戶優惠代碼（首張訂單）: 立即註冊，首單即減至多 10%

👉新用戶優惠代碼（第2張訂單）: 新用戶第二次預訂酒店可享至多 5% 優惠

👉精選民宿優惠: 預訂指定民宿，享高達 HK$200 優惠

即日起至售完為止，透過 Trip.com 應用程式註冊成為會員，即可享有高達 10% 的折扣，請點擊此處查看更多！

🏨 2026 大阪親子酒店 10 大推介：完整全紀錄

1. 大阪環球影城園前酒店

地址： Shimaya 6-2-52, 此花區, 大阪市

酒店特色： 地理之冠： 官方指定酒店，就喺環球影城正門口，玩到最後一秒先返房都得。

時光旅行主題： 由大堂到房都充滿驚喜，電梯燈光超好玩。 兒童專屬服務： 提供小童禮帽、燕尾服同金色獎牌嘅禮賓服務，收集印章仲有紀念品。 餐飲配套： 早餐有小朋友專用取餐盤，款式多且非常親子友善。

住客評價： 4.5/5✨ 「2 分鐘入影城超方便，早餐豐富，小朋友可以自己拎餐。」

2. 環球影城港灣酒店

地址： Sakurajima 1-1-111, 此花區, 大阪市

酒店特色： 迷你兵團基地： 大堂同電梯都係 Minions 主題，仲有大型水族箱。

熱門房型： Minions 主題房係全大阪最難訂嘅房型之一，成間房都係黃色小兵。 票務便利： 大堂可以直接買樂園門票，仲可以睇埋園內設施排隊時間。 友善政策： 提供 6 歲以下兒童不加床免費入住。

住客評價： 4.7/5✨ 「離地鐵站同影城都係 3 分鐘，窗外仲可以睇到海景。」

3. 大阪難波南海瑞士酒店

地址： Chuo-ku Namba 5-1-60, 中央區, 大阪市

酒店特色： 交通樞紐： 喺南海電鐵難波站正上方，落機直達，落雨都唔使驚。

購物王國： 直通高島屋同難波公園大廈，行街買嘢拎返上房只需幾分鐘。 特別房型： 同日本兒童家具 HOPPL 合作，房入面有兒童專用桌椅同室內單車。 優厚政策： 0-12 歲兒童不加床可免費入住。

住客評價： 4.6/5✨ 「位置無敵，買到手軟直接拎上樓，親子房設計好貼心。」

4. 大阪帝國酒店

地址： Temmabashi 1-8-50, 北區, 大阪市

酒店特色： 豪華體驗： 五星級老牌酒店，服務極之體貼到位。

兒童設施： 設有專屬兒童泳池，仲有豐富嘅家庭活動同遊戲室。 貼心用品： 免費提供嬰兒床、小童座椅、浴袍同高品質洗漱用品。 靜謐環境： 喺河邊隔離，風景靚且環境安靜，唔似鬧區咁嘈。

住客評價： 4.8/5✨ 「雖然開咗好耐但保養極好，員工對小朋友非常有禮貌。」

5. 大阪天王寺峇里塔酒店

地址： Hidainn-cho 8-1, 天王寺區, 大阪市

酒店特色： 峇里島風： 成間酒店好似去咗度假咁，距離天王寺站只需行 2 分鐘。

瘋狂免費： 24 小時酒水供應、免費下午茶、每晚仲有免費拉麵宵夜。 遊戲設施： 設有大型遊戲室，入面有漫畫、遊戲機同乒乓波。 放鬆設備： 部分房有按摩椅同私人岩盤浴，幫阿爸阿媽鬆一鬆。

住客評價： 4.7/5✨ 「服務一流，有中文職員，仲有免費洗衣液同小朋友玩具。」

6. ART 大阪灣酒店

地址： Minato-ku Benten 1-2-1, 港區, 大阪市

酒店特色： 空庭溫泉： 酒店直通「空庭溫泉」，住客可以用優惠價浸溫泉兼打卡影浴衣相。

景觀優美： 高層建築，可以俯瞰環球影城同大阪港嘅震撼夜景。 多人房型： 提供最多 4 人共住嘅房型，6 歲以下兒童免費同住。 便利交通： 距離海遊館兩站距離，週末仲有去影城嘅班車。

