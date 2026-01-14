2026 廣州小眾景點推薦｜15 大避開人潮隱世地標：聚龍古村/紫泥堂/海鷗島 (附高鐵酒店優惠)

跑前不要再拉筋了！動態暖身更有效
想策劃一場與眾不同嘅廣州之旅？咁就要避開嗰啲湧吓湧吓嘅大眾打卡位，深入探索呢座城市角落入面嘅寶藏景點。Trip.com 特別為你精選咗 15 個廣州小眾景點，等你可以喺呢座千年商都嘅靜謐同文藝氣息入面，深度體驗最地道嘅嶺南風情。
廣州小眾景點 | 交通全指南
廣州嘅公共交通網絡非常成熟，只要靈活運用地鐵同其他交通工具，去探索小眾景點絕對係事半功倍。
1. 廣州地鐵：最高效嘅出遊方式
廣州地鐵線路覆蓋全廣州市（包括從化、番禺、南沙等郊區）。
支付方式： 可以直接用支付寶 (AlipayHK) 或者微信支付 (WeChat Pay HK) 入面個「乘車碼」掃碼過閘，唔使買實體飛，超級方便。
小提示： 盡量避開平日朝早 7:30-9:30 同下晝 17:30-19:30 嘅返工放工高峰期，特別係 3 號線，真係好逼。
2. 的士同網約車
對於一啲離地鐵站 1-2 公里遠嘅景點（好似聚龍古村、紫泥堂），搭的士會舒服好多。
網約車： 建議用「滴滴出行」或者「高德地圖」叫車，價錢透明而且定位精準，可以直接送到景點門口。
價錢參考： 廣州的士起步價通常係 12 蚊人仔，市內短途跳錶價錢好合理。
3. 水上巴士同渡輪
呢個係廣州特有嘅交通浪漫，亦都係去某啲景點嘅唯一方法。
大吉沙島： 一定要喺烏涌碼頭搭渡輪。
珠江水巴： 如果由黃沙（近恩寧路）去對岸，可以搭水上巴士，飛價只需 2 蚊人仔，性價比極高，係望住江景最好嘅方式。
4. 共享單車
喺海鷗島或者海珠湖周邊，用「哈囉單車」或者「美團單車」環島或環湖踩單車，係體驗廣州慢生活嘅最佳方法。
聚龍古村：時光倒流嘅西關大屋建築群
聚龍古村坐落喺廣州荔灣區，係一個擁有 100 多年歷史嘅古建築群。呢度保存住廣州最完整嘅清代民居建築，青磚大屋排列整齊，散發住濃厚嘅西關文化氣息。同喧鬧嘅上下九步行街唔同，呢度遊客稀少，石板路兩旁綠樹成蔭，好啱鍾意攝影同歷史建築嘅朋友。漫步喺巷弄間，你可以仔細觀察嶺南建築中特有嘅木雕、磚雕同灰塑工藝，感受昔日廣州富商家族嘅生活印記。
地址： 廣東省廣州市荔灣區芳村大道東聚龍村
交通方式： 搭地鐵 1 號線去芳村站，行路或者轉的士前往；或者搭廣佛線去沙涌站行大約 15 分鐘。
海鷗島：都市邊緣嘅純淨漁村秘境
海鷗島位於番禺區，雖然名字叫「海鷗」，但島上實際上係以寧靜嘅田園水鄉風光聞名。呢度係廣州少數仲未大規模開發嘅原生態島嶼，島上面有一條長長嘅環島堤壩，好啱租單車進行環島騎行。你可以一邊吹住伶仃洋嘅海風，一邊欣賞兩側嘅農田同魚塘。傍晚時分，喺堤壩觀賞日落，景色極其迷人。此外，島上嘅海鮮大排檔價格親民而且食材新鮮，係唔少在地老饕嘅私藏名單。
地址： 廣東省廣州市番禺區石樓鎮海鷗島
交通方式： 搭地鐵 4 號線去海傍站，轉乘番 148 路或番 148B 路巴士即可到達。
紫泥堂：廢棄糖廠變身蘇式工業風園區
紫泥堂嘅前身係建於 1950 年代嘅國營紫坭糖廠。呢度保留咗大量具備蘇聯風格嘅工業廠房，斑駁嘅紅磚牆、巨大嘅生鏽機械設備同現代藝術裝置交織埋一齊，形成咗一種獨特嘅頹廢美學。園區入面設有藝術工作室、特色餐廳同埋網紅書店，係目前廣州最具質感嘅創意園區之一。相比紅磚廠等熱門地標，紫泥堂嘅空間更開闊，人流量較少，每一處廢墟感極強嘅背景都可以影到時尚大片。
