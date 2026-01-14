2026 廣州小眾景點推薦｜15 大避開人潮隱世地標：聚龍古村/紫泥堂/海鷗島 (附高鐵酒店優惠)

廣州小眾景點

想策劃一場與眾不同嘅廣州之旅？咁就要避開嗰啲湧吓湧吓嘅大眾打卡位，深入探索呢座城市角落入面嘅寶藏景點。Trip.com 特別為你精選咗 15 個廣州小眾景點，等你可以喺呢座千年商都嘅靜謐同文藝氣息入面，深度體驗最地道嘅嶺南風情。

廣州小眾景點 | 交通全指南

廣州嘅公共交通網絡非常成熟，只要靈活運用地鐵同其他交通工具，去探索小眾景點絕對係事半功倍。

1. 廣州地鐵：最高效嘅出遊方式

廣州地鐵線路覆蓋全廣州市（包括從化、番禺、南沙等郊區）。

支付方式： 可以直接用支付寶 (AlipayHK) 或者微信支付 (WeChat Pay HK) 入面個「乘車碼」掃碼過閘，唔使買實體飛，超級方便。

小提示： 盡量避開平日朝早 7:30-9:30 同下晝 17:30-19:30 嘅返工放工高峰期，特別係 3 號線，真係好逼。

2. 的士同網約車

對於一啲離地鐵站 1-2 公里遠嘅景點（好似聚龍古村、紫泥堂），搭的士會舒服好多。

網約車： 建議用「滴滴出行」或者「高德地圖」叫車，價錢透明而且定位精準，可以直接送到景點門口。

價錢參考： 廣州的士起步價通常係 12 蚊人仔，市內短途跳錶價錢好合理。

3. 水上巴士同渡輪

呢個係廣州特有嘅交通浪漫，亦都係去某啲景點嘅唯一方法。

大吉沙島： 一定要喺烏涌碼頭搭渡輪。

珠江水巴： 如果由黃沙（近恩寧路）去對岸，可以搭水上巴士，飛價只需 2 蚊人仔，性價比極高，係望住江景最好嘅方式。

4. 共享單車

喺海鷗島或者海珠湖周邊，用「哈囉單車」或者「美團單車」環島或環湖踩單車，係體驗廣州慢生活嘅最佳方法。

聚龍古村坐落喺廣州荔灣區，係一個擁有 100 多年歷史嘅古建築群。呢度保存住廣州最完整嘅清代民居建築，青磚大屋排列整齊，散發住濃厚嘅西關文化氣息。同喧鬧嘅上下九步行街唔同，呢度遊客稀少，石板路兩旁綠樹成蔭，好啱鍾意攝影同歷史建築嘅朋友。漫步喺巷弄間，你可以仔細觀察嶺南建築中特有嘅木雕、磚雕同灰塑工藝，感受昔日廣州富商家族嘅生活印記。

聚龍村民居

地址： 廣東省廣州市荔灣區芳村大道東聚龍村

交通方式： 搭地鐵 1 號線去芳村站，行路或者轉的士前往；或者搭廣佛線去沙涌站行大約 15 分鐘。

海鷗島位於番禺區，雖然名字叫「海鷗」，但島上實際上係以寧靜嘅田園水鄉風光聞名。呢度係廣州少數仲未大規模開發嘅原生態島嶼，島上面有一條長長嘅環島堤壩，好啱租單車進行環島騎行。你可以一邊吹住伶仃洋嘅海風，一邊欣賞兩側嘅農田同魚塘。傍晚時分，喺堤壩觀賞日落，景色極其迷人。此外，島上嘅海鮮大排檔價格親民而且食材新鮮，係唔少在地老饕嘅私藏名單。

海鷗島

地址： 廣東省廣州市番禺區石樓鎮海鷗島

交通方式： 搭地鐵 4 號線去海傍站，轉乘番 148 路或番 148B 路巴士即可到達。

紫泥堂嘅前身係建於 1950 年代嘅國營紫坭糖廠。呢度保留咗大量具備蘇聯風格嘅工業廠房，斑駁嘅紅磚牆、巨大嘅生鏽機械設備同現代藝術裝置交織埋一齊，形成咗一種獨特嘅頹廢美學。園區入面設有藝術工作室、特色餐廳同埋網紅書店，係目前廣州最具質感嘅創意園區之一。相比紅磚廠等熱門地標，紫泥堂嘅空間更開闊，人流量較少，每一處廢墟感極強嘅背景都可以影到時尚大片。