住客評價： 4.5/5✨ 「交通好方便，夜景靚到爆，空庭溫泉細路玩到癲咗。」

7. 大阪南海輝盛庭國際公寓

地址： Nambanaka 1-17-11, 浪速區, 大阪市

酒店特色： * 家庭首選： 服務式公寓，每個房型都配備廚房、烹飪用具同餐具。

洗烘一體： 房內就有洗衣機同乾衣機，帶少一半衫都得。 寬敞空間： 比一般日本酒店大得多，一居室公寓可以容納 3 大 1 細。 機能一流： 門口就有超市同食店，11 歲以下兒童免費入住。

住客評價： 4.7/5✨ 「廚房嘢好齊，有兩部大電視可以同細路分開睇，互不打擾。」

8. 大阪心齋橋橋樑酒店

地址： Chuo-ku Nishi Shinsaibashi 1-10-24, 中央區, 大阪市

酒店特色： 文化體驗： 每日都有日本文化活動（如整章魚燒、試穿和服）。

瘋狂食飲： 22:00 後免費日式拉麵，全日免費飲品，小朋友仲有甜品自助餐。 租借服務： 提供大量兒童用品借用，仲有免費手提 WiFi。 慷慨政策： 12 歲以下兒童免費入住，連早餐都免費。

住客評價： 4.5/5✨ 「職員好多識講廣東話/國語，宵夜拉麵好好食，親子氛圍 100 分。」

9. MIMARU 大阪心齋橋 WEST

地址： Shinmachi 1-24-1, 西區, 大阪市

酒店特色： 超級大房： 適合多人家族，最大房型可以容納 9 個大人加 4 個小朋友。

日式設計： 採用榻榻米設計，細路喺地下爬都唔怕跌。 廚房設備： 廚房用具極齊，微波爐、雪櫃一應俱全。 貼心驚喜： 退房時會送上手寫感謝卡，對小朋友非常友善。

住客評價： 4.7/5✨ 「附近有超市，可以買返房煮，12 歲以下小朋友仲係免費入住。」

10. 水療世界酒店及度假村

地址： 3-4-24 Ebisu-higashi, 浪速區, 大阪市

酒店特色： 溫泉樂園： 入住送「世界大溫泉」門票，有 17 種唔同國家主題嘅浴池。

室內水樂園： 頂樓有大型滑水道同兒童泳池，唔受天氣影響一年四季都可以玩。 景觀房： 房內可以直接睇到大阪地標「通天閣」。 豐富配套： 入面有埋美食街同兒童遊戲室，直頭係一個度假區。

住客評價： 4.3/5✨ 「房空間超大，設施好完善，浸完溫泉食宵夜簡直一流。」

大阪環球影城園區酒店

呢間係離日本環球影城最近嘅官方指定酒店，就喺環球影城站同影城門口條主幹道上面。因為個位置係正門口，地段好到冇得頂，由朝玩到晚都得。除咗去影城，去大阪市區其他地方都好快。

大阪親子酒店 | 大阪環球影城園區酒店

親子特色： 酒店準備咗細路最鍾意嘅兒童餐；最特別係「時間旅行禮賓服務」，禮賓員會著住高帽燕尾服、掛住金色獎牌周不時出現。細路收集印章就可以換紀念品。





大阪親子酒店 | 大阪環球影城園區酒店

房型設施： 有好多主題房，等細路好似入咗電影世界咁，入面仲有親子活動區、遊戲室同埋卡通用品。

大阪親子酒店 | 大阪環球影城園區酒店

Trip.com 真實住客評價 ✨

大阪親子酒店 | 大阪環球影城園區酒店

位置特別棒！2 分鐘進環球！超方便！ 酒店環境非常好，大廳有很多小朋友在拍照。電梯也很有意思，燈光和頂部是時鐘在轉，好像被傳送到了房間那層。 房間很好，可以看到環球全景。 早餐豐富，種類很多，有小童專用餐盤，小朋友可以自己拿着取餐。