地址： 廣東省廣州市番禺區沙灣鎮紫坭村西安路 7 號
交通方式： 建議自駕或者喺地鐵 3 號線市橋站搭的士前往。
瀝滘村：水鄉遺珠與宗祠文化嘅交匯
瀝滘村位於海珠區南端，係一個歷史悠久嘅傳統村落。呢度最著名嘅景點係衛氏大宗祠，其規模宏大、工藝精良，被譽為嶺南祠堂建築嘅珍品。村內水道環繞，古橋橫跨，展現咗典型嘅珠三角水鄉地貌。雖然周邊正進行現代化城市更新，但瀝滘村核心區依然維持住嗰份悠閒嘅市井生活。喺呢度，你可以睇到當地老人家喺榕樹下對弈，或者傳統手工藝人喺店鋪忙碌，係觀察廣州基層人文嘅絕佳窗口。
地址： 廣東省廣州市海珠區瀝滘村
交通方式： 搭地鐵 3 號線或廣佛線去瀝滘站，由 F 出口行路就可以進入村落。
南豐匯公園：城市森林中嘅建築藝術
南豐匯公園並唔係傳統意義上嘅綠地公園，而係一個融合咗現代建築美學同生態景觀嘅開放式空間。佢位於琶洲電商區核心位置，公園內擁有獨特嘅流線型建築設計同起伏嘅草坪。最吸引人嘅地方在於其「天空之城」般嘅空中走廊，喺高處俯瞰可以影到極具未來感嘅城市景觀，背景正正係珠江新城嘅摩天大樓群。呢度喺週末亦都係寵物友好空間，係廣州白領放鬆心情嘅隱秘角落。
地址： 廣東省廣州市海珠區新港東路 618 號
交通方式： 搭地鐵 8 號線去新港東站 F 出口直達。
恩寧路：尋訪廣州最美老街同永慶坊後街
恩寧路被譽為「廣州最美老街」，雖然永慶坊已經名聲在外，但恩寧路嘅主街道同埋周邊延伸嘅巷弄依然保留咗好多銅器鋪、理髮店等傳統老字號。呢度嘅騎樓建築保存完好，呈現出濃厚嘅民國風情。除咗主幹道，建議行入周邊嘅小巷，搵吓詹天佑故居、八和會館等充滿故事嘅建築。喺夕陽西下嗰陣，陽光穿過老樹曬喺騎樓上面，嗰種靜謐嘅西關風情係大型商場無辦法取代嘅。
地址： 廣東省廣州市荔灣區恩寧路
交通方式： 搭地鐵 1 號線或 6 號線去黃沙站，行路大約 10 分鐘。
溪頭村：流溪河源頭嘅山間古村
溪頭村位於從化區，被譽為「廣東最美鄉村」。呢度遠離市中心嘅塵囂，鄰近流溪河國家森林公園。村仔依山傍水，三、四月可以賞梨花，六、七月就係採摘三華李嘅季節。呢度嘅建築多數由青石築成，巷弄蜿蜒。喺溪頭村，你可以品嚐到最純正嘅豆腐花、竹筒飯同埋山坑螺。對於想要喺廣州尋找「世外桃源」嘅旅客嚟講，呢度嘅自然風光同純樸民風絕對值得造訪。
地址： 廣東省廣州市從化區良口鎮溪頭村
交通方式： 建議自駕前往；或者由地鐵 14 號線從化客運站轉乘專線巴士（班次較少）。
聖心大教堂後巷：避開遊客嘅異國情調
石室聖心大教堂係廣州嘅標誌性建築，但大多數人只會喺教堂正面影相。其實，教堂周邊嘅舊民居同海味街後巷先隱藏住真正嘅廣州靈魂。喺後巷入面，你可以搵到好多充滿復古風格嘅小咖啡館同手作店鋪。由巷弄嘅角度影教堂尖頂，唔單止視角獨特，更能影到避開人潮嘅歐式風情。呢度結合咗神聖嘅宗教建築同接地氣嘅廣式市井生活，反差感極強。
地址： 廣東省廣州市越秀區一德路 56 號周邊巷弄
交通方式： 搭地鐵 6 號線去一德路站，行路即可到達。
1200bookshop：唔打烊嘅城市靈魂書屋
呢度唔止係一家書店，更加係廣州嘅一個文化地標。尤其是位於體育東路嘅分店，作為廣州第一家 24 小時書店，店內唔單止有海量書籍，仲設有專門為背包客準備嘅免費住宿空間（要預約）。書店經常舉辦深夜講座，係好多文藝青年同獨行旅客嘅避風港。店內嘅裝修充滿溫馨感，隨處可見嘅讀者筆記同充滿溫度嘅陳列，展現咗廣州呢座城市包容同溫柔嘅一面。
