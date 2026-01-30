2026 年 2 月的 PS Plus 免費遊玩確定推出《空戰奇兵7：未知天際》《Undisputed》等 4 款作品！

面向 PlayStation Plus（以下簡稱 PS Plus）會員的服務「免費遊玩」，將推出《空戰奇兵7：未知天際》《Undisputed》《深海迷航：冰點之下》《ULTROS》共 4 款作品！

配信期間為 2026 年 2 月 3 日（二）至 2026 年 3 月 2 日（一）。

2026 年 2 月的 PS Plus 免費遊玩將推出 4 款作品！

2026 年 2 月的 PS Plus 免費遊玩

面向 PS Plus 會員的服務「免費遊玩」，將推出《空戰奇兵7：未知天際》《Undisputed》《深海迷航：冰點之下》《ULTROS》共 4 款作品！

本次作品的配信期間為 2026 年 2 月 3 日（二）至 2026 年 3 月 2 日（一）。

空戰奇兵7：未知天際

ACE COMBAT 7: SKIES UNKNOWN

成為王牌飛行員，在 360 度自由翱翔的天空中擊墜敵機，體驗飛行射擊遊戲帶來的快感與成就感。

以「天空的革新」為主題的本作，透過立體鋪滿天空的雲層、氣流、雷雲等環境變化，藉由機體的晃動與 HUD 顯示的干擾，讓玩家能以往更深刻地親身感受「天空的觸感」。

Undisputed

Undisputed

以寫實視覺與骨骼震撼般的動作表現為特色的格鬥遊戲。

收錄超過 70 名取得授權的選手，並為每位選手準備多達 50 種屬性與特性，活用各自的風格與能力，帶來更真實的比賽體驗。

本作中……

職業生涯模式：體驗從業餘拳擊錦標賽一路邁向絕對王者的歷程。

角色創建器：可從選手的體格、刺青，到短褲與手套等各項要素進行全面自訂。

……除了比賽之外的模式內容也相當豐富。

打造屬於自己的選手，目標成為世界冠軍吧！

深海迷航：冰點之下

Subnautica: Below Zero

以行星 4546B 的北極圈為舞台的水下冒險遊戲。

玩家將追尋失蹤妹妹的線索，踏上調查未知世界的旅程。

在有限的資源下生存，建設基地、製作裝備，努力在嚴酷的環境中活下去吧。

ULTROS

ULTROS

以充滿異星生命的廣闊異世界為舞台的動作遊戲。

滿載前衛的藝術風格與神秘的原聲配樂，既能享受緊張刺激的近身戰鬥，也能體驗培育植物的平靜時光。

透過循環式機制，在故事關鍵時刻讓時間倒轉，一邊解開謎團，一邊獲得全新的能力。

關於 2026 年 2 月 PS Plus 免費遊玩的詳細資訊，請參閱 PlayStation.Blog。