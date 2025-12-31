Yahoo 編輯精選產品資訊為商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 會獲取報酬。Yahoo並非買賣一方或其代理，交易責任由用戶與商戶自行承擔，所有資訊以商戶頁面為準。

2026 年新願望！減肥大計先買智能手錶、智能體重磅，幫你全年自律瘦身

又到了寫下新年目標的時刻，減肥瘦身是否再次出現在你的清單前列？過去幾年，我們都曾雄心勃勃地開始，卻可能因為看不見即時回報、摸不清身體節奏，而讓計畫悄悄擱淺。問題其實是缺乏一套可以量度、可以監察、會不停提醒你的系統，幫你由三分鐘熱度，變成一年自律。這一次，與其再次依賴模糊的感覺和時有時無的意志力，不如讓精準的數據成為你最可靠的自律夥伴。

運動手錶

如果說 2026 減肥大計要有一個總指揮，那一定就是運動手錶。它不只是計步器，而是幫你監察運動計劃是否達標的行動工具。運動手錶，可以做到即時監測心率、自動記錄運動量、睡眠與壓力追蹤及目標進度顯示等。讓減肥不再是一句抽象的口號，而是被拆成一個個可以完成的小任務。

Samsung Galaxy Watch 8 Classic

Samsung Galaxy Watch 8 Classic 延續了上代經典設計，搭載了 46mm 螢幕並採用高階 815L 不鏽鋼錶身與藍寶石玻璃鏡面，搭配仿皮質感錶帶，讓運動手錶看起來更像傳統腕錶。其堅固性通過 MIL-STD-810H 軍規認證，確保在各種嚴苛環境下依然穩定運作。

核心配置方面，搭載先進 3nm 製程五核心處理器，配備 Samsung 第二代 BioActive 生物感應器與 L1+L5 雙頻 GPS 定位系統，更升級至 64GB 儲存空間，可容納大量 GPX 地圖與離線音樂。手錶側邊新增專屬功能鍵，一鍵啟動高品質錄音，並透過 Galaxy AI 實現會議音檔智能轉錄，自動生成多語言摘要與重點整理。

此外，健康管理亦得以進化，除持續監測心血管負荷指標，更配備抗衰老指數分析，透過 AGEs 與抗氧化數據綜合評估，提供個人化養生建議。運動功能方面，手錶新配置了 AI 分級跑步訓練系統，並將課程細分為 10 個難度等級，並搭配專屬成就獎章激勵，打造科學化個人訓練方案。

Samsung Galaxy Watch 8 Classic LTE 46mm

Amazon 特價 US$447.69 （約 HK$3,480， 免運費）｜原價 US $499.99

立即購買

Samsung 官網 HK$3,798

立即購買

Fitbit Sense 2

第二代的 Fitbit Sense 配備觸控螢幕，提供全天候的壓力檢測，透過 cEDA 連續膚電活動感應器，能連續膚電感測微量電子變化，從而偵測壓力變化，追蹤用家的身體反應，亦配備了全天候的體溫感應器以及心率警報，內建的 ECG 應用程式可進行心房顫動評估，並提供不規則心律通知。手錶還具備 SpO2 監測和健康指標儀表板，能隨時關注身體狀況。

在睡眠管理方面，Fitbit Sense 2 提供個人化的睡眠設定檔和每日睡眠階段分析，並配有智慧喚醒警報和請勿打擾模式，幫助用家獲得更高質量的睡眠。內建 GPS 和鍛煉強度地圖，支持超過 40 種運動模式，自動追蹤活動，並提供全天候的心率監測，防水深度可達 50 公尺。

Sense 2 設計為全天佩戴，支持藍牙通話、簡訊和電話通知，並可自訂時鐘面。它還具備 Fitbit Pay、內建 Amazon Alexa，以及 Google 錢包和地圖（僅限 Android）功能，令日常配戴更便捷。此價格已包括 6 個月的 Premium 會員資格，可以獲得個性化見解和進階分析。

Fitbit Sense 2

Amazon 特價 US$199.95（約 HK$1,554＋免運費 ）｜原價 US $249.95

立即購買

Apple Watch SE 3

Apple Watch SE 3 和 Series 11 一樣搭載了 S10 處理器，而且有 5G 型號並加入了 Always-on Display 功能，還能選 40mm 及 44mm 兩種尺寸，各方面都較前代更有彈性。其續航力已久能達到 18 小時，但放電速度是過去的 2 倍。錶面配備更耐用的離子交換強化玻璃，裝置除心率、跌倒與車禍偵測等功能外，還支援手腕溫度測量以及和 Series 11 一樣的的睡眠分數、睡眠窒息偵測， 支援超過 20 種運動模式自動識別。手錶內置動作感應器，陀螺儀、加速感應器以及 GPS 相互配合，能追蹤活動表現，展示準確健身數據，將你的運動成果可視化。

Apple Watch SE 3（40mm、GPS）

Apple 官網 HK$1,999

立即購買

智能體重磅

踏上智能體重磅，它不只是顯示一個數字，而是將體脂率、肌肉量的細微變化同步到手機，讓你清楚看見，汗水如何一步步轉化為真正的身體改變。

ITSU - 體脂磅 IS-0189

ITSU 體脂磅除了磅重外，更是一個健康監測工具，配合手機應用程式，能全面了解自己的身體成分數據。它提供脂肪、水分、肌肉、骨骼質量、新陳代謝、BMI、內臟脂肪等多項健康指標，幫助你隨時掌握自身健康狀況及減肥成效。

Ahaa 特價 HK$150｜原價 HK $699

立即購買