地址： 廣東省廣州市天河區體育東路 27 號
交通方式： 搭地鐵 1 號線去體育中心站，行路約 5 分鐘。
黃埔古港：絲綢之路嘅起點同地道粵味
黃埔古港見證咗廣州「海上絲綢之路」嘅輝煌歷史。雖然佢有一定的知名度，但相比陳家祠或者二沙島，呢度依然保留咗較多本地村民嘅生活痕跡。古港內嘅粵海第一關紀念館詳細記錄咗十三行時期嘅外貿歷史。除咗歷史，呢度更加係美食愛好者嘅天堂。必試著名嘅「薑撞奶」，喺古樸嘅民居中觀看老闆現場沖製，口感香滑辛辣。仲有古港燒雞、艇仔粥等，價格非常親民。
地址： 廣東省廣州市海珠區石基路
交通方式： 搭地鐵 8 號線去萬勝圍站，轉乘旅遊觀光 1 路巴士即可。
曉港公園：尋找廣州最後嘅石橋藝術
曉港公園位於海珠區，係一座風格低調嘅市政公園。佢之所以入選小眾名單，係因為園內保留咗幾座極具歷史價值嘅古石橋，好似著名嘅雲桂橋。呢度亦都係廣州竹類品種最豐富嘅公園，翠竹夾道，環境極其清幽。公園內常見當地老街坊聚埋一齊唱戲、踢毽子，呢種充滿生活氣息嘅氛圍比主流景點更具人情味。如果你想體驗廣州人嘅日常休閒生活，呢度絕對係首選。
地址： 廣東省廣州市海珠區前進路 146 號
交通方式： 搭地鐵 2 號線去曉港站 A 出口。
南沙水鳥世界：濕地邊緣嘅生態奇蹟
南沙水鳥世界位於廣州最南端，緊鄰南沙濕地公園。呢度與其話係景區，不如話係一個巨大嘅生態教育基地。園內建築多數採用竹材同茅草，風格簡約自然。館內放養咗好多火烈鳥、天鵝同鵜鶘，佢哋同遊客嘅距離非常接近。喺呢度，你可以近距離觀察鳥類嘅生活習性，喺開闊嘅濕地景觀中呼吸新鮮空氣。對於親子家庭或者攝影愛好者嚟講，呢度係絕佳嘅週末目的地。
地址： 廣東省廣州市南沙區萬頃沙鎮十七涌
交通方式： 搭地鐵 18 號線去萬頃沙站，轉乘南沙 G1 路巴士。
廣州鐵路博物館：穿越百年軌道歲月
位於荔灣區沙面附近嘅廣州鐵路博物館，係由原廣州南站（百年老站）改建而成。呢度保留咗大量嘅鐵路設施，包括唔同年代嘅機車頭、綠皮火車車廂以及古老嘅站台。博物館位於珠江邊，視野非常開闊，你可以一邊參觀鐵道歷史，一邊欣賞珠江美景。室內展館展示咗由清朝到而家鐵路發展嘅珍貴文物，對於鐵道迷同歷史愛好者嚟講，呢度直情係一座歷史寶庫。
地址： 廣東省廣州市荔灣區黃沙大道譽江路
交通方式： 搭地鐵 1 號線或 6 號線去黃沙站，行路大約 15 分鐘。
蘭圃：隱身鬧市嘅蘇州園林風
雖然廣州以嶺南園林聞名，但蘭圃就係一處極具蘇州園林神韻嘅精緻空間。佢緊鄰熱鬧嘅越秀公園，卻能做到鬧中取靜。園內種植咗各類珍稀蘭花，佈局考究，步移景異。長廊、水榭、奇石同竹林構成咗一幅淡雅嘅水墨畫。呢度環境幽靜，常有茶客喺蘭花叢中品茶傾偈。如果你厭倦咗人潮擁擠嘅傳統公園，蘭圃嘅高雅同幽靜絕對會令你驚喜。
地址： 廣東省廣州市越秀區解放北路 901 號
交通方式： 搭地鐵 2 號線去越秀公園站 B2 出口。
大吉沙島：隱匿於珠江嘅最後孤島
大吉沙島位於黃埔區，係珠江廣州段少數只能靠渡輪進出嘅孤島。島上面無汽車，唯一嘅交通工具係單車或者雙腳。島上面保留住最原始嘅農田景觀，被譽為「廣州嘅世外桃源」。你可以由烏涌碼頭搭渡輪前往，感受嗰種被江水包圍嘅寧靜感。島上面有大片嘅油菜花（季節性）同稻田，非常適合渴望短暫逃離都市生活、回歸自然嘅旅行者。
地址： 廣東省廣州市黃埔區大吉沙島
交通方式： 搭地鐵 13 號線去裕豐圍站，行去烏涌碼頭搭渡輪。
廣州小眾景點 | 廣州深度遊建議路線
為了等你可以更加順暢，我哋根據地理位置同景點特色，為你規劃咗三條各具風格嘅深度遊路線。呢啲行程避開咗傳統嘅大型旅行團，等你可以以更悠閒嘅節奏感受廣州嘅城市肌理。