紫泥堂創意園

地址： 廣東省廣州市番禺區沙灣鎮紫坭村西安路 7 號

交通方式： 建議自駕或者喺地鐵 3 號線市橋站搭的士前往。

瀝滘村位於海珠區南端，係一個歷史悠久嘅傳統村落。呢度最著名嘅景點係衛氏大宗祠，其規模宏大、工藝精良，被譽為嶺南祠堂建築嘅珍品。村內水道環繞，古橋橫跨，展現咗典型嘅珠三角水鄉地貌。雖然周邊正進行現代化城市更新，但瀝滘村核心區依然維持住嗰份悠閒嘅市井生活。喺呢度，你可以睇到當地老人家喺榕樹下對弈，或者傳統手工藝人喺店鋪忙碌，係觀察廣州基層人文嘅絕佳窗口。

衛氏大宗祠

地址： 廣東省廣州市海珠區瀝滘村

交通方式： 搭地鐵 3 號線或廣佛線去瀝滘站，由 F 出口行路就可以進入村落。

南豐匯公園並唔係傳統意義上嘅綠地公園，而係一個融合咗現代建築美學同生態景觀嘅開放式空間。佢位於琶洲電商區核心位置，公園內擁有獨特嘅流線型建築設計同起伏嘅草坪。最吸引人嘅地方在於其「天空之城」般嘅空中走廊，喺高處俯瞰可以影到極具未來感嘅城市景觀，背景正正係珠江新城嘅摩天大樓群。呢度喺週末亦都係寵物友好空間，係廣州白領放鬆心情嘅隱秘角落。

南豐匯商場

地址： 廣東省廣州市海珠區新港東路 618 號

交通方式： 搭地鐵 8 號線去新港東站 F 出口直達。

恩寧路被譽為「廣州最美老街」，雖然永慶坊已經名聲在外，但恩寧路嘅主街道同埋周邊延伸嘅巷弄依然保留咗好多銅器鋪、理髮店等傳統老字號。呢度嘅騎樓建築保存完好，呈現出濃厚嘅民國風情。除咗主幹道，建議行入周邊嘅小巷，搵吓詹天佑故居、八和會館等充滿故事嘅建築。喺夕陽西下嗰陣，陽光穿過老樹曬喺騎樓上面，嗰種靜謐嘅西關風情係大型商場無辦法取代嘅。

恩甯路

地址： 廣東省廣州市荔灣區恩寧路

交通方式： 搭地鐵 1 號線或 6 號線去黃沙站，行路大約 10 分鐘。

溪頭村位於從化區，被譽為「廣東最美鄉村」。呢度遠離市中心嘅塵囂，鄰近流溪河國家森林公園。村仔依山傍水，三、四月可以賞梨花，六、七月就係採摘三華李嘅季節。呢度嘅建築多數由青石築成，巷弄蜿蜒。喺溪頭村，你可以品嚐到最純正嘅豆腐花、竹筒飯同埋山坑螺。對於想要喺廣州尋找「世外桃源」嘅旅客嚟講，呢度嘅自然風光同純樸民風絕對值得造訪。

從化溪頭村露營地

地址： 廣東省廣州市從化區良口鎮溪頭村

交通方式： 建議自駕前往；或者由地鐵 14 號線從化客運站轉乘專線巴士（班次較少）。

石室聖心大教堂係廣州嘅標誌性建築，但大多數人只會喺教堂正面影相。其實，教堂周邊嘅舊民居同海味街後巷先隱藏住真正嘅廣州靈魂。喺後巷入面，你可以搵到好多充滿復古風格嘅小咖啡館同手作店鋪。由巷弄嘅角度影教堂尖頂，唔單止視角獨特，更能影到避開人潮嘅歐式風情。呢度結合咗神聖嘅宗教建築同接地氣嘅廣式市井生活，反差感極強。

廣州聖心大教堂

地址： 廣東省廣州市越秀區一德路 56 號周邊巷弄

交通方式： 搭地鐵 6 號線去一德路站，行路即可到達。

呢度唔止係一家書店，更加係廣州嘅一個文化地標。尤其是位於體育東路嘅分店，作為廣州第一家 24 小時書店，店內唔單止有海量書籍，仲設有專門為背包客準備嘅免費住宿空間（要預約）。書店經常舉辦深夜講座，係好多文藝青年同獨行旅客嘅避風港。店內嘅裝修充滿溫馨感，隨處可見嘅讀者筆記同充滿溫度嘅陳列，展現咗廣州呢座城市包容同溫柔嘅一面。