帶孩子出遊，選擇了離景點最近的酒店，出門就到，非常方便，酒店裡的元素也很多，孩子很喜歡，身臨其境，體驗感棒極了。

立即預訂大阪日本環球影城園前酒店

優惠訂購環球影城門票

環球影城港灣酒店

就喺影城隔離，行 4 分鐘就到！大堂係迷你兵團（Minions）主題，Cafe 仲會根據節日出主題甜品。大堂有票務櫃枱同影城設施排隊時間表，幫你慳返好多時間。

大阪親子酒店 | 環球影城港灣酒店

親子特色： Minions 主題房係最受歡迎，由裝修、傢俬到廁所都貼滿晒 Minions。呢間親子酒店仲畀 6 歲以下細路唔加床免費一齊住。

大阪親子酒店 | 環球影城港灣酒店

房型設施： 房又大又舒服，一邊望影城，一邊望大阪港海景。每間房都有齊洗漱用品，玩完一日仲有酒店送嘅入浴劑同足貼，幫你浸浴放鬆。

大阪親子酒店 | 環球影城港灣酒店



Trip.com 真實住客評價 ✨

大阪親子酒店 | 環球影城港灣酒店

非常棒的酒店，幾乎是同價位中日本住過的最好酒店。酒店乾淨衞生，服務態度也好。酒店的裝修很漂亮，大堂有水族箱和許多卡通人物，房間的樓層還有漂亮的水母小水族箱作為裝飾。 酒店的早餐很好吃很豐盛。 酒店位置很好，離地鐵站步行三分鐘，離環球影城入口步行三分鐘，在酒店就能看到環球影城的過山車。

酒店離環球影城很近，整體主題是小黃人系列，房間衞生乾淨，窗户可以看到海景，服務很好，還有個超市很方便。





立即預訂環球影城港灣酒店

優惠訂購環球影城門票

大阪難波南海瑞士酒店

坐落喺大阪最旺嘅難波中心，正正就喺難波站上面。酒店連住高島屋百貨同 Namba Parks 商場，買嘢食嘢都超級方便。

大阪親子酒店 | 大阪難波南海瑞士酒店

親子特色： 有兒童活動區，玩具多。仲有同日本童裝傢俬品牌 HOPPL 合作嘅家庭房，入面有小朋友專用枱凳、床同小單車。

大阪親子酒店 | 大阪難波南海瑞士酒店

優惠政策： 0-12 歲細路唔加床可以免費住。

大阪親子酒店 | 大阪難波南海瑞士酒店

Trip.com 真實住客評價 ✨

大阪親子酒店 | 大阪難波南海瑞士酒店

飯店的位置非常好，南海電鐵出來之後就直接搭電梯到 lobby，在大葉高島屋買的東西之後直接提上樓，裝箱直送機場，服務人員非常親貼心，確認好行李是否能在出境當天準時到達機場，讓人備感安心。

1.5m 的床很適合親子旅行，地鐵就在酒店樓下，連住 5 天 4 天下雨，離心齋橋很近，強烈推薦我朋友以後到大阪入住這家酒店

立即預訂大阪瑞士南海酒店

大阪帝國酒店

設施好齊全，有按摩浴池、健身室、桑拿、室內泳池同埋 Spa。係一個高級住宿選擇，服務非常周到。

大阪親子酒店 | 大阪帝國酒店

親子特色： 有家庭房同小朋友餐，仲有兒童遊樂區。酒店會提供嬰兒床、小朋友凳、浴袍同埋專用泳池位。

大阪親子酒店 | 大阪帝國酒店

Trip.com 真實住客評價 ✨

大阪親子酒店 | 大阪帝國酒店

購物、旅遊、觀光、交通非常方便，酒店環境非常寧靜，優質服務，酒店雖然巳開張了幾十年，但房間裝修非常好，一點也不像古舊，隔音非常好，員工非常有禮貌。酒店近河邊，沿岸風景很美。

日本酒店風格，管理的非常好，服務生很友善，客人有上帝的感覺！由於有一個 3 歲的小孩子，酒店馬上安排兩張單人床變成一張大雙人床！其它功能不變。酒店緊鄰河邊，風景好，室內沒有一點噪音，室內面積很大，洗浴設施完備，準備的免費洗漱用品很有檔次。早餐的性價比可以，唯一不足的是毎天早餐食材沒有任何變化。大堂非常寬敞，每一位服務員都很負責任，彬彬有禮，給客人準備的免費飲用水都是很有檔次的！總之下次去大阪還會選擇住這家酒店！