西關舊夢與鐵道情懷（荔灣區一日遊）
呢條路線集中喺廣州最具本土風味嘅「西關」一帶，適合喜愛歷史建築與老廣生活氣息嘅旅客。
上午： 前往 聚龍古村，喺清代民居群中感受鬧市中嘅靜謐，拍攝精美嘅嶺南建築細節。
中午： 前往 恩寧路，喺騎樓老街下尋找碩果僅存嘅打銅店，隨後喺附近嘅 永慶坊 尋找一家西關特色餐廳用餐。
下午： 步行前往 廣州鐵路博物館，喺舊火車站台前留下懷舊合照，欣賞珠江一線江景。
水鄉風情與創意美學（海珠與番禺線）
如果你鍾意工業風攝影同傳統水鄉美食，呢條路線將現代創意同古老村落完美結合。
上午： 到達 紫泥堂，喺蘇式舊廠房與廢墟藝術裝置間穿梭，享受工業硬核大片嘅拍攝樂趣。
下午： 轉往 黃埔古港，參觀粵海第一關紀念館，並喺古村巷弄間品嚐一碗現沖嘅「薑撞奶」與艇仔粥。
傍晚： 前往 南豐匯公園，喺流線型走廊欣賞珠江新城摩天大樓嘅日落餘暉。
自然秘境與生態逃離（郊區兩日選一）
若你喺廣州停留時間較長，建議挑選一天前往郊區，徹底洗滌心靈。
路線 A（南端觀鳥）： 前往 南沙水鳥世界，與火烈鳥近距離接觸，隨後喺十七涌品嚐當季新鮮海產。
路線 B（北端山水）： 前往從化 溪頭村，漫步青石板路，喺流溪河源頭呼吸高負離子空氣，體驗採摘山華李嘅農家樂。
廣州小眾景點 | 住宿推介
廣州建國酒店
用戶評分: 9.1/10.0
價錢：HK$644起
跟朋友一起跑廣馬訂了建國酒店，跑廣馬極力推薦，酒店服務挺好，前台很熱情，設施雖稍舊但綜合還是不錯的。位置極佳，100米到地鐵廣州東站1站就到體育中心加上走路就10多分鐘，早知道就選不存包，可以多睡上個把小時。 提個建議，廣馬當天的茶點自助開到3點或再晚些。大家完賽之後拉伸、領物、等人溜達溜達就有點晚了，跑完挺累，如果酒店還有廣式茶點的話，可以沖個澡下樓跟朋友吃完再上樓休息。要不還得折騰一趟沖個澡出去吃完再回酒店。而且那個點在酒店吃飯，不是當天走的選擇訂連住的概率也會高
廣州嘉逸國際酒店（天河體育中心正佳廣場店）
用戶評分: 9.2/10.0
價錢：HK$493起
真是太棒了！ 我們預訂的是家庭房，但飯店免費升等到了套房，我的父母都說住得非常愉快！ 飯店位置絕佳，交通便利，搭計程車去哪裡都很方便。 飯店員工也貼心地為我們準備了額外的牙膏，每次計程車到達都會幫我們開車門，甚至還給了我們一張卡片提醒我們不要忘記帶行李。他們的周到細緻讓我印象深刻。 飯店員工的英文很好，早餐也完全符合我們的需求。所有食物都美味可口，令人非常滿意。強烈推薦！
廣州方圓奧克伍德豪景酒店公寓（正佳廣場店）
用戶評分: 8.9/10.0
價錢：HK$1,018起
豪華昂貴的酒店。一切都美輪美奐，員工服務一流。物超所值。地理位置無可挑剔。窗外的景色令人嘆為觀止。儘管存在一些不足之處，但我們一定會再來的。 如果您打算長期入住，請注意，500元押金是按晚收取的，而不是按整個住宿收取。另外，請仔細檢查房型——他們試圖把我們安排到更簡單的房間，而不是我們預訂的單臥房，但很快就改正了。當然，室內泳池的季節性開放有點令人驚訝。
廣州嘉逸豪庭酒店（廣州東站地鐵站店）
用戶評分: 9.1/10.0
價錢：HK$342起
這家酒店地理位置非常不錯，緊鄰廣州東站，附近地鐵11號線、1號線、3號線，不管去廣州老城區或機場火車東站都非常方便，酒店是復古風格，前台林小姐熱情周到，一人住還給我升級了行政大房，空間大一個人住真的太舒服了，廣州很好玩吃的話也很多，期待下次有機會還來廣州還是會選擇這家！！！