地址： 廣東省廣州市天河區體育東路 27 號

交通方式： 搭地鐵 1 號線去體育中心站，行路約 5 分鐘。

黃埔古港見證咗廣州「海上絲綢之路」嘅輝煌歷史。雖然佢有一定的知名度，但相比陳家祠或者二沙島，呢度依然保留咗較多本地村民嘅生活痕跡。古港內嘅粵海第一關紀念館詳細記錄咗十三行時期嘅外貿歷史。除咗歷史，呢度更加係美食愛好者嘅天堂。必試著名嘅「薑撞奶」，喺古樸嘅民居中觀看老闆現場沖製，口感香滑辛辣。仲有古港燒雞、艇仔粥等，價格非常親民。

黃埔古港

地址： 廣東省廣州市海珠區石基路

交通方式： 搭地鐵 8 號線去萬勝圍站，轉乘旅遊觀光 1 路巴士即可。

曉港公園位於海珠區，係一座風格低調嘅市政公園。佢之所以入選小眾名單，係因為園內保留咗幾座極具歷史價值嘅古石橋，好似著名嘅雲桂橋。呢度亦都係廣州竹類品種最豐富嘅公園，翠竹夾道，環境極其清幽。公園內常見當地老街坊聚埋一齊唱戲、踢毽子，呢種充滿生活氣息嘅氛圍比主流景點更具人情味。如果你想體驗廣州人嘅日常休閒生活，呢度絕對係首選。

曉港公園

地址： 廣東省廣州市海珠區前進路 146 號

交通方式： 搭地鐵 2 號線去曉港站 A 出口。

南沙水鳥世界位於廣州最南端，緊鄰南沙濕地公園。呢度與其話係景區，不如話係一個巨大嘅生態教育基地。園內建築多數採用竹材同茅草，風格簡約自然。館內放養咗好多火烈鳥、天鵝同鵜鶘，佢哋同遊客嘅距離非常接近。喺呢度，你可以近距離觀察鳥類嘅生活習性，喺開闊嘅濕地景觀中呼吸新鮮空氣。對於親子家庭或者攝影愛好者嚟講，呢度係絕佳嘅週末目的地。

南沙水鳥世界生態公園

地址： 廣東省廣州市南沙區萬頃沙鎮十七涌

交通方式： 搭地鐵 18 號線去萬頃沙站，轉乘南沙 G1 路巴士。

位於荔灣區沙面附近嘅廣州鐵路博物館，係由原廣州南站（百年老站）改建而成。呢度保留咗大量嘅鐵路設施，包括唔同年代嘅機車頭、綠皮火車車廂以及古老嘅站台。博物館位於珠江邊，視野非常開闊，你可以一邊參觀鐵道歷史，一邊欣賞珠江美景。室內展館展示咗由清朝到而家鐵路發展嘅珍貴文物，對於鐵道迷同歷史愛好者嚟講，呢度直情係一座歷史寶庫。

廣州鐵路博物館

地址： 廣東省廣州市荔灣區黃沙大道譽江路

交通方式： 搭地鐵 1 號線或 6 號線去黃沙站，行路大約 15 分鐘。

雖然廣州以嶺南園林聞名，但蘭圃就係一處極具蘇州園林神韻嘅精緻空間。佢緊鄰熱鬧嘅越秀公園，卻能做到鬧中取靜。園內種植咗各類珍稀蘭花，佈局考究，步移景異。長廊、水榭、奇石同竹林構成咗一幅淡雅嘅水墨畫。呢度環境幽靜，常有茶客喺蘭花叢中品茶傾偈。如果你厭倦咗人潮擁擠嘅傳統公園，蘭圃嘅高雅同幽靜絕對會令你驚喜。

蘭圃

地址： 廣東省廣州市越秀區解放北路 901 號

交通方式： 搭地鐵 2 號線去越秀公園站 B2 出口。

大吉沙島位於黃埔區，係珠江廣州段少數只能靠渡輪進出嘅孤島。島上面無汽車，唯一嘅交通工具係單車或者雙腳。島上面保留住最原始嘅農田景觀，被譽為「廣州嘅世外桃源」。你可以由烏涌碼頭搭渡輪前往，感受嗰種被江水包圍嘅寧靜感。島上面有大片嘅油菜花（季節性）同稻田，非常適合渴望短暫逃離都市生活、回歸自然嘅旅行者。