立即預訂大阪帝國酒店

大阪天王寺峇里塔酒店

喺天王寺站隔壁，行 2 分鐘就到。附近有商場、動物園（行 10 分鐘），去難波都係 10 分鐘車程。

大阪親子酒店 | 大阪天王寺峇里塔酒店

親子特色： 有家庭房可以住 3 至 6 個人，0-5 歲細路免費住。最正係有遊戲室，入面有漫畫、遊戲機同乒乓波。

大阪親子酒店 | 大阪天王寺峇里塔酒店

免費禮遇： 有免費下午茶、拉麵宵夜、24 小時酒水供應。房入面仲有按摩椅同私人岩盤浴。

大阪親子酒店 | 大阪天王寺峇里塔酒店

Trip.com 真實住客評價 ✨

大阪親子酒店 | 大阪天王寺峇里塔酒店

服務一流有中文服務員，入住有現金卷送，可以用在酒店使用，酒店提供一系列試用品及不同護膚品沐浴用品一應俱全。每晚有拉麵提供，醬油和豬骨湯拉麵都試過味道還可以，有二十四小時酒水供應，以及每天都有下午茶。下次來大阪還會選擇這一間酒店！

酒店很好，很大，還有會中文的服務員，溝通很簡單，還有免費洗衣服，免費洗衣液，還有免費浴鹽等各種東西，還有小孩的玩具

立即預訂大阪天王寺峇里塔酒店

ART 大阪灣酒店

呢間係高層豪華酒店，可以俯瞰影城同大阪夜景。去影城大概 15 分鐘車程，週末仲有班車去 USJ。

大阪親子酒店 | ART 大阪灣酒店

親子特色： 住客可以平價去玩「空庭溫泉」，入面有天然溫泉、足湯同日式庭園。細路仲可以著浴衣打卡，體驗日本文化。

大阪親子酒店 | ART 大阪灣酒店

房型設施： 房型多，最多住 4 個人。6 歲以下唔加床免費住。部分房有小廚房。

大阪親子酒店 | ART 大阪灣酒店

大阪親子酒店 | ART 大阪灣酒店

Trip.com 真實住客評價 ✨

大阪親子酒店 | ART 大阪灣酒店

交通方便、生活功能齊全、親子友善。整體環境極優，距離天保山海遊館兩站距離。下樓就可以搭車全家都很滿意，下次還會想要再入住。

飯店的方便性真的很高，靠近 JR 也靠近地下鐵，樓下有超商走路五分鐘就有超市居酒屋，飯店每天都會有專人打掃整體感覺真的很棒。每次來大阪都住這間真的很喜歡，夜景也很漂亮

立即預訂ART 大阪灣酒店

大阪南海輝盛庭國際公寓

喺難波最旺嘅地段，行 3 分鐘就到南海難波站，去機場定去周邊旅遊區都好方便。

大阪親子酒店 | 大阪南海輝盛庭國際公寓

親子特色： 每間房都有廚房（有齊餐具同廚具），仲有洗衣烘乾機。一居室公寓可以住 3 個大人同 1 個 11 歲以下細路（唔加床免費住）。

大阪親子酒店 | 大阪南海輝盛庭國際公寓

大阪親子酒店 | 大阪南海輝盛庭國際公寓

Trip.com 真實住客評價 ✨

大阪親子酒店 | 大阪南海輝盛庭國際公寓

位於南海難波站對面，出行方便附近很多食市，鄰近黑門市場、木津市場、道頓堀、心齋橋都是十多分鐘步行距離。房間整潔，前台服務流利英語方便溝通。

2/5-2/10 住了 5 晚，兩大一小住得很開心，小孩最高興有超大的空間跟兩台網路電視，可以各看各的不互相打擾🤣房間內廚房用具非常齊全，但 3 年沒來大阪，太多餐廳想要再次體驗所以都沒用到廚房，下次再來試試看！

立即預訂大阪南海輝盛庭國際公寓

大阪心齋橋橋樑酒店

行 3 分鐘到心齋橋站，10 分鐘到格力高廣告板（跑跑人）。

大阪親子酒店 | 大阪心齋橋橋樑酒店

親子特色： 酒店每日有文化活動（好似著和服、整章魚燒），可以全家一齊玩。有免費甜品自助餐同宵夜拉麵（22:00-23:00），仲有酒精飲品任飲。

大阪親子酒店 | 大阪心齋橋橋樑酒店

優惠政策： 一個大人可以帶一個 12 歲以下細路免費住。如果大人訂咗早餐，細路可以免費食。

大阪親子酒店 | 大阪心齋橋橋樑酒店

大阪親子酒店 | 大阪心齋橋橋樑酒店

Trip.com 真實住客評價 ✨

大阪親子酒店 | 大阪心齋橋橋樑酒店

非常喜歡這家飯店 櫃檯服務人員很親切、也會說中文 這家飯店離地鐵也很近，交通也很方便 飯店設施也很貼心 下次來大阪會想再來住 超級喜歡這個微醺酒廊 每天逛街回來都來喝一杯 每晚都有拉麵宵夜時間

