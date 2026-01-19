2026 年了，舊世代 DDR3、DDR4 記憶體都被瘋搶加價，預計 Q1 漲幅可達 50%

踏入 2026 年，記憶體市場繼續因為 AI 的龐大需求而宣告漲價，而且影響更遠及前代產品。根據 TrendForce News 引述工商時報的消息指出，2026 年第一季的記憶體市場出現劇烈波動，已經進入成熟期的前代 DDR4 價格漲幅預計高達 50%；甚至連更舊的 DDR3 記憶體供應也同樣告急！

這次漲價潮的主要原因，源於全球三大記憶體供應商：Samsung、SK Hynix 與 Micron 的產能戰略調整，為了因應全球對 AI 運算的龐大需求，加速將產能轉向生產高頻寬記憶體 HBM 以及新一代的 DDR5 與 LPDDR5。

未能搶購到新世代記憶體的企業，就紛紛轉向採購上一代 DDR4 記憶體，帶動價格上揚；而更舊款的 DDR3 供應預計會因此被壓縮，形成層層壓迫的斷貨加價潮。對於諸如舊款 NAS 或工業控制系統的用家來說，更換零件的成本將大幅上升。