大吉沙島

地址： 廣東省廣州市黃埔區大吉沙島

交通方式： 搭地鐵 13 號線去裕豐圍站，行去烏涌碼頭搭渡輪。

廣州小眾景點 | 廣州深度遊建議路線

為了等你可以更加順暢，我哋根據地理位置同景點特色，為你規劃咗三條各具風格嘅深度遊路線。呢啲行程避開咗傳統嘅大型旅行團，等你可以以更悠閒嘅節奏感受廣州嘅城市肌理。

西關舊夢與鐵道情懷（荔灣區一日遊）

呢條路線集中喺廣州最具本土風味嘅「西關」一帶，適合喜愛歷史建築與老廣生活氣息嘅旅客。

上午： 前往 聚龍古村 ，喺清代民居群中感受鬧市中嘅靜謐，拍攝精美嘅嶺南建築細節。

中午： 前往 恩寧路 ，喺騎樓老街下尋找碩果僅存嘅打銅店，隨後喺附近嘅 永慶坊 尋找一家西關特色餐廳用餐。

下午： 步行前往 廣州鐵路博物館，喺舊火車站台前留下懷舊合照，欣賞珠江一線江景。

水鄉風情與創意美學（海珠與番禺線）

如果你鍾意工業風攝影同傳統水鄉美食，呢條路線將現代創意同古老村落完美結合。

上午： 到達 紫泥堂 ，喺蘇式舊廠房與廢墟藝術裝置間穿梭，享受工業硬核大片嘅拍攝樂趣。

下午： 轉往 黃埔古港 ，參觀粵海第一關紀念館，並喺古村巷弄間品嚐一碗現沖嘅「薑撞奶」與艇仔粥。

傍晚： 前往 南豐匯公園，喺流線型走廊欣賞珠江新城摩天大樓嘅日落餘暉。

自然秘境與生態逃離（郊區兩日選一）

若你喺廣州停留時間較長，建議挑選一天前往郊區，徹底洗滌心靈。

路線 A（南端觀鳥）： 前往 南沙水鳥世界 ，與火烈鳥近距離接觸，隨後喺十七涌品嚐當季新鮮海產。

路線 B（北端山水）： 前往從化 溪頭村，漫步青石板路，喺流溪河源頭呼吸高負離子空氣，體驗採摘山華李嘅農家樂。

廣州小眾景點 | 住宿推介

用戶評分: 9.1/10.0

價錢：HK$644起

跟朋友一起跑廣馬訂了建國酒店，跑廣馬極力推薦，酒店服務挺好，前台很熱情，設施雖稍舊但綜合還是不錯的。位置極佳，100米到地鐵廣州東站1站就到體育中心加上走路就10多分鐘，早知道就選不存包，可以多睡上個把小時。 提個建議，廣馬當天的茶點自助開到3點或再晚些。大家完賽之後拉伸、領物、等人溜達溜達就有點晚了，跑完挺累，如果酒店還有廣式茶點的話，可以沖個澡下樓跟朋友吃完再上樓休息。要不還得折騰一趟沖個澡出去吃完再回酒店。而且那個點在酒店吃飯，不是當天走的選擇訂連住的概率也會高

用戶評分: 9.2/10.0

價錢：HK$493起

真是太棒了！ 我們預訂的是家庭房，但飯店免費升等到了套房，我的父母都說住得非常愉快！ 飯店位置絕佳，交通便利，搭計程車去哪裡都很方便。 飯店員工也貼心地為我們準備了額外的牙膏，每次計程車到達都會幫我們開車門，甚至還給了我們一張卡片提醒我們不要忘記帶行李。他們的周到細緻讓我印象深刻。 飯店員工的英文很好，早餐也完全符合我們的需求。所有食物都美味可口，令人非常滿意。強烈推薦！

用戶評分: 8.9/10.0

價錢：HK$1,018起

豪華昂貴的酒店。一切都美輪美奐，員工服務一流。物超所值。地理位置無可挑剔。窗外的景色令人嘆為觀止。儘管存在一些不足之處，但我們一定會再來的。 如果您打算長期入住，請注意，500元押金是按晚收取的，而不是按整個住宿收取。另外，請仔細檢查房型——他們試圖把我們安排到更簡單的房間，而不是我們預訂的單臥房，但很快就改正了。當然，室內泳池的季節性開放有點令人驚訝。

用戶評分: 9.1/10.0

價錢：HK$342起

這家酒店地理位置非常不錯，緊鄰廣州東站，附近地鐵11號線、1號線、3號線，不管去廣州老城區或機場火車東站都非常方便，酒店是復古風格，前台林小姐熱情周到，一人住還給我升級了行政大房，空間大一個人住真的太舒服了，廣州很好玩吃的話也很多，期待下次有機會還來廣州還是會選擇這家！！！