這是一間溫暖的親子酒店，在心齋橋站 8 號出口行 5 分鐘路程就到。酒店人員大部份都會說普通話，沒有溝通問題。酒店房間實用，床與床之間可以打開放兩個大的行李箱。洗手間有浴缸，不大，但很實用。酒店每天都會有不同的免費小遊戲，晚上有免費拉麵宵夜，全日二十四小時有免費可飲用的冷熱水供應。很適合一家大細來住。每天就算房間不需要清潔也會提供樽裝礦泉水以及換洗的毛巾掛在房間門口。

立即預訂大阪心齋橋橋樑酒店

MIMARU大阪 心齋橋WEST

公寓式酒店，出咗名空間大，離地鐵站 2 分鐘，對帶住細路嘅家庭嚟講評價極高。

大阪親子酒店 | MIMARU大阪 心齋橋WEST

親子特色： 榻榻米設計，細路爬都唔怕跌。房入面有廚房。最大嘅房可以住 9 個大人 4 個細路，多人一齊去玩好方便。

大阪親子酒店 | MIMARU大阪 心齋橋WEST

貼心服務： 12 歲以下免費住。可以提早預約細路用品（尿片桶、浴盆等）。

大阪親子酒店 | MIMARU大阪 心齋橋WEST

Trip.com 真實住客評價 ✨

大阪親子酒店 | MIMARU大阪 心齋橋WEST

入住前已向酒店提出會帶同幼兒前往，酒店也有向我們反映有那些物品可提供。尿片垃圾桶，兒童餐具，沖涼盤等等的物品。入住當日所有物品已送到房間，前枱職員非常友善。退房當日還給我們手寫的感謝卡，實在令我地感到驚訝，幾天入住期間都感到職員的友善。酒店可以寄存行李，我們回程取行李時遇上大雨，酒店職員主動拿毛巾給我們，十分貼心。酒店附近有牛丼，麥當勞，aeon。到心齋橋不遠，到四橋站非常近。

很適合親子游的酒店，房間有冰箱，微波爐，還有電磁爐，餐具也很齊全。樓下轉角就有一間超市，早餐買回來第二天一熱就可以吃，很方便。服務也很熱情，我們還有碰到中文的前台服務，都會很熱心的解決問題。離四橋站地鐵口很近，走路 3 分鐘就到。離心齋橋商業街步行也就十幾分鍾。

立即預訂 MIMARU 大阪心齋橋 WEST

水療世界酒店及度假村

位於天王寺，行 1 分鐘到新世界，5 分鐘到通天閣。

大阪親子酒店 | 水療世界酒店及度假村

親子特色： 入住可以免費玩「世界大溫泉」（17 種主題浴池）同埋 8 國岩盤浴。頂樓有大型滑水道同兒童泳池（水溫會跟季節調整）。

大阪親子酒店 | 水療世界酒店及度假村

房型設施： 房大，可以睇到通天閣夜景。有西式同日式房揀。

大阪親子酒店 | 水療世界酒店及度假村

Trip.com 真實住客評價 ✨

大阪親子酒店 | 水療世界酒店及度假村

酒店房空間大，設施非常完善，浴場去咗三次很舒服地方較大 。有兒童遊戲室， 8樓還有水上樂園適合一家大細一同住宿下次會再來。

很不錯的温泉旅館，地理位置好，交通方便，而且房間也很大很乾凈，相比於日本其他的酒店房間要大得多。最重要的是還可以泡温泉，有自助早餐，很完美！

立即預訂水療世界酒店及度假村

Yahoo 編輯團隊致力為你精選優質產品資訊及商戶網站連結，部分文章內商品或平台可能與 Yahoo 存在商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 或會因此獲取報酬。Yahoo 並非買賣一方或其代表或代理，所有交易均由用戶與商戶雙方自行成立及承擔責任，所有資料應以連結頁面內商戶直接提供為準，商戶或會隨時更新相關資訊，恕不另行通知。





